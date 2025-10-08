Netanyahu le promite israelienilor, la doi ani de la atacul de la 7 octombrie, ”întoarcerea tuturor ostaticilor”. Trump vede o ”şansă” reală a unui acord. Steve Witkoff, premierul Qatarului şi şeful spionajului turc sosesc miercuri la negocierile de la Sh
News.ro, 8 octombrie 2025 01:20
Premierul israelian Benjamin Netanyahu le promite marţi israelienilor, care marcau doi ani de la atacul sângeros al Hamas în sudul Israelului, realizarea tuturor obiectivelor Războiului în Fâşia Gaza împotriva mişcării islamiste palestiniene, începând cu cel al eliberării ”tuturor ostaticilor”, relatează AFP.
• • •
Acum o oră
01:20
Acum 2 ore

01:00
Premierul israelian Benjamin Netanyahu le promite marţi israelienilor, care marcau doi ani de la atacul sângeros al Hamas în sudul Israelului, realizarea tuturor obiectivelor Războiului în Fâşia Gaza împotriva mişcării islamiste palestiniene, începând cu cel al eliberării ”tuturor ostaticilor”, relatează AFP.
Acum 2 ore
01:00
Netanyahu le promite israelienilor, la doi ani de la atacul de la 7 octombrie, ”întoarcerea tuturor ostaticilor”. Trump vede o şansă reală a unui acord. Steve Witkoff, premierul Qatarului şi şeful spionajului turc sosesc miercuri la negocierile de la Shar # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu le promite marţi israelienilor, care marcau doi ani de la atacul sângeros al Hamas în sudul Israelului, realizarea tuturor obiectivelor Războiului în Fâşia Gaza împotriva mişcării islamiste palestiniene, începând cu cel al eliberării ”tuturor ostaticilor”, relatează AFP.
00:20
Giorgia Meloni dezvăluie, la televizor, o plângere la CPI cu privire la complicitate la genocid în Fâşia Gaza, împotriva sa, miniştrilor Apărării şi de Externe şi directorului grupului Leonardo # News.ro
Şefa Guvernului italian Giorgia Meloni anunţă marţi seara că o plângere cu privire la ”complicitate la genocid” împotriva sa şi a doi miniştri de-ai săi a fost depusă la Curtea Penală Internţaională (CPI), din cauza susţinerii Israelului de către Roma, relatează AFP.
Acum 4 ore
00:00
Trei conducători europeni, doi francezi şi un ceh, ai unui ONG care furnizează analize în domeniul securităţii altor asociaţii umanitare, arestaţi cu privire la spionaj în Burkina Faso # News.ro
Trei conducători europeni ai ONG-ului INSO, inclusiv doi francezi şi un ceh, au fost arestaţi în Burkina Faso, anunţă marţi junta care se află la putere în această ţară, care-şi asumă o politică suveranistă şi antiimperialistă, relatează AFP.
7 octombrie 2025
23:50
Un milion de dolari pentru a câştiga un punct împotriva unui jucător profesionist: noua idee a Openului Australiei pentru a atrage publicul # News.ro
Organizatorii Openului Australiei au anunţat, marţi, crearea „punctului de un milion” în cadrul ediţiei din 2026 a primului turneu de Grand Slam al sezonului de tenis.
23:30
Politehnica Bucureşti anunţă suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică pentru ziua de miercuri.
23:20
Selecţioner al Coastei de Fildeş din ianuarie 2024, Emerse Faé, câştigător al Cupei Africii pe Naţiuni (CAN) la doar două săptămâni după numirea sa, nu se bucură de unanimitate. Mai mulţi suporteri s-au plâns în special de lista selecţionerului ivorian, care a reacţionat la „haterii” săi direct pe contul său de Instagram.
23:20
UE se mobilizează să lupte împotriva terapiilor de conversie a orientării sexuale sau identităţii de gen, pentru că nu le poate interzice, anunţă comisarul european al Egalităţii Hadja Lahbib, după ce peste un milion de europeni îi cer Comisiei să le inte # News.ro
Comisia Europeană (CE) vrea să lupte împotriva terapiilor conversiei lesbienelor gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor, deoarece nu poate să le interzică, declară marţi comisarul european însărcinat cu Egalitatea Hadja Lahbib AFP.
23:10
Intervenţii ale pompierilor în Bucureştri şi Ilfov, din cauza vremii – Au fost afectate 12 autoturisme / Nu s-au înregistrat victime # News.ro
Pompierii din Bucureştri şi Ilfov au avut, marţi, până la ora 22.30, 24 de intervenţii din cauza vremii, fiind afectate 12 autoturisme.
23:00
Instalaţie din Rafinăria Năvodari, închisă de Garda de Mediu ca urmare a unei scurgeri de amoniac detectate în sistemul de răcire # News.ro
O instalaţie din Rafinăria Năvodari a fost închisă temporar de către comisarii Gărzii de Mediu, ca urmare a unei scurgeri de amoniac detectate în sistemul de răcire.
22:50
Tanczos Barna, despre eliminarea CASS pentru unele categorii: E o situaţie destul de complicată / Nu putem garanta că colegii noştri nu vor vota ”pentru” # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, marţi seară, că UDMR încearcă să respecte deciziile care se iau în coaliţie şi să voteze ca atare în Parlament, însă, în cazul eliminării CASS pentru mamele aflate în concediul de îngrijire a copiilor, nu poate garanta că parlamentarii formaţiunii nu vor vota ”pentru”. ”E o situaţie destul de complicată”, a transmis liderul UDMR.
22:50
Ştefan Mindea, medic român pregătit în SUA: Chirurgia spinală minim invazivă era foarte, foarte nouă / Scopul job-ului meu a fost ca să dezvolt tehnicile acestea # News.ro
Medicul neurochirurg Ştefan Mindea a povestit că a înfiinţat la Spitalul Stanford din Statele Unite ale Americii, unde a lucrat din 2008 până în 2013, un compartiment în chirurgia spinală minim invazivă.
22:40
Preşedintele american Donald Trump a fost foarte amabil marţi cu premierul canadian Mark Carney şi a lăudat ”multe progrese” în negocierile comerciale dificile între ţările lor, însă fără să ofere concesii concrete, relatează AFP.
22:40
„Accidentul s-a produs dintr-o simplă eroare umană”: au fost dezvăluite cauzele morţii lui Felix Baumgartner # News.ro
Justiţia italiană a dezvăluit cauzele morţii tragice a lui Felix Baumgartner, decedat pe 17 iulie la Porto Sant'Elpidio, în Italia.
22:30
Intervenţii ale pompierilor în şapte judeţe şi în Bucureşti, din cauza vremii / Nu s-au semnalat victime / Operaţiunile în Portul Midia, oprite din cauza vântului # News.ro
Pompierii au intervenit, marţi, până la ora 21.00, în şapte judeţe şi în Bucureşti, din cauza vremii, fiind scoasă apă din subsoluri şi curţi şi fiind îndepărtaţi copaci căzuţi. Nu s-au semnalat victime.
22:30
Fotbal: Prins în flagrant delict de deţinere de imagini pedopornografice, un înalt funcţionar al Federaţiei Japoneze a fost condamnat # News.ro
Un înalt responsabil al Federaţiei Japoneze de Fotbal a fost reţinut într-un aeroport parizian şi condamnat în Franţa la 18 luni de închisoare cu suspendare, după ce a vizionat imagini pedopornografice la bordul unui avion, au anunţat surse judiciare, citate de lefigaro.fr.
22:20
Vicepremier: Eu sunt de acord cu reforma administrativă, dar nu în sensul desfinţării comunelor sau oraşelor / Vrând, nevrând, aceste primării, aceste comune şi-au dezvoltat o identitate, o cultură locală, o apartenenţă de o comunitate # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, marţi seară, că este de acord cu reforma administrativă, dar nu cu desfiinţarea primăriilor, pentru că acestea au dezvoltat o identitate locală. Vicepremierul UDMR crede că se poate face o altfel de organizare a activităţii derulate de primării, o eventuală comasare a serviciilor specifice pe care fiecare le derulează, cum ar fi urbanism, contabilitate, fond funciar.
Acum 6 ore
22:00
Formaţia ASA Târgu Mureş a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Gloria Bistriţa, în etapa a noua a Ligii a II-a.
22:00
Uniunea Europeană (UE) trece în ofensivă în domeniul oţelului, iar Comisia Europeană (CE) anunţă marţi măsuri fără precedent, inclusiv dublarea taxelor vamale la importuri, cu scopul de a proteja siderurgiştii de o concurenţă chineză tot mai zdrobitoare şi considerată neloială, relatează AFP.
21:50
Tanczos Barna: Din păcate, din cauza acestei dispute pe modalitatea prin care să facem reducerea cheltuielilor de personal în administraţie ne-am blocat de două luni # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a afirmat, marţi seară, că în şedinţa coaliţiei nu s-a ajuns la un consens în ceea ce priveşte reforma administraţiei şi va urma o nouă discuţie săptămâna viitoare. ”Din păcate, din cauza acestei dispute pe modalitatea prin care să facem reducerea cheltuielilor de personal în administraţie ne-am blocat de două luni”, a transmis vicepremierul.
21:50
Neurochirurgul Ştefan Mindea: O muncă sedentară la birou poate crea probleme grave la coloană. Activitatea este esenţială pentru o sănătate bună # News.ro
Medicul neurochirurg Ştefan Mindea afirmă că activitatea este esenţială pentru o sănătate bună şi că o muncă sedentară creează grave probleme ale coloanei.
21:30
Situaţia din Gaza „îmi frânge inima”, mărturiseşte Gennarro Gattuso, care exclude un forfait al Italiei în faţa Israelului # News.ro
Selecţionerul italian Gennaro Gattuso a declarat, marţi, că situaţia din Gaza îi „frânge inima”, dar că echipa sa nu poate renunţa la meciul împotriva Israelului de săptămâna viitoare, din cadrul calificărilor pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026.
21:30
Tanczos Barna, despre avertizările meteorologilor: Cu siguranţă se fac pregătirile şi se iau toate măsurile posibile / Ceea ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice / În zonele vizate de codul roşu, de obicei este secetă # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, marţi seară, că toate instituţiile statului au avut timp să se pregătească pentru a face faţă fenomenelor anunţate de către meteorologi. ”Ceea ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice”, a declarat vicepremierul, adăugând că, în zonele vizate de codul roşu, de obicei este secetă.
21:20
Cel puţin trei morţi în Bulgaria, în inundaţii în staţiunea Elenite, pe coasta de sud a Mării Negre. Mii de persoane evacuate, pagube. Starea de urgenţă, declarată în sector. Scandalul betonării litoralului relansat, Guvernul anunţă o anchetă # News.ro
Cel puţin trei persoane au murit - inclusiv doi salvatori -, mii de persoane au fost nevoite să-şi evacueze locuinţele, iar autorităţile bulgare au declarat starea de urgenţă în sectorul staţiunii Elenite, pe coasta de sud a Mării Negre, unde în câteva ore nivelul apei de ploaie a atins 200-250 litri pe metrul pătrat, relatează Euronews.
21:10
Măsuri pe aeroporturile din Bucureşti, în contextul codului roşu – Traficul momentan se derulează fără probleme # News.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă, marţi seară, că s-au luat măsuri pentru intervenţie rapidă şi fluidizarea traficului, în contextul codului roşu de precipitaţii anunţat de meteorologi. La ora transmiterii acestei ştiri, traficul se derulează fără probleme.
21:10
Baschet masculin: U BT Cluj, prima victorie din BKT EuroCup, în deplasare cu Neptunas Klaipeda # News.ro
Campioana U BT Cluj a învins marţi, în deplasare, formaţia lituaniană Neptunas Klaipeda, scor 107-102 (48-58), în meci contând pentru etapa a II-a din grupa A a BKT EuroCup. Gazdele au condus şi la 17 puncte, dar au cedat pe final în faţa campioanei României, care l-a avut în prim-plan pe Daron Russell, cu 37 de puncte.
21:00
Cel puţin trei morţi în Bulgaria, în inundaţii la staţiunea Elenite, pe coasta de sud a Mării Negre. Mii de persoane evacuate, pagube. Starea de urgenţă, declarată în sector. Scandalul betonării litoralului relansat, Guvernul anunţă o anchetă # News.ro
Cel puţin trei persoane au murit - inclusiv doi salvatori -, mii de persoane au fost nevoite să-şi evacueze locuinţele, iar autorităţile bulgare au declarat miercuri starea de urgenţă în sectorul staţiunii Elenite, pe coasta de sud a Mării Negre, unde în câteva ore nivelul apei de ploaie a atins 200-250 litri pe metrul pătrat, relatează Euronews.
20:50
Ciprian Şerban: Unităţile din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sunt pregătite pentru orice situaţie care poate apărea, având în vedere situaţia meteorologică # News.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă, marţi seară, că structurile subordonate sunt pregătite să intervină în orice moment, având în vedere avertizările meteorologilor. Ministrul face apel şi la populaţie să respecte recomandările autorităţilor şi să evite deplasările care nu sunt urgente.
20:20
Fundaşul stânga Jordi Alba (36 de ani) a anunţat marţi, într-un videoclip postat pe reţelele sociale, că va pune capăt carierei sale la sfârşitul sezonului din Major League Soccer (MLS) cu Inter Miami.
Acum 8 ore
20:00
Un atac cu dronă, semnalat, pentru prima oară de la începutul Războiului din Ucraina, într-un oraş în Siberia # News.ro
Un atac cu dronă a vizat luni seara o instalaţie industrială la Tiumen, anunţă marţi autorităţile locale - o premieră în acest oraş, situat în Siberia, la peste 1.800 de kilometri de Ucraina, relatează AFP.
19:50
Revista satirică Charlie Hebdo şi familia caricaturistului francez cer intrarea lui Charb în Panthéon # News.ro
Redacţia revistei satirice Charlie Hebdo şi părinţii lui Charb cer ca desenatorul, ucis într-un atac jihadist la sediul publicaţiei în urmă cu zece ani, la 7 ianuarie 2015, să intre în Panthéon, cel mai înalt loc al memoriei naţiunii franceze, relatează AFP.
19:50
Ministerul Culturii iniţiază, împreună cu Ministerul Dezvoltării, un memorandum care să permită continuarea activităţilor, în special în ceea ce priveşte producerea şi exploatarea bunurilor culturale # News.ro
Ministerul Culturii clarifică măsurile prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 52/2025 care au generat un val de discuţii în rândul instituţiilor şi profesioniştilor din domeniul cultural-artistic, cauzat de riscul restrângerii activităţilor în ultimele luni ale anului. „Evitarea unui blocaj administrativ prin solicitarea permanentă de aprobări de memorandumuri se poate rezolva fie printr-un act normativ, fie printr-un memorandum. Ministerul Culturii iniţiază, împreună cu Ministerul Dezvoltării, un memorandum comun care să permită continuarea activităţilor, în special în ceea ce priveşte producerea şi exploatarea bunurilor culturale”, se arată într-un comunicat al MC.
19:50
Un atac cu dronă semnalat pentru prima oară de la începutul Războiului din Ucraina într-un oraş în Siberia # News.ro
Un atac cu dronă a vizat luni seara o instalaţie industrială la Tiumen, anunţă marţi autorităţile locale - o premieră în acest oraş, situat în Siberia, la peste 1.800 de kilometri de Ucraina, relatează AFP.
19:40
Radu Miruţă: Sper să treacă alegerile din PSD mai repede. E cumva prea mult să duci logica de luptă internă politică la masa guvernului. Fiţi oameni serioşi, responsabilizaţi-vă şi rezolvaţi-vă problemele în curtea PSD # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat marţi, despre atacurile din coaliţie, că speră să treacă alegerile din PSD mai repede pentru că este cumva prea mult să duci logica de luptă internă politică la masa guvernului. El le transmite social-democraţilor să fie oameni serioşi, să se responsabilizeze şi să îşi rezolve problemele în curtea PSD.
19:30
Ministrul Economiei: În industria naţională de apărare, sunt zone în care halele, în care ar trebui să existe linii de producţie, sunt copaci, au crescut copaci prin beton # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, declară că în industria naţională de apărare, sunt zone în care halele, în care ar trebui să existe linii de producţie, sunt copaci, au crescut copaci prin beton.
19:30
LeBron James a anunţat marea „decizie”. A semnat un contract cu producătorul de coniac Hennessy - VIDEO # News.ro
Mult aşteptata „decizie” anunţată de LeBron James a venit. Înainte chiar şi de LeBron James, marca Hennessy, specializată în coniac, a luat iniţiativa pe reţelele sociale şi a anunţat semnarea unui contract cu mare jucător de baschet.
19:30
Revista satirică Charlie Hebdo şi familia caricaturistului francez, cer intrarea lui Charb în Panthéon # News.ro
Redacţia revistei satirice Charlie Hebdo şi părinţii lui Charb cer ca desenatorul, ucis într-un atac jihadist la sediul publicaţiei în urmă cu zece ani, la 7 ianuarie 2015, să intre în Panthéon, cel mai înalt loc al memoriei naţiunii franceze, relatează AFP.
19:10
Festivalul Internaţional de Literatură de la Timişoara are loc între 16 şi 18 octombrie. Trei dezbateri pe teme socio-politice, la Muzeul Naţional de Artă. Autorul islandez Sjón în dialog cu Cărtărescu # News.ro
„La limita ficţiunii # realitatea” este tema celei de a XIV-a ediţii a Festivalului Internaţional de Literatură de la Timişoara (FILTM), care se desfăşoară între 16-18 octombrie. Timp de trei zile, cele 12 evenimente la care participă 23 de invitaţi din ţară şi din străinătate se vor desfăşura la Muzeul de Naţional de Artă Timişoara, Iulius Mall, Muzeul Apei, Colegiul Naţional Bănăţean, Şcoala generală „Rudolf Walter”, Colegiul Naţional „Carmen Sylva”, Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga” şi Liceul Teoretic „Grigore Moisil”.
19:10
Ministerul Apărării anunţă exerciţiu de mobilizare în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov / Secvenţă de antrenament cu rezervişti, în Poligonul Coada Izvorului, judeţul Prahova # News.ro
Ministerul Apărării anunţă că, în perioada 12-20 octombrie, va avea loc un exerciţiu de mobilizare în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov. Acesta are ca scop verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi consolidarea coeziunii între rezervişti şi militarii în activitate. Astfel de exerciţii au loc periodic şi nu au legătură cu situaţia de securitate din regiune, avertizează ministerul.
19:00
Armistiţiu în Siria între autorităţi şi kurzi, în urma unor confruntări armate la Alep soldate cu cel puţin doi morţi # News.ro
Damascul anunţă marţi un armistiţiu ”global” cu kurzii în întreaga Sirie, în urma unei întâlniri între preşedintele interimar Ahmas al-Sharaa şi şeicul kurd Mazloum Abdi, la o zi după confruntări armate la Alep (nord), soldate cu doi morţi, relatează AFP.
18:50
UPDATE - Mesaje RO-Alert în zonele vizate de codul roşu / Recomandări / Pot apărea întârzieri sau modificări temporare în programul unor linii de transport - VIDEO # News.ro
Autorităţile au emis, marţi, mesaje RO-Alert în zonele vizate de codul roşu care va intra în vigoare la ora 21.00.
18:40
Autorităţile au emis, marţi, mesaje RO-Alert în zonele vizate de codul roşu care va intra în vigoare la ora 21.00.
18:40
Preţul aurului a depăşit marţi pragul istoric de 4.000 de dolari uncia, pe fondul dolarului slab şi al tensiunilor geopolitice # News.ro
Cotaţiile aurului au atins marţi, pentru prima dată în istorie, nivelul de 4.000 de dolari pe uncie, pe fondul slăbirii dolarului american, al tensiunilor geopolitice, al incertitudinii economice şi al inflaţiei persistente, relatează CNBC.
18:30
Castres Olympique l-a rechemat pe talonerul român Ştefan Buruiană, împrumutat de la începutul sezonului la Sporting Club Albigeoisi, pentru a compensa absenţa lui Loris Zarantonello, nevoit să stea departe de teren din cauza unei comoţii cerebrale.
18:30
Un bărbat a murit, marţi, în judeţul Cluj, după ce locuinţa sa a fost cuprinsă de un incendiu. Pompierii au găsit trupul carbonizat.
18:30
Copiii lui George Clooney au o „viaţă mult mai bună” crescând în Franţa decât în Los Angeles, spune actorul # News.ro
George Clooney a declarat că decizia sa de a se stabili în Franţa a fost motivată de dorinţa de a le oferi copiilor săi un start mai bun în viaţă decât dacă ar fi rămas în Statele Unite.
18:30
Turcan: Observ tot mai des cum Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor venite dinspre PSD - de parcă ar fi duşmanul lor politic de moarte / În schimb, dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare, seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut # News.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan semnalează, marţi, că tot mai des Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor venite dinspre PSD - de parcă ar fi duşmanul lor politic de moarte şi nu premierul coaliţiei din care şi acest partid face parte şi, în schimb, dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare, care seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut. Turcan mai afirmă că suntem în situaţia actuală pentru că, în anii trecuţi, în primul rând PSD a împins ţara în derapaje bugetare prin măsuri populiste şi nesustenabile şi se întreabă cui serveşte acest comportament, în care coaliţia îşi sabotează propriul premier, arătând că sigur nu serveşte României.
18:20
Anchetă la Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” din Buftea, după ce un elev a pulverizat spray lacrimogen / Trei elevi şi două cadre didactice au primit îngrijiri medicale # News.ro
Trei elevi, cu vârste cuprinse între 15 şi 16 ani, precum şi două cadre didactice de la Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” din Buftea au avut nevoie de îngrijiri medicale, marţi, după ce un elev a pulverizat spray lacrimogen pe holurile unităţii. Poliţia a demarat o anchetă.
18:20
Papa Leon al XIV-lea urmează să efectueze prima sa călătorie în străinătate în Turcia şi Liban, în perioada 27 noiembrie-2 decembrie # News.ro
Papa american Leon al XIV-lea urmează să efectueze prima sa vizită în străinătate în Turcia şi apoi în Liban, în perioada 27 noiembrie-2 decembrie, anunţă marţi Vaticanul, relatează AFP.
Acum 12 ore
18:10
Nouă funcţionari ANAF au fost relocaţi şi urmează a fi monitorizaţi / ANAF: Decizia are ca scop relocarea personalului dintr-un mediu de lucru în care se înregistrau lipsa performanţei şi riscuri privind integritatea activitãţii # News.ro
Nouă funcţionari ANAF au fost relocaţi şi urmează a fi monitorizaţi, conducerea instituţiei precizând că ”decizia are ca scop relocarea personalului dintr-un mediu de lucru în care se înregistrau lipsa performanţei şi riscuri privind integritatea activitãţii”.
