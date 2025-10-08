Cod roșu de ploi torențiale. Nu pot francezii lua cu cisternele cât plouă la noi

22:30

În Japonia, urșii sunt ținuți departe de sate cu un zid invizibil de sunete ascuțite. Practic, un fel de gard electric pentru urechi. Niponii sunt convinși că animalele vor fugi imediat. Experiența românească arată însă […]