Culorile trecutului pe formele prezentului: Bentley Continental GTC Speed „Vibrant in Violette” ilustrează rafinat ideea
Auto Bild, 8 octombrie 2025 01:40
Orice nuanță de vopsea din istoria mărcii Bentley poate fi reeditată în formulă actuală pentru a fi aplicată pe un automobil nou de către echipa calificată a atelierului de vopsire Bentley. Asta și-a dorit un client din Marea Britanie pentru cel mai recent Bentley Continental GTC Speed: o nuanță vibrantă și rară de violet, cu […]
• • •
Alte ştiri de Auto Bild
Acum 30 minute
01:40
Culorile trecutului pe formele prezentului: Bentley Continental GTC Speed „Vibrant in Violette” ilustrează rafinat ideea # Auto Bild
Orice nuanță de vopsea din istoria mărcii Bentley poate fi reeditată în formulă actuală pentru a fi aplicată pe un automobil nou de către echipa calificată a atelierului de vopsire Bentley. Asta și-a dorit un client din Marea Britanie pentru cel mai recent Bentley Continental GTC Speed: o nuanță vibrantă și rară de violet, cu […]
Acum 12 ore
15:30
Jeep Compass a fost prezentat oficial în premieră la Tannistest 2025, evenimentul anual organizat în Danemarca care reunește modelele aflate în competiție pentru titlul de „Mașina Anului în Europa 2026”. În cadrul testelor, jurnaliști auto din peste 20 de țări au avut ocazia să evalueze cele mai noi modele lansate pe piață, în condiții variate […]
Acum 24 ore
12:00
În această toamnă turăm motoarele la Salonul Auto București & Accesorii 2025, eveniment care va avea loc între 7 – 12 Octombrie la Romexpo în Pavilionul B2 și zona exterioară adiacentă. Ediția din acest an aduce în prim-plan modele concept, premiere naționale și noutăți ale sezonului 2025-2026, cât și ofertele speciale ale companiilor participante, aparținând […]
Ieri
20:40
Denumirea sugerează extravaganță, dar conceptul Dacia Hipster e, prin excelență, un exponent al rațiunii avansate # Auto Bild
Dacă ne ștergem din gândire tot ceea ce s-a sedimentat până în prezent de-a lungul multor generații de vehicule și trecem pe o foaie albă câteva specificații esențiale de la care vom porni să conturăm obiectul corespuzător, avem șansa de a obține ceva încă nemaivăzut, cu forme și caracteristici compatibile cerințelor, însă într-o manieră neașteptată. […]
14:10
Industria de închirieri auto din România a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare spectaculoasă, pe fondul creșterii turismului, a mobilității de afaceri și a nevoii tot mai mari de soluții flexibile de transport. Cluj-Napoca, unul dintre cele mai dinamice orașe din România, s-a transformat într-un hub european al inovației, al evenimentelor și al turismului de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
00:40
Moment de referință și succes eco pentru Volvo, care a depășit pragul de un milion de automobile cu propulsie PHEV livrate # Auto Bild
Luna septembrie a însemnat pentru Volvo Cars îndeplinirea unei etape importante a demersului său de electrificare. La încheierea acestei prime luni de toamnă a anului 2025, Volvo livrat exemplarul cu propulsie de tip Plug-in Hybrid (PHEV) cu numărul un milion. Compania se află în tranziția către a deveni un producător de automobile complet electrificate, modelele […]
2 octombrie 2025
16:40
(P) La Flodel, găsești piese aftermarket pentru hedere porumb DBF și alte marci! Vezi aici ce oferte au # Auto Bild
Este sezonul recoltei de porumb boabe – ai nevoie de piese pentru hedere porumb? Găsești opțiuni diverse la Flodel. Află aici detalii! Recolta porumbului începe undeva prin iulie, cu porumbul pentru consum proaspăt, apoi, urmează recolta de porumb pentru siloz, care ar fi trebuit tăiat pe la sfârșit de august până la începutul lui septembrie. […]
16:40
(P) Impresionează-ți prietenii cu băuturi premium! Inspirație și prețuri excelente găsești la FineStore Virtuții # Auto Bild
Te pasionează mașinile, dar și băuturile sofisticate? Îți place să-ți aduni prietenii la o sticlă de ceva bun și să povestiți ore întregi despre ce mai e nou pe piața auto? Atunci trebuie să ajungi la FineStore Virtuții! În noul magazin deschis în București găsești inspirație pentru următorul eveniment pe care-l organizezi, dar și prețuri […]
1 octombrie 2025
23:40
Lansare națională la Torino pentru Maserati MCPura, evoluție rafinată a modelelor sportive cu motor central din Modena # Auto Bild
Revenirea Salonului Auto de la Torino a convins peste 500.000 de vizitatori că efortul organizatorilor a fost încununat ca o remarcabilă reușită. La aceasta a contribuit, printre alte evenimente din cardul salonului, premiera italiană a sportivelor elitiste Maserati MCPura. Marca din Modena, prezentă în Piazzetta Reale din centrul orașului, a prezentat cele două versiuni ale […]
13:30
Pentru mulți dintre noi, mașina este mai mult decât un simplu vehicul care ne duce din punctul A în punctul B. Este o extensie a stilului nostru de viață, un complice în aventurile de weekend și un partener esențial în practicarea hobby-urilor care ne aduc bucurie. Fie că ești un ciclist pasionat care abia așteaptă […]
01:10
La bordul viitorului: Porsche Cayenne Electric își va primi pasagerii într-un interior total nou conceptual și stilistic! # Auto Bild
Înainte de finalul acestui an va debuta Porsche Cayenne Electric, despre al cărui interior vă putem spune că nu eununță la ADN-ul sportiv Porsche, dar îl împletește ca niciodată până acum cu inovația digitală. În centrul planșei de bord se află noul Flow Display – cel mai mare afișaj instalat vreodată într-un Porsche. Flow Display […]
30 septembrie 2025
15:40
Achiziția unei mașini premium este, pentru mulți, materializarea unui vis. Reprezintă mai mult decât un simplu mijloc de transport; este o declarație de stil, o apreciere pentru ingineria de top acces la o experiență superioară la volan. Totuși, în spatele performanțelor impresionante se ascunde un factor financiar pe care orice cunoscător trebuie să îl ia […]
12:30
Durata de viață a unei anvelope nu este determinată doar de calitatea materialelor sau de modul în care o întreții, ci și de clima în care circuli. România are un climat temperat-continental, caracterizat prin veri fierbinți, ierni reci și diferențe mari de temperatură între anotimpuri. Toate aceste variații climatice influențează direct modul în care se […]
29 septembrie 2025
23:40
Când ai un coupe cunoscut în istorie, nu strică să-i conturezi eventuala succesiune. Škoda 110 R Concept fix cu asta se ocupă # Auto Bild
De-a lungul anilor ’70, coupe-ul Škoda 110 R a atras atât atenția locuitorilor Europei de Est, cât și pe cea a vest-europenilor. Primii au plăcut-o pentru că reprezenta o sclipire de eleganță și dinamism pe fondul unei industrii auto limitate la ceea ce stabileau tristele programe comuniste, iar cei din urmă, pentru că semnala o […]
15:40
Sunetul din mașină poate transforma complet experiența la volan. De la drumurile scurte prin oraș până la călătoriile lungi pe autostradă, muzica te însoțește mereu. Totuși, fără un bass bine definit, melodiile își pierd din intensitate, iar sistemul audio pare incomplet. Aici intervine subwooferul auto, componenta care oferă profunzime și claritate sunetului. Alegerea subwooferului potrivit […]
25 septembrie 2025
23:40
Eveniment inaugural de anvergură pentru modernul showroom Chery din estul Bucureștiului, parte a grupului Auto Italia. # Auto Bild
În seara de 25 septembrie a fost inaugurat oficial showroomul bucureștean Chery situat pe șoseaua Colentina. Distribiția automobilelor de origine chineză a început mai de mult în țara noastră, dar la adresa Colentina 459 se găsește acum cel mai mare showroom Chery, despre care creatorii săi spun că este destinat unei experiențe complete privind potențialul […]
12:00
Nu poți să îți cumperi mașină și să circuli fără a fi asigurat. De multe ori se întâmplă că șoferii iresponsabili să nu dețină un RCA iar acest comportament are consecințe. Nu este o idee deloc bună să conduci sub influență substanțelor și fără sigurare. Asigurările obligatorii auto RCA sunt instrumente esențiale în sistemul de […]
24 septembrie 2025
23:10
După 50 de ani de la lansare, încă inspiră respect și admirație: Mercedes-Benz 450 SEL 6.9, o referință a fiabilității! # Auto Bild
Anul 1975 a consemnat prezentarea variantei de vârf a generației Mercedes-Benz W116, a cărei producție începuse în 1972. Ca și cum celelalte versiuni nu ar fi dat un mesaj suficient de clar despre pretențiile de rafinament și lux ale seriei, la extremitatea superioară a acesteia a fost introdusă varianta Mercedes-Benz 450 SEL 6.9, finisată mai […]
15:40
Piața mașinilor electrice și hibride din România – oferta crește, iar românii devin mai selectivi # Auto Bild
Autovit.ro, cea mai mare platformă auto online din România, prezintă o analiza detaliată a pieței mașinilor electrice și hibride listate pe platformă în perioada iunie – august 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Datele relevă o ofertă mai bogată, pe de o parte, cu indicatori pozitivi în ceea ce privește numărul de anunțuri și […]
23 septembrie 2025
20:50
Primul exemplar Bentley Flying Spur Ombré: exotica tratare cromatică o fost adoptată în catalogul opțiunilor Mulliner # Auto Bild
Weekendul trecut, cu prilejul Salonului Nautic Internațional de la Southampton, marca britanică de ultralux a expus prima sa limuzină cu vopsea în degradé, procedură numită de-acum Ombré by Mulliner. Vorbim aici de un Flying Spur a cărui culoare trece de la o nuanță strălucitoare de la Topaz Blue, la partea din față, la o culoare […]
14:10
Probabil cea mai originală caroserie de gen din lume: Dacia Duster Pick-up 2025, made in Câmpulung Muscel! # Auto Bild
Satisfacție deosebită pentru cei care încă apreciază că la Câmpulung Muscel continuă să fie asamblate automobile polivalente cu tracțiune integrală, deși ARO, marca românească originară de acolo nu mai este activă. În schimb, Romturingia a avut o ascensiune remarcabilă în ultimele decenii. Carosierul de la poalele Mateiașului a realizat în serie redusă versiuni pick-up din […]
22 septembrie 2025
21:30
Probabil cea mai originală caroserie de gen din lume: Dacia Duster Pick-up 2025, made in Câmpulung Muscel! # Auto Bild
Satisfacție deosebită pentru cei care încă apreciază că la Câmpulung Muscel continuă să fie asamblate automobile polivalente cu tracțiune integrală, deși ARO, marca românească originară de acolo nu mai este activă. În schimb, Romturingia a avut o ascensiune remarcabilă în ultimele decenii. Carosierul de la poalele Mateiașului a realizat în serie redusă versiuni pick-up din […]
12:50
Maserati și Acqua di Parma: două simboluri italiene care îmbină eleganța și plăcerea condusului # Auto Bild
Când vorbim despre rafinament și spirit italian, două nume ies automat în evidență: Maserati și Acqua di Parma. Unul domină lumea automobilelor prin performanță și stil, celălalt este sinonim cu arta parfumului și cu un stil de viață sofisticat. Acum, cele două branduri au ales să își unească forțele într-o colaborare ce reinterpretează „Arta Călătoriei”, […]
19 septembrie 2025
22:20
Pentru BMW Neue Klasse, a fost construită la Debrecen o „Neue Fabrik”. Se vorbește de o nouă eră a producției auto! # Auto Bild
Pe asta, cu „era nouă”, nu am scos-o noi. Milan Nedeljković, membru al Consiliului de Administraţie al BMW AG, responsabil pentru Producţie, a fost cel care a declarat: „Începutul producţiei de serie pentru BMW iX3 semnalează o nouă eră în producţia auto. Noua uzină din Debrecen a fost proiectată şi construită în deplină conformitate cu […]
13:20
Jaguar Land Rover, blocat de un atac cibernetic major: producția rămâne oprită după mai bine de două săptămâni # Auto Bild
Industria auto confirmă încă o dată cât de vulnerabile pot fi rețelele digitale atunci când un incident le lovește în plin. Jaguar Land Rover traversează una dintre cele mai dificile perioade recente, după ce un atac cibernetic, descoperit la începutul lunii septembrie, a dus la oprirea producției în mai multe uzine și la suspendarea unor […]
11:50
(P) Cum să identifici uzura anvelopelor și când este momentul potrivit pentru o înlocuire? # Auto Bild
Anvelopele reprezintă un element crucial al vehiculului tău, având un impact direct asupra siguranței și eficienței de condus. Identificarea la timp a semnelor de uzură și știința momentului potrivit pentru înlocuirea lor îți pot asigura un condus lin și sigur, evitând posibilele riscuri asociate cu utilizarea unor anvelope uzate. Descoperă pașii simpli și practici ce […]
18 septembrie 2025
23:30
Geneza cosmopolită a noului Nissan Micra: marcă niponă, design britanic și asamblare la uzina franceză ElectriCity din Douai # Auto Bild
Diversitatea salvatoare: de-a lungul a cinci generații, Nissan Micra a arătat cu totul altfel de fiecare dată. Ca urmare, proiectarea celei de-a șasea generații s-a putut desfășura fără niciun fel de obligații față de trecut și asta se vede din plin. Noul Nissan MICRA debutează în segmentul B al anului 2025 ca un vehicul electric […]
00:30
Echipa Dacia Sandriders se declară pregătită pentru Raliul Portugaliei. Motivația și experiența vor conta, de asemenea. # Auto Bild
Revenirea din această toamnă pe traseele de rally-raid este deosebit de importantă pentru echipa Dacia Sandriders. Amintim că debutul său în solicitanta disciplină rally-raid a avut loc în 2024 și, de atunci încoace, două lucruri s-au desprins din rezultatele obținute: resursele umane și tehnice ale echipei Dacia Sandriders pot aduce satisfacții competiționale majore, dar, pe […]
17 septembrie 2025
11:40
Alegerea unei mașini nu se mai rezumă doar la aspect sau la prețul afișat. Pentru mulți șoferi, combinația dintre confort și siguranță este esențială, fie că vorbim despre un drum lung pe autostradă sau despre traficul zilnic din oraș. Într-o piață auto tot mai diversificată, modelele moderne pun accent atât pe experiența plăcută de condus, […]
11:30
Gândul la un Mercedes-Benz electric te-a tentat mereu dar prețurile modelelor noi ți-au tăiat rapid elanul? Nu ești singur. Mulți români visează la tehnologia electrică de ultimă generație, dar realitatea financiară îi face să amâne această investiție. Vestea bună? Multe autoturisme Mercedes-Benz electrice rulate oferă aceeași experiență premium la prețuri mult mai accesibile. Cumpărarea unei […]
11:20
Arte vizuale, animație stradală stradală nocturnă și MINI, ca element al culturii urbane contemporane # Auto Bild
Pentru că automobilul e, în definitiv, un produs industrial și pentru că, inevitabil, utilizarea sa este marcată multe aspecte practice și funcționale ale vieții noastre, tindem să trecem cu vederea implicațiile sale sensibile din viața noastră. MINI este aici ca să nu ne lase să uităm de ele. Noaptea trecută l-am scos un pic în […]
06:40
Arte vizuale, animație stradală stradală nocturnă și MINI, ca element al culturii urbane actuale # Auto Bild
Pentru că automobilul e, în definitiv, un produs industrial și pentru că, inevitabil, utilizarea sa este marcată multe aspecte practice și funcționale ale vieții noastre, tindem să trecem cu vederea implicațiile sale sensibile din viața noastră. MINI este aici ca să nu ne lase să uităm de ele. Noaptea trecută l-am scos un pic în […]
16 septembrie 2025
22:20
BYD, acronim pentru „Build Your Dreams”, este un nume care pentru mulți europeni abia începe să capete rezonanță, dar care la nivel global s-a impus deja ca lider în domeniul mobilității electrice. Compania chineză, fondată în urmă cu aproape trei decenii, a pornit ca producător de acumulatori și a devenit rapid un furnizor de renume […]
22:10
Schimbare de marcantă de personalitate pentru noua generație Renault Clio: o altă cale către succes în segmentul B! # Auto Bild
Seria Renault Clio a debutat cu mai bine de 35 de ani în urmă într-un context în care nimeni nu-i invidia pe specialiștii mărcii franceze însărcinați cu realizarea și comercializarea mașinii. Multă lume era pe atunci de părere că ar fi fost preferabilă asigurarea unei succesiuni directe pentru Renault Supercinq și nu lansarea unei serii […]
13:50
Ghid complet privind prețurile vignetei cehe pentru 2025. Aflați cum să cumpărați online, să evitați penalizările și să alegeți durata potrivită pentru călătoria dvs. Plănuiți să călătoriți pe autostrăzile din Republica Cehă? Veți avea nevoie de o vignetă cehă pentru a utiliza în mod legal drumurile cu taxă din țară. Acest ghid cuprinzător acoperă tot ce […]
12:50
BYD Dolphin Surf obține cinci stele la testele Euro NCAP – siguranță de top pentru un model electric compact # Auto Bild
Modelul BYD Dolphin Surf a obținut calificativul maxim de cinci stele în cea mai recentă rundă de teste realizată de organizația independentă Euro NCAP. Rezultatul confirmă faptul că siguranța nu este un privilegiu rezervat vehiculelor premium, ci poate fi standard și pentru cele mai accesibile modele electrice. Lansat în Europa în această primăvară și deja […]
12:00
Ediția de anul acesta a premiilor Digital Divas Awards, cea mai importantă competiție dedicată creatorilor de conținut din Fashion, Beauty & Lifestyle a avut loc pe 11 septembrie, la Palatul Bragadiru din București. Evenimentul reprezintă în fiecare an punctul central de întâlnire al industriei, fiind locul deja consacrat unde se celebrează excelența și creativitatea în […]
15 septembrie 2025
14:20
După o absenţă de aproape 10 ani de pe piaţă a modelului Transalp, Honda reînvie începând cu 2023 unul dintre modelele de referinţă în clasa adventure, Honda Transalp XL 750. Poate că mulţi iubitori ai mărcii şi cunoscători ai modelului anterior nu se mai aşteptau la o astfel de revenire, pentru că în clasa din […]
11 septembrie 2025
20:40
Viitorul se vrea a fi electric, practic și elegant. Sau, la fel de bine, putem să spunem: Skoda Vision O. Să o privim mai îndeaproape. # Auto Bild
Natura utilitară a genului break descurajează realizarea de concepte futuriste cu asemenea configurație. Pe acest fond, Škoda Vision O apare ca o reușită cu atât mai demnă de apreciere. Conceptul pe care marca din Mlada Boleslav l-a prezentat la IAA Mobility 2025 convinge tocmai pentru că vine cu tot ce-ți poți dori la doză full-size […]
00:10
Cine a început devreme electrificarea, acum pregătește generații noi. Ioniq Concept Three tocmai despre asta comunică. # Auto Bild
De fapt, grupul Hyundai nu numai că are treabă cu parte tehnico-funcțională a înnoirii ofertei sale de BEV-uri, dar a considerat că dispune de suficiente resurse și creativitate pentru a genera o marcă auto nouă, dedicată total electrificării. Bineînțeles, numeie acesteia va fi Ioniq – asocierea acestei denumiri (prezente în catalogul grupului încă din 2016) […]
10 septembrie 2025
15:40
BMW și E.ON lansează prima soluție pentru clienții din Germania, care permite mașinilor electrice să joace un rol activ pe piața de energie # Auto Bild
În cadrul parteneriatului strategic încheiat pe termen lung, Grupul BMW și Grupul E.ON lansează prima soluție comercială Vehicul-Rețea (Vehicle-to-Grid/V2G) din Germania, pentru clienți privați. Datorită încărcării bidirecționale, BMW iX3 devine un participant activ pe piața de energie, capabil nu doar să consume energie electrică, ci și să livreze energie înapoi în rețea atunci când este […]
9 septembrie 2025
21:50
Privim nerăbdători spre viitor, dar în spatele fiecărui viitor există un trecut: un astfel de mesaj poartă și Audi Concept C. # Auto Bild
De unde, prin anii 1980, Audi se erijase în exponent al avangardei mărcilor premium (trasmisie integrală Quattro, structură ASF, rafinare aerodinamică a stilului), intervalul de după 2000 încoace a adus sedimentarea unei amprente conservatoare în imaginea mărcii: forme și proporții ale caroseriilor prea puțin schimbate de la o generație la alta, plus acea grilă „singleframe” […]
15:40
În calitate de proprietar de mașină, trebuie să înțelegeți mecanismul de funcționare al mașinii dvs., inclusiv semnele care indică faptul că motorul mașinii dvs. ar putea avea defecțiuni. Acestea fiind spuse, ați putea începe să recunoașteți lumina de verificare a motorului, eficiența redusă a combustibilului, pierderea de putere, zgomote ciudate, supraîncălzirea motorului, relantiul neregulat și […]
12:00
IAA Mobility 2025 de la München a fost scena pe care CUPRA a ales să își arate direcția pentru următorii ani. Constructorul spaniol, aflat în plină expansiune internațională, a venit cu trei premiere: modelul de serie CUPRA Raval, conceptul CUPRA Tindaya și edițiile speciale Tribe Editions. Trei repere diferite, dar unite de aceeași filosofie: design […]
06:50
Startul unei misiuni ample, pe termen lung: BMW iX3 deschide calea pentru toți viitorii reprezentanți ai filosofiei Neue Klasse # Auto Bild
Materializându-l astfel pe BMW iX3, marca bavareză s-a asigurat că nu lasă nebifat niciunul dintre criteriile care stau la baza succesului pentru automobile în momentul de față: vehiculul are formă de SAV, este digitalizat într-o măsură care cu greu și-ar găsi termen de comparație, mizează pe un limbaj stilistic total nou și pe specificații tehnice […]
7 septembrie 2025
00:40
Denumirea a fost păstrată, dar tehnica de propulsie are noutăți notorii. Porsche 911 Turbo S marchează și un salt la performanțe. # Auto Bild
De la apariția primei generații Porsche 911 Turbo S, marca germană a avut întotdeauna grijă să menționeze în comunicatul oficial că avem de-a face cu un „allrounder” superior printre automobilele sport. Expresia are un anume iz de paradox, dar să examinăm mai atent situația. Termenul „allrounder” vrea să spună că Porsche 911 Turbo S e […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.