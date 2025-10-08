RADIO FRANCE INTERNATIONALE: Eugen Tomac, consilier prezidențial, la RFI: Statul trebuie să-și reseteze relația cu Diaspora

09:30

În timp ce doi dintre laureații din acest an ai Premiului Nobel pentru Medicină își sărbătoresc distincțiile, al treilea pare să nu fie la curent cu vestea. Cercetătorul american Fred Ramsdell, despre care se spune că se află într-o zonă izolată din statul Idaho, nu a putut fi contactat nici de Academia Suedeză, nici de […]