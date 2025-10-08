RADIO FRANCE INTERNATIONALE: Eugen Tomac, consilier prezidențial, la RFI: Statul trebuie să-și reseteze relația cu Diaspora
8 octombrie 2025
Relația cu românii de peste hotare este o prioritate pentru președintele Nicușor Dan, spune într-un interviu la RFI eurodeputatul PMP Eugen Tomac, proaspăt numit consilier onorific la Palatul Cotroceni pentru românii de pretutindeni. El vorbește între altele despre noi instrumente pentru Diaspora de a se implica în viața economică din România și despre nevoia de […]
• • •
Republica Moldova ar putea beneficia de fonduri europene suplimentare, după ce Comisia pentru buget a legislativului comunitar a acceptat un amendament la bugetul Uniunii pentru anul viitor, care prevede creșterea cu 25 de milioane de euro a alocărilor financiare pentru statele din vecinătatea estică a Uniunii Europene. Unul dintre promotorii amendamentului este europarlamentarul român Siegfried […]
Preşedintele SUA a mulţumit familiilor ostaticilor israelieni pentru recomandarea la Comitetul Nobel # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 octombrie) – Președintele american Donald Trump și prima doamnă, Melania Trump, și-au exprimat marţi „cele mai sincere mulțumiri”, adresate familiilor ostaticilor israelieni reținuți în Fâşia Gaza pentru că au recomandat Comitetului Nobel nominalizarea sa la premiu. Președintele american a declarat că s-a angajat să „asigure distrugerea totală a Hamas”, într-o scrisoare […]
Israelul şi Hamas au purtat patru ore discuţii indirecte în Egipt privind acordul de încetare a focului în Fâşia Gaza # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 octombrie) – Negociatorii israelieni şi ai grupării palestiniene Hamas au purtat discuţii indirecte timp de patru ore marţi, cu privire la paşii care trebuie făcuţi pentru a încheia războiul din Fâşia Gaza. Un oficial Hamas a declarat că delegaţia grupării lucrează la un acord care să reflecte aspiraţiile poporului din Fâşia […]
Convorbire telefonică Vladimir Putin – Recep Tayyip Erdoğan privind situaţiile din Orientul Mijlociu și Ucraina # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 octombrie) – Președinții Rusiei și Turciei, Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdoğan, au avut o convorbire telefonică în timpul căreia, pe lângă parteneriatul bilateral, au discutat şi evoluţia situațiilor din Orientul Mijlociu și din jurul Ucrainei, a anunţat serviciul de presă al Kremlinului. „Cei doi şefi de stat au abordat mai […]
Curtea Constituțională din Republica Moldova va examina raportul privind alegerile legislative primit de la CEC # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 octombrie) – Curtea Constituțională din Republica Moldova va examina săptămâna viitoare – joi, 16 octombrie – raportul privind alegerile legislative primit de la Comisia Electorală Centrală de la Chișinău. Tot atunci, membrii Curții trebuie să ia o decizie în legătură cu mandatele de deputat din noul parlament, urmând ca acestea să […]
Papa Leon al XIV-lea a anulat autoritatea unică a Băncii Vaticanului asupra investițiilor deținute de Sfântul Scaun # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (7 octombrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Papa Leon al XIV-lea a anulat autoritatea unică a Băncii Vaticanului asupra investițiilor deținute de Sfântul Scaun. Banca înființată în 1942 are drept clienți instituții catolice, membri ai clerului, foști și actuali angajați ai Vaticanului, ambasade și diplomați și a fost implicată […]
Autoritățile locale din București și din cinci județe din sud și sud-est se pregătesc pentru avertizarea cod roșu de ploi # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (7 octombrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Autoritățile locale din capitală și din cinci județe situate în sudul și sud-estul României se pregătesc pentru avertizarea cod roșu de ploi deosebit de abundente, alertă care va intra în vigoare la ora 21:00 și va fi valabilă mâine la ora 15:00. […]
Coaliția de guvernare nu a reușit să ajungă la un acord cu privire la reforma din administrație # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (7 octombrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Coaliția de guvernare nu a reușit nici astăzi să ajungă la un acord cu privire la reforma din administrație. Sunt în continuare abordări și puncte de vedere diferite între partenerii politici, deși săptămâna trecută premierul afirma că „pe administrație lucrurile sunt practic […]
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov a anunțat suspendarea cursurilor în școlile și grădințele din județ din cauza ploilor # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 octombrie) – Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov a anunțat în această după-amiază suspendarea cursurilor în școlile și grădinițele din județ miercuri. Autoritățile locale ilfovene se alătură astfel celor din București și din județele Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu, care au luat anterior aceeași decizie. Așadar, în toată zona vizată […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 octombrie) – Tancurile şi avioanele de luptă israeliene au continuat marţi să bombardeze Fâşia Gaza. Între timp, în Israel au loc comemorări care marchează doi ani de la atacul din 7 octombrie al grupării palestiniene Hamas, atac care a dus la declanşarea războiului din Fâşia Gaza. Familiile şi prietenii celor peste […]
Rusia se pregătește să introducă un regim fără vize pentru cetățenii Chinei, ca răspuns la o măsură similară luată de China, a anunţat premierul Mihail Mișustin, citându-l pe președintele Rusiei, Vladimir Putin. „Săptămâna trecută, la Forumul „Valdai”, președintele rus a anunțat că Rusia se pregătește să introducă un regim fără vize pentru cetățenii chinezi, ca […]
Realizator: Mihaela Enache – Au fost ședințe operative azi în județele vizate de alertele de vreme rea, dar și în capitală. Se fac pregătiri pentru modul în care se va acționa în cazul unor situații deosebite. Șeful DSU, Raed Arafat, le-a reamintit oamenilor principalele aspecte de care trebuie să țină seama în astfel de împrejurări. […]
Seismul cu magnitudinea de 6,6 grade din Papua Noua Guinee a durat trei minute şi a stârnit panică # Rador
Un cutremur cu magnitudinea 6,6 grade pe scara Richter s-a produs marți în apropiere de Lae, al doilea oraș ca mărime din Papua Noua Guinee, a anunțat Institutul american de geologie (USGS), dar nu au fost raportate pagube imediat. Epicentrul a fost la 26 km de Lae, care are o populație de peste 76.000 de […]
Nu președintele Ucrainei este cel care va decide cu privire la aderarea la UE (Péter Szijjártó) # Rador
Nu președintele Ucrainei va decide dacă țara sa poate adera la Uniunea Europeană, ci statele membre, iar cetăţenii ungari au decis deja în acest sens, a declarat luni, pe Facebook, ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, reacţionând la recenta declarație a lui Volodimir Zelenski. Conform unui comunicat al Ministerului ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, […]
Mediatorii acordului de încetare a focului în Gaza au ajuns la unele înţelegeri cu Hamas şi Israel # Rador
Mediatorii acordului de încetare a focului în Fâşia Gaza au ajuns la mai multe înţelegeri cu Hamas şi Israel cu privire la o agendă de negocieri directe desfăşurate în Egipt, negocieri pe baza planului propus de Statele Unite privind Fâşia Gaza. Unul dintre mediatori, ministrul de externe al Qatarului, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani […]
Cursurile vor fi suspendate în școlile și grădinițele situate în zonele care vor fi vizate de avertizarea meteo cod roșu de ploi abundente # Rador
Cursuri suspendate mâine în școlile și grădinițele situate în zonele care vor fi vizate din această seară de avertizarea meteo cod roșu de ploi abundente. După ce autoritățile din Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu au luat această decizie, și Primăria Capitalei a anunțat că mâine nu se face școală în format fizic, pentru a nu-i […]
Non, l’avertissement lancé par Poutine contre la Roumanie, diffusé sur les réseaux sociaux, est faux # Rador
Un prétendu avertissement adressé à la Roumanie, dans lequel le président russe, Vladimir Poutine « conseille » à notre pays de bien réfléchir à « l’entrée en guerre », circule intensément sur les réseaux sociaux en ce moment. Sa viralité est amplifiée par plusieurs utilisateurs se présentant comme des « créateurs numériques », mais aussi […]
Nu, avertismentul care circulă pe rețelele de socializare ca fiind lansat de Putin la adresa României nu este real # Rador
Un pretins avertisment la adresa României, prin care țara noastră este ”sfătuită” de președintele rus Vladimir Putin să se gândească bine ”la acțiunile /…./ de a intra în război”, circulă intens pe rețelele de socializare în această perioadă. Viralizarea lui este amplificată de mai mulți utilizatori care se prezintă a fi ”creatori digitali”, dar și […]
Premiul Nobel pentru Fizică 2025 a fost acordat pentru descoperiri în domeniul fizicii cuantice # Rador
Premiul Nobel pentru Fizică 2025 a fost decernat oamenilor de ştiinţă americani John Clarke, Michel Devoret şi John Martinis pentru activitatea lor în domeniul mecanicii cuantice. Comisia Nobel a declarat că descoperirile celor trei cercetători demonstrează că proprietăţile stranii ale lumii cuantice pot deveni concrete la scară umană prin dezvoltarea tehnologiei digitale. Premiul din acest […]
Compania Apa Nova a anunțat că mobilizează echipe extinse în teren, ca urmare a avertizării de vreme severă emisă pentru municipiul București. Preventiv, societatea menționează că a verificat stațiile de pompare a apei pluviale din pasajele rutiere și sistemul de canalizare pe bulevardele principale, precum și în zonele cu potențial risc de acumulare, iar utilajele […]
15:40
Vatican – Acceptând invitația șefului statului și a autorităților ecleziastice ale țării, Suveranul Pontif va face o călătorie apostolică în Turcia în perioada 27-30 noiembrie, efectuând un pelerinaj la Iznik cu ocazia celei de-a 1700-a aniversări a Primului Conciliu de la Niceea. Ulterior, ca răspuns la invitația șefului statului și a autorităților ecleziastice din Liban, […]
Participanţii la cea de-a patra ediţie a forumului procurorilor generali din statele balcanice, care a avut loc la Sofia, s-au unit în jurul mai multor priorităţi, printre care crearea unei Platforme Permanente a Procurorilor Balcanici – cu cel puţin două întâlniri pe an, informează Procuratura Bulgariei. În documentul final, s-a menţionat că participanţii s-au pus […]
Aproape 2.300 de cazuri noi de COVID-19 au fost înregistrate în România în cursul săptămânii trecute # Rador
Aproape 2.300 de cazuri noi de COVID-19 au fost înregistrate în România în cursul săptămânii trecute, în scădere cu peste 40% față de intervalul precedent. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, în aceeași perioadă au fost raportate 15 decese la persoane care aveau și alte probleme medicale. INSP mai precizează că peste 600 dintre cazurile […]
Câştigătorul alegerilor din Cehia, Andrej Babis, negociază cu euroscepticii formarea unui nou guvern # Rador
Miliardarul populist ceh Andrej Babis a declarat marţi că ar putea lua miniștri nominalizați de partidele eurosceptice și de extremă dreapta în guvernul pe care încearcă să îl formeze după ce partidul său ANO a câștigat alegerile parlamentare, dar nu a obținut majoritatea. Andrej Babis a declarat inițial, după votul din 3-4 octombrie, că dorește […]
Toate structurile din subordinea Primăriei Capitalei sunt pregătite să intervină în contextul avertizării de ploi abundente # Rador
Toate structurile din subordinea Primăriei Capitalei sunt pregătite să intervină în contextul avertizării de ploi abundente, care va fi valabilă de diseară, de la ora 21:00, și până mâine după-amiază, la ora 15:00. Autoritățile le recomandă locuitorilor să evite deplasările în acest interval și să fie prudenți, iar cei care se confruntă cu probleme din […]
IGSU a dispus dislocare de personal și tehnică de intervenție în zonele care vor fi vizate de atenționarea cod roșu # Rador
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dispus dislocare de personal și tehnică de intervenție în zonele care vor fi vizate de atenționarea cod roșu. Măsura a fost luată pentru a veni în sprijinul echipajelor operative locale, a anunțat IGSU. Vor fi trimise din alte județe către ISU Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu zeci de […]
Introducere În urma demisiei lui Sebastien Lecornu, criza politica din Franța s-a accentuat iar președintele Emmanuel Macron nu are multe soluții disponibile. Lacernu și-a prezentat demisia după ce nu a reușit să negocieze un sprijin, pentru cabinetul său, din partea altor formațiuni politice din parlament. Cabinetul condus de Lecornu a rezistat doar 26 de […]
Premiul Nobel pentru Fizică a fost câştigat în 2025 de John Clarke, Michel Devoret și John Martinis # Rador
Premiul Nobel pentru Fizică din 2025 a fost acordat cercetătorilor John Clarke, Michel Devoret și John Martinis pentru contribuțiile lor în domeniul mecanicii cuantice. Academia Regală Suedeză de Științe a declarat că descoperirile lor au demonstrat cum proprietățile bizare ale lumii cuantice pot fi transpuse în aplicații concrete, la scară umană. Lucrările celor trei oameni […]
Introducere Există locuri care nu se lasă doar privite, ci se lasă trăite. Castelul Peleș este unul dintre acestea. Ridicat între stâncile și pădurile de la poalele Bucegilor, el nu este doar o reședință regală, ci o poveste în piatră, lemn și lumină. În data de 7 octombrie 1883, avea loc inaugurarea oficială a Castelului […]
Angelica Dan
Reforma administrației publice va primi undă verde cel mai probabil în ședința coaliției de guvernare # Rador
Reforma administrației publice, intens discutată și analizată în ultimele săptămâni, va primi cel mai probabil astăzi undă verde, în ședința coaliției de guvernare. PSD propune o reducere de cel mult 20% din numărul de posturi efectiv ocupate în primării, prefecturi sau consilii județene, sau acolo unde acest lucru nu este posibil, o diminuare cu 10% […]
Hidroelectrica va instala unități de stocare pe toate centralele pe care compania le are pe firul apei # Rador
Hidroelectrica va instala unități de stocare pe toate centralele pe care compania le are pe firul apei, astfel încât energia în surplus să poată fi mutată seara, a afirmat Bogdan Badea, președintele Hidroelectrica, la un eveniment de specialitate. Compania investește foarte mult în zona de stocare și încearcă să combine sursele regenerabile, energia hidro și […]
Eforturile de evacuare a celor peste 200 de turiști blocați în apropierea Muntelui Everest ar urma să se încheie marți # Rador
Eforturile de evacuare a celor peste 200 de turiști care au rămas blocați în apropierea versantului estic al Muntelui Everest, în Tibet, ar urma să se încheie marți, a declarat o sursă apropiată situației, după ce furtuni de zăpadă au lovit vestul Chinei. Pasionații de drumeții s-au îndreptat în număr mare spre regiunile montane ale […]
Purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare „Sud” din Ucraina, Vladislav Voloşin, a declarat că, în direcţia sudică a frontului, situația arată anumite tendințe de intensificare. În ultimele 24 de ore, trupele de ocupație ruse au crescut ușor numărul atacurilor cu drone kamikaze, precum și al bombardamentelor de artilerie. „Situația este destul de complicată și […]
Televiziunea Română susţine creativitatea românească: două show-uri Romanian Fashion Week, în premieră, în studiourileTVR # Rador
Televiziunea Română găzduieşte în zilele de 8 şi 9 octombrie 2025, în Studioul Pangrati, evenimentul Romanian Fashion Week, organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC) în cadrul primei ediţii din Bucureşti a Romanian Creative Week (RCW). Considerat cea mai amplă manifestare dedicată industriilor creative din Uniunea Europeană, Romanian Creative Week a fost inclus […]
Inundaţiile din staţiunea Elenite de pe litoralul bulgăresc, soldate cu pierderi de vieţi omeneşti, par să fi fost provocate nu doar de schimbările climatice şi de natură, ci mai ales de nepăsarea umană şi de construcţiile ilegale. Totul urmează însă să fie investigat în timp. Continuă acţiunile de curăţare a pagubelor provocate de inundaţiile puternice, […]
„Au trecut doi ani de la infamia masacrului comis de teroriștii Hamas împotriva a mii de civili israelieni lipsiți de apărare și nevinovați, inclusiv femei și copii. Crime de nedescris care fac din 7 octombrie una dintre cele mai întunecate pagini din istorie”, a declarat prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, într-un comunicat. „Astăzi – a adăugat […]
Termoenergetica București a anunțat că a început furnizarea de agent termic pentru încălzire în Capitală # Rador
Termoenergetica București a anunțat ieri că a început furnizarea de agent termic pentru încălzire în Capitală, conform graficului stabilit. Efectele se vor resimți treptat, dar vor exista și probleme, menționează compania, astfel procesul de încălzire în Capitală este anevoios, din cauza dimensiunilor sistemului de termoficare și a faptului că unele asociații de proprietari nu au […]
Ediția din acest an a Salonului Auto București își deschide porțile astăzi, la Romexpo. Până pe 12 octombrie, evenimentul aduce în fața publicului modele concept, premiere naționale și noutăți ale sezonului 2025-2026, dar și oferte speciale ale marilor companii producătoare de autoturisme. Vizitatorii vor descoperi tendințele în tehnologia auto, soluții de transport inteligent, dar și […]
Operaţiunile de salvare a victimelor blocate sub dărâmăturile unei şcoli din Indonezia a fost oprită # Rador
Echipele de salvare din Indonezia au încheiat marți căutările victimelor prinse sub dărâmăturile unei școli islamice prăbușite în provincia Java de Est, după ce au fost recuperate peste 60 de cadavre, au anunțat autoritățile pentru gestionarea dezastrelor. Durerea și confuzia au cuprins micul oraș Sidoarjo săptămâna trecută, după ce o defecțiune structurală a provocat prăbușirea […]
Armata rusă a atacat oraşul ucrainean Sloviansk (regiunea Doneţk), în noaptea de luni spre marţi, lovind două instituţii de învăţământ. Primarul oraşului, Vadim Liah, a transmis că au fost înregistrate lovituri asupra a două instituții de învățământ şi au fost avariate clădiri rezidențiale din apropiere. Liah a subliniat că atacul nu s-a soldat cu victime, […]
Președintele Argentinei, Javier Milei, a fost vedeta unui concert rock organizat la Buenos Aires, încercând să-și revigoreze imaginea politică înaintea alegerilor parlamentare de la sfârșitul acestei luni. Îmbrăcat în piele și cu drapelul național pe umeri, liderul libertarian a interpretat o serie de piese ale unor artiști locali. Milei a suferit mai multe eșecuri în […]
Autoritățile de ocupație ruse continuă eforturile sistematice de modificare a mediului educațional ucrainean. După ce au vizat școlile și universitățile, procesul de rusificare se extinde acum și în grădinițe. Potrivit Centrului Național de Rezistență, administrațiile ruse de ocupaţie au început să introducă lecții de limba rusă chiar și în grupele de vârstă preșcolară. În grupele […]
În timp ce doi dintre laureații din acest an ai Premiului Nobel pentru Medicină își sărbătoresc distincțiile, al treilea pare să nu fie la curent cu vestea. Cercetătorul american Fred Ramsdell, despre care se spune că se află într-o zonă izolată din statul Idaho, nu a putut fi contactat nici de Academia Suedeză, nici de […]
Inspectoratul pentru Situații de Urgență le recomandă oamenilor să amâne activitățile în aer liber, să închidă ferestrele și să evite să se deplaseze în zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare care ar putea fi doborâte de vânt. În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, cetățenii sunt sfătuiți să nu încerce să le traverseze și […]
ONU a anunţat că încă nouă membri ai personalului său au fost reţinuţi de autorităţile houthi din Yemen # Rador
Organizația Națiunilor Unite a anunțat că încă nouă membri ai personalului său au fost reținuți fără motiv de autoritățile houthi din Yemen, ridicând numărul total al celor deținuți la 53. Purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric, a declarat că aceste rețineri afectează capacitatea organizației de a furniza asistență umanitară în Yemen. Oficialii houthi au […]
Israelul comemorează doi ani de la atacurile comise de Hamas, care au ucis mai mult de 1.200 de persoane # Rador
Israelul marchează a doua comemorare a atacurilor comise de Hamas, care au ucis mai mult de 1.200 de civili și soldați și au declanșat războiul din Gaza. Sunt organizate ceremonii comemorative, inclusiv una la locul festivalului de muzică Nova, unde aproape 400 de persoane și-au pierdut viața. Negocierile indirecte pentru încheierea conflictului urmează să continue […]
Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie a emis o avertizare de cod roşu de ploi abundente pentru opt regiuni din estul Bulgariei – Burgas, Varna, Dobrici, Silistra, Şumen, Razgrad, Tărgovişte şi Iambol, unde sunt aşteptate cantităţi mari de precipitaţii, de peste 65 de litri pe metrul pătrat. Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi […]
