Norocul bate, în sfârșit, la ușa acestor zodii! Își vor schimba total destinul în noiembrie

14:00

Pe 1 august 2007, cu doar cinci zile înainte de a se stinge din viață, Florian Pittiș a scris cel mai tulburător mesaj al său. Actorul, regizorul și muzicianul care a marcat generații întregi a ales să-și ia rămas bun de la public într-un mod simplu, sincer și profund uman.