Ce culori e musai să porți în noiembrie dacă vrei ca succesul să vină în viața ta. Dacă porți aceste nuanțe, vei fi pe cai mari
Click.ro, 8 octombrie 2025 03:10
Noiembrie este o lună de tranziție, în care energia sezonului de toamnă se combină cu anticiparea finalului de an.
Acum o oră
03:10
Acum 2 ore
02:10
Norocul bate, în sfârșit, la ușa acestor zodii! Își vor schimba total destinul în noiembrie # Click.ro
Luna noiembrie vine cu vești bune pentru anumite zodii, care vor resimți o transformare majoră în viața lor. Astrele se aliniază favorabil pentru Berbec, Capricorn și Scorpion, aducând oportunități neașteptate
Acum 4 ore
01:10
Detergent făcut acasă pentru mașina de spălat vase. Este mai eficient decât orice alte produs din comerț # Click.ro
Produsele comerciale pentru mașina de spălat vase promit rezultate uimitoare, dar adesea adaugă doar un strat de chimicale inutile pe vase – și în canalizare.
00:10
Amorțelile sau senzația de „furnicături” nu trebuie ignorate atunci când apar frecvent sau persistă
00:00
Prințesa Diana, alungată dintr-un magazin de lux din Londra. S-a întâmplat înaintea unui eveniment important din viața ei # Click.ro
Este greu de imaginat că „Prințesa Inimilor” ar fi putut fi izgonită de cineva, dar acest lucru chiar a fost posibil. Întâmplarea a avut loc într-un magazin de lux, pe vremea când Lady Di căuta o ținută pentru un eveniment important din viața ei.
00:00
Prajitura surpriză cu suc de roșii. Rețeta bunicilor pe care doar gospodinele iscusite și-o mai amintesc. VIDEO # Click.ro
Cine a spus că roșiile se potrivesc doar în mâncăruri sărate? O rețetă de familie ne demonstrează contrariul. În caietul vechi al bunicii se ascunde o prăjitură pufoasă, aromată și neașteptat de gustoasă, în care ingredientul-vedetă este... sucul de roșii.
Acum 6 ore
23:10
Cum pregătești cele mai delicioase gofre după rețeta unei foste finaliste de la „Chefi la cuțite”. Conțin un ingredient special # Click.ro
Ai poftă de o porție de gofre gustoase și sănătoase? Îți propunem o rețetă specială, după indicațiile unei foste concurente a emisiunii „Chefi la cuțite”. Este potrivită inclusiv pentru cei care evită zahărul.
23:00
S-a aflat adevărul despre moartea lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Concluzia procurorilor italieni # Click.ro
S-a aflat cauza morții lui Felix Baumgartner, celebrul sportiv austriac și fost partener al Mihaelei Rădulescu. Procurorul de caz, Raffaele Iannella, a confirmat oficial că parapanta folosită de acesta în ziua tragediei „era în stare perfectă și nu avea defecte”.
22:30
5 zodii care își schimbă destinul după Luna plină din octombrie. Berbecii și Capricornii au parte de surprize karmice și noi începuturi # Click.ro
Luna plină din octombrie 2025, aflată sub semnul misterios al Berbecului, deschide o fereastră energetică puternică pentru transformare, curaj și eliberare.
22:20
Cum să te rogi astfel încât rugăciunea să aibă putere. Părintele Nicolae Dima explică pașii pe care trebuie să îi urmeze toți credincioșii # Click.ro
Mulți oameni se roagă zilnic, dar puțini țin cont că puterea rugăciunii nu constă în numărul cuvintelor, ci în intensitatea trăirii interioare. Preotul Nicolae Dima spune ce este cel mai bine să facă fiecare credicions în timpul dialogului cu Divinitatea!
22:00
Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de cod roșu pentru mai multe județe din sudul și sud-estul țării, în contextul ploilor abundente și al riscului ridicat de inundații.
Acum 8 ore
21:20
Care dintre cei trei băieți ai Adelei Popescu are cea mai puternică personalitate: „Nu-i intri ușor în grații”. Unul dintre ei visează să scrie o carte # Click.ro
Adela Popescu și Radu Vâlcan, alături de cei trei copii ai lor, formează o familie frumoasă, la care mulți râvnesc, dar și plină de provocări. De curând, actrița a vorbit cu sinceritate despre personalitatea băieților și a dezvăluit care dintre ei le testează cel mai mult răbdarea.
21:20
Saveta Bogdan și-a stricat silueta în vacanța de peste Ocean: „Americanii mănâncă prea mult zahăr și fast food”. Ce salarii au americanii? # Click.ro
Saveta Bogdan și-a stricat silueta în vacanța de peste Ocean: „Americanii mănâncă prea mult zahăr și fast food”. Ce prețuri sunt la mâncare: „Au salarii mai mari!”
21:10
Când vor fi recuperate orele de curs pierdute din cauza ciclonului Barbara. Ministrul Educației, anunț important pentru elevi # Click.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat marți, că în perioada suspendării cursurilor cu prezență fizică nu va fi implementat sistemul hibrid. Elevii din județele afectate de Codul Roșu de ploi vor recupera orele pierdute în săptămânile următoare, iar conținutul educațional va fi aco
20:20
De ce este greșit să spui „a drege busuiocul”. Care este varianta corectă și ce semnifică expresia # Click.ro
Una dintre cele mai cunoscute expresii folosite greșit este „a drege busuiocul”. Oamenii o utilizează atunci când vor să spună că încearcă să îndrepte o greșeală, însă forma corectă este alta.
20:10
Care este noua modalitate în materie de slăbit și sănătate. Mihaela Bilic anunță că dietele tradiționale pierd teren: „Degeaba mănânci carne roșie și ciocolată neagră” # Click.ro
Dieta ketogenică (keto) a dominat piața curelor de slăbire încă de la ascensiunea sa la mijlocul anilor ‘90. Într-o postare recentă, nutriționista Mihaela Bilic atrage atenția asupra schimbării trendurilor în materie de slăbit și sănătate.
19:50
Frigul de afară a dat start sezonului de încălzire în mai multe orașe. Ce prevede legea și când se dă drumul, legal, la căldură? # Click.ro
Temperaturile din ultimele zile au coborât sub normalul perioadei, iar frigul a început să se simtă tot mai puternic în locuințe. În București și în mai multe orașe din sudul țării, printre care și Buzău, autoritățile au decis să pornească furnizarea agentului termic către populație, după ce nopțile
Acum 12 ore
19:40
Claudia Pătrășcanu s-a despărțit de iubit: „S-a dus…” În ce relații a rămas cu bărbatul care a făcut-o fericită timp de doi ani de zile # Click.ro
Claudia Pătrășcanu a anunțat că s-a despărțit de bărbatul alături de care a format un cuplu timp de doi ani. Artista a precizat că separarea s-a produs amiabil și că au rămas în relații bune.
19:20
Dan Negru trage un semnal de alarmă. De ce este îngrijorat prezentatorul TV: „Învățați-vă copiii să vadă lumea cu mintea lor!” # Click.ro
Realizatorul TV Dan Negru trage un nou semnal de alarmă despre direcția în care se îndreaptă lumea digitală și libertatea de exprimare.
19:20
Cum scapă vedetele de răceală: „Miere, lapte și usturoi”. Care e cel mai bun sirop natural și cum se prepară. Sfatul nutriționiștilor # Click.ro
Cum scapă vedetele de răceală: „Miere, lapte și usturoi”. Care e cel mai bun sirop natural și cum se prepară. Sfatul nutriționiștilor.
19:10
„Lăsați animalele libere, evitați deplasările”. Capitala și cinci județe se pregătesc de „Barbara” # Click.ro
„Barbara” a instaurat panica printre autoritățile din Capitală și cele 5 județe aflate în Cod Roșu de ploi. Oficial, prognoza arată că ciclonul va lovi fix de marți ora 21.00 până miercuri ora 15.00. Cel mai grav spun specialiștii că va fi în Constanța și apoi județele din sud-estul Munteniei.
19:00
Micul-dejun, oglinda personalităţii tale. Ce trăsături esenţiale ale personalităţii dezvăluie preferinţele alimentare # Click.ro
Preferinţele alimentare de la micul dejun ar putea spune mai multe despre tine decât crezi.
19:00
Ce face Orlando Zaharia pentru ca mâncărurile care conțin ceapă să aibă un gust delicios. Așa obține adevărate delicatese! # Click.ro
Cu o experiență vastă în domeniul culinar, Orlando Zaharia deține o mulțime de secrete care pot transforma preparatele de zi cu zi în adevărate delicii. Printre acestea se numără și modul în care cheful folosește ceapa în mâncare.
18:40
Locul din România unde a prins a viață legenda unui rege s-a prăbușit complet! În ce oraș se afla clădirea ridicată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea # Click.ro
În acest weekend, ultimul zid al fostului han de la Pietrele lui Solomon s-a prăbuşit complet, marcând dispariţia unei structuri care făcea parte din peisajul zonei de peste un secol.
18:30
Secretul Adinei Alberts pentru combaterea imediată a răcelii: „Fără nas înfundat, secreții nazale și dureri de gât”. Metoda ameliorează simptomele într-o singură zi # Click.ro
Odată cu venirea frigului, tot mai multe persoane încep să resimtă simptome de răceală, precum nas înfundat, secreții nazale și dureri în gât. Din fericire, doctorul Adina Alberts propune o soluție eficientă care poate ameliora disconfortul în doar 24 de ore!
18:10
Satul din Europa în care șoferii sunt sancționați dacă traversează zona în mai puțin de 15 minute. Suma uriașă strânsă din amenzi # Click.ro
Începând cu luna septembrie 2025, într-o zonă dintr-o țară europeană renumită în întreaga lume pentru strictețea regulilor sale, șoferii sunt și mai atenți decât de obicei. Aici, conducătorii auto pot fi sancționați dacă petrec în trafic mai puțin de 15 minute!
17:30
Tensiune maximă între Anda Adam și Mara Bănică la Asia Express. Cele două și-au adresat replici dure: „Ai probleme la cap” # Click.ro
Luni seară, în emisiunea Asia Express – Drumul Eroilor, a avut loc unul dintre cele mai intense momente când a fost anunţat Schimbul de echipe. Participanţii au fost repartizaţi în formule inedite, iar una dintre cele mai discutate perechi a fost cea formată din Mara Bănică şi Anda Adam.
17:20
Horoscop miercuri, 8 octombrie. Balanțele trag lozul norocos, iar Racii trebuie să facă o alegere dificilă # Click.ro
Horoscop miercuri, 8 octombrie. Balanțele trag lozul norocos, iar Racii trebuie să facă o alegere dificilă.
17:10
ANAF scoate la licitație un apartament în Cluj-Napoca. Cu cât se vinde și când are loc licitația # Click.ro
O locuință cu trei camere, având o suprafață de 47,99 metri pătrați și situată în municipiul Cluj-Napoca, urmează a fi vândută prin licitație de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).
17:10
Încă un caz de rasism în Capitală! O șoferiță de ride-sharing a jignit și a refuzat cursa unei studente de culoare: „Ai invadat România!” # Click.ro
O șoferiță de ride-sharing din București a refuzat să preia o cursă după ce a văzut că pasagera care a făcut comanda este o femeie de culoare. Tânăra a fost și insultată, iar acum se declară „nedorită” într-o țară pe care o considera „acasă”.
17:10
Amalia Năstase le dă cele mai bune sfaturi fetelor sale. Cum se simte Alessia, la 22 de ani, după intervenția de micșorare a sânilor # Click.ro
Amalia Năstase (49 de ani), mamă de două fete deja mari acum, Alessia, în vârstă de 22 de ani, și Emma, mai mică cu trei ani decât sora ei, își ghidează copiii cum știe ea mai bine, învățând și din propiile experiențe.
15:50
Ce fel de mamă e Adina Buzatu? Sara, fiica acesteia, a împlinit 28 de ani: „Am greșit, am reparat, am învățat” # Click.ro
Sara, fiica sa, a împlinit 28 de ani, iar celebra creatoare de modă a profitat de acest prilej pentru a face o serie de dezvăluiri emoționante despre relația specială dintre ele.
15:50
Locul din care toți oamenii au dispărut. Românii merg aici în vacanțe, dar locuitorii fug mâncând pământul # Click.ro
Sardinia, una dintre cele mai frumoase insule din lume, este azi scena unei drame tăcute: oamenii dispar. Nu turiștii – aceștia vin cu sutele de mii, atrași de plajele albe, apa turcoaz și peisajele aproape ireal de frumoase , ci localnicii.
15:40
Este oficial! Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit în Maldive. Mama artistului a confirmat vestea # Click.ro
Dacă până acum nu se știa cu exactitate, iată că a venit confirmarea nunții lui Dorian Popa cu aleasa inimii sale, Andreea. Cei doi îndrăgostiți au devenit soț și soție în Thailanda, iar mama artistului a fost cea care a confirmat zvonurile.
15:30
Brazilia a inaugurat recent cea mai mare fabrică de țânțari din lume, pentru a combate răspândirea febrei dengue, capabilă să producă până la 190 de milioane de țânțari săptămânal.
15:20
„Nu-mi găsesc bărbat din cauza păpușilor mele!” April Brucker merge cu ele peste tot, inclusiv la întâlniri # Click.ro
April Brucker (41 de ani) n-are deloc noroc în dragoste! Femeia din Las Vegas este ventrilocă profesionistă, iar obsesia ei pentru păpuși i-a alungat pe toți bărbații din viața ei. April deține o „familie” de 38 de păpuși care călătoresc, performează și împart casa cu ea.
15:10
Cum reacționează părinții la închiderea școlilor din cauza furtunii: „Dacă e doar pentru o zi, nu e un capăt de lume (...)”. Alții critică decizia # Click.ro
Meteorologii au extins Codul roșu de ploi torențiale și abundente pentru cinci județe din sud-estul țării și municipiul București. După ce în Constanța școlile s-au închis deja, părinții din Capitală au primit informări privind posibila trecere a cursurilor în mediul online.
15:10
Ciclonul care lovește sud-estul României este de o intensitate rară. Doar de două ori s-au mai emis astfel de alerte # Click.ro
Un ciclon puternic va lovi România, iar meteorologii au emis avertizări rare de Cod roșu pentru ploi abundente. Fenomenul, de o intensitate neobișnuită pentru această perioadă, vizează sud-estul țării, cu cantități de apă
15:10
Prințul William: „Nu voi repeta greșelile pe care le-a făcut tatăl meu în mariaj. Eu îmi protejez familia!” # Click.ro
Prințul William (43 de ani) a vorbit deschis despre modul în care experiențele din copilăria sa, marcate de divorțul părinților săi, Regele Charles al III-lea (75 de ani) și regretata prințesă Diana, i-au conturat principiile după care își crește copiii și își întreține relația de cuplu.
15:00
De necrezut! Cât a plătit un student din Alba Iulia pentru o porție de cartofi cu șnițel, după ce universitățile au redus prețurile # Click.ro
După ce fondul de burse a fost diminuat, universitățile din țară au căutat soluții pentru a sprijini studenții și a le oferi mese la prețuri accesibile. Multe instituții au reușit să reducă tarifele din cantine, fie prin negocieri avantajoase cu furnizorii.
15:00
Motivul pentru care Minodora nu se implică în treburile casnice. Liviu, soțul ei, o tratează ca pe o regină: „Nu am călcat haine în viața mea” # Click.ro
Minodora este un nume răsunător în industria muzicală românească, fiind una dintre cele mai iubite cântărețe. Mărturisește că de când și-a început cariera de artist muzical a renunțat la muncile casnice și are grijă să fie mereu aranjată și îngrijită pentru a apărea în fața fanilor săi.
15:00
Adina Halas, cadou inedit pentru fiul ei, Serghei, la împlinirea celor 14 ani. Băiatul a aflat abia în aeroport de surpriză! # Click.ro
Adina Halas știe cum să își surprindă băieții. Travel bloggerul i-a făcut un super cadou adolescentului familie cu ocazia împlinirii celor 14 ani.
Acum 24 ore
14:40
Antrenorul român a fost lăudat de un fost mare atacant al lui Inter.
14:20
Apare un al doilea „Transfăgărășan” în România, la fel de spectaculos. Drumul va trece prin trei județe # Click.ro
Un drum montan spectaculos, asemănător cu celebrul Transfăgărășan, va prinde contur în vestul țării. Proiectul, finanțat cu 90 de milioane de euro din fonduri europene, vizează modernizarea a peste 50 de kilometri
14:10
Țara noastră are în față trei partide existențiale.
14:10
Actorul pensionar Jean Paler strânge cureaua, ca să îi ajungă banii: „Mi-e teamă de facturi, fac căldură cu porția”. Cât are, de fapt, pensia? # Click.ro
Actorul pensionar Jean Paler a muncit toată vara, ca să aibă de unde plăti iarna. Cum economisește banii: „Mi-e teamă de facturi, fac căldură cu porția”. Cât are pensia?
14:00
Cum și-a anunțat Florian Pittiș fanii că va muri. Celebrul artist ar fi împlinit 84 de ani: „Nu vreau să fiu doar o cruce într-un cimitir” # Click.ro
Pe 1 august 2007, cu doar cinci zile înainte de a se stinge din viață, Florian Pittiș a scris cel mai tulburător mesaj al său. Actorul, regizorul și muzicianul care a marcat generații întregi a ales să-și ia rămas bun de la public într-un mod simplu, sincer și profund uman.
13:50
Apa Nova, apel către bucureşteni în aşteptarea ciclonului: „Nu parcați mașinile în dreptul canalizărilor” # Click.ro
Un ciclon mediteranean puternic se apropie de România, aducând ploi torenţiale, rafale violente de vânt şi risc crescut de inundaţii în Capitală şi în sudul ţării. Autorităţile au emis avertizări Cod roşu
13:50
Centrala electrică îți golește buzunarul? Iată cât consumă și ce poți face ca să reduci factura! # Click.ro
Când vine frigul, românii se gândesc la un singur lucru: căldura din casă. Iar acolo unde nu există posibilitatea racordării la sistemul public de gaze, centrala electrică devine soluția ideală.
13:50
Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita în Maldive? Imaginile spectaculoase de pe plajă care îi dau de gol. Foto # Click.ro
Dorian Popa și iubita sa, Andreea, și-au pus fanii pe jar cu cele mai recente imagini publicate pe Instagram. Cei doi îndrăgostiți au stârnit interesul prin ipostazele în care s-au afișat, mulți întrebându-se dacă nu cumva s-au căsătorit.
