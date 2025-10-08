Aproape o jumătate de milion de lei pentru proiectarea lucrărilor la Biserica Bârnovschi

19:20

Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria" din Iași dispune de chiuvete, însă acestea nu sunt suficiente și nici conforme cu cerințele legale. „Ziarul de Iași" a verificat la fața locului și a constatat că, deși există chiuvete, acestea sunt, în majoritatea cazurilor, amplasate una la două saloane, fiind situate în grupurile sanitare destinate pacienților, nu în spațiile de îngrijire. În momentul de față, legea din România prevede ca ele să fie mai multe și câte una în fiecare salon. Articolul Alexe îi dă dreptate lui Rogobete: sunt prea puține chiuvete la ATI la Spitalul de Copii. „S-au cheltuit 138 milioane de lei. Crede cineva că ar fi fost un capăt de țară să mai montăm încă 12?"