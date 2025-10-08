Revoluție în transplanturi: primul rinichi universal compatibil cu toate grupele sanguine transplantat la om
Adevarul.ro, 8 octombrie 2025 03:15
Primul rinichi universal transplantat la om schimbă regulile transplanturilor: organul compatibil cu toate grupele sanguine promite o nouă eră în medicina transplanturilor și acces mai larg la organe.
• • •
