Bilanțul primelor ore de Cod Roșu: trafic blocat pe DN1 din cauza unui copac prăbușit și 12 autoturisme afectate în București și Ilfov

18:10

Prima garnitură de metrou Alstom care a ajuns la București nu a trecut încă nici de prima etapă obligatorie de testare pentru punerea în circulație, deși procedura a început încă din luna mai. Buletin de București scria în urmă cu cinci luni că metroul „Ilfov” este testat pe Magistrala 5. La momentul respectiv, compania Alstom […] The post Magistrala 5 nu va primi prea curând trenuri noi. Prima garnitură de metrou Alstom nu a trecut nici de prima etapă de testare, deși a început de cinci luni appeared first on Buletin de București.