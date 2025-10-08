Cum poate fi depistată și tratată din timp o boală frecventă la femei

16:20

Sănătatea copilului este o prioritate pentru fiecare părinte, iar toată lumea știe că este mult mai bine să previi decât să tratezi. În acord cu această maximă, merită să ai grijă de funcționarea corectă a sistemului imunitar al celui mic și, în acest fel, să îl protejezi eficient împotriva dezvoltării infecțiilor sezoniere și nu numai.