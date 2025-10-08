Bogdan Stoica: Să-mi explice cineva și mie ce vrea PNL și de la cine

Când eram mic și democrația trăia în România, adică până în 2012, votam PNL. Nu pentru că mă sedusese vreun liberal cu talentele lui, ci pentru că am citit mult despre politica anilor 1900-1940 și despre liberalii care au făcut România Mare, liberalii care au făcut modernizarea României, mă rog, niște băieți, nu ca acum. […]

