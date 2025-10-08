Giorgia Meloni dezvăluie, la televizor, o plângere la CPI cu privire la complicitate la genocid în Fâşia Gaza, împotriva sa, miniştrilor Apărării şi de Externe şi directorului grupului Leonardo

19:10

„La limita ficţiunii # realitatea” este tema celei de a XIV-a ediţii a Festivalului Internaţional de Literatură de la Timişoara (FILTM), care se desfăşoară între 16-18 octombrie. Timp de trei zile, cele 12 evenimente la care participă 23 de invitaţi din ţară şi din străinătate se vor desfăşura la Muzeul de Naţional de Artă Timişoara, Iulius Mall, Muzeul Apei, Colegiul Naţional Bănăţean, Şcoala generală „Rudolf Walter”, Colegiul Naţional „Carmen Sylva”, Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga” şi Liceul Teoretic „Grigore Moisil”.