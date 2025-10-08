Cel mai mare eveniment de gaming din România începe la Romexpo
Buletin de București, 8 octombrie 2025 06:20
Cel mai mare eveniment dedicat pasionaților de jocuri video din România, Bucharest Gaming Week 2025, își desfășoară în acest weekend principalul eveniment, programat pe 11 și 12 octombrie. Timp de două zile, zeci de mii de vizitatori sunt așteptați să participe la competiții în cele mai populare jocuri video, să testeze experiențe de gaming și […] The post Cel mai mare eveniment de gaming din România începe la Romexpo appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum 10 minute
06:40
TERMOFICARE | Sistemul centralizat funcționează la o capacitate de 94%. Care sunt zonele deficitare # Buletin de București
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) anunță noi avarii în rețeaua de termoficare, lăsând sute de blocuri fără apă caldă și, pe alocuri, fără căldură. Deficiențele tehnice apar la doar câteva zile după ce compania a pornit căldura în Capitală. Sistemul funcționează la 94% din capacitate, conform datelor oficiale. Deși CMTEB a solicitat creșterea debitului și […] The post TERMOFICARE | Sistemul centralizat funcționează la o capacitate de 94%. Care sunt zonele deficitare appeared first on Buletin de București.
Acum 30 minute
06:20
„Arma secretă” a fostului primar general | „Modelul digital de transport” al Comisiei Tehnice de Circulație, rămâne controversat și neclar. OAR București: „Pare o instanță ascunsă” # Buletin de București
Președintele Ordinului Arhitecților (OAR) din București, Emil Ivănescu, a declarat pentru Buletin de București că dezbaterea publică organizată de Primăria Municipiului București (PMB) pe 7 octombrie privind modificarea regulamentului Comisiei Tehnice de Circulație a fost „un lucru foarte bun”, dar a avertizat că multe aspecte esențiale au rămas nelămurite. Printre acestea se numără modul de […] The post „Arma secretă” a fostului primar general | „Modelul digital de transport” al Comisiei Tehnice de Circulație, rămâne controversat și neclar. OAR București: „Pare o instanță ascunsă” appeared first on Buletin de București.
06:20
Cel mai mare eveniment dedicat pasionaților de jocuri video din România, Bucharest Gaming Week 2025, își desfășoară în acest weekend principalul eveniment, programat pe 11 și 12 octombrie. Timp de două zile, zeci de mii de vizitatori sunt așteptați să participe la competiții în cele mai populare jocuri video, să testeze experiențe de gaming și […] The post Cel mai mare eveniment de gaming din România începe la Romexpo appeared first on Buletin de București.
Acum o oră
06:10
Bilanțul primelor ore de Cod Roșu: trafic blocat pe DN1 din cauza unui copac prăbușit și 12 autoturisme afectate în București și Ilfov # Buletin de București
Primele ore ale codului roșu de ploi torențiale au generat deja probleme în București și Ilfov. Un copac prăbușit pe Drumul Național 1 (DN1), în Otopeni, a blocat circulația pe sensul către Ploiești și a fost necesară intervenția pompierilor pentru degajarea carosabilului. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov, marți, în […] The post Bilanțul primelor ore de Cod Roșu: trafic blocat pe DN1 din cauza unui copac prăbușit și 12 autoturisme afectate în București și Ilfov appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
19:10
Cod roșu de ploi | ASPA București: Animalele trebuie eliberate din lanțuri. Aceasta poate fi singura lor șansă de supraviețuire # Buletin de București
Dacă evacuarea nu este posibilă, animalele trebuie eliberate din lanțuri și padocuri, pentru a se putea adăposti de ploaie și inundații, transmite ASPA București, în contextul codului roșu de ploi torențiale. Aceasta poate fi singura lor șansă de supraviețuire. Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor bucurești Animalele trebuie eliberate din lanțuri pentru a nu se […] The post Cod roșu de ploi | ASPA București: Animalele trebuie eliberate din lanțuri. Aceasta poate fi singura lor șansă de supraviețuire appeared first on Buletin de București.
18:10
Cod Roșu | CJ Ilfov dă liber primăriilor să cheltuiască bani din fonduri de urgență # Buletin de București
Consiliul Județean (CJ) Ilfov dă liber primăriilor să cheltuiască bani din fonduri de urgență, în contextul avertizării de cod roșu de ploi torențiale. Avertizarea este valabilă pentru intervalul marți, 7 octombrie, ora 21:00, până miercuri, 8 octombrie, ora 15:00. În București și în Ilfov, școlile vor fi închise miercuri. Măsura a fost adoptată și în […] The post Cod Roșu | CJ Ilfov dă liber primăriilor să cheltuiască bani din fonduri de urgență appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
17:40
Peste 180 noi locuri de parcare au fost amenajate în Cartierul Grozăvești, dintre care 140 sunt rezidențiale. Alte 42 au fost date în folosință pe Strada Economu Cezărescu și pot fi închiriate atât de șoferii în trecere, cât și de locuitorii zonei. Noi locuri de parcare în Grozăvești Cele 140 locuri de parcare sunt destinate […] The post Sector 6 | Locuri noi de parcare în Grozăvești. Care sunt tarifele appeared first on Buletin de București.
17:00
Școala se suspendă miercuri, a decis Comitetul pentru Situații de Urgență București, ca urmare a codului roșu de vreme rea. Măsura vine în contextul în care prognoza meteo pentru Capitală indică precipitații abundente. Propunerea a venit de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Prefectul Capitalei propusese ca școlile să rămână deschise și să nu mai […] The post Cod Roșu la București | Școala se suspendă miercuri appeared first on Buletin de București.
16:20
Cod Roșu | Școala se închide și în Ilfov, miercuri. Suspendarea se aplică și pentru creșe și grădinițe # Buletin de București
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod roșu de ploi torențiale pentru județul Ilfov, valabilă de pe 7 octombrie, ora 21:00, până pe 8 octombrie, ora 15:00. Drept urmare, școala se închide miercuri pentru prezența fizică a elevilor, de la primar până la liceu. Măsura se aplică și pentru creșe și […] The post Cod Roșu | Școala se închide și în Ilfov, miercuri. Suspendarea se aplică și pentru creșe și grădinițe appeared first on Buletin de București.
16:00
Cod Roșu | Prefectura Ilfov anunță suspendarea cursurilor miercuri. Sunt incluse creșele și grădinițele # Buletin de București
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod roșu de ploi torențiale pentru București și județul Ilfov, valabilă de pe 7 octombrie, ora 21:00, până pe 8 octombrie, ora 15:00. Drept urmare, autoritățile au decis suspendarea cursurilor cu prezență fizică pentru ziua de miercuri în toate unitățile de învățământ, de la creșe […] The post Cod Roșu | Prefectura Ilfov anunță suspendarea cursurilor miercuri. Sunt incluse creșele și grădinițele appeared first on Buletin de București.
15:30
Comitetul pentru Situații de Urgență București a decis să suspende cursurile cu prezență fizică pentru ziua de miercuri, ca urmare a codului roșu de vreme rea, anunță Hotnews.ro Măsura vine în contextul în care prognoza meteo pentru Capitală indică precipitații abundente. Autoritățile locale au hotărât închiderea școlilor din mai multe județe, inclusiv Constanța, Ialomița, Călărași […] The post Cod Roșu la București | Autoritățile au decis să închidă școlile miercuri appeared first on Buletin de București.
14:40
VIDEO | Plouă în stațiile de metrou. Metrorex: Nu sunt înregistrate perturbări în traficul subteran # Buletin de București
Apa rezultată în urma ploii care a început marți s-a infiltrat și în rețeaua subterană de transport. Plouă în stațiile de metrou, iar Metrorex anunță că a intervenit cu mai multe echipe pentru ca traficul să nu fie perturbat. Având în vedere avertizările meteo emise pentru Municipiul București privind precipitații abundente și intensificări ale vântului, […] The post VIDEO | Plouă în stațiile de metrou. Metrorex: Nu sunt înregistrate perturbări în traficul subteran appeared first on Buletin de București.
14:30
Apa Nova | Măsuri speciale după ce a fost emis cod roșu de ploi în București: „Evitarea parcării în apropierea canalizărilor sau în dreptul gurilor de scurgere” # Buletin de București
Apa Nova a anunțat măsuri speciale după ce a fost emis cod roșu de ploi în București, inclusiv pentru șoferi. Acestora li se recomandă să nu parcheze aproape de canalizări sau în dreptul gurilor de scurgere. Compania a anunțat că vor fi mobilizate echipe extinse în teren, pe fondul avertizării de vreme severă emisă de […] The post Apa Nova | Măsuri speciale după ce a fost emis cod roșu de ploi în București: „Evitarea parcării în apropierea canalizărilor sau în dreptul gurilor de scurgere” appeared first on Buletin de București.
13:50
Școala sub cod roșu: vor veni la ore doar elevii pe care părinții nu-i pot ține acasă. Prefectul Capitalei: Pentru ceilalți, vor fi motivate absențele # Buletin de București
Prefectul Capitalei a anunțat că autoritățile nu sunt decise deocamdată dacă să suspende cursurile cât timp școala este sub cod roșu. Mai degrabă ar opta pentru un sistem hibrid. Bucureștiul se află sub COD ROȘU de ploi torențiale și abundente de astăzi, ora 21.00, până miercuri, ora 15:00. În anumite zone, precipitațiile pot fi mult […] The post Școala sub cod roșu: vor veni la ore doar elevii pe care părinții nu-i pot ține acasă. Prefectul Capitalei: Pentru ceilalți, vor fi motivate absențele appeared first on Buletin de București.
13:40
COD ROȘU | Barajul Lacul Morii a fost „pregolit” de luni seară. Prefectul Capitalei, despre suspendarea școlii: „Este o discuție în desfășurare” # Buletin de București
Prefectura Capitalei ia în calcul inclusiv suspendarea școlii, ca răspuns la codul roșu anunțat pentru București de marți, de la ora 21.00/ Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins avertizările de cod portocaliu și roșu pentru ploi torențiale. Zonele vizate includ Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și sudul Olteniei. Județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, […] The post COD ROȘU | Barajul Lacul Morii a fost „pregolit” de luni seară. Prefectul Capitalei, despre suspendarea școlii: „Este o discuție în desfășurare” appeared first on Buletin de București.
13:20
Primăria Capitalei, în alertă din cauza codului roșu de ploi. Numărul gratuit la care bucureștenii pot suna pentru ajutor # Buletin de București
Primăria Capitalei este în alertă, în contextul codului roșu de ploi valabil pentru București și Ilfov, valabil până mâine. Cetățenii au la dispoziție un număr gratuit pe care îl pot apela dacă se confruntă cu probleme. Marți dimineață, meteorologii de la ANM au emis o avertizare de cod portocaliu de ploi pentru București și Ilfov, […] The post Primăria Capitalei, în alertă din cauza codului roșu de ploi. Numărul gratuit la care bucureștenii pot suna pentru ajutor appeared first on Buletin de București.
12:50
Sector 3 | Robert Negoiță se întâlnește cu cetățenii, pentru a le răspunde despre modificările regulamentului de parcare # Buletin de București
Primarul Robert Negoiță a anunțat că se va întâlni miercuri, 8 octombrie, cu cetățenii Sectorului 3, pentru a discuta despre modificările regulamentului de parcare. „Primarul Robert Negoiță organizează o întâlnire dedicată sistemului de parcare de reședință, în cadrul căreia vor fi discutate aspecte practice legate de autorizarea locurilor de parcare, abonamentele disponibile și regulile de […] The post Sector 3 | Robert Negoiță se întâlnește cu cetățenii, pentru a le răspunde despre modificările regulamentului de parcare appeared first on Buletin de București.
12:10
Ședință la Prefectura Capitalei marți, de la 12:30. Este cod roșu de vreme rea în București și Ilfov # Buletin de București
A fost convocată o ședință la Prefectura Capitalei pentru marți, 7 octombrie 2025, la ora 12:30. Bucureștiul și alte județe intra sub incidenta codul roșu de ploi de marți seară. Inițial, meteorologii au emis avertizarea de cod roșu pentru județele Călărași, Ialomița și Constanța, dar a fost extinsă, ulterior, și asupra Bucureștiului și a județelor […] The post Ședință la Prefectura Capitalei marți, de la 12:30. Este cod roșu de vreme rea în București și Ilfov appeared first on Buletin de București.
11:50
COD ROȘU | Barajul Lacul Morii a fost „pregolit” de luni seară. Prefectul Capitalei, despre suspendarea cursurilor: „Este o discuție în desfășurare” # Buletin de București
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins avertizările de cod portocaliu și roșu pentru ploi torențiale. Zonele vizate includ Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și sudul Olteniei. Județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București sunt de asemenea sub incidența acestor alerte. Codul roșu pentru București și Ilfov este valabil de pe 7 […] The post COD ROȘU | Barajul Lacul Morii a fost „pregolit” de luni seară. Prefectul Capitalei, despre suspendarea cursurilor: „Este o discuție în desfășurare” appeared first on Buletin de București.
11:00
Autostrada Moldovei | Teste de rezistență la podul stricat de bulgari. Când s-ar putea circula direct pe A7, între Capitală și Buzău # Buletin de București
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău a anunțat că, în urma testelor de rezistență efectuate pe podul de la kilometrul 38 de pe lotul 2 al Autostrăzii A7, circulația ar putea fi deschisă după 17 octombrie. Un test inițial a avut loc pe calea 1, unde s-a urmărit comportamentul structural al podului sub sarcini […] The post Autostrada Moldovei | Teste de rezistență la podul stricat de bulgari. Când s-ar putea circula direct pe A7, între Capitală și Buzău appeared first on Buletin de București.
10:10
Trafic normal pe Autostrada Soarelui. Cod roșu de ploi pentru județele Călărași, Ialomița și Constanța # Buletin de București
Circulația pe Autostrada Soarelui (A2) nu suferă încă restricții, în contextul în care autoritățile au emis cod roșu de ploi pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița. Aceste județe sunt străbătute de autostrada Soarelui – A2 București-Constanța. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Poliției Române, la ora 06:30, nu existau drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația restricționată […] The post Trafic normal pe Autostrada Soarelui. Cod roșu de ploi pentru județele Călărași, Ialomița și Constanța appeared first on Buletin de București.
08:30
Metrorex ar putea restricționa plata cu cardul la turnicheți. După acuzațiile de trucare a licitației, compania a suspendat licitația pentru serviciile bancare # Buletin de București
Bucureștenii ar putea rămâne fără posibilitatea de plăti cu cardul bancar, la turnicheți, accesul la metrou, după ce Metrorex a anulat recent licitația pentru „servicii bancare aferente activității comerciale“. Decizia vine în urma unei contestații formulate de o firmă care a participat la licitație și, mai grav, a unei recunoașteri publice din partea Metrorex că […] The post Metrorex ar putea restricționa plata cu cardul la turnicheți. După acuzațiile de trucare a licitației, compania a suspendat licitația pentru serviciile bancare appeared first on Buletin de București.
Ieri
22:20
Un nou caz de rasism în București. O șoferiță de ride-sharing a refuzat să transporte o studentă cameruneză # Buletin de București
O studentă cameruneză a filmat-o pe o șoferiță de ride-sharing, care a refuzat să o transporte, doar din cauza culorii pielii sale. Șoferița a acceptat cursa înainte de a ști cine a făcut comanda. Când a văzut despre cine este vorba, nu a mai dorit să o preia pe Cindy Joyce Tenesso, scrie Digi24. O […] The post Un nou caz de rasism în București. O șoferiță de ride-sharing a refuzat să transporte o studentă cameruneză appeared first on Buletin de București.
22:10
Consiliul Local al Sectorului 2 vrea să preia pe gratis terenul de sport în care Adrian Mutu susține că a investit 1,5 milioane de euro # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 vrea să preia terenul de sport în care fostul fotbalist Adrian Mutu susține că a investit 1,5 milioane de euro pentru refacerea suprafeței de joc și a vestiarelor. Buletin de București a scris că fostul tricolor a pus stăpânire pe respectivul teren printr-un simplu contract de asociere cu Complextul Cultural Sportiv Studențesc […] The post Consiliul Local al Sectorului 2 vrea să preia pe gratis terenul de sport în care Adrian Mutu susține că a investit 1,5 milioane de euro appeared first on Buletin de București.
16:10
Spotlight 2025 – Festivalul Internațional al Luminii împlinește 10 ani. Zeci de instalații interactive, proiecții și lucrări de artă digitală animă Capitala, între 10-12 octombrie # Buletin de București
În perioada 10–12 octombrie 2025, Bucureștiul devine, din nou, capitala internațională a luminii și creativității. Spotlight 2025 – International Light Art Festival revine cu cea de-a IX-a ediție și aduce în premieră în România peste 20 de instalații interactive, sesiuni de video mapping și sculpturi de lumină semnate de artiști români și internaționali. Festivalul este organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB. […] The post Spotlight 2025 – Festivalul Internațional al Luminii împlinește 10 ani. Zeci de instalații interactive, proiecții și lucrări de artă digitală animă Capitala, între 10-12 octombrie appeared first on Buletin de București.
15:00
METEO | Capitala intră sub avertizări de cod galben și portocaliu de ploi și vânt puternic. Temperatura maximă scade până la 12…14 grade # Buletin de București
Vremea se strică, din nou, la București. Capitala intră sub avertizări de cod galben și portocaliu de ploi și vânt puternic. Cod galben de ploi și vânt Meteorologii anunță ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, în perioada 6 octombrie, ora 21:00 – 7 octombrie, ora 21:00. În Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei […] The post METEO | Capitala intră sub avertizări de cod galben și portocaliu de ploi și vânt puternic. Temperatura maximă scade până la 12…14 grade appeared first on Buletin de București.
15:00
Greva magistraților împiedică statul să blocheze exploatarea ilegală a unei clădiri care-i aparține în București. Prejudiciul pe 15 ani este oricum pierdut # Buletin de București
Ministrul Economiei, Radu Miruță, anunța în iulie că a descoperit că mai multe firme private folosesc ilegal o clădire pe care instituția o deține în București. Demnitarul susține acum că societățile respective nu pot fi deocamdată evacuate, deoarece magistrații au amânat, din cauza grevei neoficiale în care se află, procesul privind exploatarea ilegală a imobilului. […] The post Greva magistraților împiedică statul să blocheze exploatarea ilegală a unei clădiri care-i aparține în București. Prejudiciul pe 15 ani este oricum pierdut appeared first on Buletin de București.
14:20
Sorin Oprescu a fost eliberat din nou, după reținerea în Grecia. Procesul pentru extrădare mai durează | G4Media # Buletin de București
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost eliberat sub control judiciar luni, printr-o decizie a Curții Supreme din Atena, conform unor surse locale consultate de G4Media. Alte surse de la fața locului susțin că politicianul fugat ar fi fost eliberat în urma deciziei procurorului de caz din Salonic. Extrădarea în România a fostului primar, […] The post Sorin Oprescu a fost eliberat din nou, după reținerea în Grecia. Procesul pentru extrădare mai durează | G4Media appeared first on Buletin de București.
14:00
Cine sunt oamenii din Primăria București care au plecat la Cotroceni. Nicușor Dan și-a ales noii consilieri # Buletin de București
Nicușor Dan și-a ales noua echipă de consilieri prezidențiali și de stat, la cinci luni de la preluarea mandatului de președinte al României. Opt oameni din Primăria București cu care a lucrat fostul primar au plecat la Cotroceni, pentru a face parte în continuare din echipa sa. Noua echipă de consilieri a lui Nicușor Dan […] The post Cine sunt oamenii din Primăria București care au plecat la Cotroceni. Nicușor Dan și-a ales noii consilieri appeared first on Buletin de București.
13:30
TERMOFICARE | S-a dat drumul la căldură în București. Unde va fi în continuare frig în apartamente # Buletin de București
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a dat drumul luni la căldură în apartamente. Pornirea sistemului se face conform graficului, dar gradual. Procesul este anevoios, având în vedere dimensiunea rețelei și numărul mare de asociații de proprietari care nu și-au deschis circuitele interioare. Asta înseamnă că mulți bucureșteni vor avea parte de frig în locuințe, în […] The post TERMOFICARE | S-a dat drumul la căldură în București. Unde va fi în continuare frig în apartamente appeared first on Buletin de București.
12:40
Campanie de donare de sânge la Primăria Capitalei, pe 17 octombrie. Unde se pot înscrie cei interesați # Buletin de București
Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat o nouă campanie de donare de sânge, împreună cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Evenimentul va avea loc pe 17 octombrie 2025, la sediul Primăriei Capitalei, situat pe B-dul Regina Elisabeta nr. 47, între orele 08:30 – 12:30. Primăria Capitalei organizează o campanie de donare de sânge La campania […] The post Campanie de donare de sânge la Primăria Capitalei, pe 17 octombrie. Unde se pot înscrie cei interesați appeared first on Buletin de București.
12:20
Aerul din București, otrăvit de incendii: Peste șapte intervenții pe zi pentru stingerea focarelor, în ultimii cinci ani | Green Report # Buletin de București
Pompierii din București și Ilfov au intervenit, în medie, de peste șapte ori pe zi în ultimii cinci ani pentru a stinge incendii. Între 1 ianuarie 2020 și 16 septembrie 2025, ISU B-IF a gestionat 15.030 de intervenții, o cifră care indică o problemă persistentă și periculoasă pentru sănătatea publică. Deși nu toate incendiile sunt […] The post Aerul din București, otrăvit de incendii: Peste șapte intervenții pe zi pentru stingerea focarelor, în ultimii cinci ani | Green Report appeared first on Buletin de București.
11:50
TERMOFICARE | A fost pornită căldura în București. Unde va fi în continuare frig în apartamente # Buletin de București
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a început, luni, procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire. Pornirea sistemului se face conform graficului, dar gradual. Procesul este anevoios, având în vedere dimensiunea rețelei și numărul mare de asociații de proprietari care nu și-au deschis circuitele interioare. Asta înseamnă că mulți bucureșteni vor avea parte de frig […] The post TERMOFICARE | A fost pornită căldura în București. Unde va fi în continuare frig în apartamente appeared first on Buletin de București.
11:40
Ediția din acest an a Maratonului Internațional București va perturba semnificativ circulația în capitală. Peste 12.000 de alergători sunt așteptați pe bulevardele principale, fapt ce impune restricții de trafic și la modificările de traseu ale transportului în comun. Restricțiile de trafic sunt programate pentru weekend. În zilele de sâmbătă, 12 octombrie și duminică, 13 octombrie, […] The post Trafic blocat în weekend: Maratonul București „paralizează” centrul orașului appeared first on Buletin de București.
08:20
Apelul unui regizor moldovean, la București, pentru „un film despre ziua de mâine” # Buletin de București
Victor Pietraru, un regizor din Republica Moldova, încearcă să strângă fonduri pentru producția unui lungmetraj intitulat Noel și Nadia. Apelul său a fost lansat și în București, pe rețelele de socializare, unde solicită contribuții financiare și distribuirea mesajului pentru a ajunge la un public cât mai larg. Proiectul, descris de regizor ca „un film despre […] The post Apelul unui regizor moldovean, la București, pentru „un film despre ziua de mâine” appeared first on Buletin de București.
07:40
Funky Citizens, publisherul BdB, resursă împotriva corupției, în raportul Departamentului de Stat al SUA # Buletin de București
Organizația Funky Citizens, publisherul Buletin de București (BdB), a fost inclusă de Departamentul de Stat al SUA în raportul său anual privind climatul de investiții din România. Documentul, publicat în septembrie 2025, o menționează ca o resursă esențială pentru companiile care doresc să raporteze acte de corupție. Raportul american detaliază eforturile României de a combate […] The post Funky Citizens, publisherul BdB, resursă împotriva corupției, în raportul Departamentului de Stat al SUA appeared first on Buletin de București.
07:00
„Gaură” la Sectorul 2 | DGASPC a contractat o firmă „specializată” în vânzare de burghie, pentru organizarea unui eveniment pentru seniori # Buletin de București
Octombrie, Luna Seniorilor în Sectorul 2. De la ateliere de bricolaj la conferință medicală cu 500 participanți Cu doar o săptămână înainte de startul evenimentului, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 (DGASPC) a solicitat firmei Viomar Best Distribution SRL o ofertă pentru a se ocupa de organizarea „lunii seniorilor”. Valoarea contractului […] The post „Gaură” la Sectorul 2 | DGASPC a contractat o firmă „specializată” în vânzare de burghie, pentru organizarea unui eveniment pentru seniori appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
01:20
Cine este Sorin Oprescu, doctor, fiul unui general de Securitate, devenit primar al Capitalei din a treia încercare. De ce a fugit în Grecia # Buletin de București
Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei reținut în weekend în Grecia, unde a fugit în 2022, pentru a scăpa de o condamnare la închisoare de aproape 11 ani, a câștigat Primăria Generală din a treia încercare. A fost reales în 2012, dar nu și-a mai terminat cel de al doilea mandat, pentru că a fost […] The post Cine este Sorin Oprescu, doctor, fiul unui general de Securitate, devenit primar al Capitalei din a treia încercare. De ce a fugit în Grecia appeared first on Buletin de București.
5 octombrie 2025
17:30
Cafeneaua BdB | Cristian Măcelaru, cel mai nou cetățean de onoare al Bucureștiului: „Festivalul Enescu are impact economic, dar și un impact nevăzut, care este crearea unei societăți mai frumoase” # Buletin de București
Cel mai important dirijor român al momentului, Cristian Măcelaru, va deveni cetățean de onoare al Capitalei. Decizia de acordare a acestui titlu a fost adoptată în unanimitate în ultima ședință a Consiliului General al Municipiului București. Cristian Măcelaru s-a născut în Timișoara, iar la 17 ani s-a mutat în Statele Unite ale Americii. Dar legătura […] The post Cafeneaua BdB | Cristian Măcelaru, cel mai nou cetățean de onoare al Bucureștiului: „Festivalul Enescu are impact economic, dar și un impact nevăzut, care este crearea unei societăți mai frumoase” appeared first on Buletin de București.
13:10
REPORTAJ | Zidurile din cartierul 23 August spun povești noi. „Satul de la marginea Capitalei”, colorat la Bucharest Street Art Festival # Buletin de București
În apropierea Parcului Pantelimon, nu departe de viitorul AquaPark anunțat cu surle și trâmbițe de edilul Sectorului 3, cartierul 23 August se trezește la viață în culori. Zidurile gri dintre calea ferată și fostele hale industriale Faur, uitate parcă de pe vremea când 23 august era ziua națională a României, spun acum povești noi, pictate […] The post REPORTAJ | Zidurile din cartierul 23 August spun povești noi. „Satul de la marginea Capitalei”, colorat la Bucharest Street Art Festival appeared first on Buletin de București.
12:40
Întârzieri mari la trenurile care pleacă din București. Cabluri tăiate la Ciulnița # Buletin de București
Personalul SRCF Constanța a descoperit duminică mai multe cabluri CFR tăiate la Ciulnița, pe Magistrala 800 București-Constanța. În capul X al stației CF Ciulnița sunt secțiuni fără control din cauza unor cabluri secționate, fiind afectate două sectoare de bloca. Din această cauză, în zonă trenurile de călători și de marfă circulă la cale liberă. The post Întârzieri mari la trenurile care pleacă din București. Cabluri tăiate la Ciulnița appeared first on Buletin de București.
12:10
De ce este Catedrala Neamului poleită cu aur. Mărturia unui artist plastic: „Inițial se dorea piatră naturală albă în fundal dar patriarhul Daniel a insistat că vrea mozaic de aur” # Buletin de București
O postare pe o platformă online a oferit o perspectivă directă și nefiltrată asupra lucrărilor de la Catedrala Mântuirii Neamului. Un artist plastic, care are legătură cu lucrările la mozaicul interior al lăcașului, a oferit detalii despre materialele folosite, costurile implicate și salariile artiștilor. Mărturia, deși anonimă, aruncă altă o lumină asupra deciziilor din spatele […] The post De ce este Catedrala Neamului poleită cu aur. Mărturia unui artist plastic: „Inițial se dorea piatră naturală albă în fundal dar patriarhul Daniel a insistat că vrea mozaic de aur” appeared first on Buletin de București.
11:00
Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi în perioada 6-12 septembrie. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone: Sector 1 Sector 2 CITEȘTE ȘI: Sector 2 | Aproape 40.000 de euro pentru curățenie în două pasaje de la Obor, timp de patru luni […] The post Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
09:50
Sector 2 | Aproape 40.000 de euro pentru curățenie în două pasaje de la Obor, timp de patru luni # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 a atribuit un contract de aproape 40.000 de euro pentru servicii de curățenie și întreținere în două pasaje pietonale de la Obor. Achiziția, făcută prin cumpărare directă în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) la 1 septembrie, are o valoare totală de 196.000 de lei (38.685 de euro) și vizează o perioadă […] The post Sector 2 | Aproape 40.000 de euro pentru curățenie în două pasaje de la Obor, timp de patru luni appeared first on Buletin de București.
09:50
Bucureștiul este pe primul loc în țară la contribuțiile pentru pensii. Care e situația în Ilfov # Buletin de București
Bucureștiul se află pe primul loc în țară în ceea ce privește contribuțiile pentru pensii, generând o treime din bani la nivel național. Județul Ilfov se află la mare diferență de Capitală. Acest lucru se întâmplă pentru că în București este și cel mai mare salariul mediu brut este cel mai mare din țară, după […] The post Bucureștiul este pe primul loc în țară la contribuțiile pentru pensii. Care e situația în Ilfov appeared first on Buletin de București.
4 octombrie 2025
21:20
Recital extraordinar al pianistei Alexandra Silocea la Ateneul Român, în cadrul Festivalului Silvia Șerbescu # Buletin de București
Pianista franco-română Alexandra Silocea, artistă cu o carieră internațională și curatoare de experiențe muzicale, va concerta la Ateneul Român marți, 14 octombrie, de la ora 19:00, în cadrul Festivalului Silvia Șerbescu. Tânăra artistă și-a desăvârșit formarea la Paris cu un discipol al Silviei Șerbescu. Alexandra Silocea va prezenta la Ateneul Român un program special dedicat […] The post Recital extraordinar al pianistei Alexandra Silocea la Ateneul Român, în cadrul Festivalului Silvia Șerbescu appeared first on Buletin de București.
19:20
Sorin Oprescu a fost reținut la Salonic. Fostul primar al Capitalei va fi extrădat în România # Buletin de București
Sorin Oprescu a fost reținut sâmbătă la Salonic, în Grecia, a anunțat Inspectoratul General al Poliției Române, într-un comunicat de presă. Fostul primar al Capitalei este condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare. „În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Capitalei – Serviciul Investigații Criminale Central, Centrul de Cooperare Polițienească […] The post Sorin Oprescu a fost reținut la Salonic. Fostul primar al Capitalei va fi extrădat în România appeared first on Buletin de București.
18:10
Magistrala 5 nu va primi prea curând trenuri noi. Prima garnitură de metrou Alstom nu a trecut nici de prima etapă de testare, deși a început de cinci luni # Buletin de București
Prima garnitură de metrou Alstom care a ajuns la București nu a trecut încă nici de prima etapă obligatorie de testare pentru punerea în circulație, deși procedura a început încă din luna mai. Buletin de București scria în urmă cu cinci luni că metroul „Ilfov” este testat pe Magistrala 5. La momentul respectiv, compania Alstom […] The post Magistrala 5 nu va primi prea curând trenuri noi. Prima garnitură de metrou Alstom nu a trecut nici de prima etapă de testare, deși a început de cinci luni appeared first on Buletin de București.
15:00
Primăria Sectorului 4 își asumă că va construi un pasaj subteran între stațiile de metrou și de tramvai de la Unirii. PMB a anunțat că nu este de acord, apoi a șters mesajul # Buletin de București
Controversa privind construirea unui pasaj subteran, care să facă legătura între stațiile de metrou și noile stații de tramvai ce vor fi construite în Piața Unirii continuă. Primăria Sectorului 4 a anunțat sâmbătă că își asumă să convingă pe cei implicați să fie de acord cu această soluție. Primăria Capitalei a transmis în aceeași zi […] The post Primăria Sectorului 4 își asumă că va construi un pasaj subteran între stațiile de metrou și de tramvai de la Unirii. PMB a anunțat că nu este de acord, apoi a șters mesajul appeared first on Buletin de București.
14:20
VIDEO | Șantierul de la planșeul Unirii se extinde și în zona fântânilor. Noi restricții și noi rute pentru circulația în Piața Unirii # Buletin de București
Lucrările pentru refacerea planșeului de la Unirii au avansat mai repede de cât era estimat, potrivit primarului Sectorului 4, Daniel Băluță. Șantierul se extinde și în zona fântânilor, iar traficul pe acolo va fi restricționat. În aceste condiții, au fost anunțate noi rute pentru circulația în Piața Unirii. Termenul pentru modernizarea planșeului vechi de 100 […] The post VIDEO | Șantierul de la planșeul Unirii se extinde și în zona fântânilor. Noi restricții și noi rute pentru circulația în Piața Unirii appeared first on Buletin de București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.