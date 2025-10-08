Tragedie la Deleni: O familie, lăsată pe drumuri chiar înainte de iarnă
IasiTV Life, 8 octombrie 2025 06:20
Un incendiu violent a izbucnit ieri după-amiază la o casă din satul Slobozia, comuna Deleni. Echipajele Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos (Punctul de Lucru Hârlău) au fost mobilizate de urgență, intervenind cu două autospeciale de stingere. Flăcările se manifestau deja cu putere, cuprinzând interiorul locuinței și podul pe o suprafață de circa 40 de metri [...]
• • •
Acum 30 minute
06:30
Inteligența Artificială, „terapeut” de relații: Motivul șocant pentru care o femeie din Iași și-a părăsit soțul # IasiTV Life
Un caz inedit a ajuns în instanța din Iași: o femeie, căsătorită de aproape 30 de ani și mamă a trei copii, a cerut divorțul soțului după ce un program de inteligență artificială i-a confirmat decizia. Potrivit Doinei Manolache, avocata bărbatului, înainte de a înregistra acțiunea de divorț, femeia a purtat o serie de conversații [...]
06:20
Acum o oră
06:10
Cancerul de sân este cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat la femei. Descoperită din timp însă, boala poate fi tratată cu rezultate foarte bune și cu o calitate mult îmbunătățită a vieții. În acest sens, consulturile de specialitate efectuate periodic și investigațiile de screening pentru cancer mamar sunt esențiale. Autopalparea sânilor este un prim [...]
06:10
Echipa comună de control formată din poliţişti de frontieră şi lucrători vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița a descoperit la controlul de frontieră țigări, de proveniență Republica Moldova, ascunse în bagajele personale ale unui bărbat. În data de 07 octombrie a.c., în jurul orei 01.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, [...]
Acum 12 ore
19:40
INVITAȚI / Ovidiu FLOREA – manager Oxygen Sports & SpaDiana Dohotariu – instructor Oxygen Sports & Spa
19:40
INVITAT / LIVIU ZANFIRESCU – Director general Poliția Locală Iași
19:30
INVITAT / Pr. LUCIAN APOPEI – Director comunicare Arhiepiscopia Iașilor
18:50
SUV Cars aduce cele mai inovatoare SUV-uri chinezești la Salonul Auto București (7-12 octombrie) # IasiTV Life
În perioada 7-12 octombrie 2025, la Salonul Auto București, SUV Cars vă invită să descoperiți cele mai noi și inovatoare modele SUV/4×4 chinezesti din portofoliul său. În cadrul evenimentului, vor fi expuse modelele BAIC BJ30, NEW BJ40, BJ60, X75, precum și Forthing 4, Forthing 5, NEW Forthing 9. Ce aduce SUV Cars la Salonul Auto [...]
18:40
Distanța nu e spectacol, e consecință. În clipa în care plumbul pleacă drept și firul se așază în aer ca o panglică fără cute, înseamnă că ai făcut bine ceva înainte: încărcarea a fost liniară, eliberarea curată, iar lansete au lucrat cu tine, nu împotriva ta. Nu contează doar brațul; contează cum intră energia în [...]
18:30
Managerul interimar de la Spitalul de Copii Iași a demisionat fulgerător: A rezistat doar o săptămână # IasiTV Life
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria" din Iași se confruntă, din nou, cu o criză de leadership, după ce Dr. Radu Luca, numit manager interimar cu doar șapte zile în urmă, și-a depus demisia în această dimineață. Plecarea intempestivă lasă unitatea medicală fără conducere, iar Consiliul Județean Iași a demarat deja procedurile urgente [...]
Acum 24 ore
12:20
Casa Auto Iași organizează cel mai așteptat eveniment auto al toamnei – Salonul Auto Palas Mall # IasiTV Life
Casa Auto Iași invită publicul la o nouă ediție a Salonului Auto Palas Mall, eveniment desfășurat între 10 și 12 octombrie, în inima complexului Palas Iași. Timp de trei zile, pasionații auto și vizitatorii sunt așteptați să descopere cele mai noi modele lansate de producători de top și să beneficieze de oferte exclusive disponibile doar [...]
07:10
11 ani de dializă: Drama lui Marian, copilul de la Holban care și-a petrecut copilăria în spital # IasiTV Life
Timp de 11 ani, Marian, un tânăr de 19 ani care a crescut la Centrul „Ion Holban", a fost dependent de aparatul de dializă. Viața sa s-a schimbat radical abia recent, când a primit un transplant de rinichi de la un donator de 15 ani. Începând de la vârsta de 8 ani, Marian a făcut [...]
06:50
Un carambol produs luni seară, în care au fost implicate patru autoturisme, a generat un moment critic: la una dintre mașini, compartimentul motor a luat foc. Intervenția rapidă a celorlalți participanți la trafic, care au folosit stingătoare auto, a fost vitală, aceștia reușind să lichideze flăcările înainte de sosirea pompierilor militari. La locul accidentului au [...]
06:50
Aeroportul Internațional Iași continuă să investească masiv în surse regenerabile de energie, cu scopul de a-și reduce costurile și amprenta ecologică. Un nou parc fotovoltaic de 5 MWh, dotat cu unități de stocare de 2 MW, este în plan și urmează să fie construit pe o suprafață de cinci hectare. Potrivit directorului Romeo Vatră, proiectul [...]
Ieri
17:00
INVITAT /Prof.univ.dr.ing. DAN CAȘCAVAL – Senator PSD
11:00
Președintele Nicușor Dan a făcut noi numiri în echipa sa de la Cotroceni, după ce singurul nume nou adus de președinte în Administrația Prezidențială în patru luni de mandat a fost Radu Burnete. Nicușor Dan i-a numit în echipa sa, luni, pe Marius Lazurca, Ludovic Orban, Eugen Tomac și Valentin Naumescu, conform unui anunț al [...]
09:10
INVITAT / Prof.univ.dr. CAMELIA BOGDĂNICI – Medic primar Oftalmologie
07:00
Concert de Sărbătorile Iașului: Ștefan Bănică, Irina Baianț și 3 Tenori Ieșeni, pe Scena din Piața Palatului # IasiTV Life
Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași organizează, vineri, 17 octombrie, de la ora 19:00, un mega-concert dedicat Sărbătorilor Iașului 2025, ce va avea loc în Piața Palatului Culturii. Evenimentul promite un spectacol muzical de înaltă ținută, reunind pe scenă artiști consacrați. Publicul îi va putea asculta pe cei 3 Tenori Ieșeni – Andrei [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
06:40
Decizia finală: Alegerile din Republica Moldova au fost validate. Distribuția celor 101 de mandate # IasiTV Life
Comisia Electorală Centrală (CEC) a Republicii Moldova a declarat valabile, duminică, rezultatele scrutinului parlamentar desfășurat pe 28 septembrie. Votul final al CEC va fi transmis Curții Constituționale pentru confirmarea rezultatelor și validarea celor 101 de mandate de deputat. La alegerile parlamentare a participat un număr de 1.609.579 de alegători, prezența la vot fiind de 52,24%. [...]
06:20
Pompierii militari au intervenit la locul accidentului cu două echipaje de descarcerare și o ambulanță SMURD. Aceștia au primit sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava, care a inclus și un medic. În momentul sosirii forțelor de intervenție, o persoană (un bărbat) rămăsese încarcerată în interiorul autoturismului lovit de tren. Deși era [...]
06:20
Un incendiu izbucnit într-o cameră a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Fundu Moldovei a fost stins rapid chiar de către angajații unității. La fața locului au fost mobilizați pompierii militari din Câmpulung Moldovenesc cu autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, alături de un echipaj SAJ. Angajații unității au [...]
5 octombrie 2025
18:40
INVITAȚI / Gabriela Grigori – Learning & developement consultantCarmen Teodorescu – Trainer și facilitator
06:00
Un moment de reculegere cutremurător a avut loc sâmbătă în fața UMF Iași, unde peste o sută de persoane au protestat mut în memoria celor șapte bebeluși care și-au pierdut viața din cauza infecției cu Serratia Marcescens la Spitalul „Sfânta Maria". Manifestația, organizată de asociațiile Declic și RESET, a culminat cu un mesaj scris pe [...]
05:50
Sorin Oprescu, arestat în Grecia! Fostul edil era căutat după condamnarea pentru fapte de corupție # IasiTV Life
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost prins de autoritățile elene în timp ce se afla pe aeroportul din Salonic. Oprescu era căutat de trei ani, după ce a fugit din România înainte de a fi condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru fapte de corupție. Arestarea a [...]
05:40
Pompierii au intervenit sâmbătă dimineață în comuna Pipirig pentru a stinge un incendiu izbucnit la o gospodărie de pe strada Obor. Deși focul a fost stins rapid, un bărbat a suferit arsuri, iar pagubele materiale au fost semnificative. Solicitarea a ajuns la pompieri la ora 10:05. La locul intervenției s-au deplasat forțe de la SVSU [...]
05:20
Trupul unui copil de 3 ani, descoperit într-un canal în Vrancea. Primele indicii, atac canin # IasiTV Life
Poliția Vrancea investighează o moarte tragică și șocantă. Sâmbătă, 4 octombrie, la ora 15:54, a fost semnalată prezența trupului neînsuflețit al unui copil de aproximativ 3 ani într-un canal din orașul Mărășești. Conform comunicatului oficial al IPJ Vrancea, primele constatări de la fața locului sugerează că viața copilului ar fi fost curmată de un atac [...]
4 octombrie 2025
14:00
Polițiștii locali din cadrul Serviciului 2 Iași au solicitat prezența de urgență a unui echipaj de ambulanță, după ce au observat o persoană întinsă pe trotuar, în zona străzii Gării. Agenții de la Poliția Locală au găsit persoana respectivă pe jos și, neputând stabili starea acesteia, au apelat imediat la Serviciul de Ambulanță Județean Iași [...]
11:00
INVITAT / Arhim. Dosoftei Șcheul – Mare Ecleziarh la Catedrala Mitropolitană din Iași
08:20
Pe 23 noiembrie, 3 Tenori Ieșeni fac istorie cu un concert grandios în Sala de Aur din Viena! # IasiTV Life
După aproape trei ani de la inițierea proiectului, 3 Tenori Ieșeni vor susține un concert extraordinar la celebra Sală de Aur (Musikverein) din Viena, locul unde se desfășoară anual Concertul de Anul Nou. Concertul reprezintă o recunoaștere majoră pentru scena artistică ieșeană și a fost realizat cu sprijinul mai multor oficialități și sponsori. Organizatorii au [...]
08:10
Polițiștii de frontieră din Botoșani au descoperit o cantitate semnificativă de articole vestimentare, fără documente legale de proveniență, într-o autoutilitară oprită pentru control în zona de frontieră. Acțiunea a avut loc pe 2 octombrie, în jurul orei 12:00, în localitatea Racovăț. O patrulă a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani a oprit în trafic [...]
07:50
Aproape de tragedie la Botoșani: Un bărbat care săpa o groapă în cimitir a fost prins sub un mal de pământ # IasiTV Life
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost salvat vineri după-amiază de pompierii din Botoșani, după ce a rămas blocat sub un mal de pământ care s-a prăbușit peste el în timp ce săpa o groapă în cimitir. Incidentul a avut loc în localitatea Mlenăuţi, comuna Hudeşti. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență [...]
07:50
3 octombrie 2025
19:50
INVITAT / Prof. Univ. Dr. Radu Carp – Facultatea de Științe Politice – Universitatea București
19:40
INVITAT / MIHAI CHIRICA – Primarul municipiului Iași
16:20
Sănătatea copilului este o prioritate pentru fiecare părinte, iar toată lumea știe că este mult mai bine să previi decât să tratezi. În acord cu această maximă, merită să ai grijă de funcționarea corectă a sistemului imunitar al celui mic și, în acest fel, să îl protejezi eficient împotriva dezvoltării infecțiilor sezoniere și nu numai. [...]
15:40
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iași, prin Serviciul Resurse Umane, desfășoară recrutări, în perioada septembrie – decembrie 2025 . Cererile-tip de înscriere (anexa nr. 1) la concursul de admitere vor fi adresate domnului inspector-șef și vor fi transmise împreună cu copia cărţii de identitate (inclusiv verso, în
13:00
Deputatul Bogdan Cojocaru: Costel Alexe trebuie să își asume responsabilitatea pentru dezastrul de la Spitalul de copii # IasiTV Life
„Rapoartele Corpului de control al ministrului Sănătății și al Inspecției Sanitare de Stat în urma tragediei de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» din Iași, unde șapte copii și-au pierdut viața din cauza infectării cu bacteria Serratia marcescens, scot la iveală nu doar deficiențe medicale severe, ci erori grave de management și [...] The post Deputatul Bogdan Cojocaru: Costel Alexe trebuie să își asume responsabilitatea pentru dezastrul de la Spitalul de copii first appeared on IasiTV Life.
12:50
Opera Națională Română din Iași continuă să fie invitată pe scene mari internaționale, ca urmare a succeselor repurtate în ultimii ani. După ce anul trecut Orchestra Operei Iași a oferit, alături de „3 tenori ieșeni” (Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu, Florin Guzgă), un concert în celebrul Teatro Brancaccio din Roma, iar Baletul Operei Iași a susținut [...] The post Opera Iași va susține un spectacol într-una dintre cele mai celebre săli ale lumii! first appeared on IasiTV Life.
12:40
ANAF confirmă că a preluat casa deținută în mod ilegal de fostul președinte Klaus Iohannis. Yala a fost schimbată pentru ca statul să poată pătrunde în imobil, pentru că se pare că soții Iohannis nu au predat cheile. Vedeți și Vladimir Putin a comentat direct alegerile anulate din România ”În urma corespondenței purtate cu foștii [...] The post ANAF confirmă că a preluat casa lui Iohannis, cu scene de film. Yala a fost schimbată first appeared on IasiTV Life.
09:40
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut un scurt comentariu despre România în timpul discursului despre politica externă a Rusiei pe care l-a susținut joi seara. ”Interzicerea oponenților politici și transformarea procedurilor electorale democratice într-o farsă nu vor funcționa”, a spus Putin. Putin susține că cercetările sociologice din țările europene arată o respingere tot mai mare [...] The post Vladimir Putin a comentat direct alegerile anulate din România first appeared on IasiTV Life.
07:10
Ce faci în weekend? Zilele Recoltei revin la USV Iași cu peste 80 de standuri și produse de sezon # IasiTV Life
Ieșenii sunt invitați să marcheze începutul lunii octombrie la cea de-a patra ediție a „Zilelor Recoltei”, găzduită de Universitatea de Științele Vieții (USV). Evenimentul tip expoziție cu vânzare se desfășoară sâmbătă și duminică, pe 4 și 5 octombrie 2025, pe Arena USV din Rond Agronomie. Peste 80 de producători locali și regionali vor fi prezenți [...] The post Ce faci în weekend? Zilele Recoltei revin la USV Iași cu peste 80 de standuri și produse de sezon first appeared on IasiTV Life.
07:00
VIDEO. Tensiuni la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”: Noul manager spune că va aplica măsurile impuse de corpul de control # IasiTV Life
Schimbarea de management la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” aduce promisiunea unor măsuri urgente. Noul manager, Radu Constantin Luca, a recunoscut că a preluat conducerea în plină criză, generată de cazurile de infecții nosocomiale și investigațiile Ministerului Sănătății. Medicul Luca a subliniat că va fi aplicat integral Raportul Corpului de Control și a cerut sprijinul [...] The post VIDEO. Tensiuni la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”: Noul manager spune că va aplica măsurile impuse de corpul de control first appeared on IasiTV Life.
07:00
Pelerinaj la Iași de sărbătoarea Sfintei Parascheva: Detalii despre programul religios 8-15 octombrie # IasiTV Life
Momentele de prăznuire de la Iaşi, la mijloc de octombrie, reprezintă un prilej de comuniune întru sfinţenie a drepslăvitorilor creștini din țară, dar și din străinătate. Anul acesta, pelerinii care vor veni la Catedrala Mitropolitană să aducă prinos de rugăciune și cinstire Sfintei Cuvioase Parascheva se vor putea închina şi la moaștele Sfântului Grigorie Palama, [...] The post Pelerinaj la Iași de sărbătoarea Sfintei Parascheva: Detalii despre programul religios 8-15 octombrie first appeared on IasiTV Life.
2 octombrie 2025
20:10
Dramaturgul și scriitorul Matei Vișniec revine în atenția publicului cu o nouă apariție editorială: volumul pentru copii, dar și pentru adulți, „Consulatul Lunii sau Adelina și Crocodilii de Mlaștină”. Evenimentul de lansare și lectură performativă va avea loc pe, 4 octombrie, la ora 12:00, la Librăria Cărturești Palas din Iași. Într-un orășel liniștit trăiește Adelina, [...] The post Matei Vișniec CONSULATUL LUNII, lansare carte și lectură performativă la Cărturești first appeared on IasiTV Life.
17:50
INVITAT / ROXANA NECULA – Viceprimar municipiu Iași The post DEZBATEREA ZILEI / RAPORT DE ACTIVITATE LA NOUĂ LUNI first appeared on IasiTV Life.
14:50
Raport-șoc la Spitalul de Copii din Iași: haos în secția în care au murit șapte bebeluși # IasiTV Life
Corpul de control al ministrului Sănătății și Inspecția Sanitară de Stat au încheiat un control derulat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași și la DSP Iași, în contextul focarului de infecții asociate asistenței medicale (IAAM) cu Serratia marcescens. Potrivit unor surse apropiate anchetei, raportul preliminar reține o serie de nerespectări [...] The post Raport-șoc la Spitalul de Copii din Iași: haos în secția în care au murit șapte bebeluși first appeared on IasiTV Life.
12:10
Un incendiu violent s-a produs în această dimineață în localitatea Popeni, comuna George Enescu. O casă a fost cuprinsă de flăcări. Un vecin a observat focul și a sunat imediat după ajutor. Vedeți și Accident incredibil: Un biciclist, împușcat accidental de un glonț tras dintr-un poligon La caz au ajuns, în cel mai scurt timp, [...] The post Femeie de 97 de ani, găsită carbonizată în casa făcută scrum first appeared on IasiTV Life.
10:10
În cadrul coaliției de guvernare, negocierile pentru tăierile din administrația locală și centrală sunt extrem de complicate și chiar dacă nu s-a ajuns la un acord final, în coaliție s-au stabilit liniile generale. Conform surselor noastre, săptămâna viitoare, marți, situația va fi tranșată, pentru că s-au stabilit măsurile de luat, iar acum se fac calculele [...] The post Coaliția pregătește transformarea unor orașe în comune first appeared on IasiTV Life.
