Cum au devenit șpaga și turnătoria un mod de viață la români. Vremurile în care au prins rădăcini „școala vieții” și „băieții deștepți”

18:45

Ploile abundente care au lovit estul Bulgariei au provocat inundații în stațiunea balneară Lozeneț, unde mai multe hoteluri au parterele inundate, iar apa s-a acumulat în zonele joase. Aproape tot estul țării se află marți sub cod roșu de precipitații, în timp ce restul regiunilor sub cod portocaliu