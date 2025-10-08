Țigările electronice creează o nouă generație de dependenți. 15 milioane de copii vapează

22:20

Unii oameni par să aibă parte mereu de șanse favorabile, momente potrivite și coincidențe fericite. Explicația ar putea fi scrisă în stele. Astrologii spun că patru zodii din întreg zodiacul au avut norocul ca soarele, luna și planetele să se alinieze perfect în favoarea lor. Totuși, norocul nu trebuie luat de-a gata – pentru că, dacă nu este prețuit, chiar și cel mai strălucitor destin se poate întoarce împotriva noastră.