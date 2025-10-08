Președintele Ecuadorului a fost ținta unui atac cu pietre și focuri de armă / În țară sunt proteste, după eliminarea subvenției la motorină

G4Media, 8 octombrie 2025 07:50

Preşedintele ecuadorian Daniel Noboa a scăpat nevătămat după ce focuri de armă au vizat vehiculul cu care se deplasa în sudul ţării, într-un context de...

Acum 30 minute
08:00
LIVE Cod roșu de ploi: Autobuzele 116 din Capitală întorc la capătul de linie CFR Progresul, anunță STB / Școli închise în București și cinci județe / Manevre oprite în Portul Midia, transportul public suspendat în Constanța G4Media
Codul roșu de ploi abundente a intrat în vigoare, marți seara, în București, Ilfov, Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu. Școlile au fost închise miercuri în Capitală...   © G4Media.ro.
08:00
Institutul pentru Studiul Războiului: Moscova testează primele faze ale unei strategii de război împotriva NATO G4Media
Rusia a intensificat o campanie informațional-psihologică ce ar putea face parte din pregătirile pentru un posibil război cu NATO – arată un raport al Institutului...   © G4Media.ro.
07:50
Acum o oră
07:40
Premierul Tusk, replică tăioasă după ce Angela Merkel a insinuat că Polonia ar fi avut o parte din vină pentru invazia Rusiei: ”Problema Ucrainei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit” / În 2024: ”Să vă cereți scuze și să păstrați tăcerea” G4Media
Premierul polonez, Donald Tusk, a avut o replică tăioasă pe rețelele de socializare după ce fostul cancelar german Angela Merkel a insinuat, într-un interviu pentru...   © G4Media.ro.
07:40
Polițiștii europeni au destructurat o reţea infracțională din Europa de Est care fura mașini de lux și le vindea în Dubai G4Media
Poliția italiană, spaniolă și belgiană au destructurat o rețea infracțională din Europa de Est acuzată că fura mașini de lux și le transporta ilegal în...   © G4Media.ro.
07:40
Atac cu dronă ucraineană asupra unei centrale atomice din Rusia / Nu există însă pericol nuclear, asigură AIEA G4Media
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a asigurat marţi că nu există „consecinţe pentru siguranţa nucleară” după ce o dronă a lovit turnul de răcire...   © G4Media.ro.
07:30
CCR discută sesizările privind trei legi din pachetul II de măsuri asumat de Guvern / Tot miercuri este termen pentru sesizările pe reforma pensiilor magistraților G4Media
Curtea Constituţională a României discută, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. şi POT cu privire la trei legi din pachetul II de măsuri impuse...   © G4Media.ro.
07:20
Cum să le vorbim câinilor astfel încât să ne asculte. Oamenii de știință au găsit formula care le captează atenția cel mai mult G4Media
Mulți stăpâni le vorbesc prietenilor blănoși pe un ton jucăuș, asemănător celui folosit cu un copil mic. Deși la prima vedere pare doar o manifestare...   © G4Media.ro.
07:20
Schimbarea anvelopelor de iarnă: tot ce trebuie să știe șoferii înainte de sezonul rece / Sfaturi de la specialiști G4Media
Odată cu scăderea temperaturilor, vulcanizările auto din toată țara se pregătesc pentru perioada cea mai aglomerată a anului: montarea anvelopelor de iarnă. Specialiștii avertizează că...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:10
200 de soldaţi din Texas sosesc în Illinois, la ordinul lui Trump G4Media
Două sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale din Texas au sosit în Illinois, a declarat marţi un oficial al Pentagonului, înaintea unei desfăşurări planificate în...   © G4Media.ro.
07:10
SUA: Cum ar putea Curtea Supremă să rescrie puterile lui Trump și regulile alegerilor din 2026 G4Media
Curtea Supremă din Statele Unite și-a început un nou termen luni cu dosare care pot rescrie deopotrivă puterile președintelui Donald Trump și regulile electorale pentru...   © G4Media.ro.
07:00
BREAKING Secretarul de Stat Marco Rubio se întâlnește azi la Washington cu ministrul Oana Țoiu. E prima întâlnire la nivel înalt cu un reprezentant al Administrației Trump după anularea și repetarea alegerilor prezidențiale G4Media
Secretarul de Stat Marco Rubio se întâlnește azi la Washington cu ministrul de Externe Oana Țoiu, potrivit agendei publice a Departamentului de Stat. Aceasta e...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:10
Persoanele care consumă frecvent mâncăruri din bucătării internaționale tind să fie mai tolerante și mai deschise față de imigranți, conform unui studiu britanic G4Media
Un nou studiu realizat de Universitatea din Birmingham și Universitatea din München arată că persoanele care consumă frecvent mâncăruri din bucătării internaționale tind să fie...   © G4Media.ro.
06:00
Giorgia Meloni a arătat la televizor o plângere la Curtea Penală Internațională în care este acuzată de complicitate la genocid în Fâşia Gaza / Miniștrii Apărării, de Externe și directorul companiei de aeronautică Leonardo, pe listă cu Meloni G4Media
Şefa Guvernului italian Giorgia Meloni a anunțat, marţi seară, la televizor, că o plângere cu privire la ”complicitate la genocid” împotriva sa şi a doi...   © G4Media.ro.
06:00
”Toate instituţiile europene privesc la Franţa”, transmite Christine Lagarde, șefa Băncii Centrale Europene, în plină criză politică la Paris G4Media
Toate instituţiile europene „privesc cu atenţie evoluţia actuală ” a situaţiei politice franceze, a declarat marţi preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, la o...   © G4Media.ro.
05:50
Acum 12 ore
22:50
Tanczos Barna: Nu sunt de acord cu desființarea comunelor și oraşelor / Și-au dezvoltat o identitate, o cultură locală, o apartenenţă de o comunitate G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, marţi seară, că este de acord cu reforma administrativă, dar nu cu desfiinţarea primăriilor, pentru că acestea au dezvoltat o...   © G4Media.ro.
22:20
Instalație de la Rafinăria Petromedia, închisă temporar de Garda de Mediu, din cauza unei scurgeri de amoniac G4Media
Garda Națională de Mediu transmite că a dispus închiderea temporară a unei instalații de la Rafinăria Năvodari, ca urmare a unei scurgeri de amoniac detectate în sistemul...   © G4Media.ro.
22:10
Microsoft elimină mai multe vulnerabilități care permiteau utilizatorilor să folosească Windows 11 fără cont G4Media
Microsoft ia măsuri împotriva metodelor de ocolire a sistemului care permit instalarea Windows 11 utilizând un cont local și evitarea cerinței de conectare la internet...   © G4Media.ro.
22:10
Un model AI prezice locurile unde vor avea loc viitoare accidente rutiere G4Media
Cercetătorii de la Universitatea Johns Hopkins au dezvoltat un sistem revoluționar bazat pe inteligență artificială care ar putea transforma modul în care sunt prevenite accidentele rutiere. Noul...   © G4Media.ro.
22:10
Martin Scorsese era să devină preot, dar a fost dat afară pentru că s-a comportat urât G4Media
Regizorul american Martin Scorsese a dezvăluit că în tinerețe a urmat cursuri pentru a deveni preot, până când a fost exmatriculat din cauza comportamentului său...   © G4Media.ro.
21:50
Putin susține că Rusia a cucerit 5.000 de kilometri pătrați în Ucraina în acest an / Zelenski spune că Rusia folosește petroliere pentru recunoaștere și sabotaj G4Media
Dictatorul rus Vladimir Putin a declarat marți că forțele ruse au cucerit aproape 5.000 de kilometri pătrați  în Ucraina în 2025 și că Moscova și-a...   © G4Media.ro.
21:50
Tanczos Barna, despre reforma administraţiei: Ne-am blocat de două luni în dispute pe modalitatea prin care să facem reducerea cheltuielilor de personal G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a afirmat, marţi seară, că în şedinţa coaliţiei nu s-a ajuns la un consens în ceea ce priveşte reforma administraţiei şi...   © G4Media.ro.
21:40
Cel puţin trei morţi în Bulgaria, într-o stațiune la Marea Neagră, inclusiv doi salvatori / Mii de persoane au fost nevoite să-şi evacueze locuinţele din cauza inundațiilor G4Media
Cel puţin trei persoane au murit – inclusiv doi salvatori -, mii de persoane au fost nevoite să-şi evacueze locuinţele, iar autorităţile bulgare au declarat...   © G4Media.ro.
21:40
Un urs din Italia se află la al doilea accident rutier / În 2017 a fost călcată de o motocicletă, iar acum a fost lovit de o mașină / Animalul, o ursoaică de 17 ani, e monitorizată cu un colar cu GPS G4Media
Ursoiaica F3, care trăiește în pădurile din nordul Italiei, a fost eliberată din nou în natură, după ce și-a revenit în urma unui accident rutier....   © G4Media.ro.
21:30
Rețetele Juanitei | Hummus cu năut și pastă de vinete coapte — o reinterpretare cremoasă și aromată a unui preparat clasic oriental G4Media
Dacă îți plac gusturile orientale și texturile speciale, această rețetă de hummus cu năut și vinete coapte este perfectă. Combină cremozitatea hummusului tradițional cu aroma ușor afumată...   © G4Media.ro.
21:30
Bulgarii propun ca trecerea podului peste Dunăre de la Vidin – Calafat să fie gratuită pentru locuitorii celor două orașe G4Media
Un consilier municipal din orașul bulgăresc Vidin, Kalin Videnov, a propus ca locuitorii cu domiciliul în orașele Vidin (Bulgaria) și Calafat (România) să fie scutiți...   © G4Media.ro.
21:10
Dacă Trump convinge China să renunțe la forța militară împotriva Taiwanului, merită Nobelul pentru pace, afirmă președintele Taiwanului G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, ar trebui să primească premiul Nobel pentru pace dacă reușește să-l convingă pe președintele chinez Xi Jinping să renunțe la utilizarea...   © G4Media.ro.
21:10
Șeful secției de psihiatrie a Spitalului Municipal din Roman, reținut după ce ar fi condus băut și drogat / O femeie a sunat la 112 după ce l-a văzut cum circulă în trafic G4Media
Un bărbat în vârstă de 44 de ani, din municipiul Roman, a fost reținut de polițiști după ce rezultatele de laborator au confirmat că în...   © G4Media.ro.
21:00
Discord dezvăluie o breșă de securitate prin intermediul unui furnizor cu care a colaborat / Datele utilizatorilor, expuse G4Media
Hackerii au furat informații parțiale de plată și date de identificare personală, inclusiv nume și acte de identitate emise de autorități, de la unii utilizatori...   © G4Media.ro.
21:00
Profesorii nu mai au voie să discute despre performanțele elevilor în fața clasei și în ședințele cu părinții G4Media
Ministerul Educației le interzice învățătorilor și profesorilor să discute în fața clasei ori în ședințele cu părinții despre cum s-a descurcat fiecare elev la Evaluarea...   © G4Media.ro.
20:40
Un pasaj subteran din Colosseum va fi deschis pentru public / Acesta făcea legătura între loja ”VIP” a arenei şi lumea exterioară G4Media
Un pasaj subteran secret, rămas mult timp ascuns în Colosseumul din Roma, se va deschide pentru vizitatorii acestui amfiteatru antic la sfârşitul lunii octombrie, au...   © G4Media.ro.
20:40
SURSE: O nouă amânare în coaliție pe reforma administrației / O nouă ședință va avea loc lunea viitoare G4Media
Liderii coaliției reuniți marți la Palatul Victoria au amânat pentru luni o decizie finală asupra măsurilor privind administraţia publică, conform surselor G4Media. Vicepreşedintele PSD Lia...   © G4Media.ro.
20:40
Trump, despre planul de pace pentru Gaza: „Suntem foarte aproape de un acord” G4Media
Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări marţi că există o „şansă reală” să se ajungă la un acord de pace pentru Gaza, într-un moment...   © G4Media.ro.
20:30
Eroarea umană a cauzat accidentul care l-a ucis pe parașutistul Felix Baumgartner G4Media
Accidentul cu parapanta care l-a ucis pe austriacul practicant de sporturi extreme Felix Baumgartner în iulie a fost cauzat de o eroare umană, a declarat...   © G4Media.ro.
20:10
Guvernul unui land german a aprobat un proiect de lege care le permite poliţiştilor să tragă asupra dronelor: „Este nevoie de mai multă prudenţă” G4Media
Guvernul landului german Bavaria a aprobat marţi un proiect de act normativ care le va permite poliţiştilor să tragă asupra dronelor, după ce săptămâna trecută...   © G4Media.ro.
20:10
Dacia Spring la preț de scuter, în Italia: 3.900 de euro / Mașina costă 17.900 de euro, dar 11.000 de euro este valoarea EcoBonus, o subvenție de la stat / Plus alți 3.000 de euro, o promoție Dacia G4Media
Dacia este una dintre cele mai căutate mărci din lume, iar acum în Italia se poate obține modelul electric Spring la un preț de sub...   © G4Media.ro.
20:00
După doi ani de la atacul Hamas, trauma societății israeliene și a Diasporei evreiești rămâne puternică G4Media
Un semn al persistenței acestei traume este faptul că fiecare zi începe cu reamintirea numărului de zile trecute de la data de 7 octombrie 2023,...   © G4Media.ro.
20:00
SUA au eliberat în august cu aproape 20% mai puţine vize noi pentru studenţi străini / Cei mai afectați au fost indienii, o scădere de peste 44% G4Media
Statele Unite au eliberat în august cu aproape 20% mai puţine vize pentru studenţi decât în aceeaşi lună din 2024, potrivit cifrelor publicate luni de...   © G4Media.ro.
19:50
O aplicație digitală va permite raportarea problemelor comunității în timp real G4Media
O aplicaţie digitală prin care cetăţeanul poate sesiza în timp real orice problemă constatată în localitatea sa va fi pusă la dispoziţia autorităţilor locale, în...   © G4Media.ro.
19:50
Kremlinul confiscă și naționalizează companiile și activele străine de pe teritoriul rus, ca răspuns la sancțiunile Occidentului, afirmă Dmitri Peskov G4Media
Kremlinul a confirmat marţi că răspunde sancţiunilor şi îngheţării activelor Rusiei în Occident prin confiscări şi naţionalizări ale companiilor şi activelor cetăţenilor străini de pe...   © G4Media.ro.
19:50
Un drum de 27 de kilometri va fi modernizat cu aproape 100 de milioane de euro / Șoseaua leagă zona montană a județului Timiș cu județele vecine, Caraș-Severin și Hunedoara / CJ Timiș: ”Va deveni o adevărată atracție turistică” G4Media
Un drum care leaga judetele Timis, Caras-Severin si Hunedoara va fi modernizat cu aproape 100 de milioane de euro, anunță DeBanat. Autoritățile susțin că drumul...   © G4Media.ro.
19:30
Festivalul Internaţional de Literatură de la Timişoara, între 16 şi 18 octombrie / Mircea Cărtărescu, printre invitați G4Media
„La limita ficţiunii # realitatea” este tema celei de a XIV-a ediţii a Festivalului Internaţional de Literatură de la Timişoara (FILTM), care se desfăşoară între...   © G4Media.ro.
19:30
Elevul care a amenințat școli și spitale din toată țara vrea să scape de arest. A cerut instanței să îl lase să plece acasă G4Media
Elevul bucureștean acuzat că a băgat spaima în sute de spitale, școli și instituții publice – cărora le-ar fi trimis aproape 1.000 de mesaje de...   © G4Media.ro.
19:30
Pliculețele cu nicotină, un fenomen care scapă de sub control / „M-am apucat la 14 ani. Mă fac să mă simt mai puțin vinovat” / Medic: ”Ar trebui reglementate legislativ. Sunt nocive” G4Media
Tot mai mulți adolescenți înlocuiesc țigările cu pliculețele cu nicotină, o nouă modă care prinde rapid în rândul tinerilor. Aparent mai „curate” și mai discrete,...   © G4Media.ro.
19:20
Ministerul Apărării anunţă exerciţiu de mobilizare în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov / „Aceste activități au caracter de rutină şi nu au legătură cu situaţia de securitate din regiune” G4Media
Ministerul Apărării anunţă că, în perioada 12-20 octombrie, va avea loc un exerciţiu de mobilizare în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov. Acesta are ca...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:10
Un grup de familii din Italia dă în judecată Facebook, Instagram şi TikTok pentru efectele nocive asupra copiilor G4Media
Un grup de familii din Italia a intentat un proces împotriva Facebook, Instagram şi TikTok, platforme pe care le acuză că nu au reuşit să...   © G4Media.ro.
19:10
Apelul autorităților, în contextul codului roșu de ploi torențiale: ”Eliberați animalele din lanțuri, pentru a le da șansa să se adăpostească. Aceasta poate fi singura lor șansă de supraviețuire” G4Media
România se află sub avertizare de cod roșu de ploi torențiale și abundente în mai multe județe, iar autoritățile trag un semnal de alarmă: animalele...   © G4Media.ro.
19:00
Preţul aurului a depăşit marţi pragul istoric de 4.000 de dolari uncia, pe fondul dolarului slab şi al tensiunilor geopolitice G4Media
Cotaţiile aurului au atins marţi, pentru prima dată în istorie, nivelul de 4.000 de dolari pe uncie, pe fondul slăbirii dolarului american, al tensiunilor geopolitice,...   © G4Media.ro.
18:50
Raluca Turcan: Observ tot mai des cum Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor dinspre PSD, de parcă ar fi duşmanul lor politic de moarte / În schimb, dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare, seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut G4Media
Deputatul PNL Raluca Turcan semnalează, marţi, că tot mai des Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor venite dinspre PSD, de parcă ar fi duşmanul lor politic...   © G4Media.ro.
