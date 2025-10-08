Președintele Ecuadorului a fost ținta unui atac cu pietre și focuri de armă / În țară sunt proteste, după eliminarea subvenției la motorină
G4Media, 8 octombrie 2025 07:50
Preşedintele ecuadorian Daniel Noboa a scăpat nevătămat după ce focuri de armă au vizat vehiculul cu care se deplasa în sudul ţării, într-un context de... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 30 minute
08:00
LIVE Cod roșu de ploi: Autobuzele 116 din Capitală întorc la capătul de linie CFR Progresul, anunță STB / Școli închise în București și cinci județe / Manevre oprite în Portul Midia, transportul public suspendat în Constanța # G4Media
Codul roșu de ploi abundente a intrat în vigoare, marți seara, în București, Ilfov, Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu. Școlile au fost închise miercuri în Capitală... © G4Media.ro.
08:00
Institutul pentru Studiul Războiului: Moscova testează primele faze ale unei strategii de război împotriva NATO # G4Media
Rusia a intensificat o campanie informațional-psihologică ce ar putea face parte din pregătirile pentru un posibil război cu NATO – arată un raport al Institutului... © G4Media.ro.
07:50
Președintele Ecuadorului a fost ținta unui atac cu pietre și focuri de armă / În țară sunt proteste, după eliminarea subvenției la motorină # G4Media
Preşedintele ecuadorian Daniel Noboa a scăpat nevătămat după ce focuri de armă au vizat vehiculul cu care se deplasa în sudul ţării, într-un context de... © G4Media.ro.
Acum o oră
07:40
Premierul Tusk, replică tăioasă după ce Angela Merkel a insinuat că Polonia ar fi avut o parte din vină pentru invazia Rusiei: ”Problema Ucrainei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit” / În 2024: ”Să vă cereți scuze și să păstrați tăcerea” # G4Media
Premierul polonez, Donald Tusk, a avut o replică tăioasă pe rețelele de socializare după ce fostul cancelar german Angela Merkel a insinuat, într-un interviu pentru... © G4Media.ro.
07:40
Polițiștii europeni au destructurat o reţea infracțională din Europa de Est care fura mașini de lux și le vindea în Dubai # G4Media
Poliția italiană, spaniolă și belgiană au destructurat o rețea infracțională din Europa de Est acuzată că fura mașini de lux și le transporta ilegal în... © G4Media.ro.
07:40
Atac cu dronă ucraineană asupra unei centrale atomice din Rusia / Nu există însă pericol nuclear, asigură AIEA # G4Media
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a asigurat marţi că nu există „consecinţe pentru siguranţa nucleară” după ce o dronă a lovit turnul de răcire... © G4Media.ro.
07:30
CCR discută sesizările privind trei legi din pachetul II de măsuri asumat de Guvern / Tot miercuri este termen pentru sesizările pe reforma pensiilor magistraților # G4Media
Curtea Constituţională a României discută, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. şi POT cu privire la trei legi din pachetul II de măsuri impuse... © G4Media.ro.
07:20
Cum să le vorbim câinilor astfel încât să ne asculte. Oamenii de știință au găsit formula care le captează atenția cel mai mult # G4Media
Mulți stăpâni le vorbesc prietenilor blănoși pe un ton jucăuș, asemănător celui folosit cu un copil mic. Deși la prima vedere pare doar o manifestare... © G4Media.ro.
07:20
Schimbarea anvelopelor de iarnă: tot ce trebuie să știe șoferii înainte de sezonul rece / Sfaturi de la specialiști # G4Media
Odată cu scăderea temperaturilor, vulcanizările auto din toată țara se pregătesc pentru perioada cea mai aglomerată a anului: montarea anvelopelor de iarnă. Specialiștii avertizează că... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:10
Două sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale din Texas au sosit în Illinois, a declarat marţi un oficial al Pentagonului, înaintea unei desfăşurări planificate în... © G4Media.ro.
07:10
SUA: Cum ar putea Curtea Supremă să rescrie puterile lui Trump și regulile alegerilor din 2026 # G4Media
Curtea Supremă din Statele Unite și-a început un nou termen luni cu dosare care pot rescrie deopotrivă puterile președintelui Donald Trump și regulile electorale pentru... © G4Media.ro.
07:00
BREAKING Secretarul de Stat Marco Rubio se întâlnește azi la Washington cu ministrul Oana Țoiu. E prima întâlnire la nivel înalt cu un reprezentant al Administrației Trump după anularea și repetarea alegerilor prezidențiale # G4Media
Secretarul de Stat Marco Rubio se întâlnește azi la Washington cu ministrul de Externe Oana Țoiu, potrivit agendei publice a Departamentului de Stat. Aceasta e... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:10
Persoanele care consumă frecvent mâncăruri din bucătării internaționale tind să fie mai tolerante și mai deschise față de imigranți, conform unui studiu britanic # G4Media
Un nou studiu realizat de Universitatea din Birmingham și Universitatea din München arată că persoanele care consumă frecvent mâncăruri din bucătării internaționale tind să fie... © G4Media.ro.
06:00
Giorgia Meloni a arătat la televizor o plângere la Curtea Penală Internațională în care este acuzată de complicitate la genocid în Fâşia Gaza / Miniștrii Apărării, de Externe și directorul companiei de aeronautică Leonardo, pe listă cu Meloni # G4Media
Şefa Guvernului italian Giorgia Meloni a anunțat, marţi seară, la televizor, că o plângere cu privire la ”complicitate la genocid” împotriva sa şi a doi... © G4Media.ro.
06:00
”Toate instituţiile europene privesc la Franţa”, transmite Christine Lagarde, șefa Băncii Centrale Europene, în plină criză politică la Paris # G4Media
Toate instituţiile europene „privesc cu atenţie evoluţia actuală ” a situaţiei politice franceze, a declarat marţi preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, la o... © G4Media.ro.
05:50
Giorgia Meloni a arătat la televizor o plângere la Curtea Penală Internațională în care este acuzată de complicitate la genocid în Fâşia Gaza / Miniștrii Apărării și de Extern, dar și directorul companiei de aeronautică Leonardo, pe listă cu Meloni # G4Media
Şefa Guvernului italian Giorgia Meloni a anunțat, marţi seară, la televizor, că o plângere cu privire la ”complicitate la genocid” împotriva sa şi a doi... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:50
Tanczos Barna: Nu sunt de acord cu desființarea comunelor și oraşelor / Și-au dezvoltat o identitate, o cultură locală, o apartenenţă de o comunitate # G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, marţi seară, că este de acord cu reforma administrativă, dar nu cu desfiinţarea primăriilor, pentru că acestea au dezvoltat o... © G4Media.ro.
22:20
Instalație de la Rafinăria Petromedia, închisă temporar de Garda de Mediu, din cauza unei scurgeri de amoniac # G4Media
Garda Națională de Mediu transmite că a dispus închiderea temporară a unei instalații de la Rafinăria Năvodari, ca urmare a unei scurgeri de amoniac detectate în sistemul... © G4Media.ro.
22:10
Microsoft elimină mai multe vulnerabilități care permiteau utilizatorilor să folosească Windows 11 fără cont # G4Media
Microsoft ia măsuri împotriva metodelor de ocolire a sistemului care permit instalarea Windows 11 utilizând un cont local și evitarea cerinței de conectare la internet... © G4Media.ro.
22:10
Cercetătorii de la Universitatea Johns Hopkins au dezvoltat un sistem revoluționar bazat pe inteligență artificială care ar putea transforma modul în care sunt prevenite accidentele rutiere. Noul... © G4Media.ro.
22:10
Regizorul american Martin Scorsese a dezvăluit că în tinerețe a urmat cursuri pentru a deveni preot, până când a fost exmatriculat din cauza comportamentului său... © G4Media.ro.
21:50
Putin susține că Rusia a cucerit 5.000 de kilometri pătrați în Ucraina în acest an / Zelenski spune că Rusia folosește petroliere pentru recunoaștere și sabotaj # G4Media
Dictatorul rus Vladimir Putin a declarat marți că forțele ruse au cucerit aproape 5.000 de kilometri pătrați în Ucraina în 2025 și că Moscova și-a... © G4Media.ro.
21:50
Tanczos Barna, despre reforma administraţiei: Ne-am blocat de două luni în dispute pe modalitatea prin care să facem reducerea cheltuielilor de personal # G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a afirmat, marţi seară, că în şedinţa coaliţiei nu s-a ajuns la un consens în ceea ce priveşte reforma administraţiei şi... © G4Media.ro.
21:40
Cel puţin trei morţi în Bulgaria, într-o stațiune la Marea Neagră, inclusiv doi salvatori / Mii de persoane au fost nevoite să-şi evacueze locuinţele din cauza inundațiilor # G4Media
Cel puţin trei persoane au murit – inclusiv doi salvatori -, mii de persoane au fost nevoite să-şi evacueze locuinţele, iar autorităţile bulgare au declarat... © G4Media.ro.
21:40
Un urs din Italia se află la al doilea accident rutier / În 2017 a fost călcată de o motocicletă, iar acum a fost lovit de o mașină / Animalul, o ursoaică de 17 ani, e monitorizată cu un colar cu GPS # G4Media
Ursoiaica F3, care trăiește în pădurile din nordul Italiei, a fost eliberată din nou în natură, după ce și-a revenit în urma unui accident rutier.... © G4Media.ro.
21:30
Rețetele Juanitei | Hummus cu năut și pastă de vinete coapte — o reinterpretare cremoasă și aromată a unui preparat clasic oriental # G4Media
Dacă îți plac gusturile orientale și texturile speciale, această rețetă de hummus cu năut și vinete coapte este perfectă. Combină cremozitatea hummusului tradițional cu aroma ușor afumată... © G4Media.ro.
21:30
Bulgarii propun ca trecerea podului peste Dunăre de la Vidin – Calafat să fie gratuită pentru locuitorii celor două orașe # G4Media
Un consilier municipal din orașul bulgăresc Vidin, Kalin Videnov, a propus ca locuitorii cu domiciliul în orașele Vidin (Bulgaria) și Calafat (România) să fie scutiți... © G4Media.ro.
21:10
Dacă Trump convinge China să renunțe la forța militară împotriva Taiwanului, merită Nobelul pentru pace, afirmă președintele Taiwanului # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, ar trebui să primească premiul Nobel pentru pace dacă reușește să-l convingă pe președintele chinez Xi Jinping să renunțe la utilizarea... © G4Media.ro.
21:10
Șeful secției de psihiatrie a Spitalului Municipal din Roman, reținut după ce ar fi condus băut și drogat / O femeie a sunat la 112 după ce l-a văzut cum circulă în trafic # G4Media
Un bărbat în vârstă de 44 de ani, din municipiul Roman, a fost reținut de polițiști după ce rezultatele de laborator au confirmat că în... © G4Media.ro.
21:00
Discord dezvăluie o breșă de securitate prin intermediul unui furnizor cu care a colaborat / Datele utilizatorilor, expuse # G4Media
Hackerii au furat informații parțiale de plată și date de identificare personală, inclusiv nume și acte de identitate emise de autorități, de la unii utilizatori... © G4Media.ro.
21:00
Profesorii nu mai au voie să discute despre performanțele elevilor în fața clasei și în ședințele cu părinții # G4Media
Ministerul Educației le interzice învățătorilor și profesorilor să discute în fața clasei ori în ședințele cu părinții despre cum s-a descurcat fiecare elev la Evaluarea... © G4Media.ro.
20:40
Un pasaj subteran din Colosseum va fi deschis pentru public / Acesta făcea legătura între loja ”VIP” a arenei şi lumea exterioară # G4Media
Un pasaj subteran secret, rămas mult timp ascuns în Colosseumul din Roma, se va deschide pentru vizitatorii acestui amfiteatru antic la sfârşitul lunii octombrie, au... © G4Media.ro.
20:40
SURSE: O nouă amânare în coaliție pe reforma administrației / O nouă ședință va avea loc lunea viitoare # G4Media
Liderii coaliției reuniți marți la Palatul Victoria au amânat pentru luni o decizie finală asupra măsurilor privind administraţia publică, conform surselor G4Media. Vicepreşedintele PSD Lia... © G4Media.ro.
20:40
Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări marţi că există o „şansă reală” să se ajungă la un acord de pace pentru Gaza, într-un moment... © G4Media.ro.
20:30
Accidentul cu parapanta care l-a ucis pe austriacul practicant de sporturi extreme Felix Baumgartner în iulie a fost cauzat de o eroare umană, a declarat... © G4Media.ro.
20:10
Guvernul unui land german a aprobat un proiect de lege care le permite poliţiştilor să tragă asupra dronelor: „Este nevoie de mai multă prudenţă” # G4Media
Guvernul landului german Bavaria a aprobat marţi un proiect de act normativ care le va permite poliţiştilor să tragă asupra dronelor, după ce săptămâna trecută... © G4Media.ro.
20:10
Dacia Spring la preț de scuter, în Italia: 3.900 de euro / Mașina costă 17.900 de euro, dar 11.000 de euro este valoarea EcoBonus, o subvenție de la stat / Plus alți 3.000 de euro, o promoție Dacia # G4Media
Dacia este una dintre cele mai căutate mărci din lume, iar acum în Italia se poate obține modelul electric Spring la un preț de sub... © G4Media.ro.
20:00
După doi ani de la atacul Hamas, trauma societății israeliene și a Diasporei evreiești rămâne puternică # G4Media
Un semn al persistenței acestei traume este faptul că fiecare zi începe cu reamintirea numărului de zile trecute de la data de 7 octombrie 2023,... © G4Media.ro.
20:00
SUA au eliberat în august cu aproape 20% mai puţine vize noi pentru studenţi străini / Cei mai afectați au fost indienii, o scădere de peste 44% # G4Media
Statele Unite au eliberat în august cu aproape 20% mai puţine vize pentru studenţi decât în aceeaşi lună din 2024, potrivit cifrelor publicate luni de... © G4Media.ro.
19:50
O aplicaţie digitală prin care cetăţeanul poate sesiza în timp real orice problemă constatată în localitatea sa va fi pusă la dispoziţia autorităţilor locale, în... © G4Media.ro.
19:50
Kremlinul confiscă și naționalizează companiile și activele străine de pe teritoriul rus, ca răspuns la sancțiunile Occidentului, afirmă Dmitri Peskov # G4Media
Kremlinul a confirmat marţi că răspunde sancţiunilor şi îngheţării activelor Rusiei în Occident prin confiscări şi naţionalizări ale companiilor şi activelor cetăţenilor străini de pe... © G4Media.ro.
19:50
Un drum de 27 de kilometri va fi modernizat cu aproape 100 de milioane de euro / Șoseaua leagă zona montană a județului Timiș cu județele vecine, Caraș-Severin și Hunedoara / CJ Timiș: ”Va deveni o adevărată atracție turistică” # G4Media
Un drum care leaga judetele Timis, Caras-Severin si Hunedoara va fi modernizat cu aproape 100 de milioane de euro, anunță DeBanat. Autoritățile susțin că drumul... © G4Media.ro.
19:30
Festivalul Internaţional de Literatură de la Timişoara, între 16 şi 18 octombrie / Mircea Cărtărescu, printre invitați # G4Media
„La limita ficţiunii # realitatea” este tema celei de a XIV-a ediţii a Festivalului Internaţional de Literatură de la Timişoara (FILTM), care se desfăşoară între... © G4Media.ro.
19:30
Elevul care a amenințat școli și spitale din toată țara vrea să scape de arest. A cerut instanței să îl lase să plece acasă # G4Media
Elevul bucureștean acuzat că a băgat spaima în sute de spitale, școli și instituții publice – cărora le-ar fi trimis aproape 1.000 de mesaje de... © G4Media.ro.
19:30
Pliculețele cu nicotină, un fenomen care scapă de sub control / „M-am apucat la 14 ani. Mă fac să mă simt mai puțin vinovat” / Medic: ”Ar trebui reglementate legislativ. Sunt nocive” # G4Media
Tot mai mulți adolescenți înlocuiesc țigările cu pliculețele cu nicotină, o nouă modă care prinde rapid în rândul tinerilor. Aparent mai „curate” și mai discrete,... © G4Media.ro.
19:20
Ministerul Apărării anunţă exerciţiu de mobilizare în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov / „Aceste activități au caracter de rutină şi nu au legătură cu situaţia de securitate din regiune” # G4Media
Ministerul Apărării anunţă că, în perioada 12-20 octombrie, va avea loc un exerciţiu de mobilizare în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov. Acesta are ca... © G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:10
Un grup de familii din Italia dă în judecată Facebook, Instagram şi TikTok pentru efectele nocive asupra copiilor # G4Media
Un grup de familii din Italia a intentat un proces împotriva Facebook, Instagram şi TikTok, platforme pe care le acuză că nu au reuşit să... © G4Media.ro.
19:10
Apelul autorităților, în contextul codului roșu de ploi torențiale: ”Eliberați animalele din lanțuri, pentru a le da șansa să se adăpostească. Aceasta poate fi singura lor șansă de supraviețuire” # G4Media
România se află sub avertizare de cod roșu de ploi torențiale și abundente în mai multe județe, iar autoritățile trag un semnal de alarmă: animalele... © G4Media.ro.
19:00
Preţul aurului a depăşit marţi pragul istoric de 4.000 de dolari uncia, pe fondul dolarului slab şi al tensiunilor geopolitice # G4Media
Cotaţiile aurului au atins marţi, pentru prima dată în istorie, nivelul de 4.000 de dolari pe uncie, pe fondul slăbirii dolarului american, al tensiunilor geopolitice,... © G4Media.ro.
18:50
Raluca Turcan: Observ tot mai des cum Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor dinspre PSD, de parcă ar fi duşmanul lor politic de moarte / În schimb, dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare, seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut # G4Media
Deputatul PNL Raluca Turcan semnalează, marţi, că tot mai des Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor venite dinspre PSD, de parcă ar fi duşmanul lor politic... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.