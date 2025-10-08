Macron, îndemnat să demisioneze pentru a pune capăt crizei politice din Franţa
News.ro, 8 octombrie 2025 07:50
Preşedintele Emmanuel Macron s-a aflat, marţi, sub presiune, chiar şi din partea aliaţilor săi, pentru a găsi o soluţie rapidă la impasul politic din Franţa, după ce primul său prim-ministru şi fost aliat l-a îndemnat să demisioneze pentru binele ţării, transmite AFP.
• • •
Acum 10 minute
08:10
UPDATE - Avertizări de ploi abundente – Pompierii au intervenit în 42 de localităţi şi în Bucureşti / Roci căzute de pe versant au lovit o maşină / Un vehicul aflat în deplasare, lovit de un copac / Nu s-au înregistrat victime / Precizările Apa Nova # News.ro
Acum 30 minute
08:00
Cod roşu de ploi în Bucureşti - Apa Nova - În 20 de ore s-a cumulat peste 96 % din cantitatea medie de precipitaţii pe luna octombrie / Sistemul de canalizare, tranzitat de un debit maxim comparabil cu debitul Prutului / Aproape 350 de sesizări soluţionat # News.ro
Compania Apa Nova a anunţă că, în decurs de 20 de ore, începând de marţi dimineaţă, ca urmare a precipitaţiilor abundente, în Bucureşti, s-a cumulat peste 96 % din cantitatea medie de precipitaţii aferentă lunii octombrie, iar debitul maxim care a tranzitat sistemul de canalizare este comparabil cu cel al Prutului. În contextul codului roşu de precipitaţii, au fost primite şi soluţionate aproape 350 de sesizări.
08:00
Cod roşu de ploi în Constanţa – O maşină a fost luată de viitură / O persoană aşteaptă pe capotă de fie salvată / Ieşirea autobuzelor pe traseu, suspendată temporar - FOTO # News.ro
O maşină a fost luată de viitură în Constanţa, iar o persoană aşteaptă pe capotă de fie salvată. Echipele primăriei intervin în continuare, iar ieşirea autobuzelor pe traseu a fost suspendată temporar.
08:00
Vânzările Mercedes-Benz au scăzut în trimestrul al treilea, în timp ce BMW a raportat o creştere puternică în SUA şi Europa # News.ro
Producătorii auto germani Mercedes-Benz şi BMW au înregistrat evoluţii contrastante în trimestrul al treilea din 2025. În timp ce Mercedes-Benz a raportat o scădere de 12% a livrărilor globale, afectată de tarifele americane şi de concurenţa tot mai dură din China, BMW a anunţat o creştere de 8,8% a vânzărilor, impulsionată de performanţele solide din Europa şi Statele Unite, relatează Reuters.
07:50
Preşedintele Emmanuel Macron s-a aflat, marţi, sub presiune, chiar şi din partea aliaţilor săi, pentru a găsi o soluţie rapidă la impasul politic din Franţa, după ce primul său prim-ministru şi fost aliat l-a îndemnat să demisioneze pentru binele ţării, transmite AFP.
Acum o oră
07:40
Avertizări de ploi abundente şi furtuni – Pompierii au intervenit în 42 de localităţi din 16 judeţe şi în Bucureşti / Roci căzute de pe versant au lovit o maşină / Un vehicul aflat în deplasare, lovit de un copac / Nu s-au înregistrat victime # News.ro
07:40
Meta anunţă un update pentru algoritmul folosit în secţiunea video a platformei, care, printre altele, va oferi mai mult control şi conţinut mai proaspăt.
07:30
Columbia înregistrează cea mai bună recoltă de cafea din ultimele decenii, dar avertizează asupra unei scăderi în 2025/2026 # News.ro
Columbia a încheiat cel mai bun an agricol pentru cafea din ultimele peste trei decenii, datorită condiţiilor meteorologice favorabile şi reînnoirii plantaţiilor, însă producţia este aşteptată să scadă în următorul ciclu, a anunţat marţi Federaţia Naţională a Cultivatorilor de Cafea, citată de Reuters.
07:20
Avertizări de ploi abundente şi furtuni – Pompierii au intervenit în 42 de localităţi din 16 judeţe şi în Bucureşti / Roci căzute de pe versant au lovit o maşină / Un vehicul aflat în deplasare lovit de un copac / Nu s-au înregistrat victime # News.ro
Acum 2 ore
07:10
Forţele ruse au capturat aproape 5.000 de km pătraţi de teritoriu ucrainean în 2025, afirmă Putin # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat, marţi, că forţele ruse au capturat aproape 5.000 de km pătraţi de teritoriu ucrainean în acest an, susţinând că Moscova şi-a păstrat ”iniţiativa strategică completă” pe câmpul de luptă. Câştigurile reprezintă aproximativ 1% din suprafaţa terestră a Ucrainei, aducând controlul total al Rusiei la aproape 20%, transmite France 24.
06:50
Hamas afirmă, cu ocazia aniversării războiului, că este gata să ajungă la un acord privind Gaza, dar condiţiile rămân neschimbate / Negocierile de miercuri, ”un indicator decisiv al posibilităţii de a se înregistra progrese” # News.ro
Hamas a anunţat, marţi, că este gata să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Gaza, pe baza planului preşedintelui Donald Trump, dar că are în continuare cerinţe, în timp ce prim-ministrul Qatarului şi mediatorii americani de rang înalt s-au îndreptat spre Egipt pentru a se alătura negocierilor indirecte dintre gruparea militantă palestiniană şi Israel, transmite Reuters.
06:50
Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a reluat marţi apelul pentru consolidarea rolului internaţional al monedei euro, argumentând că zona euro este adesea ”un spectator nevinovat” afectat de şocuri generate în SUA şi pe alte pieţe majore, relatează Reuters.
06:40
Companiile europene se pregătesc pentru cel mai slab trimestru din ultimul an în materie de profituri # News.ro
Perspectivele privind sănătatea financiară a companiilor europene s-au îmbunătăţit uşor, potrivit celor mai recente prognoze publicate marţi, însă rezultatele anticipate pentru al treilea trimestru ar urma să fie cele mai slabe din primul trimestru al anului 2024.
06:30
Două sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale din Texas au sosit în Illinois, a declarat marţi un oficial al Pentagonului, înaintea unei desfăşurări planificate în Chicago, la care se opun cu tărie oficialii democraţi locali, transmite AFP.
06:20
Giorgia Meloni dezvăluie, la televizor, o plângere la CPI cu privire la complicitate la genocid în Fâşia Gaza, împotriva sa, miniştrilor Apărării şi de Externe şi directorului grupului Leonardo # News.ro
Şefa Guvernului italian Giorgia Meloni anunţă marţi seara că o plângere cu privire la ”complicitate la genocid” împotriva sa şi a doi miniştri de-ai săi a fost depusă la Curtea Penală Internţaională (CPI), din cauza susţinerii Israelului de către Roma, relatează AFP.
06:20
Cod roşu de ploi în Bucureşti – Pompierii au gestionat 38 de intervenţii / Un copac a căzut peste o maşină în care erau două persoane / Acestea au refuzat transportul la spital # News.ro
ISU Bucureşti-Ilfov a intervenit pentru gestionarea a 38 de situaţii de urgenţă generate de vreme, de marţi dimineaţă până miercuri dimineaţă. În Sectorul 4, un copac a căzut peste o maşină în care erau două persoane, dar acestea au refuzat transportul la spital.
Acum 4 ore
06:10
Curtea Constituţională, aşteptată miercuri să decidă asupra legilor din pachetul 2 de măsuri destinate reducerii deficitului, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, inclusiv reforma pensiilor magistraţilor, contestată de ÎCCJ # News.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) reia, miercuri, analiza proiectelor de lege pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, în pachetul doi de măsuri pentru reducerea deficitului, după ce la şedinţa din 24 septembrie, a amânat o decizie în privinţa a patru dintre proiectele Guvernului, atacate de partidele din Opoziţie şi a proiectului din acelaşi pachet, privind reforma pensiilor magistraţilor, contestat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
06:00
Banca Mondială majorează prognoza de creştere economică a Chinei la 4,8%, în pofida tensiunilor comerciale cu SUA # News.ro
Banca Mondială a revizuit marţi în creştere prognoza privind creşterea economică a Chinei pentru 2025, anticipând un avans de 4,8% al PIB-ului, faţă de estimarea anterioară de 4%, publicată în aprilie, transmite CNBC.
05:40
OMC majorează prognoza de creştere a comerţului mondial pentru 2025, dar avertizează asupra unei încetiniri în 2026 # News.ro
Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) a anunţat marţi o revizuire în creştere a estimărilor privind expansiunea comerţului global pentru anul 2025, însă a avertizat că perspectivele pentru 2026 s-au deteriorat considerabil, transmite CNBC.
05:20
Acţiunile companiilor de lux europene au crescut marţi, pe fondul debuturilor creative şi al speranţelor de redresare a vânzărilor # News.ro
Acţiunile marilor grupuri de lux din Europa au urcat marţi, ducând indicele sectorial european al luxului la cel mai ridicat nivel din luna mai, în contextul lansărilor de colecţii semnate de noi directori de creaţie şi al eforturilor brandurilor de a face produsele mai accesibile, transmite Reuters.
05:00
Instalaţie din Rafinăria Năvodari, închisă de Garda de Mediu ca urmare a unei scurgeri de amoniac detectate în sistemul de răcire # News.ro
Acum 8 ore
01:20
Netanyahu le promite israelienilor, la doi ani de la atacul de la 7 octombrie, ”întoarcerea tuturor ostaticilor”. Trump vede o ”şansă” reală a unui acord. Steve Witkoff, premierul Qatarului şi şeful spionajului turc sosesc miercuri la negocierile de la Sh # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu le promite marţi israelienilor, care marcau doi ani de la atacul sângeros al Hamas în sudul Israelului, realizarea tuturor obiectivelor Războiului în Fâşia Gaza împotriva mişcării islamiste palestiniene, începând cu cel al eliberării ”tuturor ostaticilor”, relatează AFP.
01:00
Netanyahu le promite israelienilor, la doi ani de la atacul de la 7 octombrie, ”întoarcerea tuturor ostaticilor”. Trump vede o şansă reală a unui acord. Steve Witkoff, premierul Qatarului şi şeful spionajului turc sosesc miercuri la negocierile de la Shar # News.ro
00:20
Giorgia Meloni dezvăluie, la televizor, o plângere la CPI cu privire la complicitate la genocid în Fâşia Gaza, împotriva sa, miniştrilor Apărării şi de Externe şi directorului grupului Leonardo # News.ro
Acum 12 ore
00:00
Trei conducători europeni, doi francezi şi un ceh, ai unui ONG care furnizează analize în domeniul securităţii altor asociaţii umanitare, arestaţi cu privire la spionaj în Burkina Faso # News.ro
Trei conducători europeni ai ONG-ului INSO, inclusiv doi francezi şi un ceh, au fost arestaţi în Burkina Faso, anunţă marţi junta care se află la putere în această ţară, care-şi asumă o politică suveranistă şi antiimperialistă, relatează AFP.
7 octombrie 2025
23:50
Un milion de dolari pentru a câştiga un punct împotriva unui jucător profesionist: noua idee a Openului Australiei pentru a atrage publicul # News.ro
Organizatorii Openului Australiei au anunţat, marţi, crearea „punctului de un milion” în cadrul ediţiei din 2026 a primului turneu de Grand Slam al sezonului de tenis.
23:30
Politehnica Bucureşti anunţă suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică pentru ziua de miercuri.
23:20
Selecţioner al Coastei de Fildeş din ianuarie 2024, Emerse Faé, câştigător al Cupei Africii pe Naţiuni (CAN) la doar două săptămâni după numirea sa, nu se bucură de unanimitate. Mai mulţi suporteri s-au plâns în special de lista selecţionerului ivorian, care a reacţionat la „haterii” săi direct pe contul său de Instagram.
23:20
UE se mobilizează să lupte împotriva terapiilor de conversie a orientării sexuale sau identităţii de gen, pentru că nu le poate interzice, anunţă comisarul european al Egalităţii Hadja Lahbib, după ce peste un milion de europeni îi cer Comisiei să le inte # News.ro
Comisia Europeană (CE) vrea să lupte împotriva terapiilor conversiei lesbienelor gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor, deoarece nu poate să le interzică, declară marţi comisarul european însărcinat cu Egalitatea Hadja Lahbib AFP.
23:10
Intervenţii ale pompierilor în Bucureştri şi Ilfov, din cauza vremii – Au fost afectate 12 autoturisme / Nu s-au înregistrat victime # News.ro
Pompierii din Bucureştri şi Ilfov au avut, marţi, până la ora 22.30, 24 de intervenţii din cauza vremii, fiind afectate 12 autoturisme.
23:00
Instalaţie din Rafinăria Năvodari, închisă de Garda de Mediu ca urmare a unei scurgeri de amoniac detectate în sistemul de răcire # News.ro
22:50
Tanczos Barna, despre eliminarea CASS pentru unele categorii: E o situaţie destul de complicată / Nu putem garanta că colegii noştri nu vor vota ”pentru” # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, marţi seară, că UDMR încearcă să respecte deciziile care se iau în coaliţie şi să voteze ca atare în Parlament, însă, în cazul eliminării CASS pentru mamele aflate în concediul de îngrijire a copiilor, nu poate garanta că parlamentarii formaţiunii nu vor vota ”pentru”. ”E o situaţie destul de complicată”, a transmis liderul UDMR.
22:50
Ştefan Mindea, medic român pregătit în SUA: Chirurgia spinală minim invazivă era foarte, foarte nouă / Scopul job-ului meu a fost ca să dezvolt tehnicile acestea # News.ro
Medicul neurochirurg Ştefan Mindea a povestit că a înfiinţat la Spitalul Stanford din Statele Unite ale Americii, unde a lucrat din 2008 până în 2013, un compartiment în chirurgia spinală minim invazivă.
22:40
Preşedintele american Donald Trump a fost foarte amabil marţi cu premierul canadian Mark Carney şi a lăudat ”multe progrese” în negocierile comerciale dificile între ţările lor, însă fără să ofere concesii concrete, relatează AFP.
22:40
„Accidentul s-a produs dintr-o simplă eroare umană”: au fost dezvăluite cauzele morţii lui Felix Baumgartner # News.ro
Justiţia italiană a dezvăluit cauzele morţii tragice a lui Felix Baumgartner, decedat pe 17 iulie la Porto Sant'Elpidio, în Italia.
22:30
Intervenţii ale pompierilor în şapte judeţe şi în Bucureşti, din cauza vremii / Nu s-au semnalat victime / Operaţiunile în Portul Midia, oprite din cauza vântului # News.ro
Pompierii au intervenit, marţi, până la ora 21.00, în şapte judeţe şi în Bucureşti, din cauza vremii, fiind scoasă apă din subsoluri şi curţi şi fiind îndepărtaţi copaci căzuţi. Nu s-au semnalat victime.
22:30
Fotbal: Prins în flagrant delict de deţinere de imagini pedopornografice, un înalt funcţionar al Federaţiei Japoneze a fost condamnat # News.ro
Un înalt responsabil al Federaţiei Japoneze de Fotbal a fost reţinut într-un aeroport parizian şi condamnat în Franţa la 18 luni de închisoare cu suspendare, după ce a vizionat imagini pedopornografice la bordul unui avion, au anunţat surse judiciare, citate de lefigaro.fr.
22:20
Vicepremier: Eu sunt de acord cu reforma administrativă, dar nu în sensul desfinţării comunelor sau oraşelor / Vrând, nevrând, aceste primării, aceste comune şi-au dezvoltat o identitate, o cultură locală, o apartenenţă de o comunitate # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, marţi seară, că este de acord cu reforma administrativă, dar nu cu desfiinţarea primăriilor, pentru că acestea au dezvoltat o identitate locală. Vicepremierul UDMR crede că se poate face o altfel de organizare a activităţii derulate de primării, o eventuală comasare a serviciilor specifice pe care fiecare le derulează, cum ar fi urbanism, contabilitate, fond funciar.
22:00
Formaţia ASA Târgu Mureş a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Gloria Bistriţa, în etapa a noua a Ligii a II-a.
22:00
Uniunea Europeană (UE) trece în ofensivă în domeniul oţelului, iar Comisia Europeană (CE) anunţă marţi măsuri fără precedent, inclusiv dublarea taxelor vamale la importuri, cu scopul de a proteja siderurgiştii de o concurenţă chineză tot mai zdrobitoare şi considerată neloială, relatează AFP.
21:50
Tanczos Barna: Din păcate, din cauza acestei dispute pe modalitatea prin care să facem reducerea cheltuielilor de personal în administraţie ne-am blocat de două luni # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a afirmat, marţi seară, că în şedinţa coaliţiei nu s-a ajuns la un consens în ceea ce priveşte reforma administraţiei şi va urma o nouă discuţie săptămâna viitoare. ”Din păcate, din cauza acestei dispute pe modalitatea prin care să facem reducerea cheltuielilor de personal în administraţie ne-am blocat de două luni”, a transmis vicepremierul.
21:50
Neurochirurgul Ştefan Mindea: O muncă sedentară la birou poate crea probleme grave la coloană. Activitatea este esenţială pentru o sănătate bună # News.ro
Medicul neurochirurg Ştefan Mindea afirmă că activitatea este esenţială pentru o sănătate bună şi că o muncă sedentară creează grave probleme ale coloanei.
21:30
Situaţia din Gaza „îmi frânge inima”, mărturiseşte Gennarro Gattuso, care exclude un forfait al Italiei în faţa Israelului # News.ro
Selecţionerul italian Gennaro Gattuso a declarat, marţi, că situaţia din Gaza îi „frânge inima”, dar că echipa sa nu poate renunţa la meciul împotriva Israelului de săptămâna viitoare, din cadrul calificărilor pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026.
21:30
Tanczos Barna, despre avertizările meteorologilor: Cu siguranţă se fac pregătirile şi se iau toate măsurile posibile / Ceea ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice / În zonele vizate de codul roşu, de obicei este secetă # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, marţi seară, că toate instituţiile statului au avut timp să se pregătească pentru a face faţă fenomenelor anunţate de către meteorologi. ”Ceea ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice”, a declarat vicepremierul, adăugând că, în zonele vizate de codul roşu, de obicei este secetă.
21:20
Cel puţin trei morţi în Bulgaria, în inundaţii în staţiunea Elenite, pe coasta de sud a Mării Negre. Mii de persoane evacuate, pagube. Starea de urgenţă, declarată în sector. Scandalul betonării litoralului relansat, Guvernul anunţă o anchetă # News.ro
Cel puţin trei persoane au murit - inclusiv doi salvatori -, mii de persoane au fost nevoite să-şi evacueze locuinţele, iar autorităţile bulgare au declarat starea de urgenţă în sectorul staţiunii Elenite, pe coasta de sud a Mării Negre, unde în câteva ore nivelul apei de ploaie a atins 200-250 litri pe metrul pătrat, relatează Euronews.
21:10
Măsuri pe aeroporturile din Bucureşti, în contextul codului roşu – Traficul momentan se derulează fără probleme # News.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă, marţi seară, că s-au luat măsuri pentru intervenţie rapidă şi fluidizarea traficului, în contextul codului roşu de precipitaţii anunţat de meteorologi. La ora transmiterii acestei ştiri, traficul se derulează fără probleme.
21:10
Baschet masculin: U BT Cluj, prima victorie din BKT EuroCup, în deplasare cu Neptunas Klaipeda # News.ro
Campioana U BT Cluj a învins marţi, în deplasare, formaţia lituaniană Neptunas Klaipeda, scor 107-102 (48-58), în meci contând pentru etapa a II-a din grupa A a BKT EuroCup. Gazdele au condus şi la 17 puncte, dar au cedat pe final în faţa campioanei României, care l-a avut în prim-plan pe Daron Russell, cu 37 de puncte.
21:00
Cel puţin trei morţi în Bulgaria, în inundaţii la staţiunea Elenite, pe coasta de sud a Mării Negre. Mii de persoane evacuate, pagube. Starea de urgenţă, declarată în sector. Scandalul betonării litoralului relansat, Guvernul anunţă o anchetă # News.ro
20:50
Ciprian Şerban: Unităţile din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sunt pregătite pentru orice situaţie care poate apărea, având în vedere situaţia meteorologică # News.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă, marţi seară, că structurile subordonate sunt pregătite să intervină în orice moment, având în vedere avertizările meteorologilor. Ministrul face apel şi la populaţie să respecte recomandările autorităţilor şi să evite deplasările care nu sunt urgente.
20:20
Fundaşul stânga Jordi Alba (36 de ani) a anunţat marţi, într-un videoclip postat pe reţelele sociale, că va pune capăt carierei sale la sfârşitul sezonului din Major League Soccer (MLS) cu Inter Miami.
