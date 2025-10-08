Macron, îndemnat să demisioneze pentru a pune capăt crizei politice din Franţa

22:20

Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, marţi seară, că este de acord cu reforma administrativă, dar nu cu desfiinţarea primăriilor, pentru că acestea au dezvoltat o identitate locală. Vicepremierul UDMR crede că se poate face o altfel de organizare a activităţii derulate de primării, o eventuală comasare a serviciilor specifice pe care fiecare le derulează, cum ar fi urbanism, contabilitate, fond funciar.