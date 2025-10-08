Companiile europene se pregătesc pentru cel mai slab trimestru din ultimul an în materie de profituri

21:30

Cel puţin trei persoane, între care doi salvatori, au murit în urma inundaţiilor care au lovit staţiunea Elenite, de pe coasta sudică a Mării Negre, potrivit Euronews. Mii de oameni au fost evacuaţi, iar autorităţile bulgare au declarat stare de urgenţă în zonă, după ce în doar câteva ore s-au înregistrat între 200 şi 250 de litri de precipitaţii pe metru pătrat.