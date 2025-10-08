Columbia înregistrează cea mai bună recoltă de cafea din ultimele decenii
Bursa, 8 octombrie 2025 07:50
Columbia a încheiat cel mai bun an agricol pentru cafea din ultimele peste trei decenii, datorită condiţiilor meteorologice favorabile şi reînnoirii plantaţiilor, însă producţia este aşteptată să scadă în următorul ciclu, a anunţat marţi Federaţia Naţională a Cultivatorilor de Cafea
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 30 minute
08:00
Organizatorii Openului Australiei au anunţat crearea and #8222;punctului de un milion and #8221; # Bursa
Organizatorii Openului Australiei au anunţat, marţi, crearea and #8222;punctului de un milion and #8221; în cadrul ediţiei din 2026 a primului turneu de Grand Slam al sezonului de tenis.
07:50
Columbia a încheiat cel mai bun an agricol pentru cafea din ultimele peste trei decenii, datorită condiţiilor meteorologice favorabile şi reînnoirii plantaţiilor, însă producţia este aşteptată să scadă în următorul ciclu, a anunţat marţi Federaţia Naţională a Cultivatorilor de Cafea
07:50
Companiile europene se pregătesc pentru cel mai slab trimestru din ultimul an în materie de profituri # Bursa
Perspectivele privind sănătatea financiară a companiilor europene s-au îmbunătăţit uşor, potrivit celor mai recente prognoze publicate marţi, însă rezultatele anticipate pentru al treilea trimestru ar urma să fie cele mai slabe din primul trimestru al anului 2024.
07:50
Meta anunţă un update pentru algoritmul folosit în secţiunea video a platformei, care, printre altele, va oferi mai mult control şi conţinut mai proaspăt.
Acum o oră
07:40
Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) a anunţat marţi o revizuire în creştere a estimărilor privind expansiunea comerţului global pentru anul 2025, însă a avertizat că perspectivele pentru 2026 s-au deteriorat considerabil, transmite CNBC.
07:40
Presa străină: Forţele ruse au capturat aproape 5.000 de km pătraţi de teritoriu ucrainean în 2025, afirmă Putin # Bursa
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat, marţi, că forţele ruse au capturat aproape 5.000 de km pătraţi de teritoriu ucrainean în acest an, susţinând că Moscova şi-a păstrat and #8221;iniţiativa strategică completă and #8221; pe câmpul de luptă.
07:40
Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a reluat marţi apelul pentru consolidarea rolului internaţional al monedei euro, argumentând că zona euro este adesea and #8221;un spectator nevinovat and #8221; afectat de şocuri generate în SUA şi pe alte pieţe majore
07:40
Curtea Constituţională, aşteptată azi să decidă asupra legilor din pachetul 2 de măsuri destinate reducerii deficitului, # Bursa
Curtea Constituţională a României (CCR) reia, miercuri, analiza proiectelor de lege pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, în pachetul doi de măsuri pentru reducerea deficitului, după ce la şedinţa din 24 septembrie, a amânat o decizie în privinţa a patru dintre proiectele Guvernului, atacate de partidele din Opoziţie şi a proiectului din acelaşi pachet, privind reforma pensiilor magistraţilor, contestat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
07:40
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a asigurat marţi că nu există 'consecinţe pentru siguranţa nucleară' după ce o dronă a lovit turnul de răcire al unei centrale nucleare ruse, notează AFP.
07:30
AFP: Netanyahu le promite israelienilor and #8221;întoarcerea tuturor ostaticilor and #8221; # Bursa
Premierul israelian Benjamin Netanyahu le promite marţi israelienilor, care marcau doi ani de la atacul sângeros al Hamas în sudul Israelului, realizarea tuturor obiectivelor Războiului în Fâşia Gaza împotriva mişcării islamiste palestiniene, începând cu cel al eliberării and #8221;tuturor ostaticilor and #8221;, relatează AFP.
07:30
Banca Mondială a revizuit marţi în creştere prognoza privind creşterea economică a Chinei pentru 2025, anticipând un avans de 4,8% al PIB-ului, faţă de estimarea anterioară de 4%, publicată în aprilie, transmite CNBC.
07:30
Agenţii de presă: Hamas afirmă că este gata să ajungă la un acord privind Gaza, dar condiţiile rămân neschimbate # Bursa
Hamas a anunţat, marţi, că este gata să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Gaza, pe baza planului preşedintelui Donald Trump, dar că are în continuare cerinţe, în timp ce prim-ministrul Qatarului şi mediatorii americani de rang înalt s-au îndreptat spre Egipt pentru a se alătura negocierilor indirecte dintre gruparea militantă palestiniană şi Israel, transmite Reuters.
Acum 4 ore
06:10
Criticile la adresa reformelor actualei coaliţii vin din ce în ce mai des din interior. Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, consideră că măsurile propuse de Partidul Social Democrat privind reforma administraţiei publice nu reprezintă o schimbare reală, ci doar o and #8222;cosmetizare and #8221; a sistemului.
Acum 12 ore
00:00
* (Alexandru Păunescu, reprezentantul Băncii Naţionale a României în Colegiul de Coordonare al CSALB şi Florin Dănescu, preşedintele executiv al Asociaţiei Române a Băncilor, într-o dezbatere moderată de Anamaria Greu, CEO iFink!)
00:00
Faptul and #8221;divers and #8221;. O emisiune de televiziune încearcă să ia pulsul and #8221;vieţii reale and #8221;. Jos, la firul ierbii. Acolo unde trăiesc cei mai mulţi dintre noi cei ce află pe propria piele, de-a lungul întregii vieţi, că aici este mereu şi tristeţe şi suferinţă şi suspin.
00:00
* Estimat la 282 de miliarde de dolari în 2025, sectorul stablecoin poate ajunge la 2-4 trilioane de dolari în 2030, potrivit Citi
00:00
Sectorul energetic din România se află într-o etapă de transformare şi consolidare, marcată de investiţii semnificative în producţie, reţele şi stocare, precum şi de o evoluţie pozitivă a companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).
00:00
Bursele europene au urmat un curs ascendent ieri, toate privirile investitorilor fiind aţintite asupra Franţei după demisia prim-ministrului Sebastien Lecornu.
00:00
* Circa 65% din rulaj a fost asigurat de schimburile cu acţiuni Banca Transilvania
00:00
Sute de rangeri şi specialişti în conservare din 33 de ţări s-au reunit la Cheile Grădiştei, în judeţul Braşov, la cea de-a şasea ediţie a Congresului European al Rangerilor.
00:00
Atacurile cibernetice, de ordinul milioanelor, par a face parte din peisajul digital cotidian, dar ele rămân invizibile pentru ochiul public. Andrea Rigoni, membru senior al Iniţiativei de Securitate Transatlantică la Centrul Scowcroft pentru Strategie şi Securitate al Atlantic Council, avertizează că omenirea trăieşte deja un conflict digital permanent - un război care se desfăşoară fără explozii, dar cu consecinţe potenţial devastatoare.
00:00
OpenAI a lansat un set de instrumente SDK pentru dezvoltatorii terţi, care permite apelarea altor aplicaţii direct din ChatGPT.
00:00
Electrica pregăteşte achiziţii de un miliard de euro pentru extinderea operaţiunilor în România şi UE # Bursa
Furnizorul şi distribuitorul de energie Electrica pregăteşte achiziţii de un miliard de euro pentru extinderea operaţiunilor în România şi Uniunea Europeană, potrivit unui raport al companiei, publicat ieri pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,75%.
00:00
Euro a crescut, ieri, cu 0,30 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0916 lei/euro.
00:00
* Subscrieri de 11% din totalul titlurilor disponibile, după trei zile de la lansarea operaţiunii de piaţă* Investitorii pot subscrie acţiuni în intervalul 34-40 de lei, în paşi de cotare de 2 lei pe titlu, cele mai multe subscrieri fiind înregistrate la capetele intervalului* Oferta se va încheia în data de 16 octombrie; subscrierea minimă este de 60 de acţiuni
00:00
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă organizarea unei ceremonii dedicate premierii olimpicilor internaţionali, a profesorilor care i-au pregătit şi a unităţilor şcolare din care aceştia provin.
00:00
Comenzile industriale noi din Germania au scăzut neaşteptat şi în august 2025, cu o rată lunară de 0,8%, după o scădere de 2,7% în luna precedentă, iar creşterea anuală a fost de 1,5%, după o scădere de 3,3% în luna anterioară.
00:00
Întoarcerea spre soare pentru a prinde lumina, căutarea unui gard pentru a urca, vibrarea în ritmul vântului - plantele au o sensibilitate proprie, diferită de cea a oamenilor, dar la fel de complexă în modul ei tăcut.
00:00
Pentru prima dată în istoria fotbalului european, două meciuri din campionatele interne ale Spaniei şi Italiei vor fi disputate în afara continentului. Decizia UEFA, luată and #8222;cu reticenţă and #8221; şi and #8222;în mod excepţional and #8221;, marchează o premieră mondială, dar deschide şi o dezbatere intensă despre viitorul fotbalului european şi echilibrul dintre tradiţie şi interesele comerciale.
00:00
Criticile la adresa reformelor actualei coaliţii vin din ce în ce mai des din interior. Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, consideră că măsurile propuse de Partidul Social Democrat privind reforma administraţiei publice nu reprezintă o schimbare reală, ci doar o and #8222;cosmetizare and #8221; a sistemului.
7 octombrie 2025
21:30
Cel puţin trei persoane, între care doi salvatori, au murit în urma inundaţiilor care au lovit staţiunea Elenite, de pe coasta sudică a Mării Negre, potrivit Euronews. Mii de oameni au fost evacuaţi, iar autorităţile bulgare au declarat stare de urgenţă în zonă, după ce în doar câteva ore s-au înregistrat între 200 şi 250 de litri de precipitaţii pe metru pătrat.
20:30
Kremlinul confiscă şi naţionalizează companiile şi activele străine de pe teritoriul rus, ca răspuns la sancţiunile Occidentului, afirmă Dmitri Peskov # Bursa
Kremlinul a confirmat marţi că răspunde sancţiunilor şi îngheţării activelor Rusiei în Occident prin confiscări şi naţionalizări ale companiilor şi activelor cetăţenilor străini de pe teritoriul rus, relatează agenţia EFE.
20:10
Livrările de petrol kazah spre Germania ar urma să crească anul următor, graţie unui acord convenit de compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan, KazMunayGas (KMG) şi Rosneft Deutschland GmbH, potrivit Agerpres
20:00
Gruparea teroristă Hamas a acceptat marţi să predea armele unui comitet egipteano-palestinian, dar a respins categoric predarea conducerii Fâşiei Gaza unui comitet internaţional de tranziţie, a declarat agenţiei de ştiri EFE o sursă palestiniană
19:40
Kremlinul spune că aşteaptă clarificări despre posibila livrare de rachete Tomahawk către Ucraina # Bursa
Rusia a declarat marţi că aşteaptă clarificări din partea Statelor Unite cu privire la posibila livrare de rachete Tomahawk către Ucraina, afirmând că astfel de arme ar putea transporta, teoretic, focoase nucleare, ceea ce ar fi o and #8222;serioasă escaladare and #8221;, relatează agenţia de ştiri Reuters
19:30
Ministerul Apărării anunţă exerciţiu de mobilizare în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov # Bursa
Ministerul Apărării anunţă că, în perioada 12-20 octombrie, va avea loc un exerciţiu de mobilizare în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov. Acesta are ca scop verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi consolidarea coeziunii între rezervişti şi militarii în activitate. Astfel de exerciţii au loc periodic şi nu au legătură cu situaţia de securitate din regiune, avertizează ministerul, transmite News.ro.
Acum 24 ore
19:00
Adam Silver, comisarul NBA, a confirmat luni că All-Star Game 2026 se va disputa la Intuit Dome, noua sală a echipei Clippers.
19:00
Directorul Agenţiei Federale de Transport Aerian (Rosaviatsiya), Dmitri Yadrov, a anunţat marţi că Rusia ar putea retrage din serviciu aproximativ 339 de aeronave şi 200 de elicoptere până în 2030, în contextul îmbătrânirii flotei şi al dificultăţilor de întreţinere provocate de sancţiunile internaţionale, transmite EFE.
19:00
Preşedintele american Donald Trump a lansat un nou atac la adresa activistei de mediu Greta Thunberg, pe care a descris-o drept and #8222;complet nebună and #8221; şi and #8222;o persoană cu o problemă serioasă de gestionare a furiei and #8221;, relatează News.ro.
19:00
Rusia a emis un mandat internaţional de arestare pe numele unui fost consilier al lui Zelenski # Bursa
Rusia a emis un mandat internaţional de arestare pe numele lui Oleksii Arestovich, fost consilier al biroului preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, acuzându-l de and #8222;terorism and #8221; şi de răspândirea de and #8222;ştiri false despre armata rusă and #8221;, potrivit agenţiei TASS.
18:50
Numărul unu britanic Emma Răducanu s-a retras din meciul din prima rundă cu americanca Ann Li, la Wuhan Open, turneu de categorie WTA1000.
18:20
Banca Centrală a Ungariei sfidează presiunile lui Viktor Orban şi menţine dobânzile ridicate înaintea alegerilor # Bursa
Noua conducere a Băncii Centrale a Ungariei, numită chiar de premierul Viktor Orban, a respins marţi apelurile guvernului de a reduce dobânzile de referinţă înaintea alegerilor de anul viitor, reafirmând politica monetară strictă, potrivit Reuters.
18:00
Nicuşor Dan: Astăzi se împlinesc doi ani de la atacurile atroce comise de Hamas împotriva Statului Israel # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, un mesaj la doi ani de la atacul teroriştilor Hamas în Israel
17:50
Premierul slovac, Robert Fico, a anunţat marţi că Guvernul său a aprobat un acord cu Statele Unite pentru construirea unui nou reactor nuclear
17:30
Rusia şi India au început exerciţii militare comune în statul indian Rajasthan ce vizează and #8222;combaterea terorismului and #8221; # Bursa
Rusia şi India au început exerciţii militare comune în statul Rajasthan din nord-vestul Indiei având drept scop îmbunătăţirea operaţiunilor de and #8222;combatere a terorismului and #8221;, a informat Ministerul rus al Apărării, transmite Reuters
17:30
Gruparea palestiniană Hamas a acceptat marţi să predea armele unui comitet egipteano-palestinian, însă a respins o prevedere-cheie din planul de pace propus de preşedintele american Donald Trump - transferul conducerii Fâşiei Gaza către un comitet internaţional de tranziţie, potrivit unei surse palestiniene citate de agenţia EFE.
17:20
Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul ungar Viktor Orban vor veni în acest week-end la congresul UDMR de la Cluj
17:00
Rusia a anunţat marţi că aşteaptă clarificări din partea Statelor Unite cu privire la o posibilă livrare de rachete Tomahawk Ucrainei, avertizând că un astfel de pas ar reprezenta and #8222;o serioasă escaladare and #8221;, deoarece aceste arme ar putea, teoretic, transporta focoase nucleare, relatează Reuters.
16:50
Delgaz Grid finalizează proiectul ADMS - automatizare şi digitalizare a sistemului de distribuţie din zona Moldovei # Bursa
Compania de distribuţie Delgaz Grid a anunţat marţi, 7 octombrie, la Iaşi, finalizarea unui important proiect de automatizare şi digitalizare a reţelei - ADMS, care duce la un nou nivel managementul şi operarea infrastructurii de distribuţie a energie electrice din zona Moldovei, cu beneficii pentru toţi utilizatorii: consumatori, prosumatori şi producători
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.