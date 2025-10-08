Veste mare pentru Dani Alves, la șapte luni după ce a fost achitat de acuzația de viol și a ieșit din închisoare

Fanatik, 8 octombrie 2025 07:50

Brazilianul a fost condamnat, d eun Tribunal din Barcelona, la patru ani de închisoare în februarie 2024, după ce trei judecători l-au găsit vinovat pentru agresiune sexuală

Acum 10 minute
08:10
Arsenal, plan extrem de ambițios pentru Emirates Stadium! Cum vor „tunarii” să îi surclaseze pe marii rivali de la Tottenham Fanatik
Arsenal ar dori să producă mai multe schimbări la Emirates Stadium pentru a mări capacitatea arenei. Unde ar urma să evolueze londonezii pe perioada renovărilor.
Acum 30 minute
07:50
Vedetele braziliene din Premier League au tras spaima vieții! Ce s-a întâmplat cu zborul lor Fanatik
Doi fotbaliști brazilieni din Premier League au întâmpinat probleme în timp ce zburau către Coreea de Sud, unde prima reprezentativă va disputa un meci amical.
07:50
Acum 2 ore
07:10
Record fabulos în Italia! La ce vârstă a intrat pe gazon fostul coechipier al lui Carlo Ancelotti Fanatik
Un fotbalist care a evoluat în trecut alături de Carlo Ancelotti a stabilit un nou record în Italia după ce a intrat pe gazon la o vârstă extrem de înaintată. Ce a declarat „veteranul”.
06:30
Declin uriaș! Unde a ajuns să joace fostul star din Premier League. Video Fanatik
Fostul star din Premier League, Andros Townsend, care a evoluat la echipe importante precum Tottenham sau Everton, a ajuns acum să joace într-un campionat exotic.
Acum 4 ore
05:50
Prime record în perioada de criză a statului. Ce sume a plătit ASF, ANRE sau ANCOM, autoritățile cu cele mai mari salarii Fanatik
Prime uriașe la autoritățile de stat cu cele mai mari salarii din administrație. Ce instituție a plătit cele mai generoase sume în perioada de criză a țării: ASF, ANRE sau ANCOM?
Acum 8 ore
01:10
Marcel Răducanu, semnal de alarmă înainte de România – Austria: „Va fi foarte greu! Trebuie să joace peste posibilităţile lor” Fanatik
Marcel Răducanu a prefațat meciul România - Austria și crede că „tricolorilor” lui Mircea Lucescu le va fi foarte greu să obțină victoria în preliminariile CM 2026.
00:50
Poziția celor de la Rapid după ce Alex Dobre a înjurat Dinamo: „Se face un caz prea mare” Fanatik
Reprezentanții Rapidului au reacționat după ce Alex Dobre, căpitanul echipei, a fost criticat pentru faptul că a folosit cuvinte dure la adresa rivalei Dinamo înainte de derby.
Acum 12 ore
00:00
Cristi Balaj îi dă speranțe lui Gigi Becali vizavi de transferul lui Louis Munteanu la FCSB: „Cinci milioane de euro sunt bani mulți” Fanatik
Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a vorbit despre oferta făcută de Gigi Becali pentru Louis Munteanu. Oficialul „feroviarilor” a oferit detalii și despre negocierile cu Valencia.
7 octombrie 2025
23:40
Cum a reacţionat Cătălin Cîrjan după ce a primit convocarea la naţională: “Este foarte motivat!” Fanatik
Cătălin Cîrjan a fost convocat pentru prima dată la naționala mare de Mircea Lucescu. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a dezvăluit cum a reacționat mijlocașul român la vestea cea mare
23:20
Pontul zilei de miercuri, 8 octombrie, din SuperLiga. Cote tentante pentru echipele ce vor ajunge în play-out Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 8 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost pe echipele ce vor ajunge în play-out-ul SuperLigii în sezonul 2025/2026
23:20
Suporter al lui Liverpool, concediat după ce a fost implicat într-un incident incredibil la finalul meciului cu Chelsea: „A fost înfricoșător”. Video Fanatik
Un suporter al lui Liverpool și-a pierdut locul de muncă după eșecul suferit de „cormorani” pe terenul lui Chelsea. Acesta a fost implicat într-o situație neplăcută, pe care a caracterizat-o drept „înfricoșătoare”.
23:10
Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns în China. Ce a spus numărul 1 mondial Fanatik
Aryna Sabalenka a făcut o postare din numai cinci cuvinte la scurtă vreme după ce a aterizat în China. Jucătoarea de tenis a ajuns în vizorul urmăritorilor.
22:50
Salariul colosal cerut de Hakim Ziyech pentru a semna cu CFR Cluj! Reacția lui Neluțu Varga: „Nu aș risca atât de mulți bani” Fanatik
Hakim Ziyech la CFR Cluj putea fi bomba bombelor pe piața transferurilor din România. Internaționalul marocan îi cerea lui Neluțu Varga un salariu colosal
22:40
Șeful lui Cristi Chivu de la Inter Milano, amintire fabuloasă cu Ronaldo! Ce a făcut Cristiano într-un cantonament Fanatik
Giuseppe Marotta, actualul președinte al lui Inter, a activat în trecut la Juventus, unde a colaborat cu Cristiano Ronaldo. Șeful lui Cristi Chivu a rememorat un moment fabulos cu starul portughez
22:40
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 8 octombrie 2025. Câștig de 243 de lei cu fotbal din preliminariile CM 2026 Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 8 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 243 de lei cu ajutorul a două meciuri de de fotbal din preliminariile Campionatului Mondial
22:40
Sfatul lui Gică Hagi pe care Alex Pop nu îl va uita niciodată: “Cu asta am rămas de la el!” Fanatik
Alex Pop a mărturisit la FANATIK DINAMO sfatul important primit de la Gică Hagi pe care nu îl va uita niciodată. Ce i-a transmis "Regele" în perioada Viitorul
22:00
Lebron James a făcut marele anunț, după ce s-a speculat că se retrage din NBA Fanatik
Lebron James, superstarul american care este legitimat la Los Angeles Lakers, în NBA, a făcut anunțul mult așteptat, despre care s-a speculat în ultimele 24 de ore că este în legătură cu momentul retragerii.
21:40
Variantă șoc a lui Dumitru Dragomir! Pe cine a propus selecționer, după plecarea lui Mircea Lucescu: „Are sânge în instalație” Fanatik
Dumitru Dragomir e de părere că Ioan Ovidiu Sabău ar fi varianta ideală de selecţioner după plecarea lui Mircea Lucescu. Profeţie şoc în cazul unei victorii cu Austria.
21:20
Motivul incredibil pentru care un oficial al Federației de Fotbal a fost arestat! La ce se uita pe laptop în avion Fanatik
Uluitor! Un oficial al Federației Japoneze de Fotbal a fost arestat la coborârea din avion în Paris. Motivul? Imaginile la care se uita pe laptop în timpul zborului
21:10
Secretele familiei Deliei Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Tatăl responsabilei cu protocolul de la Cotroceni, om cu greutate Fanatik
Tatăl Deliei Dinu, șefa de protocol a președintelui Nicușor Dan, a fost militar de carieră? Femeia provine dintr-o familie cu greutate. Consiliera mai are un frate, și el cu funcție importantă.
21:10
A murit fostul conducător de fotbal de la Craiova! O nouă pierdere pentru sportul românesc Fanatik
Un fost conducător din fotbalul românesc a decedat la vârsta de 72 de ani. Acesta a activat în fotbalul craiovean, inclusiv la echipe de la nivelul primei divizii.
20:50
Jordi Alba, fostul star de la Barcelona, și-a anunțat retragerea! Când ar putea să fie ultimul meci Fanatik
Jordi Alba, fotbalistul care a scris istorie la Barcelona, alături de Leo Messi sau Luis Suarez, cu care este coechipier și astăzi, la Inter Miami, și-a anunțat retragerea.
20:30
Marius Avram îl face praf pe Istvan Kovacs după FCSB – U Craiova 1-0: „Te arbitrează Costreie?” Fanatik
Marius Avram l-a criticat dur pe Istvan Kovacs, cel care a condus partida dintre FCSB și Universitatea Craiova, 1-0, meci care a avut mai multe faze controversate de arbitraj.
20:10
Cum s-a îmbrăcat iubita lui Lamine Yamal la repetițiile unui mare concert. Ținuta cu care Nicki Nicole a surprins Fanatik
Ce a purtat partenera fotbalistului Lamine Yamal la ultimele repetiții, înaintea unui concert susținut în Argentina. Nicki Nicole a uimit cu hainele pe care le-a îmbrăcat.
19:50
Răsturnare de situație! Istvan Kovacs nu trebuia chemat de VAR la al doilea penalty din FCSB – U Craiova! Ce spune Marius Avram Fanatik
Fostul arbitru FIFA, Marius Avram, a analizat cele mai importante faze din meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova, condus de Istvan Kovacs, și spune că brigada acestuia a greșit.
19:40
„Pare că are 20 de ani, iar fiul ei are 18”. Mama unui fotbalist a fost confundată cu sora acestuia. Cum arată femeia Fanatik
Femeia care i-a dat viață unui fotbalist, în vârstă de doar 18 ani, a fost încurcată cu sora acestuia. Despre cine este vorba, în realitate.
Acum 24 ore
19:10
FRF vrea să o dea la pace cu Mihai Stoica și FCSB. Decizia luată înainte de România – Moldova Fanatik
Înaintea meciului important cu Austria, echipa națională va disputa un meci de pregătire împotriva Moldovei. FRF a făcut un anunț ce, cu siguranță, îl bucură enorm pe Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB
18:50
Imagini cutremurătoare! Novak Djokovic s-a prăbușit pe teren și medicii au intervenit de urgență! Ce s-a întâmplat. Video Fanatik
Novak Djokovic s-a prăbușit pe teren la meciul de la Shanghai, contra spaniolului Jaume Maurer, asta după ce sârbului i s-a făcut rău chiar în timpul partidei.
18:50
Putin a stabilit ce ţară îi va servi ca bază pentru destabilizarea Europei. Un ziar elveţian dezvăluie locul de unde Kremlinul pregăteşte haosul Fanatik
Un val de arestări şi relatări despre tabere de instruire coordonate din exterior indică o campanie de destabilizare susţinută de servicii străine, cu efecte directe asupra ţărilor UE.
18:10
Reacția unui britanic de 1,90 metri după ce s-a urcat în mini-Dacia Hipster: „Are un bot ca un bulldog” Fanatik
Un britanic de aproape 2 metri înălțime a explorat cel mai nou concept Dacia, Hipster, practic cea mai mică mașină proiectată vreodată de celebrul brand.
17:50
Pe cine vrea Gino Iorgulescu selecționer al României: „Mai bun decât el la ora asta nu este nimeni” Fanatik
Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a dat verdictul. El este cel mai potrivit antrenor pentru echipa națională a României: „Nu este altul cu performanțe mai bune”
17:20
Fostul star de la Bayern Munchen, scandal-monstru la celebrul festival Oktoberfest: „Am fost provocat și insultat” Fanatik
Leroy Sane, starul celor de la Galatasaray, fost la Bayern Munchen, nu o duce prea bine de la plecarea din Bundesliga și a fost implicat recent într-un scandal.
17:10
Rapoarte MApN: Câte avioanele ucrainene au intrat ilegal în România de la începerea războiului. Reacția forțelor aeriene Fanatik
De ce zboară avioanele ucrainene în România și cine le monitorizează. Răspunsul șefului MApN, Ionuț Moșteanu, când a fost întrebat dacă securitatea țării a fost amenințată
17:00
Fost junior la CFR Cluj, în stare extrem de gravă, după ce a fost implicat într-un accident groaznic! Apelul clubului Fanatik
Clubul CFR Cluj s-a alăturat apelului umanitar pentru fostul junior al clubului, Eduard Balogh, care a fost implicat într-un accident cumplit. Ce mesaj au transmis „feroviarii”.
16:40
Detalii incendiare din scandalul dintre Zeljko Kopic și jucătorii români: „La Dinamo se mai răsuflau lucruri din vestiar” Fanatik
După ce a fost acuzat în trecut că a încercat să pornească o revoltă la Dinamo, împotriva lui Zeljko Kopic, Ricardo Grigore a dezvăluit ce a discutat cu antrenorul croat.
16:20
Cum a ajuns Rapid pe primele locuri în SuperLiga, deși jocul n-a excelat. Secretele lui Gâlcă, dezvăluite în direct de Adi Mutu: „Scopul scuză mijloacele” Fanatik
Adrian Mutu a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care este secretul prin care Rapid a ajuns pe locul 2 în SuperLiga, la egalitate cu prima poziție ocupată de FC Botoșani.
16:10
Franţa în criză. Macron are trei opţiuni pentru a salva ţara, dar haosul de la Paris ameninţă echilibrul Europei Fanatik
Franța traversează una dintre cele mai grave crize politice din ultimele decenii, însă de această dată are efect direct asupra aprobării bugetului UE pe 2026.
16:00
Cine este Paolo Mariani, celebrul doctor care îl operează pe Mihnea Rădulescu. E specializat pe reconstrucții ligamentare și a tratat fotbaliști legendari în timp record Fanatik
Medicul renumit Pier Paolo Mariani îl va opera la genunchi pe Mihnea Rădulescu, la clinica Villa Stuart din Roma. Mulți fotbaliști celebrii au trecut prin mâinile doctorului italian.
15:40
Kyros Vassaras, întâlnire explozivă cu șefii cluburilor din SuperLiga după scandalurile de arbitraj: „Se duce acolo și îl face praf” Fanatik
Dumitru Dragomir a vorbit la PROFEȚIILE LUI MITICĂ despre întâlnirea organizată de șeful CCA Kyros Vassaras cu reprezentanții cluburilor din Superligă. Cine „îl va face praf” pe oficialul grec.
15:10
Mamele şi veteranii, tot mai aproape să scape de plata contribuţiei la sănătate. Proiectele au primit aviz favorabil în Senat Fanatik
În Parlament a început dezbaterea proiectelor de lege care prevăd scutirea de la plata contribuţiilor CASS pentru mamele aflate în concediu de creştere a copilului şi alte categorii vulnerabile.
15:00
Eduardo Camavinga „l-a bătut” pe Jules Kounde, regele modei de la naționala Franței! Cum a apărut la reunirea lotului. Galerie foto Fanatik
Jules Kounde, regele modei din naționala Franței, a fost surclasat de Eduardo Camavinga. Cum s-a prezentat mijlocașul lui Real Madrid la reunirea lotului Franței convocat de Deschamps
14:50
Ricardo Grigore, la un pas de transferul la o forță a Chinei! Fostul atacant de la FCSB a intermediat mutarea Fanatik
Ricardo Grigore a dezvăluit cum a ratat un transfer important pentru cariera sa, în China, la o echipă unde a jucat și fostul atacant de la FCSB, Andrea Compagno.
14:30
Gigi Becali, ironii la adresa lui Dan Șucu, după ce Rapid a ajuns să aibă 12 puncte peste FCSB în SuperLiga: „Își ia lumea-n cap. O echipă care stă într-un singur jucător” Fanatik
Gigi Becali l-a ironizat pe Dan Șucu după ce Rapid a ajuns pe primele locuri în SuperLiga. Patronul FCSB-ului a anunțat și strategia echipei sale pentru a urca în fotoliul de lider.
14:10
Dennis Man și Marius Marin, puși la încercare în cantonamentul echipei naționale! Provocare inedită pentru cei doi internaționali Fanatik
Dennis Man și Marius Marin au fost puși la încercare în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia. Cei doi internaționali au trebuit parcurgă o provocare de-a dreptul inedită.
14:10
Ce riscă părinții copilului mâncat de câini. Cine poate fi tras la răspundere pentru tragedia din Mărășești. ”Este neglijență!” Fanatik
Un copil de 3 ani a fost ucis de câinii comunitari din Mărășești. Află ce riscă părinții micuțului și cine ar putea fi tras la răspundere – familia sau autoritățile locale. Declarații exclusive pentru FANATIK.
13:50
Dănuț Lupu, luat de Mircea Lucescu la Brescia când avea 96 de kg: “M-au întrebat dacă mi-am luat bodyguard!”. Cum a slăbit 14 kg în trei săptămâni Fanatik
Dănuț Lupu și-a adus aminte de momentul în care a fost luat de Mircea Lucescu la Brescia, în ciuda faptului că avea nu mai puțin de 96 de kilograme
13:30
Singurele cuvinte pe care Lisav Eissat le știe în limba română: „O să învăț din dicționar”. Primul interviu în calitate de tricolor al fotbalistului cu tată musulman. Video Fanatik
Lisav Eissat, fundașul român, născut în Israel, a fost chemat de Mircea Lucescu pentru meciurile primei reprezentative din luna octombrie, cu Moldova și Austria.
13:10
Ea e Ioana Fecioru, românca proclamată regina boxului din Spania! Drumul spre succes al fetei, marcat de abuzurile partenerului Fanatik
O tânără pe nume Ioana Fecioru a fost proclamată regina boxului spaniol. Cine este sportiva care a obținut titlul și prin ce încercări a trecut în viață?
13:00
Alertă fără precedent a meteorologilor! Este prima dată când se întâmplă așa ceva în România: ”Nu am avut cod roșu!” Fanatik
Alertă totală! Meteorologii dau vestea care sperie România: nu am avut niciodată așa ceva! Codul roșu pune stăpânire pe cinci județe și pe Capitală, școlile se închid
