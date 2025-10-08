EXCLUSIV ANAF intră în reorganizare pe eficiență. Tăieri de posturi, oameni mutați
HotNews.ro, 8 octombrie 2025 07:50
Reorganizarea ANAF, aflată în prezent în pregătire de către noua conducere, va viza o redimensionare pe considerente de eficiență, urmând ca unele structuri din teritoriu, unde activitatea economică este restrânsă, să piardă posturi, iar persoanele…
• • •
Acum 10 minute
08:10
O mașină a fost luată de viitură între localitățile Țepeș Vodă și Nicolae Bălcescu, județul Constanța, vizat de cod roșu de ploi abundente. Potrivit ISU Constanța, o persoană a rămas blocată pe capota autoturismului. ISU…
Acum 30 minute
08:00
Aterizările de dimineață, normale pe aeroportul Otopeni. Primele avioane au decolat la timp # HotNews.ro
În ciuda vremii grele, ploaie și vânt, cursele interne și internaționale din noapte de marți spre miercuri au fost, aproape toate, în termen, arată o trecere în revistă a situației curente de pe principalul aeroport…
07:50
Reorganizarea ANAF, aflată în prezent în pregătire de către noua conducere, va viza o redimensionare pe considerente de eficiență, urmând ca unele structuri din teritoriu, unde activitatea economică este restrânsă, să piardă posturi, iar persoanele…
Acum o oră
07:40
Arme puternice au fost trimise din România în Israel cu un transport special, conform unui document descoperit de siteul de investigații Snoop # HotNews.ro
În august 2025, o încărcătură de două tone descrisă ca „mortiere tractate” a fost trimisă din portul Constanța spre Haifa, potrivit unui document intrat în posesia siteului de investigații Snoop, cu ajutorul jurnaliștilor irlandezi de…
07:30
Hunter Biden a vrut încheierea unei tranzacții pentru vânzarea terenului din jurul Ambasadei SUA în România. „Un sistem judiciar român suspect”, spunea Biden junior # HotNews.ro
„Tranzacția propusă, care a luat naștere din relațiile stabilite în perioada în care tatăl său era vicepreședinte și care implica un partener chinez, subliniază amploarea afacerilor dubioase ale lui Biden jr în străinătate”, scrie The…
07:20
Curtea Constituțională, o nouă ședință azi pentru legile pentru care Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament de mai bine de o lună. Este așteptată din nou amânare pe pensiile magistraților # HotNews.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) trebuie să se pronunțe pe patru legi pentru care premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament în 1 septembrie. Până acum, undă verde a primit doar legea care aduce…
Acum 2 ore
07:10
Efectele ciclonului Barbara. Cod roșu în București și cinci județe, zeci de intervenții ale pompierilor peste noapte în localități afectate, porturile sunt închise # HotNews.ro
Mare parte din țară se află sub cod galben, portocaliu și roșu de ploi abundente, vijelii și ninsori viscolite la munte, cel puțin până miercuri seară. Cea mai severă vreme, cauzată de ciclonul Barbara, a…
Acum 4 ore
06:10
Aurul a trecut de 4.000 de dolari pe uncie, cea mai puternică creștere anuală din 1979. Care sunt țările cele mai agresive la cumpărare # HotNews.ro
Aurul a depășit în premieră pragul de 4.000 de dolari pe uncie și continuă să crească. În ultimele șapte zile de tranzacționare, metalul galben a crescut cu peste 200 de dolari, sau aproape 6%, iar…
05:00
Angajații greci, pe primul loc la ore suplimentare în UE. Românii, la coada clasamentului # HotNews.ro
Numărul orelor lucrate este în continuă creștere în întreaga Uniune Europeană, dar Grecia iese în evidență – mai degrabă, în sens negativ – deoarece, conform celor mai recente date Eurostat pentru al doilea trimestru al…
04:40
Charles și William „nu-și mai vorbesc”, regele s-a înfuriat după comentariile fiului său privind viitorul monarhiei # HotNews.ro
O nouă dramă regală se profilează la orizont. Se pare că, după neînțelegerile sale cu Harry, care s-au atenuat datorită vizitei recente a celui de-al doilea fiu al suveranului la tatăl său, acum, regele nu…
Acum 8 ore
00:40
Greta Thunberg susține că a fost „răpită și torturată” de către armata israeliană, după arestarea activiștilor de pe flotila cu ajutor umanitar pentru Gaza # HotNews.ro
Activista suedeză de mediu Greta Thunberg a susținut marți că ea și alte oameni de pe flotila care a încercat să livreze ajutoare umanitare în Fâșia Gaza au fost supuși torturii în închisoarea israeliană în…
00:30
VIDEO Audiere aprinsă în Congresul SUA: Procuroarea generală Pam Bondi apără cu virulență anchetele lansate împotriva adversarilor lui Trump # HotNews.ro
Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a apărat marți urmăririle penale lansate de Departamentul de Justiție împotriva adversarilor președintelui Donald Trump, în timpul unei audieri aprinse în Senat în care aleșii democrați au acuzat-o că…
Acum 12 ore
00:00
Scurgeri de amoniac la rafinăria Petromidia din Năvodari. Garda de Mediu a dispus închiderea unei instalații # HotNews.ro
O instalaţie din rafinăria Petromidia din Năvodari a fost închisă temporar de către comisarii Gărzii de Mediu, ca urmare a unei scurgeri de amoniac detectate în sistemul de răcire, informează News.ro. „Comisarii Gărzii de Mediu…
00:00
Armata rusă „a eliberat” 5.000 de km pătrați în Ucraina în acest an și „avansează practic pe toate direcțiile”, susțin Putin și generalul Gherasimov # HotNews.ro
Președintele Vladimir Putin a afirmat marți că forțele ruse au capturat în 2025 aproape 5.000 de kilometri pătrați (1.930 de mile pătrate) de teritoriu în Ucraina și că Moscova a păstrat inițiativa strategică totală pe…
7 octombrie 2025
23:40
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, la TVR Info, că este de acord cu reforma administrativă, dar nu cu desfiinţarea primăriilor, pentru că acestea au dezvoltat o identitate locală. Vicepremierul UDMR crede că se poate face…
23:40
Un oraș din Rusia a decretat doliu pentru soldații uciși în război chiar de ziua de naștere a lui Vladimir Putin # HotNews.ro
Orașul Pokrovsk din Republica Saha (Iakuția) din Rusia a declarat trei zile de doliu, între 7 și 9 octombrie, pentru soldații ruși uciși în războiul împotriva Ucrainei, steagurile fiind coborâte în bernă, iar toate evenimentele…
23:20
Giorgia Meloni, anunț neașteptat: A fost denunțată la Curtea Penală Internațională pentru complicitate la genocidul din Fâșia Gaza # HotNews.ro
Premierul italian Giorgia Meloni a declarat marți că ea și doi dintre miniștrii săi au fost denunțați la Curtea Penală Internațională (CPI) pentru presupusă complicitate la genocid în legătură cu ofensiva Israelului în Fâșia Gaza,…
23:10
Cauza morții lui Felix Baumgartner, stabilită de anchetatorii italieni: „O simplă eroare umană” # HotNews.ro
Justiţia italiană a dezvăluit cauzele morţii tragice a lui Felix Baumgartner, decedat pe 17 iulie la Porto Sant’Elpidio, în Italia, explicația fiind, potrivit procurorului care a anchetat cazul, „o simplă eroare urmană”, informează News.ro. Celebrul…
22:50
Trump a luat „un fel de decizie” în privința furnizării rachetelor Tomahawk către Ucraina, dar spune că are o întrebare pe care „va trebui” să o pună # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că ar vrea să știe ce intenționează Ucraina să facă cu rachetele Tomahawk, fabricate de SUA, înainte de a accepta ca administrația de la Washington să le furnizeze Kievului,…
22:40
Alarmă în două orașe germane. Un nor de gaz, potențial toxic, a apărut după un accident industrial # HotNews.ro
O intervenţie de amploare a serviciilor de urgenţă germane este în curs de desfăşurare în oraşul Mainaschaff, după ce un nor de gaz s-a răspândit deasupra acestei localităţi în urma unui incident petrecut într-o unitate…
22:30
Tanczos Barna: Ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice. În zonele vizate de codul roşu de obicei este secetă # HotNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că toate instituţiile statului au avut timp să se pregătească pentru a face faţă fenomenelor anunţate de către meteorologi. „Ceea ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice”, a…
22:10
Raed Arafat explică detaliat recomandările pentru codul roșu de ploi torențiale. Cum se poate schimba sistemul RO-Alert în următorii ani # HotNews.ro
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a afirmat, la Digi24, că sistemul RO-Alert urmează să fie modificat în viitor astfel încât mesajele de avertizare să poată fi transmise și prin intermediul televizoarelor sau…
22:00
Rusia folosește tancurile petroliere pentru sabotaj și recunoaștere, acuză Zelenski: „Cazurile recente de lansare a dronelor sunt un astfel de exemplu” # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat marți Rusia că folosește tancurile petroliere pentru operațiuni de culegere de informații și sabotaj, informează Reuters. Într-o postare pe Telegram publicată după ce a primit o actualizare de la…
21:30
Înțelegere de 100 de milioane de dolari, propusă de Erdogan lui Trump. Ce se știe despre procesul în care o mare bancă din Turcia înfruntă acuzații grele # HotNews.ro
Oficialii de la Ankara au propus soluționarea unui proces intentat de SUA împotriva băncii de stat Halkbank din Turcia pentru suma de aproximativ 100 de milioane de dolari, în cadrul întâlnirii dintre președintele Donald Trump…
21:20
Cum va răspunde Rusia la înghețarea activelor sale din Occident / „Ce reparații de război, Ursula von der Leyen? Numai cei învinși plătesc reparații” # HotNews.ro
Kremlinul a confirmat marți că va răspunde sancțiunilor și înghețării activelor Rusiei în Occident prin confiscări și naționalizări ale companiilor și activelor cetățenilor străini de pe teritoriul rus, relatează agențiile de presă EFE și Agerpres.…
21:00
Șeful ANAF: „Am dispus monitorizarea tuturor angajaților”, fiind vizate „eficiența profesională și prevenirea faptelor de corupție și de încălcare a integrității profesionale” # HotNews.ro
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a modificat raportul de serviciu a nouă funcționari publici, prin detașare și relocare temporară între structurile agenției, cu obiectivul declarat de a le monitoriza activitatea și performanța în…
21:00
Un land german vrea să dea polițiștilor dreptul să tragă în drone. „Trebuie să le doborâm în loc să așteptăm” # HotNews.ro
Guvernul landului german Bavaria a aprobat marţi un proiect de act normativ care le va permite poliţiştilor să tragă asupra dronelor, după ce săptămâna trecută operaţiunile aeroportului din München au fost perturbate de apariţii misterioase…
21:00
A intrat în vigoarea codul roșu de ploi torențiale în București și 5 județe. Jumătate de țară sub alerte meteo / DSU: Nu ieșiți din casă. Securizați ușile și ferestrele # HotNews.ro
Este pentru pentru prima oară, în luna octombrie, când Bucureștiul se află sub avertizare cod roșu de ploi torențiale. Capitala nu a mai fost vizată de o astfel de alertă până acum, au explicat meteorologii…
20:40
Drăguțe, docile și customizabile. Site-urile cu femei create de AI provoacă critici: „Stereotipuri nefolositoare”. „Preferați pornografia cu multe abuzuri?”, vine replica # HotNews.ro
Site-urile de dating bazate pe inteligență artificială susțin că elimină potențialul de exploatare, dar criticii spun că întăresc stereotipurile dăunătoare, relatează The Guardian. Eleanor, în vârstă de 24 de ani, este istoric polonez și lector…
20:40
HBO Max nu e singura platformă de streaming care își majorează tarifele pentru unele dintre abonamente. Pe listă se înscrie și Disney Plus, anunță PaginadeMedia. Potrivit sursei citate, abonamentul Disney+ Standard, care include video Full…
20:20
Ministrul Economiei: „Să spunem că facem noi maşini de luptă a infanteriei cu ce avem în fabricile din România e o inepţie” # HotNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că în industria naţională de apărare sunt „zone în care, în halele unde ar trebui să existe linii de producţie, sunt copaci, au crescut copaci prin beton”. „Vin nişte bani…
20:20
Încă o țară UE vrea să interzică accesul copiilor la rețelele sociale. România a făcut deja primii pași în această direcție # HotNews.ro
Danemarca intenționează să interzică utilizarea rețelelor sociale până la vârsta de 15 ani, a anunțat șefa guvernului de la Copenhaga, Mette Frederiksen, citată de AFP. „Guvernul va propune interzicerea mai multor rețele sociale de către…
20:00
„Ne putem imagina că doamna Merkel are într-adevăr dreptate”. Kremlinul face acuzații, după ce fostul cancelar a stârnit critici aprinse în Europa # HotNews.ro
Kremlinul a susținut marți recentele afirmații ale fostului cancelar german Angela Merkel, potrivit cărora Polonia și țările baltice au blocat eforturile pentru organizarea unor negocieri între UE și Rusia înainte de începutul invaziei pe scară…
19:50
Aurul a depășit pragul istoric de 4.000 de dolari uncia. Care sunt cauzele creșterii accelerate # HotNews.ro
Cotaţiile aurului au atins marţi, pentru prima dată în istorie, nivelul de 4.000 de dolari pe uncie, pe fondul slăbirii dolarului american, al tensiunilor geopolitice, al incertitudinii economice şi al inflaţiei persistente, relatează CNBC, preluată…
19:50
Echipele de fotbal Dinamo, FC Hermannstadt și Metaloglobus din SuperLiga României și-au programat meciuri amicale în perioada de pauză competițională prilejuită de meciurile echipei naționale cu Moldova și Austria, relatează Agerpres. Astfel, Dinamo se va…
19:30
Parlamentul European respinge cererea Ungariei de ridicare a imunității opozantului Peter Magyar și a activistei Ilaria Salis # HotNews.ro
Parlamentul European a respins marți în cadrul a două voturi în plen ridicarea imunității a doi eurodeputați, respectiv liderul opoziției ungare Peter Magyar și activista italiană Ilaria Salis, refuzând astfel solicitarea Ungariei, unde cei doi…
19:20
Raluca Turcan, nemulțumită de atitudinea PNL față de Bolojan: „Aproape nimeni nu simte nevoia să apere propriul premier” # HotNews.ro
Deputata PNL Raluca Turcan a declarat, marţi, că prim-ministrul Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor venite dinspre PSD, „de parcă ar fi duşmanul lor politic de moarte”, în schimb, „dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare”…
19:20
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, i-a îndemnat pe bucureșteni să evite miercuri deplasările, mai ales în zonele aglomerate și în cele inundabile, în contextul codului roșu de ploi torențiale care va intra în vigoare…
Acum 24 ore
19:00
Premierul Poloniei ia apărarea ucraineanului bănuit de sabotarea gazoductelor Nord Stream. „Problema nu este că a fost aruncat în aer, ci că a fost construit” # HotNews.ro
Premierul polonez Donald Tusk a apreciat marţi că „nu este în interesul” ţării sale ca ucraineanul reţinut pentru sabotajul asupra gazoductelor Nord Stream din Marea Baltică să fie extrădat către Germania, considerând că nu atacarea…
18:50
Apel către proprietarii de câini, cu câteva ore înaintea codului roșu de ploi abundente: „Poate fi singura lor șansă de supraviețuire” # HotNews.ro
Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București a publicat, marți, cu câteva ore ca în Capitală și alte 5 județe să intre în vigoare codul roșu de ploi torențiale, un apel către iubitorii de…
18:30
Studiu OECD: 81% dintre profesorii din România sunt mulțumiți de condițiile de angajare. Creștere spectaculoasă a satisfacției față de salarizare # HotNews.ro
Un procent de 81 dintre profesorii din România care au participat la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare-Învăţare 2024 s-au declarat mulţumiţi de condiţiile lor de angajare, exceptând salariile, ceea ce reprezintă mai mult decât…
18:20
Cursuri universitate suspendate miercuri în București din cauza vremii. Ce vor face studenții # HotNews.ro
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” anunță suspendarea cursurilor în București în ziua de miercuri, 8 octombrie, ca urmare a vremii extreme prognozate. O decizie similară a fost luată anterior și de Școala Națională…
18:20
Fost consilier al lui Zelenski, devenit critic al regimului după ce s-a arătat deschis concesiilor teritoriale, vizat de un mandat internațional de arestare emis de Rusia # HotNews.ro
Rusia a emis un mandat internațional de arestare pe numele lui Oleksii Arestovich, fost consilier al biroului președintelui Volodimir Zelenski, a anunțat marți agenția rusă de presă TASS. Autoritățile ruse l-au acuzat pe Arestovich de…
18:00
Viktor Orban, sfidat și de noua conducere pe care a ales-o pentru Banca Centrală a Ungariei, care spune că nu va reduce dobânzile înaintea alegerilor # HotNews.ro
Banca centrală a Ungariei și-a reafirmat marți politica monetară strictă, în pofida presiunilor tot mai mari din partea guvernului de a reduce înaintea alegerilor de anul viitor costurile de împrumut, aflate la cel mai ridicat…
17:40
București, sub cod roșu de ploi pentru 18 ore. O situație nemaiîntâlnită până acum, spun meteorologii # HotNews.ro
Pentru prima oară, în luna octombrie, București se află sub avertizare cod roșu de ploi torențiale. Capitala nu a mai fost vizată de o astfel de alertă până acum, au explicat meteorologii pentru HotNews. Ciclonul…
17:30
Avertisment pentru șoferii din București. Ce sunt sfătuiți să evite în timpul Codului Roșu de ploi torențiale # HotNews.ro
Bucureștenii sunt îndemnați marți să evite, în această perioadă, parcarea autovehiculelor în apropierea canalizărilor sau în dreptul gurilor de scurgere, în contextul avertizării Cod Roșu de ploi abundente, și să curețe rigolele, gurile de scurgere…
17:30
VIDEO O clădire s-a prăbuşit în plin centrul Madridului. Mai mulți muncitori sunt căutați printre dărâmături # HotNews.ro
Un imobil care se afla în renovare s-a prăbuşit parţial, marţi, în centrul Madridului, pe strada Las Hileras, la doi paşi de Teatrul Regal. Zona a fost imediat izolată de autorităţi, în timp ce echipele…
17:20
Hamas a acceptat să se dezarmeze, dar respinge o prevedere esențială a planului de pace al lui Trump # HotNews.ro
Gruparea islamistă palestiniană Hamas a acceptat marţi să predea armele unui comitet egipteano-palestinian, dar a respins categoric predarea conducerii Fâşiei Gaza unui comitet internaţional de tranziţie, a declarat agenţiei EFE o sursă palestiniană care are…
17:10
Fosta platformă industrială Solventul din Timișoara, cu istorie încă din 1869, va fi transformată în zonă rezidențială. Platforma are o suprafață de aproximativ 45 de hectare. Va avea o zonă predominant rezidențială, completată de spații…
17:10
VIDEO Furtuna Barbara a lovit litoralul Bulgariei: școli închise și hoteluri inundate. Întreaga zonă de est a țării e sub cod roșu # HotNews.ro
Zona de litoral a Bulgariei a fost vizată, marți, 7 octombrie, de un cod roșu de ploi torențiale, din cauza furtunii Barbara, care aduce fenomene meteo extreme și în România, unde cinci județe și București…
