PSD sabotează din greu guvernul Bolojan, încercând să frâneze în parlament, cu ajutorul AUR, reformele propuse de acesta
Aktual24, 8 octombrie 2025 07:50
Tensiunile din coaliția de guvernare se acutizează pe zi ce trece, pe fondul divergențelor tot mai mari dintre partidele aflate la putere. PSD încearcă să schimbe în Parlament măsuri deja adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, iar sprijinul venit din partea AUR și UDMR le oferă social-democraților ocazia să forțeze adoptarea unor proiecte fără […]
• • •
Acum 10 minute
08:10
În Crimeea ocupată de ruși, autoritățile controlează telefoanele elevilor, pentru identificarea de aplicații „indezirabile”, în limba ucraineană # Aktual24
În școlile din Crimeea, teritoriu aflat sub ocupație rusă, elevii sunt supuși unor controale abuzive ale telefoanelor mobile de către autoritățile ruse și personal militar. Potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării (CCD), scopul acestor controale este identificarea aplicațiilor considerate „indezirabile”, a serviciilor VPN și chiar a limbii ucrainene în setările dispozitivelor. Activiști locali din teritoriile ocupate […]
Acum 30 minute
07:50
Acum o oră
07:40
Doar câteva sute de susținători ai fostului președinte brazilian Bolsonaro au manifestat în favoarea amnistierii sale # Aktual24
Sute de susținători ai lui Jair Bolsonaro au defilat marți la Brasilia pentru a cere amnistia pentru fostul președinte brazilian, condamnat în septembrie la 27 de ani de închisoare pentru o tentativă de lovitură de stat. Pentru această primă manifestație de la condamnarea fostului lider de extremă dreapta, simpatizanții săi au defilat până la Parlament, […]
07:40
Cod roșu de ploi în București: zeci de intervenții ale pompierilor, copaci căzuți pe mașini și mii de oameni rămași fără apă în cartierul Militari Residence # Aktual24
Capitala se află sub cod roșu de ploi încă din noaptea de marți spre miercuri și Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU B-IF) a intervenit deja pentru gestionarea a nu mai puțin de 38 de situații de urgență. Fenomenele meteo severe au afectat atât municipiul București, cât și județul Ilfov, provocând pagube materiale și […]
07:20
Președintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a scăpat nevătămat după un atac cu arme de foc și pietre asupra coloanei prezidențiale # Aktual24
Președintele ecuadorian Daniel Noboa a scăpat nevătămat după ce focuri de armă au vizat vehiculul cu care se deplasa în sudul țării, într-un context de manifestații indigene împotriva guvernului, a anunțat marți un ministru. „500 de persoane au apărut și au început să arunce cu pietre (asupra coloanei prezidențiale) și, în mod clar, există și […]
07:20
Pe motiv că sprijină Israelul, împotriva premierului italian, Giorgia Meloni, a fost depusă o plângere la Curtea Penală Internațională pentru „complicitate la genocid” # Aktual24
Șefa guvernului italian Giorgia Meloni a anunțat marți seară că o plângere pentru „complicitate la genocid” împotriva sa și a doi miniștri a fost depusă la Curtea Penală Internațională (CPI) din cauza sprijinului acordat de Roma Israelului. „Eu, ministrul Crosetto (Guido, ministrul apărării), ministrul Tajani (Antonio, ministrul de externe) și cred că directorul executiv al […]
Acum 8 ore
00:30
Accidentul cu parapanta în care a murit sportivul austriac Felix Baumgartner în iulie a fost cauzat de o eroare umană, a declarat marți procurorul de caz Raffaelle Iannella. Baumgartner, primul parașutist care a atins într-un echipament special de zbor viteza sunetului, a murit în iulie pe coasta Adriatică a Italiei. Avea 56 de ani. Martorii […]
Acum 12 ore
23:40
Țările de Jos vor organiza, împreună cu Egiptul,o conferință internațională privind reconstrucția Gazei în Egipt, a declarat marți ministrul interimar de Externe, David van Weel, în timpul unei conferințe de presă comune cu ministrul egiptean de Externe, Badr Abdelatty. De asemenea, Egiptul a invitat Germania, Franța și Japonia să participe în calitate de co-organizatori, deși […]
23:20
Un incident produs la o uzină din orașul german Mainaschaff a dus la eliberarea unui nor de gaz care s-a întins deasupra a două orașe. Oamenii, sfătuiți să nu iasă din case # Aktual24
O intervenție de amploare a serviciilor de urgență germane a fost declanșată, marți seară, în orașul german Mainaschaff, landul Bavaria, după ce un nor de gaz portocaliu s-a răspândit deasupra acestei localități în urma unui incident petrecut într-o instalație industrială, au anunțat autoritățile. Norul s-a deplasat apoi deasupra orașului vecin Aschaffenburg. Autoritățile au îndemnat localnicii […]
22:40
Fiica lui Robin Williams le cere oamenilor să nu mai trimită videoclipuri cu tatăl ei realizate cu ajutoul inteligenței artificiale # Aktual24
Zelda Williams, fiica celebrului actor și comedian american Robin Williams, care a murit în 2014, a cerut oamenilor să nu-i mai trimită videoclipuri cu tatăl ei generate de inteligență artificială. „Vă rog, nu-mi mai trimiteți videoclipuri cu tata făcute cu inteligență artificială. Nu mai credeți că vreau să văd sau că voi înțelege, nu vreau […]
22:30
Un parc de distracții din Ontario, Canada, amenință să eutanasieze 30 de balene beluga după ce guvernul a blocat cererea de a le trimite în China. Marineland spera să transfere cetaceele la un parc tematic din Zhuhai, după ce s-a confruntat ani la rând cu probleme legate de bunăstarea animalelor și cu dificultăți financiare. Dar […]
22:10
22:10
Primarul unui oraș din vestul Germaniei în stare gravă după ce a fost înjunghiat în apropierea casei sale # Aktual24
Un primar din vestul Germaniei, abia ales în funcție după alegerile de luna trecută a fost înjunghiat și rănit grav în apropierea casei sale, a anunțat poliția. Iris Stalzer, în vârstă de 57 de ani, este membră a partidului social-democrat (SPD) de centru-stânga și a devenit primar al orașului Herdecke, în landul Renania de Nord-Westfalia, […]
21:50
Danemarca vrea să interzică rețelelor sociale pentru cei sub 15 ani. Premierul avertizează că telefoanele „fură copilăria” # Aktual24
Danemaca va interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani, acuzând telefoanele mobile și rețelele sociale că „fură copilăria copiilor noștri”, a declarat premierul Mette Frederiksen. Frederiksen și-a folosit discursul de marți, la deschiderea ședințelor parlamentului danez, pentru a anunța propunerea, în care a spus: „Am dezlănțuit un monstru. Niciodată până acum atâția copii […]
21:30
Acum 2 ani, pe 7 octombrie 2023, gruparea palestiniană islamistă Hamas a declanșat un atac asupra Israelului cu consecințe extraordinar de grave. Au murit circa 1.400 de israelieni, câteva sute au fost luați ostatici. O tragedie pentru societata israeliană. Dar tragedia cea mare, de zeci de ori mai mare, au pățit-o palestinienii din Gaza. Replica […]
21:30
Garda Națională din Texas, trimisă la Chicago, ca parte a campaniei de represiune a lui Trump # Aktual24
Trupele Gărzii Naționale din Texas au sosit în Chicago, marcând o escaladare a represiunii lui Donald Trump asupra orașului. Chicago a cunoscut deja o intensificare a aplicării legilor privind imigrația în ultimele săptămâni, precum și altercații din ce în ce mai violente în suburbia Broadview, unde forțele de ordine au fost filmate folosind gaze lacrimogene […]
20:50
Un drum care va lega trei județe din vestul țării va fi modernizat cu bani europeni. Drumul „va deveni o adevărată atracție turistică datorită peisajelor” # Aktual24
Un drum județean din Timiș, lung de 27 de kilometri, va intra în modernizare cu bani europeni. Drumul Județean 684 va lega zona montană a județului Timiș cu județele vecine, Caraș-Severin și Hunedoara, și va oferi acces mai ușor spre obiective turistice cum ar fi Peștera Românești, bisericile din lemn sau morile de apă. Președintele […]
20:40
Gigantul chinez de vehicule electrice BYD anunță o creștere a vânzărilor în Marea Britanie cu 880% # Aktual24
Gigantul chinez de automobile BYD declară că Marea Britanie a devenit cea mai mare piață a sa în afara Chinei, după ce vânzările sale acolo au crescut cu 880% în septembrie față de septembrie 2024. Compania declară că a vândut 11.271 de mașini în Marea Britanie luna trecută, versiunea hibridă plug-in a vehiculului său utilitar […]
20:30
PNL vrea să scape de Bolojan? Un deputat PNL avertizează: ”Dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare. Aproape nimeni nu simte nevoia să iasă public să apere propriul premier” # Aktual24
Deputatul PNL Raluca Turcan avertizat, marţi, că ”dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare, care seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut” în fața atacurilor de care premierul Bolojan are parte din partea PSD. ”Observ tot mai des cum Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor venite dinspre PSD – de parcă ar fi duşmanul […]
20:10
Tarifele impuse de președintele american Donald Trump transformă liberul comerț global într-un joc de poker tarifar. El vinde izolarea ca motor al creșterii și ca act patriotic de eliberare, aruncând simultan comerțul global în haos. Este acesta sfârșitul comerțului global bazat pe reguli? Institutul Ifo pentru Cercetări Economice numește acest lucru o „schimbare epocală”. „Cu […]
19:40
Delir pe TikTok: ”De ce plouă doar în România? Ce ascunde guvernul?”. Val de reacții: ”Dacă era CG președinte nu mai ploua” # Aktual24
O nouă teorie a conspirației este diseminată pe TikTok în contextul în care România este lovită de un val de ploi. Astfel, se susține că doar în România plouă și că guvernul ”ascunde ceva”. ”De ce plouă doar în România? Ce ascunde guvernul?”, este o postare pe TikTok care s-a viralizat, fiind apoi ironizată și […]
19:40
Mongolia, în cursa AI. Țara se alătură freneziei centrelor de date cu fondul suveran de investiții Chinggis Khaan # Aktual24
Mongolia, care se bazează mult pe minerit, intenționează să construiască centre de date alimentate cu energie regenerabilă, în timp ce își pregătește primul fond suveran de investiții care vizează canalizarea bogățiilor sale minerale către cheltuieli sociale și infrastructură. „Avem un teritoriu imens, cu un climat foarte favorabil pentru activități precum [găzduirea] centrelor de date”, a […]
19:20
Presshub: Prima decizie din dosarul țepelor cu vacanțe date de Omnia Turism. Păgubiții nu vor mai recupera bunurile moștenite de contabilă # Aktual24
Decizia pe fond a Tribunalului București în dosarul falimentului și al „țepei” vacanțelor vândute de Omnia Turism amenință șansele păgubiților de a-și recupera sumele pierdute. Firma – Omnia Turism SRL – a fost dispusă spre dizolvare prin hotărârea pe fond din dosarul 18919/3/2022, ceea ce complică demersurile civile pentru recuperarea prejudiciilor. Omnia era creditor în […]
Acum 24 ore
19:10
Au trecut aproape 5 luni de când Nicușor Dan a preluat președinția României. O întrebare care trebuie pusă în acest moment este: cât de multă putere are șeful statului? Iar în acest moment se poate spune că are CEVA putere. Președinția este o poziție puternică în statul român, cu multe pârghii, dar și cu multe […]
17:40
Ce este Legea Insurecției, invocată de Donald Trump. Se intensifică lupta președintelui cu orașele conduse de democrați # Aktual24
Amenințarea lui Donald Trump că va invoca o lege federală anti-insurecție pentru a extinde desfășurarea personalului militar în orașele americane a intensificat bătălia juridică dintre președinte și orașele conduse de democrați. Sute de soldați ai Gărzii Naționale din Texas se pregăteau marți să patruleze pe străzile din Chicago. Trump a declarat reporterilor că va lua […]
17:40
Mult timp, doar Rusia a putut bombarda Ucraina cu consecințe serioase. Rachetele sale, apoi dronele – în special cele de origine iraniana Shahed – au făcut ravagii pe teritoriul ucrainean. Între timp, capacitatea Ucrainei de a lovi Rusia cu drone a crescut semnificativ, până în punctul în care a provocat daune masive industriei rusești de […]
17:30
17:10
China lansează un război din umbră împotriva Europei, se alătură Rusiei – Analiză Bloomberg # Aktual24
Europa s-a confruntat recent cu o intensificare a războiului hibrid din partea Rusiei, căreia i se alătură treptat și China. Potrivit agenției Bloomberg, timp de decenii, Europa a fost un model de pace după Războiul Rece. Astăzi, se confruntă cu un război hibrid prelungit din partea Rusiei. O campanie de intimidare, coerciție și activitate subversivă […]
16:30
PSD anunță că nu mai acceptă ”plăcuțe suedeze”: ”Ori suntem parteneri la guvernare, ori nu suntem” # Aktual24
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, s-a arătat marți revotat de posibilitatea ca PNL și USR să aibă un candidat comun la Primăria Capitaliei și l-a numit pe Cătălin Drulă drept un „cetățean disperat”. „Am auzit un cetățean disperat înaintea mea, care vorbea absolut pe lângă subiect. Eu îi înțeleg disperarea — e unica șansă în […]
16:10
Moțiuni de cenzură în Parlamentul European: ”Extremiștii și populiștii sunt cei mai mari dușmani ai Europei, ingineri ai haosului care vor să distrugă Europa din interior” # Aktual24
Comisia Europeană va rămâne probabil în funcție după cele două moțiuni de cenzură care vor fi supuse votului joi în Parlamentul European – una propusă de grupul de extremă dreapta Patrioți pentru Europa (PfE) și cealalaltă de Stânga. Cu toate acestea, rezultatul voturilor ar putea dezvălui cât de răspândită este nemulțumirea față de Ursula von […]
15:30
I-au furat dacii telefonul? Șoșoacă a rămas fără telefon în mijlocul ”suveraniștilor” din fața Parchetului # Aktual24
Diana Șoșoacă a rămas fără telefon după baia de mulțime de la Parchetul General, a anunțat publicația Libertatea, prezentând imagini în care Șoșoacă își caută disperată telefonul în geantă. Luni, Diana Șoșoacă a făcut baie de mulțime la Parchetul General, acolo unde a fost întâmpinată de câteva sute de simpatizanți, mulți având costume de daci. […]
15:00
Premiul Nobel pentru Fizică merge la trei cercetători în domeniul fizicii cuantice. Descoperiri majore în domeniul tehnologiilor digitale # Aktual24
Premiul Nobel pentru Fizică din acest an este acordat cercetătorilor cuantici John Clarke (Marea Britanie), Michel Devoret (Franța) și John Martinis (SUA), a anunțat Academia Regală Suedeză de Științe din Stockholm. Experimentele laureaților au demonstrat fizica cuantică în acțiune. „Sunt complet copleșit”, a spus Clarke, care a participat la conferință din Stockholm. „Nu mi-a trecut […]
14:10
Ucraina schimbă dinamica războiului naval. A creat o nouă tehnologie pentru drone navale care ar putea remodela războiul # Aktual24
Ucraina a dezvoltat o navă de suprafață fără pilot, capabilă să transporte mai multe drone cu fibră optică în compartimente retractabile încorporate în coca sa. Sistemul nu are analog la nivel mondial. Atacurile asupra porturilor Tuapse și Novorossiisk din Rusia au marcat prima dată când dronele cu fibră optică au fost lansate de pe mare, […]
14:00
Activitatea guvernului SUA rămâne blocată, Senatul a respins din nou proiectul de lege privind finanțarea # Aktual24
Democrații și republicanii au dat vina unii pe alții pentru blocarea activității guvernului, după ce Senatul a respins luni propunerile de finanțare a guvernului federal al SUA. În două noi runde de votare, Senatul SUA nu a reușit să adopte măsuri pentru finanțarea guvernului federal și să pună capăt blocării activității guvernului care a început […]
13:10
AUR strânge semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan: ”Ne face de rușine peste tot”. Operațiunea este susținută de Realitatea Plus # Aktual24
AUR a început miercuri să strângă semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Operațiunea este puternic promovată de Realitatea Plus și de entitățile media controlate de mogulul Adrian Sârbu. ”Raportul privind LOVITURA DE STAT DIN ROMÂNIA, 24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025, a fost făcut public în data de 3 octombrie la Palatul Parlamentului. Semnează […]
13:00
Georgescu a aruncat porumbei albi în aer în fața secției de poliție. Primul a căzut imediat – VIDEO # Aktual24
Noi momente halucinante cu Călin Georgescu și susținătorii săi. Miercuri, în fașa unei secții de poliție din Buftea, Georgescu a aruncat în aer porumbei albi. Georgescu a venit din nou să semneze pentru controlul judiciar. Printre zecile de fanatici aduși de parlamentari AUR s-a aflat și unul care a venit cu porumbei albi. Georgescu a […]
13:00
Măsuri dure contra ambasadorilor ruși din țările UE, mișcările lor prin spațiul european vor fi restricționate # Aktual24
Țările UE au convenit să restricționeze mișcarea diplomaților ruși în interiorul blocului comunitar. Noile reguli vor obliga diplomații ruși care lucrează în capitalele UE să informeze autoritățile cu privire la planurile lor de călătorie înainte de a trece granița țării gazdă, relatează Financial Times, citând surse. Republica Cehă a propus restricționarea călătoriilor diplomatice. Această inițiativă […]
12:40
”Punct de cotitură important”. Producția globală de energie regenerabilă a depășit pentru prima dată cărbunele # Aktual24
Centralele eoliene și solare au produs mai multă electricitate decât cele pe cărbune pentru prima dată în lume în acest an, marcând un punct de cotitură pentru sistemul energetic global, potrivit unui studiu. Un raport al think tank-ului climatic Ember afirmă că, în primele șase luni ale anului 2025, energia regenerabilă a depășit cererea globală […]
12:30
Chiar de ziua lui Putin. Atac ucrainean masiv, cu cel puțin 209 drone, în Rusia la peste 2.000 km de graniță # Aktual24
Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra Rusiei în noaptea de marți, marcând una dintre cele mai adânci lovituri de până acum – vizând orașul Tyumen, aflat la peste 2.000 de kilometri de granița ucraineană. Atacul a avut loc chiar de ziua președintelui rus Vladimir Putin. Ministerul rus al Apărării a raportat interceptarea […]
12:10
Politicienii polonezi și baltici o desființează pe Angela Merkel: „A fost un dezastru pentru Europa. N-a înțeles nici acum natura regimului lui Putin” # Aktual24
Fostul cancelar german Angela Merkel a stârnit un val de critici din partea Poloniei și țărilor baltice, după ce, într-un interviu acordat publicației ungare Partizán, a sugerat că refuzul acestor state de a susține dialogul direct cu Vladimir Putin în 2021 ar fi împiedicat o soluție diplomatică și, implicit, ar fi contribuit indirect la declanșarea […]
12:10
Fostul prim-ministru francez Édouard Philippe a declarat marți, la RTL, că președintele Emmanuel Macron ar trebui să demisioneze înainte de finalul mandatului, pe fondul crizei politice tot mai adânci din Franța. „Nu sunt pentru o demisie imediată și brutală… dar trebuie să ia o inițiativă”, a spus Philippe potrivit POLITICO. În viziunea sa, Macron ar […]
11:50
Rezultate alegeri în Siria: puține femei și puțini creștini au obținut locuri în primul parlament sirian de după căderea lui Assad # Aktual24
Rezultatele anunțate luni au arătat că femeile și minoritățile sunt subreprezentate ca urmare a scrutinului din weekend pentru membrii parlamentului de tranziție al Siriei, primul de la înlăturarea lui Bashar al-Assad. Într-un proces criticat ca fiind nedemocratic, câteva mii de membri ai comitetelor locale și-au exprimat votul duminică pentru a alege membrii adunării, care va […]
11:40
Donald Trump afirmă că a luat „într-un fel, o decizie” privind livrarea de rachete Tomahawk pentru Ucraina, dar vrea să pună mai întâi condiții pentru folosirea lor # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat luni seară că a luat, „într-un fel, o decizie” privind posibilitatea de a furniza rachete de tip Tomahawk către Ucraina prin intermediul statelor NATO, dar că vrea să afle cum vor fi folosite aceste arme înainte de a acționa. Potrivit Reuters, Trump le-a explicat jurnaliștilor de la Casa Albă […]
11:30
E miercuri, e iar delir. Extremistul Georgescu: ”Nicușor Dan batjocorește imaginea demnă a oamenilor de aici. Statalitatea României este în moarte clinică” # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a susținut, miercuri, ca de obicei, un nou discurs delirant în fașa unei secții de poliție. El vemise să semneze pentru controlul judiciar. „Eu le mulțumesc tuturor oamenilor care sunt aici din toată țara și am impresia că acea mână de viteji se transformă în oastea poporului. Ăsta e sentimentul pe […]
11:10
Parlamentul European a aprobat un proiect pilot de 1,5 milioane de dolari, propus de europarlamentarul Victor Negrescu pentru sprijinirea Via Transilvanica # Aktual24
România face un pas important în promovarea turismului sustenabil la nivel european, odată cu aprobarea unui proiect pilot în valoare de 1,5 milioane de euro, obținut de europarlamentarul Victor Negrescu (PSD). Proiectul, susținut de Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, vizează sprijinirea Via Transilvanica, primul traseu de lungă distanță din România. Potrivit anunțului făcut de […]
11:10
Noi ambasadori numiți de Nicușor Dan. Cristian Diaconescu și Dacian Cioloș se află pe listă # Aktual24
Președintele Dan intenționează să numească noi ambasadori. Printre aceștia se numără Dacian Cioloș și Cristian Diaconescu. Cristian Diaconescu, în prezent consilier prezidenţial la Departamentul Securităţii Naţionale, va fi trimis ambasador în Turcia, susţin surse politice pentru News.ro. Luminiţa Odobescu, consilier prezidenţial pentru afaceri europene, ar putea fi numită ambasador la Madrid. Cei doi îşi vor […]
10:40
Politologul Cristian Preda, după propunerile de „reformă” ale lui Grindeanu: „Cooptarea PSD la guvernare a fost o eroare, căci PSD își bate joc de ideea raționalizării administrative” # Aktual24
Politologul Cristian Preda a lansat critici dure la adresa Partidului Social Democrat, după ce această formațiune politică a prezentat oficial propunerile sale privind reforma administrației publice locale și centrale. Într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, Preda consideră că măsurile anunțate de PSD nu reprezintă o reformă reală, ci doar o simulare menită să […]
10:40
Macron caută disperat soluții, în contextul înmulțirii cererilor de a demisiona și de a declanșa alegeri anticipate – Reuters # Aktual24
Pe fondul disputelor privind bugetul Franței și al îngrijorărilor legate de incapacitatea de a forma un guvern stabil, cererile de demisie ale lui Emmanuel Macron și de alegeri parlamentare anticipate devin din ce în ce mai frecvente în țară. În Franța, un alt prim-ministru a fost forțat să demisioneze: guvernul nu a mai putut fi […]
10:20
COD ROȘU de ploi torențiale și vânt puternic: București și sud-estul țării sub atenționare meteo severă # Aktual24
România intră sub incidența unui val puternic de instabilitate atmosferică. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenționări și avertizări meteorologice, inclusiv un cod roșu de ploi torențiale și abundente, valabil începând din seara zilei de 7 octombrie, ora 21:00, până pe 8 octombrie, ora 15:00. COD ROȘU – ploi torențiale și descărcări […]
10:10
Un judecător albanez a fost împușcat mortal de un reclamant, chiar în sala Curții de Apel din Tirana # Aktual24
O tragedie șocantă a avut loc luni în capitala Albaniei, Tirana, unde un suspect a deschis focul chiar în timpul unei ședințe a Curții de Apel. Incidentul s-a soldat cu moartea judecătorului Astrit Kalaja și rănirea a două persoane. Potrivit The Guardian, atacul s-a petrecut în timpul examinării unui litigiu legat de proprietăți. Judecătorul Kalaja, […]
