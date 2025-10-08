PSD sabotează din greu guvernul Bolojan, încercând să frâneze în parlament, cu ajutorul AUR, reformele propuse de acesta

10:40

Pe fondul disputelor privind bugetul Franței și al îngrijorărilor legate de incapacitatea de a forma un guvern stabil, cererile de demisie ale lui Emmanuel Macron și de alegeri parlamentare anticipate devin din ce în ce mai frecvente în țară. În Franța, un alt prim-ministru a fost forțat să demisioneze: guvernul nu a mai putut fi […]