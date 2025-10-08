Rețelele de socializare vor fi interzise în Danemarca pentru copiii sub 15 ani
Profit.ro, 8 octombrie 2025 07:50
Prim-ministrul Mette Frederiksen a anunțat că Danemarca intenționează să interzică utilizarea rețelelor de socializare de către copiii sub 15 ani, informează AFP.
• • •
Acum 30 minute
08:00
Compania Națională de Căi Ferate CFR vrea să preia prin absorbție Telecomunicații CFR, operatorul rețelei de telecomunicații feroviare, cu afaceri de aproape 70 milioane de lei în 2024.
08:00
DHL International România a inaugurat sediul operațional din VGP Park București Nord, în urma unei investiții de peste 5 milioane de euro.
07:50
07:50
Conducătorii de trotinete și biciclete electrice ar urma să fie obligați să obțină un permis de conducere, similar cu cel aferent conducătorilor de mopede, în cazul în care nu dețin un permis de conducere pentru alte categorii de autovehicule, conform unui proiect inițiat acum și analizat de Profit.ro.
Acum o oră
07:40
Cod roșu de ploi în București și 5 județe. În București, un copac a căzut peste o mașină în care erau două persoane # Profit.ro
Pompierii au intervenit în 42 de localități din 16 județe și în București, în urma ploilor abundente și a furtunilor, dar nu s-au înregistrat probleme deosebite
07:40
Cum arată bilanțurile IFN-urilor, singurele entități care se pot finanța în condiții economice pe piața de obligațiuni de la BVB. Una din societăți atrage în acționariat un investitor instituțional de la New York # Profit.ro
OMRO IFN și MK Kredit IFN au obținut la jumătatea anului profituri în marje care să justifice dobânzile cu 2 cifre ale titlurilor obligatare emise. Într-un răstimp în care statul se împrumută prin programul Fidelis cu dobânzi de peste 7%, companii din alte sectoare găsesc inaccesibilă piața de obligațiuni corporative unde investitorii solicită randamente de peste 10%.
07:30
FOTO Nissan dezvăluie numele și primele imagini cu propria versiune a lui Duster, pe care îl compară cu Patrol # Profit.ro
Nissan a anunțat cum se va numi viitorul SUV pe care îl va produce în parteneriat cu Renault, în uzina pe care francezii au preluat-o integral, situată în Chennai, India, și a dezvăluit primele imagini.
07:30
Curtea Constituțională, așteptată să decidă azi asupra legilor din pachetul 2 de măsuri destinate reducerii deficitului # Profit.ro
Curtea Constituțională a României reia azi analiza proiectelor de lege pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, în pachetul doi de măsuri pentru reducerea deficitului, după ce la ședința din 24 septembrie, a amânat o decizie în privința a patru dintre proiectele Guvernului, atacate de partidele din Opoziție și a proiectului din același pachet, privind reforma pensiilor magistraților, contestat de Înalta Curte de Casație și Justiție.
07:30
Conducerea Transilvania Investments are mână liberă de la acționari pentru un amplu demers de rearanjare a portofoliului, care include vânzări de participații, ținta fiind aprecierea activului net în următorii 3 ani, dar și reducerea discount-ului cu care acțiunile societății se tranzacționează față de valoarea unitară a activului net.
07:20
Producătorii de țiței și gaze din România pot fi obligați să depună ca garanții în bancă sume egale cu valorile lucrărilor minime de explorare asumate prin acorduri petroliere # Profit.ro
Producătorii de țiței și gaze naturale din România ar putea fi obligați să constituie în contul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG, fosta ANRM) garanții constând în valoarea lucrărilor minime de explorare asumate prin acorduri petroliere, potrivit unui proiect analizat de Profit.ro.
Acum 2 ore
07:10
VIDEO Cea mai nouă bancă de investiții și dezvoltare din România - Cum funcționează. Profit.ro Live TV – Raluca Nicolescu, director general adjunct BID: Costul de finanțare va fi mai mic # Profit.ro
Raluca Nicolescu, director general adjunct și CFO al BID, explică la Profit Live cum funcționează cea mai nouă bancă de investiții și dezvoltare din România, lansată în 2023, și cum aceasta va sprijini IMM-urile, infrastructura locală și regională, absorbția fondurilor europene și tranziția către sustenabilitate.
07:00
Schimbări la cazierul fiscal, în prag de adoptare: Mai multe abateri vor fi șterse la reactivarea contribuabilului # Profit.ro
Modificarea cazierului fiscal pentru a elimina mai rapid referiri la anumite situații care au dus la inactivarea fiscală a contribuabilului a primit raport favorabil din partea comisiei de buget a deputaților, urmând a primi votul final al Parlamentului, după ce și Guvernul Bolojan și-a dat OK-ul pentru măsură.
Acum 8 ore
01:10
Acțiunile Oracle s-au prăbușit după un raport conform căruia marja de profit a producătorului de software în afacerea de cloud computing este mai mică decât au estimat mulți analiști de pe Wall Street.
01:00
Reorganizarea ANAF, aflată în prezent în pregătire de către noua conducere, va viza o redimensionare pe considerente de eficiență, urmând ca unele structuri din teritoriu, unde activitatea economică este restrânsă, să piardă posturi, iar persoanele care le ocupă să primească opțiunea de a trece la cele care colectează venituri mari la buget, dar au în prezent și deficite extrem de ridicate de inspectori, potrivit informațiilor Profit.ro.
00:50
EXCLUSIV SURPRIZĂ Contakt, prezent în aproape toate mall-urile din țară, vine la bursă. Plan de achiziții strategice și atacare a piețelor din alte țări FOTO # Profit.ro
Până la sfârșitul acestui an, Contakt Express Logistik ar urma să deruleze ofertă publică pentru 10% din acțiunile sale.
00:50
EXCLUSIV Mihai Bordeanu, șeful Dacia România, despre Hipster și noile modele: Așteptați-vă la prețuri Dacia, deschidem comenzile! INTERVIU # Profit.ro
Dacia a făcut o veritabilă demonstrație de forță, la Paris, în cadrul evenimentului „Dacia Product Day”, un mic salon auto propriu, în care a expus nu mai puțin de șapte mașini, toate complet noi. Șeful Dacia explică acum pentru Profit.ro și când vor putea fi comandate noile modele.
00:50
FOTO Nou jucător - Platformă britanică de licitații industriale intră în România, cu partener pionier în domeniu pe piața locală # Profit.ro
Compania britanică Apex Auctions, operatorul platformei digitale omonime de licitații pentru active industriale, s-a extins în România, relevă datele analizate de Profit.ro.
Acum 12 ore
22:50
Compania Cronos, controlată integral de Nineta Camelia Luican, a inițiat o licitație pentru construirea unei unități turistice de patru stele în localitatea Ceptura, din județul Prahova.
22:20
BMW Group a anunțat o modificare în scădere a perspectivelor financiare pentru finalul acestui an, pe fondul vânzărilor „sub așteptări” din China.
22:00
Rezultatele de vânzări ale Mercedes-Benz pentru trimestrul al treilea din acest an arată un declin atât pe cele trei luni, cât și de la începutul anului. Singura veste bună vine de la electrice și de la modelele Top-End.
21:40
LinkedIn, platforma de social media axată pe mediul de afaceri, deținută de Microsoft, a dat în judecată compania de software ProAPIs.
21:30
GRAFICE "Goana după aur!" Aurul sparge pragul de 4.000 dolari/uncie, pe fondul incertitudinilor din SUA. Analiștii cred că ar putea crește în continuare # Profit.ro
Prețul aurului a ajuns la un nivel record de 4.000 de dolari pe uncie, dublându-și valoarea în mai puțin de doi ani. Incertitudinile globale au făcut din aur un activ căutat de investitori, iar ING estimează că prețul ar putea crește în continuare.
21:20
EXCLUSIV Romaero - succes chiar la final de mandat al directorului demisionar. Relansează producția internațională după obținerea autorizației EASA # Profit.ro
Romaero, una dintre cele mai importante companii din industria aeronautică românească, având ca acționar majoritar Ministerul Economiei, a obținut autorizarea Part 21G, certificare emisă de Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației (EASA), care confirmă capacitatea companiei de a produce și livra componente aeronautice conform celor mai înalte standarde europene, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
21:10
MÂINE BNR, așteptată să se uite la creșterea economică și să țină dobânzile, în pofida inflației ridicate # Profit.ro
Banca Națională a României este așteptată de cei mai mulți analiști să țină dobânzile la nivelurile curente în ședința de miercuri, 8 octombrie. Șocul inflaționist recent ar reclama rate mai ridicate, însă economiștii cred că BNR va aștepta ca acesta să treacă și de anul viitor va veni cu reduceri de dobânzi, pe măsură ce cifrele de inflație vor fi ameliorate de un efect de bază și în condițiile scăderii consumului.
20:50
Gigantul american Google a anunțat un nou program prin care va fi recompensată cu bani descoperirea găurilor de securitate din produsele de inteligență artificială ale companiei.
20:30
După o secvență de câteva luni în care s-au închis operațiuni de buy-back, Lion Capital inițiază propriul demers pentru lansarea unor oferte.
20:10
Indicele BET de la BVB este într-o relativă neclintire pentru a 3-a sesiune consecutiv într-o piață dominată clar de acțiunea-fanion a pieței locale.
19:50
România și Ucraina - pas spre producția comună de drone. Acord cu cel mai mare producător de armament al Ucrainei # Profit.ro
Ukroboronprom, cel mai mare producător de armament al Ucrainei, a semnat un memorandum de colaborare cu Romarm pentru producția comună de soluții tehnice și drone.
19:30
Producția modelului Kia Soul ajunge la final în luna octombrie, după 16 ani și peste 1.5 milioane de exemplare comercializate pe continentul nord-american.
Acum 24 ore
19:10
Lanțul francez de magazine Carrefour dispare din mai multe țări arabe.
19:00
11.566.958 kilograme de alimente și 1.416.168 litri de băuturi au fost ridicate de pe piață, în cadrul unei operațiuni globale coordonată de Europol, OLAF, DG SANTE și 31 de țări.
18:50
Impact Developer & Contractor răscumpără anticipat obligațiuni la purtător scadente în anul 2027 # Profit.ro
Societate care a utilizat în mai multe rânduri runde de finanțare pe piața obligatară, Impact se repliază și rambursează înainte de maturitate una din emisiunile sale.
18:50
Constructorul român Umbrărescu este prezentat lucrând în zona protejată a Lacului Cernica, la lotul 4 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, în plină furtună.
18:40
Suedia nu a reușit să își asigure o rezervă strategică de energie pentru această iarnă, deoarece toate ofertele primite la licitație au depășit prețul maxim stabilit de regulamentele UE, lăsând țara mai expusă la potențiale întreruperi de energie electrică, a declarat operatorul sistemului național de transport, Svenska kraftnat.
18:20
Disney+ schimbă prețurile abonamentelor în România
18:10
Furtuna Barbara a lovit Bulgaria și vine spre România. Hoteluri inundate, mașini distruse VIDEO # Profit.ro
Furtuna Barbara a lovit litoralul Bulgariei. Întreaga zonă de est a țării este sub cod roșu.
17:50
O clădire în renovare s-a prăbușit parțial, în centrul Madridului.
17:30
INEDIT Un medic a aflat greu că a câștigat Nobelul. "Soția a țipat brusc, a crezut că e un urs grizzly." # Profit.ro
Fred Ramsdell a împărțit premiul cu Mary Brunkow din Seattle, Washington, și Shimon Sakaguchi de la Universitatea Osaka, din Japonia, pentru descoperirile lor legate de funcționarea sistemului imunitar.
17:10
Eliminarea CASS pentru mame, veterani, invalizi sau personalul monahal - raport favorabil în Senat # Profit.ro
Comisiile pentru muncă și sănătate ale Senatului au dat raport favorabil pentru cele două propuneri legislative inițiate de PSD privind eliminarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii și văduvele de război, invalizii, foștii deținuți politici, personalul monahal.
17:00
Rețelele sociale pot accelera prăbușirea unei bănci în situații de criză, avertizează BCE # Profit.ro
Rețelele sociale, precum X sau Instagram, pot accelera prăbușirea unei bănci într-un moment de criză.
16:50
O firmă de dezvoltare parte a grupului de business-uri din sectorul energetic Eximprod pune în funcțiune un parc eolian cu putere instalată de 38,4 MW, în comuna Cudalbi, din județul Galați.
16:50
ANAF: Toți angajații sunt monitorizați din perspectiva eficienței și integrității. Nouă angajați au fost relocați "dintr-un mediu de lucru în care se înregistrau lipsa performanței și riscuri privind integritatea activitãții" # Profit.ro
Nouă funcționari din cadrul ANAF au fost relocați sau detașați temporar la alte structuri ale agenției, cu obiectivul monitorizãrii activitãții și performanței acestora în noile roluri, anunță ANAF. Decizia a fost luată de președintele ANAF, Adrian Nica, care precizează că a dispus monitorizarea tuturor angajaților.
16:20
BYD a depășit Tesla la nivel global chiar în luna în care a înregistrat scăderi ale vânzărilor iar americanii au crescut # Profit.ro
Producătorul chinez BYD a reușit să depășească Tesla în acest an, atât în trimestrul al treilea, cât și pe toate cele nouă luni, adică după trei trimestre, după cum reiese din datele celor două companii analizate de Profit.ro. Ironia sorții face ca succesul să fie unul amar: în septembrie și pe trimestrul 3, chinezii au încheiat în scădere, iar Tesla a reușit să obțină prima creștere din acest an.
16:00
Brandul chinezesc de mașini electrice Zeekr a confirmat că își extinde prezența în Europa de Sud-Est și intră astfel în România, Slovenia, Croația și Bulgaria.
15:50
OMV, Grup energetic austriac, intenționează să își multiplice de patru ori numărul de stații de încărcare a vehiculelor electrice din Europa Centrală, pe măsură ce automobilele pe baterie devin din ce în ce mai populare în regiune.
15:40
Investigația, dezvăluită inițial de publicația Politico, a fost încredințată unei unități de poliție specializate în criminalitate informatică.
15:20
Comerțul ilegal cu animale a ajuns să fie o afacere de milioane de euro în România.
15:20
Școlile din București și Ilfov vor fi închise mâine, având în vedere codul roșu de inundații.
15:10
Wizz Air a anunțat că va suspenda zborurile pe ruta Sibiu - Viena. Decizia va fi aplicată din 24 octombrie 2025.
15:10
Salt Bank face investițiile mai accesibile: poți începe cu doar 1 euro, direct din aplicația Salt # Profit.ro
De acum, investițiile nu mai sunt doar pentru Wall Street – sunt pentru toată lumea.
