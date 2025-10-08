Wuhan Open 2025: Shuai Zhang vs Sorana Cîrstea – Românca, uşor favorită
Impact.ro, 8 octombrie 2025 07:50
Wuhan Open 2025: Shuai Zhang – Sorana Cîrstea, meci contând pentru turul al doilea (16-imi de finală) al turneului de categorie WTA 1000 de la Wuhan, este programat, miercuri, 8 octombrie 2025, nu înainte de […] The post Wuhan Open 2025: Shuai Zhang vs Sorana Cîrstea – Românca, uşor favorită appeared first on IMPACT.ro.
• • •
Alte ştiri de Impact.ro
Acum 30 minute
08:00
Wuhan Open 2025: Jaqueline Cristian – Elena Rybakina, meci contând pentru turul al doilea (16-imi de finală) al turneului de categorie WTA 1000 de la Wuhan, este programat, miercuri, 8 octombrie 2025, nu înainte de […] The post Wuhan Open 2025: Jaqueline Cristian vs Elena Rybakina – Misiune imposibilă appeared first on IMPACT.ro.
07:50
Wuhan Open 2025: Shuai Zhang – Sorana Cîrstea, meci contând pentru turul al doilea (16-imi de finală) al turneului de categorie WTA 1000 de la Wuhan, este programat, miercuri, 8 octombrie 2025, nu înainte de […] The post Wuhan Open 2025: Shuai Zhang vs Sorana Cîrstea – Românca, uşor favorită appeared first on IMPACT.ro.
Acum 8 ore
01:50
AUR a început să strângă semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Până acum, procesul merge greu – poate și pentru că nu toată lumea știe să se semneze. Operațiunea e promovată intens de Realitatea Plus […] The post AUR a început să strângă semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Dar merge greu appeared first on IMPACT.ro.
01:30
România a intrat din nou sub incidența unui cod roșu de ploi torențiale. Deja s-a anunțat că va ploua cât să spele toate păcatele campaniei electorale – și tot n-ar fi de ajuns. Meteorologii avertizează […] The post Cod roșu de ploi torențiale. Nu pot francezii lua cu cisternele cât plouă la noi appeared first on IMPACT.ro.
00:50
Se vede cine e cel mai iubit suveranist: Călin Georgescu a scăpat cu telefonul nefurat de la întâlnirea cu admiratorii # Impact.ro
Imagini emoționante cu domnul Calin Georgescu trecând printre admiratori fără să i se fure telefonul – aici. Să vadă și Diana Șoșoacă ce înseamnă să fii iubit și respectat. The post Se vede cine e cel mai iubit suveranist: Călin Georgescu a scăpat cu telefonul nefurat de la întâlnirea cu admiratorii appeared first on IMPACT.ro.
Acum 12 ore
23:30
Codul roșu este deja în vigoare și durează până mâine pe la prânz. Autoritățile ne recomandă să rămânem în casă, chiar dacă la un moment dat va ploua cu Evian! The post Alertă de cod roșu: ne trimit francezii apa înapoi, pe sus! appeared first on IMPACT.ro.
21:50
Întrebările zilei pe rețeaua intelectuală TikTok: „De ce plouă doar în România? Ce ascunde guvernul? România primește ploaie pentru a..?” # Impact.ro
Pentru cine vrea să facă exces de spirit critic și nu crede că aceste întrebări chiar se pun pe TikTok, avem video-ul de aici. Răspunsul la toate aceste întrebări e evident: plouă ca să se […] The post Întrebările zilei pe rețeaua intelectuală TikTok: „De ce plouă doar în România? Ce ascunde guvernul? România primește ploaie pentru a..?” appeared first on IMPACT.ro.
Acum 24 ore
19:10
Diana Șoșoacă a rămas fără telefon când își făcea loc printre simpatizanți să intre la Parchetul General. De aia e liniște pe net # Impact.ro
Reporterii ziarului Libertatea susțin că ieri, în timp ce făcea baie de mulțime în mulțimea strânsă pentru ea în fața Parchetului General, doamna Șoșoacă ar fi rămas fără telefonul mobil. Sunt prezentate și imagini cu […] The post Diana Șoșoacă a rămas fără telefon când își făcea loc printre simpatizanți să intre la Parchetul General. De aia e liniște pe net appeared first on IMPACT.ro.
17:40
Călin Georgescu a eliberat porumbei albi cu găinaț negru pentru mașinile albe și alb pentru mașinile negre # Impact.ro
Prezent astăzi la Poliția din Buftea cu prilejul mitingului electoral săptămânal ocazionat de controlul judiciar, domnul Călin Georgescu a eliberat în aer câțiva porumbei albi – simbol al păcii. (Video – aici) Să vedem acum […] The post Călin Georgescu a eliberat porumbei albi cu găinaț negru pentru mașinile albe și alb pentru mașinile negre appeared first on IMPACT.ro.
15:40
România, țara în care așa-zisele ingerințe ilegale pe o rețea de socializare au dus la anularea unor alegeri prezidențiale, este ținta unor multiple atacuri tip fake-news, pe care autoritățile nu ar trebui să le ignore. […] The post Exclusiv! Opera Națională București, victima unui fake-news repetat appeared first on IMPACT.ro.
14:00
La Pitești a venit Crăciunul la începutul lui octombrie. În noiembrie se așteaptă Pastele, iar în decembrie vine 1 Mai # Impact.ro
Au apărut pomii de Crăciun la intrarea în Ploiești (video). Nu contează cine i-a pus acolo și de ce. Important e că sunt acolo. La fel de important e și că suntem la începutul lui […] The post La Pitești a venit Crăciunul la începutul lui octombrie. În noiembrie se așteaptă Pastele, iar în decembrie vine 1 Mai appeared first on IMPACT.ro.
13:00
Președintele Portugaliei la plajă. Dacă era președintele ales al Daciei, avea 7 bodyguarzi # Impact.ro
Dar nu era la plajă, ci la Parchet. În schimb, dacă era președintele României, cel oficial ales, era în fața Gărzii de Onoare. Cel mai probabil, tot în slip. The post Președintele Portugaliei la plajă. Dacă era președintele ales al Daciei, avea 7 bodyguarzi appeared first on IMPACT.ro.
Ieri
07:00
Wuhan Open 2025: Marie Bouzkova – Iga Swiatek, meci contând pentru turul al doilea (16-imi de finală) al turneului de categorie WTA 1000 de la Wuhan, este programat, marţi, 7 octombrie 2025, nu înainte de ora […] The post Wuhan Open 2025: Marie Bouzkova vs Iga Swiatek – Miza pe poloneză appeared first on IMPACT.ro.
06:50
Wuhan Open 2025: Mirra Andreeva – Laura Siegemund, meci contând pentru turul al doilea (16-imi de finală) al turneului de categorie WTA 1000 de la Wuhan, este programat, marţi, 7 octombrie 2025, nu înainte de […] The post Wuhan Open 2025: Mirra Andreeva vs Laura Siegemund – Duelul generaţiilor appeared first on IMPACT.ro.
00:10
Primarul general al Capitalei anunță că dă drumul la căldură. Atenție, urmează tabele pentru întreținere cu puternic impact emoțional # Impact.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunțat că Bucureștiul primește din nou căldură. Locuitorii se pregătesc să deschidă caloriferele, dar și inimile – de emoție, când vor vedea factura. După luni de tăcere termică în țevi, […] The post Primarul general al Capitalei anunță că dă drumul la căldură. Atenție, urmează tabele pentru întreținere cu puternic impact emoțional appeared first on IMPACT.ro.
00:00
La Cotroceni se va cânta „Marșul de întâmpinare” la mandolină: Ludovic Orban, numit consilier prezidențial pentru politica internă # Impact.ro
Ludovic Orban, fost premier, chitarist de petrecere și om cu o mandolină mereu pregătită, a fost numit consilier prezidențial pentru politica internă de către președintele Nicușor Dan. Surse din Cotroceni spun că interviul de angajare […] The post La Cotroceni se va cânta „Marșul de întâmpinare” la mandolină: Ludovic Orban, numit consilier prezidențial pentru politica internă appeared first on IMPACT.ro.
00:00
Dacia a prezentat noua sa mașină electrică. Poate fi adaptată ușor la traficul bucureștean: îi scoți două roți și îi pui ghidon # Impact.ro
Dacia a prezentat conceptul „Hipster” – o mașină electrică atât de mică, încât, dacă o parchezi greșit, poți s-o ridici și s-o muți cu mâna. Compania o descrie ca „ultra-accesibilă” și „ultra-esențială”. Pe românește, vine […] The post Dacia a prezentat noua sa mașină electrică. Poate fi adaptată ușor la traficul bucureștean: îi scoți două roți și îi pui ghidon appeared first on IMPACT.ro.
6 octombrie 2025
21:30
Prima poză cu Nicușor Dan la birou. Președintele are în spate o hartă a lumii care nu îi convine lui Putin # Impact.ro
Președintele Nicușor Dan a distribuit astăzi prima poză cu el la biroul de la Cotroceni. Deși poza s-a viralizat, nimeni nu a observat că în harta din spatele președintelui Crimeea este a Ucrainei. Încă nu […] The post Prima poză cu Nicușor Dan la birou. Președintele are în spate o hartă a lumii care nu îi convine lui Putin appeared first on IMPACT.ro.
19:50
George Simion, confundat de propriul frizer cu Călin Georgescu. Metaforic, l-a luat pierdut # Impact.ro
Domnul Simion a fost să se tundă șină încercat să folosească ocazia cum știe el mai bine – pentru „marketing”. Adică pur politicianist. Nu i-a ieșit deloc, frizerul începând filmarea cu replica „Primul nostru client […] The post George Simion, confundat de propriul frizer cu Călin Georgescu. Metaforic, l-a luat pierdut appeared first on IMPACT.ro.
17:20
Domnul Sorin Oprescu a fost plasat sub control judiciar în Grecia, după ce în urmă cu două zile fusese reținut pe aeroportul din Salonic, pe numele lui existând o nouălea cerere de extrădare. Practic, este […] The post Sorin Oprescu nu e lăsat să își cheltuie cinstit banii datorați ca prejudiciu appeared first on IMPACT.ro.
13:50
Diana Șoșoacă s-a prezentat la Parchet, unde a fost susținută de câteva zeci de fani despre care toată România vrea să știe unde lucrează… # Impact.ro
… unde lucrează de își pot lua atâtea libere! Azi și-au luat liber ca să meargă să o susțină pe doamna Șoșoacă. Miercuri își iau liber ca să meargă să îl susțină pe domnul Georgescu. […] The post Diana Șoșoacă s-a prezentat la Parchet, unde a fost susținută de câteva zeci de fani despre care toată România vrea să știe unde lucrează… appeared first on IMPACT.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:20
Botoşani – UTA Arad, meci contând pentru etapa a 12-a din campionatul României, este programat, luni, 6 octombrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post SuperLiga: Botoşani vs UTA Arad – Duel inedit pentru play-off appeared first on IMPACT.ro.
06:10
Oţelul Galaţi – Metaloglobus, meci contând pentru etapa a 12-a din campionatul României, este programat, luni, 6 octombrie 2025, de la ora 17:30, pe Stadionul Oţelul din Galaţi, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Oţelul Galaţi vs Metaloglobus – Pas de defilare pentru moldoveni appeared first on IMPACT.ro.
00:50
Adrian Sârbu vrea ca pensionarii care îngrijesc un copil să primească 1.000 de euro pensie. Dar dacă îngrijesc o iubită tânără? # Impact.ro
Adrian Sârbu propune ca pensionarii care cresc un copil să primească o pensie de 1.000 de euro lunar. Ideea sună frumos, dar se lovește de o problemă: cei mai mulți pensionari au deja în grijă […] The post Adrian Sârbu vrea ca pensionarii care îngrijesc un copil să primească 1.000 de euro pensie. Dar dacă îngrijesc o iubită tânără? appeared first on IMPACT.ro.
00:40
Începe pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. Nu-i cereți Sfintei un Mercedes dacă nu sunteți popă! # Impact.ro
Zeci de mii de pelerini urmează să se adune în următoarele zile la Iași, pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva. Cozile, ca de obicei, se vor întinde pe kilometri întregi, iar oamenii vor […] The post Începe pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. Nu-i cereți Sfintei un Mercedes dacă nu sunteți popă! appeared first on IMPACT.ro.
00:30
6.000 de euro pentru cine face serviciul militar voluntar. Ar fi fost mai bine 6.000 de lei, fiindcă leul va fi cât lira sterlină # Impact.ro
Guvernul a aprobat serviciul militar voluntar: patru luni de pregătire și 6.000 de euro la final. Aparent, e o metodă elegantă de a plăti oamenii să intre în armată înainte să fie obligați. După stagiul […] The post 6.000 de euro pentru cine face serviciul militar voluntar. Ar fi fost mai bine 6.000 de lei, fiindcă leul va fi cât lira sterlină appeared first on IMPACT.ro.
00:20
Azi e Ziua Mondială a Educației. Normal ar fi să se dea liber de la cules în Italia și Spania pentru a se sărbători # Impact.ro
România celebrează și ea Ziua Mondială a Educației: se țin discursuri, se trimit comunicate. Dar, ce-i drept, sistemul nostru de educație are utilitate și însemnătate pe plan internațional: furnizează mulți lucrători pe câmp, la cules. […] The post Azi e Ziua Mondială a Educației. Normal ar fi să se dea liber de la cules în Italia și Spania pentru a se sărbători appeared first on IMPACT.ro.
00:00
La Barcelona există hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro. Dăm știrea în atenția Aeroportului Otopeni # Impact.ro
La Barcelona, face carieră mare un hamburger ce se vinde cu nu mai puțin de 9.440 de euro la Barcelona. Scump, da. La banii ăștia normal armfi să primești și un credit ipotecar pe chiflă. […] The post La Barcelona există hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro. Dăm știrea în atenția Aeroportului Otopeni appeared first on IMPACT.ro.
00:00
Universitățile din România pierd zeci de mii de studenți care pleacă la studii în străinătate. O soluție: să se admită la facultate și fără diplomă de bac # Impact.ro
Universitățile românești rămân tot mai goale, iar tinerii pleacă la studii în străinătate. Pleacă masiv, pierderea anuală pentru unitățile românești de învățământ superior fiind de 30-40.000 de studenți. Însă există o soluție.si ea e atât […] The post Universitățile din România pierd zeci de mii de studenți care pleacă la studii în străinătate. O soluție: să se admită la facultate și fără diplomă de bac appeared first on IMPACT.ro.
5 octombrie 2025
23:50
Sorin Oprescu ar fi făcut autostrada aceea suspendată, da nu a avut de ce să o atârne. Poate de Lună… # Impact.ro
.. dar Lună e doar noaptea iar nouă ne trebuia autostrada mai mult ziua. Sorin Oprescu a avut o idee revoluționară: o autostradă suspendată. Problema e că nu a găsit de ce s-o prindă. Cerul […] The post Sorin Oprescu ar fi făcut autostrada aceea suspendată, da nu a avut de ce să o atârne. Poate de Lună… appeared first on IMPACT.ro.
21:50
Doamna Diana Șoșoacă, europarlamentar și fostă balerină, are planuri mari dacă „sistemul” o bagă la pușcărie: vrea să demaște traficul de droguri și de carne vie din pușcării și în plus să rămână însărcinată acolo. […] The post Diana Șoșoacă promite că va rămâne însărcinată în pușcărie dacă va fi arestată appeared first on IMPACT.ro.
06:10
CFR Cluj – Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 12-a din campionatul României, este programat, duminică, 5 octombrie 2025, de la ora 15:00, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: CFR Cluj vs Hermannstadt – Duelul marilor dezamăgiri appeared first on IMPACT.ro.
06:10
FCSB – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 12-a din campionatul României, este programat, duminică, 5 octombrie 2025, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: FCSB vs Universitatea Craiova – Momentul adevărului pentru campioană appeared first on IMPACT.ro.
00:00
Sorin Oprescu a fost arestat în Grecia și ar putea fi trimis în țară. Cam devreme vine anul ăsta „diaspora” acasă pentru sărbători… # Impact.ro
Oprescu a fost prins în Grecia, semn că diaspora se mobilizează mai repede anul acesta. Dacă alți români din străinătate vin de Crăciun, cu mașina, Oprescu pare că vrea să vină mai devreme, cu avionul. […] The post Sorin Oprescu a fost arestat în Grecia și ar putea fi trimis în țară. Cam devreme vine anul ăsta „diaspora” acasă pentru sărbători… appeared first on IMPACT.ro.
00:00
Mesaje colorate au apărut pe geamurile casei din Sibiu executate de ANAF de la fostul președinte Iohannis. Printre ele, potrivit publicației locale „Turnul Sfatului”: „Borfașilor, dați bă banii înapoi!” și „Vreau să cumpăr. Sună-mă”. Dacă […] The post „Borfașilor, dați bă banii înapoi!” appeared first on IMPACT.ro.
4 octombrie 2025
23:50
Prețul uriaș al unei felii de pizza pe Aeroportul Otopeni. La o felie de pizza, primești rest un bilet de avion # Impact.ro
O felie de pizza la Otopeni costă 58 de lei. Vinde pare mult? Da, e multe dar există și un avantaj. Avantajul? Dacă nu ai bani ficși pentru Delia de pizza, orimești rest un voucher […] The post Prețul uriaș al unei felii de pizza pe Aeroportul Otopeni. La o felie de pizza, primești rest un bilet de avion appeared first on IMPACT.ro.
23:30
Călin Georgescu: „Vance va fi viitorul președinte al Americii”. America e prea departe, noi vrem să știm cine va fi viitorul președinte al Poloniei după domnul Simion # Impact.ro
Călin Georgescu face analiză politică internațională și clarviziune de elită din studiou lui Marius Tucă Show: îl vede pe Vance viitor președinte al Americii. Probabil că încearcă să se pună bine cu vicepreședintele american – […] The post Călin Georgescu: „Vance va fi viitorul președinte al Americii”. America e prea departe, noi vrem să știm cine va fi viitorul președinte al Poloniei după domnul Simion appeared first on IMPACT.ro.
23:30
Consilierii lui Nicușor Dan se laudă îi pregătesc o întâlnire „de substanță” cu Donald Trump. Ok. Mai ușor cu substanțele! # Impact.ro
Nicușor Dan vrea o vizită de substanță în SUA. Iar consilierii lui se laudă prin gura consilierului Cristian Diaconescu cu faptul că lucrează la planul întâlnirii cu Donald Trump. Întrebarea e: ce substanță? Cafeaua n-are […] The post Consilierii lui Nicușor Dan se laudă îi pregătesc o întâlnire „de substanță” cu Donald Trump. Ok. Mai ușor cu substanțele! appeared first on IMPACT.ro.
23:20
România, țara cu cei mai mulți tineri care nu muncesc. Unul dintre motive: se face dimineață la ore nepotrivite # Impact.ro
România bate recorduri europene: cei mai mulți tineri care nu muncesc și nici nu studiază. Explicația? Salariul prea mic, bineînțeles. Dar și programul de lucru matinal. „Programul începe prea devreme”, spun ei. Angajatorii dau startul […] The post România, țara cu cei mai mulți tineri care nu muncesc. Unul dintre motive: se face dimineață la ore nepotrivite appeared first on IMPACT.ro.
23:20
Ideologul rus Alexandr Dughin amenință omenirea cu arma nucleară! Altul care și-a anulat abonamentul la Netflix și acum se plictisește… # Impact.ro
Dughin, filosoful atomic al Rusiei, a anunțat că omenirea trebuie să se aștepte la „încercări monstruoase”. Traducere: omul probabil că și-a reziliat Netflixul, ca ideologul George Simion, și acum, de plictiseală, amenință planeta cu butonul […] The post Ideologul rus Alexandr Dughin amenință omenirea cu arma nucleară! Altul care și-a anulat abonamentul la Netflix și acum se plictisește… appeared first on IMPACT.ro.
09:50
Rapid – Farul Constanţa, meci contând pentru etapa a 12-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 4 octombrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post SuperLiga: Rapid vs Farul Constanţa – Ianis Zicu revine în Giuleşti appeared first on IMPACT.ro.
09:30
FC Argeş – Petrolul Ploieşti, meci contând pentru etapa a 12-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 4 octombrie 2025, de la ora 17:30, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: FC Argeş vs Petrolul Ploieşti – Piteştenii, la o victorie de locul 1 appeared first on IMPACT.ro.
01:10
Producția de energie a României a crescut imens datorită furtunii. Acum e momentul să se dubleze iar prețul la curent! # Impact.ro
România a descoperit noua sa resursă strategică: furtuna. De fiecare dată când bate vântul, eolienele din Dobrogea încep să toarcă mai tare ca pisicile la mângâiat și produc mai mult curent decât poate consuma țara. […] The post Producția de energie a României a crescut imens datorită furtunii. Acum e momentul să se dubleze iar prețul la curent! appeared first on IMPACT.ro.
3 octombrie 2025
23:20
AUR spune că președintele Nicușor Dan trebuie suspendat. Se cam plictisește domnul Simion fără Netflix… # Impact.ro
Rămas fără seriale, George Simion și-a găsit nou hobby: suspendarea președinților. După ce Nicușor Dan a îndrăznit să vorbească despre ingerințele Rusiei, AUR a lansat propriul raport – „Lovitura de Stat: ediția cu parfum de […] The post AUR spune că președintele Nicușor Dan trebuie suspendat. Se cam plictisește domnul Simion fără Netflix… appeared first on IMPACT.ro.
23:10
S-a inundat Gara de Nord! Ar fi super să putem călători și cu vapoarele pe liniile CFR, că astea merg mai repede # Impact.ro
După furtună, Gara de Nord s-a transformat într-un port. Călătorii au fost nevoiți să sară de pe peron direct în bărcuțe improvizate din bagaje. Situația însă poate fi speculată în folosul călătoriilor: să se bage […] The post S-a inundat Gara de Nord! Ar fi super să putem călători și cu vapoarele pe liniile CFR, că astea merg mai repede appeared first on IMPACT.ro.
22:50
Putin susține că „mii de europeni” se mută în Rusia. El visează să se mute nu mii, ci zeci de milioane. Cu tot cu țările lor # Impact.ro
Potrivit lui Putin, Europa se mută încet-încet în Rusia, atrasă de „valorile tradiționale”. În realitate, europenii care se mută sunt mai ales pensionari care au încurcat trenurile. Visul lui Putin, însă, e altul: să mute […] The post Putin susține că „mii de europeni” se mută în Rusia. El visează să se mute nu mii, ci zeci de milioane. Cu tot cu țările lor appeared first on IMPACT.ro.
22:50
Ilie Bolojan spune că subvențiile pentru partide vor fi reduse cu 10%. E ok 10%. Exact cât vor avea PNL și PSD la alegeri, împreună # Impact.ro
Guvernul a anunțat reducerea subvențiilor pentru partide cu 10%. Dar nu acum, cu la anul. Și încă nu e sută la sută sigur: se vor tăia banii pe ultima lună a anului viitor, dar încă […] The post Ilie Bolojan spune că subvențiile pentru partide vor fi reduse cu 10%. E ok 10%. Exact cât vor avea PNL și PSD la alegeri, împreună appeared first on IMPACT.ro.
22:40
Iohannis, lăsat de ANAF fără casa din centrul Sibiului. Dar nu e problemă: acum, că s-a întors la meditații, își poate lua alte case # Impact.ro
Klaus Iohannis a rămas fără casa din Sibiu, cea centrală, valoroasă, dar situația nu e deloc tragică. Fostul președinte s-a întors la ocupația lui de bază: meditațiile. Cum piața e pe val, cu două-trei ore […] The post Iohannis, lăsat de ANAF fără casa din centrul Sibiului. Dar nu e problemă: acum, că s-a întors la meditații, își poate lua alte case appeared first on IMPACT.ro.
22:40
Simion și-a anulat abonamentul la Netflix, în semn de protest față de „propaganda woke” pe care o distribuie rețeaua, în opinia lui. Acum se uită doar la televiziunile rusești, unde singura dramă disponibilă este dacă […] The post George Simion și-a anulat abonamentul la Netflix. Îi ajunge Rossia-1 appeared first on IMPACT.ro.
22:30
Japonezii încearcă să țină departe urșii de localități cu un „zid” sonic. Să nu pună manele în zidul sonic. Nu funcționează, s-a încercat deja la noi # Impact.ro
În Japonia, urșii sunt ținuți departe de sate cu un zid invizibil de sunete ascuțite. Practic, un fel de gard electric pentru urechi. Niponii sunt convinși că animalele vor fugi imediat. Experiența românească arată însă […] The post Japonezii încearcă să țină departe urșii de localități cu un „zid” sonic. Să nu pună manele în zidul sonic. Nu funcționează, s-a încercat deja la noi appeared first on IMPACT.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.