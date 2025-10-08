16:30

Primăria Capitalei ar putea să introducă o taxă pentru șoferii care nu au mașinile înmatriculate în București sau Ilfov. Nu e pentru prima dată când se dorește introducerea unei taxe, iar proiectul urmează să fie […] Articolul ESENȚIAL | Taxă specială pentru șoferii care nu au mașinile înmatriculate în București sau Ilfov. Proiectul, pe masa PMB apare prima dată în B365.