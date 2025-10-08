Paralizia. Cod roșu de neputință (SpotMedia)
Efectele neașteptate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor magistraților: „CCR are capacitatea să dea decizii solomonice” (Adevărul) - Secretarul de Stat Marco Rubio se întâlnește azi la Washington cu ministrul Oana Țoiu. E prima întâlnire la nivel înalt cu un reprezentant al Administrației Trump după anularea și repetarea alegerilor prezidențiale (G4Media)
Când oamenii cumpără aur înseamnă că vremurile sunt „ruginite”. Astfel ar putea fi caracterizată o perioadă în care achizițiile de metal prețios au crescut. Iar cumpărătorii nu sunt doar băncile centrale, ci și investitorii care fac parte, în general, din clasa de mijloc.
Vicecampioana olimpicã Mihaela Cambei s-a întors în țară cu trei medalii de la Campionatele Mondiale de haltere din Norvegia, dintre care una de aur. Performanța Mihaelei este cu atât mai meritorie cu cât ea a evoluat la o categorie superioară față de cea de la Paris. Pentru sportiva legitimată la clubul Dinamo nu există pauză, ea urmând să se pregătească în următoarea perioadă pentru europeanul de tineret.
Petiție ”Fără păcănele la parterul blocurilor”. Declic: Guvernul face presiuni ca proiectul să fie respins (interviu) # RFI
Proiectul de lege care interzice sălile de joc la parterul blocurilor e aproape de votul final în Camera Deputaților. Însă acum, pe ultima sută de metri, Guvernul a transmis un punct de vedere prin care se opune legii și face presiuni ca proiectul să fie respins, spune la RFI, Cătălina Hopârteanu, manager de proiect la Declic, ONG care a lansat o petiție în susținerea acestei legi. "Când deputații văd zeci de mii de semnături, calculul politic se schimbă și sunt șanse mai mari să voteze în interesul cetățenilor, nu în cel al industriei jocurilor de noroc.", mai spune Cătălina Hopârteanu.
Profesorul de economie Cristian Păun la RFI: România plătește polițele unui model de dezvoltare păgubos început prin 2019 # RFI
Economia românească va înregistra un avans de doar 0,4% în acest an, față de un nivel de 1,3% previzionat în luna iunie, arată cea mai recentă analiză făcută de Banca Mondială. În plus, în urmatorii doi ani, creșterea PIB-ului României ar urma să fie cu 0,6 puncte procentuale mai mică decât se estima în luna iunie, de 1,3% fata de așteptările de 1,9% mai arată instituția financiară internațională.
Stelian Bujduveanu: Şcolile Municipiului Bucureşti vor fi închise pe perioada Codului Roşu, miercuri # RFI
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat marţi că şcolile din Municipiului Bucureşti vor fi închise pe perioada Codului Roşu, miercuri, decizia urmând să fie anunţată de Comitetul pentru situaţii de urgenţă, în scurt timp. El a precizat că în funcţie de cum evoluează lucrurile în această seară, vor lua decizii şi pe aparatul administrativ, cu privire la administraţia publică, potrivit news.ro.
În 2024, Trupa Amphitrio a lansat cel de-al treilea album. În 2025, "Timelines" este relansat în format vinil, pe 8 octombrie, în Club Control din București, într-un dublu concert alături de Blue Noise. Un vinil de colecție care vine, deloc întâmplător, după proiectul Amphitrio "What Freedom Sounds Like", un turneu european ce a marcat împlinirea a 35 de ani de la eliberarea din regimul comunist și, implicit, celebrarea aceluiași număr de ani de libertate a expresiei artistice.
Cod roșu de ploi și vânt puternic în București, de marți seară până miercuri după-amiază. Cantitățile de apă pot ajunge și la 140 de litri pe metru pătrat. Autoritățile trebuie nu să le spună oamenilor că e posibil să-i izbească un panou publicitar, ci să se asigure că asta nu se va întâmpla, declară la RFI Irina Zamfirescu, de la ActiveWatch.
Coaliţia se reuneşte, marţi, în şedinţă, la Palatul Victoria, de la ora 14.00, pentru a finaliza negocierile privind reforma administraţiei. PSD a anunţat deja, prin vocea primarului Lia Olguţa Vasilescu, că este de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate dar şi ca primarii şi preşedinţii de CJ să aibă o a doua opţiune, reducerea cu 10% a bugetului pe salarizare. În plus, reducerile trebuie să se facă şi în administraţia centrală. În şedinţă este aşteptată o discuţie şi cu privire stabilirea datei alegerilor la Primăria Capitalei, în condiţiile în care PSD a anunţat că vine cu o condiţie pentru organizarea scrutinului în noiembrie, şi anume un candidat unic al coaliţiei sau fiecare partid să vină cu un candidat separat.
Cseke Attila: Aproape un sfert din administrația din România nu va trebui să reducă personalul # RFI
Aproape un sfert din primăriile și consiliile județene din România nu vor trebui să facă reduceri de personal, pentru că funcționează în parametri potriviți. Pe de altă parte, direcțiile și inspectoratele deconcentrate aflate în subordinea aceluiași minister ar putea fi comasate, a anunțat la Cluj ministrul Dezvoltării Regionale, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila.
Meteorologii au extins avertizarea Cod roşu de ploi torenţiale şi abundente, astfel că aceasta vizează, până miercuri, la ora 15.00, judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti, unde se vor acumula cantităţi de apă de 80-100 şi izolat 120-140 de litri pe metrul pătrat. Alte 14 judeţe din Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi al Olteniei se vor afla sub Cod portocaliu de ploi, în timp ce judeţe din Dobrogea, Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei şi din zona Carpaţilor de Curbură se află sub incidenţa unui Cod galben. În Bucureşti, vremea va fi închisă şi deosebit de rece şi va ploua.
Eugen Tomac, consilier prezidențial, la RFI: Statul trebuie să-și reseteze relația cu Diaspora # RFI
Relația cu românii de peste hotare este o prioritate pentru președintele Nicușor Dan, spune într-un interviu la RFI eurodeputatul PMP Eugen Tomac, proaspăt numit consilier onorific la Palatul Cotroceni pentru românii de pretutindeni. El vorbește între altele despre noi instrumente pentru Diaspora de a se implica în viața economică din România și despre nevoia de a simplifica procedurile de acordare a cetățeniei române: ”Vom pune pe masă propuneri în acest sens”.
Quid prod(t)est? Cum au transformat judecătorii și procurorii România în stat de drept suspendat (Europa Liberă) # RFI
SURSE Curtea Constituțională ar putea amâna încă o dată decizia pe reforma pensiilor magistratilor până pe 14 sau 16 octombrie (G4Media) - Opinie: De ce Ilie Bolojan nu pariază pe investiții? (DW) - Primăriile intră în „febra luminițelor de Crăciun”: câți bani se duc pe brazi gigantici și ghirlande cu LED (SpotMedia)
Superliga de fotbal are un lider inedit. FC Botoșani a profitat de înfrângerea Universității Craiova în fața campioanei FCSB și s-a cocoțat pe primul loc în clasament. Rapid are același număr de puncte ca echipa moldavă și este pe locul 2, în timp ce Craiova a coborât pe 3. Tudor Furdui face analiza etapei a 12-a.
Economia mai primește o veste rea. Datele statistice arată o scădere a consumului în luna august a.c. Evident, august 2025 este o lună mai specială din motive ușor de bănuit și anume creșterea TVA. Experții se întrebau cum va reacționa economia și respectiv consumatorii în momentul în care creșterea de TVA va deveni operațională.
Autoritățile din Constanța au decis suspendarea cursurilor în toate școlile miercuri, din cauza avertizărilor meteo severe. Sud-estul României intră sub cod roșu de ploi abundente, iar meteorologii avertizează că se pot acumula până la 120 l/mp, cu risc ridicat de inundații. Vor fi sub cod roșu județele Constanța, Călărași și Ialomița.
Diana Șoșoacă, urmărită penal pentru 11 infracțiuni. Procurorii au cerut ridicarea imunității europarlamentarei # RFI
Parchetul General a anunţat oficial punerea în mişcare a urmăririi penale faţă de Diana Șoșoacă, pentru 11 infracțiuni. Eurodeputata a mers, luni, la Parchetul General, unde a anunţat că procurorii i-au adus la cunoştinţă faptul că are calitatea de inculpat, dar a refuzat să dea o declaraţie. Șoșoacă a spus că „România intră în dictatură" şi „urmează arestări masive ale celor care susţin cauza naţionalistă".
Sebastian Zachmann: De buna organizare și de bunele sfaturi pe care Nicușor le primește de la consilieri depinde mandatul de președinte și imaginea României # RFI
Nicuşor Dan si-a numit cei 16 consilieri prezidenţiali. Pe listă se află, între alţii, fostul premier Ludovic Orban, europarlamentarul Eugen Tomac, Valentin Naumescu, profesor la UBB Cluj şi Marius Lazurca, rechemat recent din postul de ambasador al României în Mexic.
CFR Călători anunță tren direct București – Kiev și retur, din 10 octombrie. Un bilet în vagon de dormit, cu patru paturi în cabină, costă puțin peste 70 de dolari.
Peste o sută de firme de transport ridesharing au prejudiciat statul cu 175 de milioane de lei, a descoperit Direcţia Generală Antifraudă Fiscală în urma unor controale. Firmele funcţionau la negru, fără a declara fiscal veniturile generate şi fără a înregistra legal contractele de muncă ale şoferilor, respectiv fără a achita obligaţiile fiscale aferente.
Olguţa Vasilescu: Suntem de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi din administrația locală # RFI
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat luni, după şedinţa conducerii PSD, despre reforma administraţiei, că sunt de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate dar şi ca primarii şi preşedinţii de CJ să aibă o a doua opţiune, reducerea cu 10% a bugetului pe salarizare. Lia Olguţa Vasilescu a mai spus că în acest pachet vor să se discute şi de un procent de măcar 10% reduceri de personal din administraţia publică centrală, unde de ani de zile nu s-a operat o astfel de reformă.
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor şi reţinut sâmbătă la Salonic, a cerut luni instanţei elene să rămână în Grecia şi să nu fie extrădat în România. El a precizat că a cerut acelaşi lucru şi în urmă cu trei ani şi atunci i s-a aprobat. Observatornews.ro relatează că Oprescu ar fi fost plasat sub control judiciar, potrivit news.ro.
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) anunţă, luni, că procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire începe conform graficului, dar, având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare şi faptul că există încă asociaţii de proprietari/locatari care nu au deschis circuitul de încălzire, furnizarea agentului termic se va resimţi gradual.
Uniunea Europeană dorește introducerea unei taxe de 2 euro pentru coletele mici cu o valoare sub 150 de euro și vizează în principal comenzile din China și Turcia.
Preşedintele Nicuşor Dan și-a numit echipa de consilierii prezidenţiali | Unii preiau funcţia începând de luni, alţii de la 1 noiembrie # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a numit, luni, consilierii prezidenţiali. Unii dintre ei preiau funcţia de la 1 noiembrie, în timp ce alţii încep de luni. Pe listă se află, între alţii, fostul premier Ludovic Orban, europarlamentarul Eugen Tomac, Valentin Naumescu, profesor la UBB Cluj şi Marius Lazurca, rechemat recent din postul de ambasador al României în Mexic.
La Timișoara, primari din capitale europene și orașe din țări candidate la UE, alături de reprezentanți ai instituțiilor europene și lideri politici, au discutat despre viitorul Uniunii și rolul tot mai important al orașelor în procesul de extindere. Declarațiile făcute la Cities Summit arată nevoia unei Europe mai apropiate de cetățeni - și mai puțin dependente de guvernele naționale.
Eroul pozitiv din „Jaful secolului”, propunerea României la Oscar pentru „Cel mai bun film internațional”, nu face compromisuri, dar plătește prețul. Aceasta este declarația făcută la RFI România de regizorul Cristian Mungiu, care a semnat scenariul. Punctul de plecare al filmului nu este ficțiune, ci un fapt de presă: jaful de la muzeul Kunsthal din Rotterdam din 2012. Cristian Mungiu a legat povestea de teme sociale actuale.
Coteriile politice din plan central și local reacționează și opun rezistență foarte mare la intenția Guvernului de a face reforme, spune la RFI fostul premier Theodor Stolojan. El consideră că liderii coaliției dau populației un semnal foarte prost, pentru că după ce au majorat taxe și impozite, nu au reușit să ajungă la un acord privind reforma administrației centrale și locale.
În prezentarea oferită de Nicușor Dan liderilor europeni sunt pasaje, informații și probe din rechizitoriul Parchetului în dosarul Georgescu – Potra (HotNews) # RFI
Nicușor Dan eliberează din funcții 6 din 11 consilieri prezidențiali / Noile nominalizări vor fi făcute luni și intră în vigoare de la 1 noiembrie (G4Media) - Dobânzile sufocă deja bugetul – România, pe locul trei în UE la ponderea lor față de venituri: 1/3 din alocările suplimentare de la rectificare s-a dus pe costurile de finanțare – de trei ori mai mult decât a bugetat guvernul Ciolacu (CursDeGuvernare) - Peste 20 de ani de haos. Statul român le-a promis tinerilor pământ pentru case, dar nu știe câte terenuri are și nici câte cereri există (PressOne)
"Rinocerii" lui Eugen Ionescu în interpretarea trupei Taxi stârnesc ample reacții în spațiul public.În timp ce unii consideră piesa interpretată de Dan Teodorescu un manifest, alții o critică virulent. E o piesă pe care artistul a dedicat-o Republicii Moldova.
Elisabeta Lipă este un președinte de federație fericit. Canotorii români s-au întors săptămâna trecută de la Campionatele Mondiale de la Shanghai cu 6 medalii, 2 de aur si 4 de argint, performanță pe care țara noastră nu a mai obținut-o din anii 90. Lipă spune că pregătirea canotorilor trebuie să aibă punctul terminus la Jocurile de la Los Angeles în 2028.
Ca orice politician care se respectă premierul Ilie Bolojan a prezentat publicului un raport de guvernare referitor la primele 100 de zile de la Palatul Victoria. 100 de zile de guvernare au o anumită semnificație și anume în această perioadă orice guvern are șansa să realizeze sau să inițieze o serie de schimbări așteptate de societate. Logica este simplă și anume guvernul vine pe un val de simpatie validată electoral care îi permite să ia decizii dificile, chiar nepopulare.
Victor Negrescu: Am iniţiat o scrisoare către preşedintele CE prin care solicităm deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu R. Moldova # RFI
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că a iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări, o scrisoare către preşedintele Consiliului European, António Costa, prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinu, sâmbătă, lângă aeroportul din Salonic. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia. Informaţia a fost confirmată de Poliţia Capitalei.Sorin Oprescu a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție, însă el nu și-a ispășit pedeapsa, deoarece a fugit în Grecia.
Sportiva Mihaela Cambei, legitimată la CS Dinamo, a câştigat o medalie de aur şi două de argint la Campionatele Mondiale de haltere pentru seniori din Norvegia, la categoria 53 kg.
Peste o treime dintre bucureșteni folosesc inteligența artificială pentru informare (sondaj Avangarde) # RFI
Un sondaj realizat de Avangarde la comanda G4Media.ro arată că inteligența artificială (AI) începe să câștige teren în rândul bucureștenilor, dar generează în același timp speranțe și temeri. Datele arată că 22% dintre respondenți folosesc deja instrumente de AI precum ChatGPT, Gemini sau Grok pentru a se informa.
Sute de copaci au fost doborâţi de vânt în Capitală şi în judeţul Ilfov, în timp ce sute de mașini au fost avariate, conform bilanţului prezentat sâmbătă dimineaţă de reprezentanţii ISU.
România are din ce în ce mai puțini profesori tineri în învățământul liceal și gimnazial. Iar în contextul reformelor din această vară, în care mii de posturi s-ar putea desființa și în care școlile se comasează, tinerii sunt si mai putin atrași de meseria de profesor. Expertul în educație, Marian Staș, spune la RFI că nu măsurile de austeritate sunt de vină, ci modul în care tinerii sunt formați să devina dascali.
Nicușor Dan a promulgat legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome # RFI
Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, care prevede restructurarea ANRE, ASF și ANCOM, anunță Agerpres.
Expoziție inedită cu mașini din perioada socialistă, duminică, la Biblioteca Națională a României # RFI
Retromobil Club România, prin filiala sa din București organizează expoziția eveniment “Socialistele Orașului”, ediția a V -a care va avea loc pe esplanada Bibliotecii Naționale a României, la ora 10.00, duminică 5 octombrie 2025 printr-un eveniment de presă ce va include și un tur ghidat la care vor participa toți expozanții.
Bilanțul premierului Bolojan la 100 de zile: Am evitat falimentul| Nu a fost austeritate ce s-a făcut, ci măsuri de responsabilitate # RFI
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la împlinirea a 100 de zile de când acest guvern a depus jurământul, că a luat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare. ”Agenţiile de rating au confirmat că am făcut ceea ce este necesar şi a fost un prim pas pentru a recâstiga încrederea în România şi a recâştiga încrederea cetăţenilor noştri spunându-le adevărul”, a declarat el.
Bucureștiul Posibil, demers care adună idei și comunități pentru un oraș așa cum ne-am dori să fie # RFI
12 locuri din București, dominate de mașini și asfalt, au trecut prin expertiza specialiștilor din echipa extinsă Străzi pentru Oameni și prin imaginația artiștilor new-media Liviu Bărbulescu și Răzvan Petre, iar între 3-5 octombrie vor fi prezentate într-o expoziție multimedia care reimaginează orașul. O discutie pornind de la acest demers, cu Teodora Ștefan de la Asociația Străzi pentru Oameni, în emisiunea RFI360.
Un bărbat de 33 de ani care locuia în judeţul Bistriţa - Năsăud este cercetat pentru acte de terorism după ce a realizat dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe unele testându-le în propria locuinţă şi în împrejurimi. El a accesat online materiale de propagandă teroristă şi ar fi deţinut astfel de materiale, în scopul însuşirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare, afirmă anchetatorii. Bărbatul a fost reţinut, iar vineri judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Cluj a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Alexandru Corneschi: "Maratonul se alergă în primul rând cu inima, cu capul și după, cu picioarele." # RFI
Pe 11 și 12 octombrie 2025 se aleargă într-o noua ediție a Maratonului București. De peste 20 de ani Alexandru Corneschi face asta la nivel de sport de performanță fiind considerat unul dintre cei mai rapizi maratoniști români. În cariera sa a participat la mai mult de 20 de maratoane, iar recordul personal l-a stabilit în 2022 la Berlin: 2 ore, 13 minute și 39 de secunde. Alexandru Corneschi a revenit în studioul emisiunii RFI360.
Fostul președinte Iohannis a fost executat silit de ANAF și a pierdut jumătate din casa din Sibiu # RFI
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că a preluat, în condiţiile legii, cota de o jumătate din imobilul din Sibiu deţinut de Klaus Iohannis până în 2015. ”Foştii proprietari şi-au exprimat acordul cu privire la accesul AJFP Sibiu în spaţiu, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus ANAF în situaţia de a prelua bunul prin schimbarea yalei”, explică ANAF.
Zamfir (PSD) la RFI: E aberant ca o instanță să suspende un acord de mediu, din cauza unor popândăi # RFI
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, o acuză la RFI pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu, că întârzie emiterea avizelor pentru trei hidrocentrale. Senatorul cere finalizarea investițiilor în unități începute acum 30-40 de ani, oprite de instanțe, la sesizarea unor ONG-uri: ”Eu am înțeles că trebuie să avem grijă și de niște peștișori și de niște păsărele cărora le tulburăm cuibul, dar România trebuie să se dezvolte și dezvoltarea unei țări înseamnă până la urmă să afectezi mediul”.
Zamfir (PSD) la RFI: Reforma nu înseamnă concediere colectivă. Românii o duc mai bine ca ungurii # RFI
Românul trăiește astăzi mai bine decât ungurul, grecul sau croatul, susține la RFI liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, care consideră că reformele trebuie făcute cu cap. PSD și PNL încă nu s-au înțeles asupra reducerilor de cheltuieli din administrația locală.
O aplicație online permite publicului larg participarea la licitații pentru active care se vând rapid sau în condiții speciale, precum active ale companiilor aflate în insolvență.
