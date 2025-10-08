Scurgere de amoniac la rafinăria din Năvodari. Garda de Mediu a cerut oprirea uneia dintre instalații

07:00

Ce se va întâmpla cu Guvernul și cu PNRR în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor magistraților? Specialiștii consultați de „Adevărul” susțin că cel mai probabil decizia, fie că se dă acum sau la un nou termen, nu va afecta nici PNRR și nici nu va determina demisia premierului.