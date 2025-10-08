Traficul din Iași, „paralizat” de Sf. Parascheva. LISTA străzilor închise – UPDATE

04:20

Singurii care câștigă de pe urma cametei sunt cămătarii înșiși și... statul. Victimele pot spera cel mult să ajungă să-i vadă după gratii pe cei care le-au extorcat de bani. Infracțiunea este dificil de dovedit, întrucât anchetatorii trebuie să demonstreze că paravanul, reprezentat de regulă de un contract civil de împrumut care nu menționează nicio dobândă, este fals, dar și că pentru cel care o practică, camăta este un mod de viață. Un om de afaceri a fost adus la sapă de lemn fiindcă a avut neinspirația să se împrumute de la cămătari. La judecată s-a ales doar cu daune morale de 6.000 de lei