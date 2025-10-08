UPDATE - Cod roşu de ploi în Constanţa – O maşină a fost luată de viitură / O persoană aşteaptă pe capotă să fie salvată / Pompierii se deplasează pe jos / Alte două persoane, blocate de plafonul unei maşini, salvate de pompieri - FOTO

06:50

Hamas a anunţat, marţi, că este gata să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Gaza, pe baza planului preşedintelui Donald Trump, dar că are în continuare cerinţe, în timp ce prim-ministrul Qatarului şi mediatorii americani de rang înalt s-au îndreptat spre Egipt pentru a se alătura negocierilor indirecte dintre gruparea militantă palestiniană şi Israel, transmite Reuters.