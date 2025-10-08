UPDATE - Cod roşu de ploi în Constanţa – O maşină a fost luată de viitură / O persoană aşteaptă pe capotă să fie salvată / Pompierii se deplasează pe jos / Alte două persoane, blocate de plafonul unei maşini, salvate de pompieri - FOTO
News.ro, 8 octombrie 2025 09:20
O maşină a fost luată de viitură în Constanţa, iar o persoană aşteaptă pe capotă de fie salvată. În drum spre intervenţie, pompierii au mai salvat două persoane care erau blocate pe o maşină. Echipele primăriei intervin în continuare, iar ieşirea autobuzelor pe traseu a fost suspendată temporar.
• • •
Acum 5 minute
09:50
Creaţia unuia dintre cei mai prolifici machetatori şi gravori de mărci poştale, la Muzeul Naţional de Istorie a României # News.ro
Creaţia unuia dintre cei mai prolifici machetatori şi gravori de mărci poştale, Ion Dumitrana, este prezentată într-o expoziţie la Muzeul Naţional de Istorie a României.
09:50
Mihai Fifor: NU! NU îl atac pe premierul Bolojan. Dar, câtă vreme cred - şi toate datele de până acum confirmă - că direcţia în care duce ţara, cu o încăpăţânare demnă de un kamikaze, nu este cea bună, am datoria să o spun # News.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor susţine, miercuri, că nu-l atacă deloc pe premierul Ilie Bolojan, dar are datoria să atragă atenţia atunci cînd consideră că ”direcţia în care duce ţara, cu o încăpăţânare demnă de un kamikaze, nu este cea bună”.
09:50
Festivalul Internaţional de Film de la Varşovia - „Dracula” de Radu Jude, selectat, Maria Popistaşu şi Alexandru Baciu prezintă lungmetrajul „Y” iar Cristian Mungiu va susţine un masterclass # News.ro
Pelicule româneşti au fost selecţionate în secţiuni competitive la Festivalul Internaţional de Film de la Varşovia care are loc între 10 şi 19 octombrie, anunţă Institutul Cultural Român, care susţine prezenţa cineaştilor.
Acum 30 minute
09:30
UPDATE - Cod roşu de ploi în Constanţa – O maşină a fost luată de viitură / O persoană a aşteptat pe capotă să fie salvată / Alte două persoane, blocate de plafonul unei maşini, salvate de pompieri - FOTO # News.ro
O maşină a fost luată de viitură în Constanţa, iar o persoană a aşteptat pe capotă să fie salvată. În drum spre intervenţie, pompierii au mai salvat două persoane care erau blocate pe o maşină. Între timp, circulaţia mijloacelor de transport a fost reluată.
09:30
Prima întâlnire a unui înalt oficial român cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Oana Ţoiu va avea consultări politico-diplomatice cu oficialul administraţiei Trump # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, se află, miercuri, în SUA şi va avea consultări politico-diplomatice cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Este primul înalt oficial român care discută cu reprezentanţi de rang înalt ai administraţiei Trump. Marco Rubio este şi consilierul pentru securitate naţională al preşedintelui Donald Trump.
Acum o oră
09:20
UPDATE - Cod roşu de ploi în Constanţa – O maşină a fost luată de viitură / O persoană aşteaptă pe capotă să fie salvată / Pompierii se deplasează pe jos / Alte două persoane, blocate de plafonul unei maşini, salvate de pompieri - FOTO # News.ro
O maşină a fost luată de viitură în Constanţa, iar o persoană aşteaptă pe capotă de fie salvată. În drum spre intervenţie, pompierii au mai salvat două persoane care erau blocate pe o maşină. Echipele primăriei intervin în continuare, iar ieşirea autobuzelor pe traseu a fost suspendată temporar.
09:20
„The Witcher”, sezonul 4, are premiera pe Netflix în 30 octombrie. Trailer oficial - FOTO/ VIDEO # News.ro
Sezonul 4 al serialului „The Witcher”, cu Liam Hemsworth în rolul vrăjitorului Geralt, va avea premiera pe Netflix în 30 octombrie.
09:20
Români, moldoveni, ucraineni şi ruşi, într-o bandă care fura maşini de lux din Europa şi le vindea în Dubai. Cum acţionau - VIDEO # News.ro
Poliţiile italiană, spaniolă şi belgiană au destructurat o reţea criminală din Europa de Est acuzată de furt de maşini de lux şi traficarea acestora către Dubai pentru revânzare, au anunţat marţi autorităţile italiene şi agenţiile de cooperare poliţienească şi judiciară din UE, relatează Reuters.
09:10
UPDATE - Cod roşu de ploi în Constanţa – O maşină a fost luată de viitură / O persoană aşteaptă pe capotă să fie salvată / Ieşirea autobuzelor pe traseu, suspendată temporar / Alte două persoane, blocate de plafonul unei maşini, salvate de pompieri - FOTO # News.ro
O maşină a fost luată de viitură în Constanţa, iar o persoană aşteaptă pe capotă de fie salvată. În drum spre intervenţie, pompierii au mai salvat două persoane care erau blocate pe o maşină. Echipele primăriei intervin în continuare, iar ieşirea autobuzelor pe traseu a fost suspendată temporar.
09:00
Conor McGregor, unul dintre cei mai mari staruri ai Ultimate Fighting Championship (UFC), cea mai faimoasă ligă din MMA, a acceptat marţi o suspendare de 18 luni după ce a ratat trei controale antidoping în 2024, potrivit unui comunicat al agenţiei antidoping pentru sporturile de luptă (CSAD). Sancţiunea, retroactivă începând cu 20 septembrie 2024, este valabilă până la 20 martie 2026, relatează Le Figaro.
Acum 2 ore
08:50
Constructorul european Airbus a atins marţi o bornă istorică în industria aviatică, după ce familia de aeronave A320 a depăşit modelul 737 al americanilor de la Boeing, devenind cel mai livrat avion cu reacţie din toate timpurile, transmite Reuters.
08:40
Valentin Naumescu: Dacă preşedintele Donald Trump va primi anul acesta Premiul Nobel pentru pace, nimeni nu va putea spune că nu există argumente în acest sens / Pentru România, este esenţială menţinerea alianţei cu SUA în cadrul unui NATO puternic # News.ro
Consilierul prezidenţial Valentin Naumescu, care va prelua mandatul la 1 noiembrie şi se va ocupa de afaceri europene, afirmă, miercuri, că există argumente pentru ca preşedintele american Donald Trump să primească Premiul Nobel pentru pace. În plus, Naumescu apreciază că pentru europa, dar în special pentru România, ”este esenţială menţinerea alianţei cu SUA în cadrul unui NATO puternic”.
08:30
Bulevard din Timişoara tranzitat zilnic de 9 linii de transport în comun, cu peste 14.000 de călători, reamenajat / Se realizează culoar special pentru autobuze / Lucrările, făcute doar noaptea # News.ro
Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, anunţă, miercuri, că un bulevard tranzitat zilnic de 9 linii de transport în comun, cu peste 14.000 de călători, este reamenajat şi se realizează un culoar special pentru autobuze. Lucrările vor fi făcute doar noaptea.
08:20
Sora lui Dolly Parton a cerut fanilor să se roage pentru cântăreaţa americană de muzică country, care a amânat mai multe concerte din cauza problemelor de sănătate, transmite AFP.
08:10
UPDATE - Avertizări de ploi abundente – Pompierii au intervenit în 42 de localităţi şi în Bucureşti / Roci căzute de pe versant au lovit o maşină / Un vehicul aflat în deplasare, lovit de un copac / Nu s-au înregistrat victime / Precizările Apa Nova # News.ro
Pompierii au intervenit în 42 de localităţi din 16 judeţe şi în Bucureşti, în urma ploilor abundente şi a furtunilor, dar nu s-au înregistrat probleme deosebite. În Caraş-Severin, roci căzute de pe versant au lovit o maşină, iar în Bucureşti un vehicul aflat în deplasare a fost lovit de un copac. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.
08:00
Cod roşu de ploi în Bucureşti - Apa Nova - În 20 de ore s-a cumulat peste 96 % din cantitatea medie de precipitaţii pe luna octombrie / Sistemul de canalizare, tranzitat de un debit maxim comparabil cu debitul Prutului / Aproape 350 de sesizări soluţionat # News.ro
Compania Apa Nova a anunţă că, în decurs de 20 de ore, începând de marţi dimineaţă, ca urmare a precipitaţiilor abundente, în Bucureşti, s-a cumulat peste 96 % din cantitatea medie de precipitaţii aferentă lunii octombrie, iar debitul maxim care a tranzitat sistemul de canalizare este comparabil cu cel al Prutului. În contextul codului roşu de precipitaţii, au fost primite şi soluţionate aproape 350 de sesizări.
08:00
Cod roşu de ploi în Constanţa – O maşină a fost luată de viitură / O persoană aşteaptă pe capotă de fie salvată / Ieşirea autobuzelor pe traseu, suspendată temporar - FOTO # News.ro
O maşină a fost luată de viitură în Constanţa, iar o persoană aşteaptă pe capotă de fie salvată. Echipele primăriei intervin în continuare, iar ieşirea autobuzelor pe traseu a fost suspendată temporar.
08:00
Vânzările Mercedes-Benz au scăzut în trimestrul al treilea, în timp ce BMW a raportat o creştere puternică în SUA şi Europa # News.ro
Producătorii auto germani Mercedes-Benz şi BMW au înregistrat evoluţii contrastante în trimestrul al treilea din 2025. În timp ce Mercedes-Benz a raportat o scădere de 12% a livrărilor globale, afectată de tarifele americane şi de concurenţa tot mai dură din China, BMW a anunţat o creştere de 8,8% a vânzărilor, impulsionată de performanţele solide din Europa şi Statele Unite, relatează Reuters.
Acum 4 ore
07:50
Preşedintele Emmanuel Macron s-a aflat, marţi, sub presiune, chiar şi din partea aliaţilor săi, pentru a găsi o soluţie rapidă la impasul politic din Franţa, după ce primul său prim-ministru şi fost aliat l-a îndemnat să demisioneze pentru binele ţării, transmite AFP.
07:40
Avertizări de ploi abundente şi furtuni – Pompierii au intervenit în 42 de localităţi din 16 judeţe şi în Bucureşti / Roci căzute de pe versant au lovit o maşină / Un vehicul aflat în deplasare, lovit de un copac / Nu s-au înregistrat victime # News.ro
Pompierii au intervenit în 42 de localităţi din 16 judeţe şi în Bucureşti, în urma ploilor abundente şi a furtunilor, dar nu s-au înregistrat probleme deosebite. În Caraş-Severin, roci căzute de pe versant au lovit o maşină, iar în Bucureşti un vehicul aflat în deplasare a fost lovit de un copac. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.
07:40
Meta anunţă un update pentru algoritmul folosit în secţiunea video a platformei, care, printre altele, va oferi mai mult control şi conţinut mai proaspăt.
07:30
Columbia înregistrează cea mai bună recoltă de cafea din ultimele decenii, dar avertizează asupra unei scăderi în 2025/2026 # News.ro
Columbia a încheiat cel mai bun an agricol pentru cafea din ultimele peste trei decenii, datorită condiţiilor meteorologice favorabile şi reînnoirii plantaţiilor, însă producţia este aşteptată să scadă în următorul ciclu, a anunţat marţi Federaţia Naţională a Cultivatorilor de Cafea, citată de Reuters.
07:20
Avertizări de ploi abundente şi furtuni – Pompierii au intervenit în 42 de localităţi din 16 judeţe şi în Bucureşti / Roci căzute de pe versant au lovit o maşină / Un vehicul aflat în deplasare lovit de un copac / Nu s-au înregistrat victime # News.ro
Pompierii au intervenit în 42 de localităţi din 16 judeţe şi în Bucureşti, în urma ploilor abundente şi a furtunilor, dar nu s-au înregistrat probleme deosebite. În Caraş-Severin, roci căzute de pe versant au lovit o maşină, iar în Bucureşti un vehicul aflat în deplasare a fost lovit de un copac. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.
07:10
Forţele ruse au capturat aproape 5.000 de km pătraţi de teritoriu ucrainean în 2025, afirmă Putin # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat, marţi, că forţele ruse au capturat aproape 5.000 de km pătraţi de teritoriu ucrainean în acest an, susţinând că Moscova şi-a păstrat ”iniţiativa strategică completă” pe câmpul de luptă. Câştigurile reprezintă aproximativ 1% din suprafaţa terestră a Ucrainei, aducând controlul total al Rusiei la aproape 20%, transmite France 24.
06:50
Hamas afirmă, cu ocazia aniversării războiului, că este gata să ajungă la un acord privind Gaza, dar condiţiile rămân neschimbate / Negocierile de miercuri, ”un indicator decisiv al posibilităţii de a se înregistra progrese” # News.ro
Hamas a anunţat, marţi, că este gata să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Gaza, pe baza planului preşedintelui Donald Trump, dar că are în continuare cerinţe, în timp ce prim-ministrul Qatarului şi mediatorii americani de rang înalt s-au îndreptat spre Egipt pentru a se alătura negocierilor indirecte dintre gruparea militantă palestiniană şi Israel, transmite Reuters.
06:50
Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a reluat marţi apelul pentru consolidarea rolului internaţional al monedei euro, argumentând că zona euro este adesea ”un spectator nevinovat” afectat de şocuri generate în SUA şi pe alte pieţe majore, relatează Reuters.
06:40
Companiile europene se pregătesc pentru cel mai slab trimestru din ultimul an în materie de profituri # News.ro
Perspectivele privind sănătatea financiară a companiilor europene s-au îmbunătăţit uşor, potrivit celor mai recente prognoze publicate marţi, însă rezultatele anticipate pentru al treilea trimestru ar urma să fie cele mai slabe din primul trimestru al anului 2024.
06:30
Două sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale din Texas au sosit în Illinois, a declarat marţi un oficial al Pentagonului, înaintea unei desfăşurări planificate în Chicago, la care se opun cu tărie oficialii democraţi locali, transmite AFP.
06:20
Giorgia Meloni dezvăluie, la televizor, o plângere la CPI cu privire la complicitate la genocid în Fâşia Gaza, împotriva sa, miniştrilor Apărării şi de Externe şi directorului grupului Leonardo # News.ro
Şefa Guvernului italian Giorgia Meloni anunţă marţi seara că o plângere cu privire la ”complicitate la genocid” împotriva sa şi a doi miniştri de-ai săi a fost depusă la Curtea Penală Internţaională (CPI), din cauza susţinerii Israelului de către Roma, relatează AFP.
06:20
Cod roşu de ploi în Bucureşti – Pompierii au gestionat 38 de intervenţii / Un copac a căzut peste o maşină în care erau două persoane / Acestea au refuzat transportul la spital # News.ro
ISU Bucureşti-Ilfov a intervenit pentru gestionarea a 38 de situaţii de urgenţă generate de vreme, de marţi dimineaţă până miercuri dimineaţă. În Sectorul 4, un copac a căzut peste o maşină în care erau două persoane, dar acestea au refuzat transportul la spital.
06:10
Curtea Constituţională, aşteptată miercuri să decidă asupra legilor din pachetul 2 de măsuri destinate reducerii deficitului, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, inclusiv reforma pensiilor magistraţilor, contestată de ÎCCJ # News.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) reia, miercuri, analiza proiectelor de lege pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, în pachetul doi de măsuri pentru reducerea deficitului, după ce la şedinţa din 24 septembrie, a amânat o decizie în privinţa a patru dintre proiectele Guvernului, atacate de partidele din Opoziţie şi a proiectului din acelaşi pachet, privind reforma pensiilor magistraţilor, contestat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
06:00
Banca Mondială majorează prognoza de creştere economică a Chinei la 4,8%, în pofida tensiunilor comerciale cu SUA # News.ro
Banca Mondială a revizuit marţi în creştere prognoza privind creşterea economică a Chinei pentru 2025, anticipând un avans de 4,8% al PIB-ului, faţă de estimarea anterioară de 4%, publicată în aprilie, transmite CNBC.
Acum 6 ore
05:40
OMC majorează prognoza de creştere a comerţului mondial pentru 2025, dar avertizează asupra unei încetiniri în 2026 # News.ro
Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) a anunţat marţi o revizuire în creştere a estimărilor privind expansiunea comerţului global pentru anul 2025, însă a avertizat că perspectivele pentru 2026 s-au deteriorat considerabil, transmite CNBC.
05:20
Acţiunile companiilor de lux europene au crescut marţi, pe fondul debuturilor creative şi al speranţelor de redresare a vânzărilor # News.ro
Acţiunile marilor grupuri de lux din Europa au urcat marţi, ducând indicele sectorial european al luxului la cel mai ridicat nivel din luna mai, în contextul lansărilor de colecţii semnate de noi directori de creaţie şi al eforturilor brandurilor de a face produsele mai accesibile, transmite Reuters.
05:00
Instalaţie din Rafinăria Năvodari, închisă de Garda de Mediu ca urmare a unei scurgeri de amoniac detectate în sistemul de răcire # News.ro
O instalaţie din Rafinăria Năvodari a fost închisă temporar de către comisarii Gărzii de Mediu, ca urmare a unei scurgeri de amoniac detectate în sistemul de răcire.
Acum 12 ore
01:20
Netanyahu le promite israelienilor, la doi ani de la atacul de la 7 octombrie, ”întoarcerea tuturor ostaticilor”. Trump vede o ”şansă” reală a unui acord. Steve Witkoff, premierul Qatarului şi şeful spionajului turc sosesc miercuri la negocierile de la Sh # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu le promite marţi israelienilor, care marcau doi ani de la atacul sângeros al Hamas în sudul Israelului, realizarea tuturor obiectivelor Războiului în Fâşia Gaza împotriva mişcării islamiste palestiniene, începând cu cel al eliberării ”tuturor ostaticilor”, relatează AFP.
01:00
Netanyahu le promite israelienilor, la doi ani de la atacul de la 7 octombrie, ”întoarcerea tuturor ostaticilor”. Trump vede o şansă reală a unui acord. Steve Witkoff, premierul Qatarului şi şeful spionajului turc sosesc miercuri la negocierile de la Shar # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu le promite marţi israelienilor, care marcau doi ani de la atacul sângeros al Hamas în sudul Israelului, realizarea tuturor obiectivelor Războiului în Fâşia Gaza împotriva mişcării islamiste palestiniene, începând cu cel al eliberării ”tuturor ostaticilor”, relatează AFP.
00:20
Giorgia Meloni dezvăluie, la televizor, o plângere la CPI cu privire la complicitate la genocid în Fâşia Gaza, împotriva sa, miniştrilor Apărării şi de Externe şi directorului grupului Leonardo # News.ro
Şefa Guvernului italian Giorgia Meloni anunţă marţi seara că o plângere cu privire la ”complicitate la genocid” împotriva sa şi a doi miniştri de-ai săi a fost depusă la Curtea Penală Internţaională (CPI), din cauza susţinerii Israelului de către Roma, relatează AFP.
00:00
Trei conducători europeni, doi francezi şi un ceh, ai unui ONG care furnizează analize în domeniul securităţii altor asociaţii umanitare, arestaţi cu privire la spionaj în Burkina Faso # News.ro
Trei conducători europeni ai ONG-ului INSO, inclusiv doi francezi şi un ceh, au fost arestaţi în Burkina Faso, anunţă marţi junta care se află la putere în această ţară, care-şi asumă o politică suveranistă şi antiimperialistă, relatează AFP.
7 octombrie 2025
23:50
Un milion de dolari pentru a câştiga un punct împotriva unui jucător profesionist: noua idee a Openului Australiei pentru a atrage publicul # News.ro
Organizatorii Openului Australiei au anunţat, marţi, crearea „punctului de un milion” în cadrul ediţiei din 2026 a primului turneu de Grand Slam al sezonului de tenis.
23:30
Politehnica Bucureşti anunţă suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică pentru ziua de miercuri.
23:20
Selecţioner al Coastei de Fildeş din ianuarie 2024, Emerse Faé, câştigător al Cupei Africii pe Naţiuni (CAN) la doar două săptămâni după numirea sa, nu se bucură de unanimitate. Mai mulţi suporteri s-au plâns în special de lista selecţionerului ivorian, care a reacţionat la „haterii” săi direct pe contul său de Instagram.
23:20
UE se mobilizează să lupte împotriva terapiilor de conversie a orientării sexuale sau identităţii de gen, pentru că nu le poate interzice, anunţă comisarul european al Egalităţii Hadja Lahbib, după ce peste un milion de europeni îi cer Comisiei să le inte # News.ro
Comisia Europeană (CE) vrea să lupte împotriva terapiilor conversiei lesbienelor gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor, deoarece nu poate să le interzică, declară marţi comisarul european însărcinat cu Egalitatea Hadja Lahbib AFP.
23:10
Intervenţii ale pompierilor în Bucureştri şi Ilfov, din cauza vremii – Au fost afectate 12 autoturisme / Nu s-au înregistrat victime # News.ro
Pompierii din Bucureştri şi Ilfov au avut, marţi, până la ora 22.30, 24 de intervenţii din cauza vremii, fiind afectate 12 autoturisme.
23:00
Instalaţie din Rafinăria Năvodari, închisă de Garda de Mediu ca urmare a unei scurgeri de amoniac detectate în sistemul de răcire # News.ro
O instalaţie din Rafinăria Năvodari a fost închisă temporar de către comisarii Gărzii de Mediu, ca urmare a unei scurgeri de amoniac detectate în sistemul de răcire.
22:50
Tanczos Barna, despre eliminarea CASS pentru unele categorii: E o situaţie destul de complicată / Nu putem garanta că colegii noştri nu vor vota ”pentru” # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, marţi seară, că UDMR încearcă să respecte deciziile care se iau în coaliţie şi să voteze ca atare în Parlament, însă, în cazul eliminării CASS pentru mamele aflate în concediul de îngrijire a copiilor, nu poate garanta că parlamentarii formaţiunii nu vor vota ”pentru”. ”E o situaţie destul de complicată”, a transmis liderul UDMR.
22:50
Ştefan Mindea, medic român pregătit în SUA: Chirurgia spinală minim invazivă era foarte, foarte nouă / Scopul job-ului meu a fost ca să dezvolt tehnicile acestea # News.ro
Medicul neurochirurg Ştefan Mindea a povestit că a înfiinţat la Spitalul Stanford din Statele Unite ale Americii, unde a lucrat din 2008 până în 2013, un compartiment în chirurgia spinală minim invazivă.
22:40
Preşedintele american Donald Trump a fost foarte amabil marţi cu premierul canadian Mark Carney şi a lăudat ”multe progrese” în negocierile comerciale dificile între ţările lor, însă fără să ofere concesii concrete, relatează AFP.
22:40
„Accidentul s-a produs dintr-o simplă eroare umană”: au fost dezvăluite cauzele morţii lui Felix Baumgartner # News.ro
Justiţia italiană a dezvăluit cauzele morţii tragice a lui Felix Baumgartner, decedat pe 17 iulie la Porto Sant'Elpidio, în Italia.
22:30
Intervenţii ale pompierilor în şapte judeţe şi în Bucureşti, din cauza vremii / Nu s-au semnalat victime / Operaţiunile în Portul Midia, oprite din cauza vântului # News.ro
Pompierii au intervenit, marţi, până la ora 21.00, în şapte judeţe şi în Bucureşti, din cauza vremii, fiind scoasă apă din subsoluri şi curţi şi fiind îndepărtaţi copaci căzuţi. Nu s-au semnalat victime.
