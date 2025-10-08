Ploaia îți poate strica mașina! La ce trebuie să ai atenția sporită și cum se poate evita situația

19:20

Termenul de otrovert a mai fost folosit și în trecut și presupune că oamenii care au acest tip de personalitate împrumută trăsături atât de la introvertiți, cât și de la extrovertiți. Cei care au personalitatea otrovert nu țin mereu cont de părerea grupului și nici nu au nevoie de compania cuiva pentru a se simți bine.