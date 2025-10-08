Ploaia îți poate strica mașina! La ce trebuie să ai atenția sporită și cum se poate evita situația
SpyNews, 8 octombrie 2025 09:20
Da, ai auzit bine! Ploaia îți poate strica mașina, iar reparațiile nu sunt ieftine! Iată cum poți preveni această situație și la ce trebuie să fii foarte atent în sezonul ploios!
Acum 15 minute
09:40
Operațiune de salvare în Constanța! Un șofer blocat pe capota mașinii sale din cauza inundațiilor a fost preluat de pompieri | FOTO # SpyNews
Un șofer din Constanța a rămas blocat cu mașina pe stradă, miercuri dimineață, din cauza inundațiilor severe. Bărbatul a ieșit din mașină și s-a urcat pe capotă, unde a așteptat pompierii. Un echipaj a ajuns la el și l-a salvat.
Acum o oră
09:20
09:10
Imagini apocaliptice din Constanța și București! Furtuna a făcut dezastru. Copaci căzuți peste mașini și case inundate | VIDEO # SpyNews
Efectele codului roșu de ploi din România se resimt în orașe precum Constanța și București. Ciclonul Barbara a provocat daune mari: copaci căzuți peste mașini, școli închise, drumuri blocate și case inundate. În București, mai multe cartiere au rămas fără electricitate.
Acum 2 ore
08:40
Este oficial! Claudia Pătrășcanu și iubitul ei s-au despărțit după doi ani de relație! Anunțul a fost făcut chiar de către artistă, care a și explicat cum s-a produs separarea.
Acum 12 ore
23:50
Invitați în ediția din această seară a emisiunii Un show păcătos, Francisca și TJ Miles au vorbit deschis despre unul dintre cele mai emoționante momente din viața lor: venirea pe lume a primului lor copil. Artista a mărturisit că și-a ales deja modul în care vrea să nască și a spus dacă iubitul ei va asista sau nu la emoționantul moment.
23:30
Asia Express, 7 octombrie 2025. Ce au făcut Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, câștigătorii imunității mari, în timp ce echipele erau în drum spre misiune: „Ne-am gândit la săracii colegi” # SpyNews
Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au câștigat imunitatea mare, la Asia Express, în ediția în care echipele s-au reunit. Cei doi au stat fără grija jocurilor de amuletă și s-au cazat la un hotel de lux din Vietnam, în timp ce restul echipelor pregăteau un ceai pe care l-au servit localnicilor.
23:30
Oana Roman, mesaj cu subînțeles. Ce a transmis vedeta la ceas de seară: "Am rămas valoroasă" # SpyNews
Oana Roman a publicat un mesaj sincer și plin de subînțeles pe rețelele de socializare, mesaj în care a vorbit despre integritate, adevăr și felul în care a ales să-și trăiască viața. Ce gânduri a transmis vedeta la ceas de seară.
22:40
Cum o descrie Andrei Rotaru de la Insula Iubirii pe soacra lui, mama Cristinei. Femeia nu a fost de acord ca cei doi să se împace # SpyNews
Invitat în platoul SpyNews TV alături de Cristina, Andrei Rotaru, fost concurent la Insula Iubirii, a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu soacra sa, mama Cristinei.
22:40
Asia Express, 7 octombrie 2025. Ce echipă a câștigat amuleta. Răsturnare de situație spre finalul probei # SpyNews
Trei echipe s-au luptat pentru jocul de amuletă, la Asia Express. Deși au avut la început un avantaj, Dan Alexa și Gabi Tamaș nu au câștigat proba. Echipa care a obținut amuleta a fost și cea care a stabilit ordinea în care au plecat celelalte echipe.
22:20
Teroare pentru o fostă ispită de la Insula Iubirii! Cineva încearcă să intre peste ea în casă: ”Locuiesc singură, m-am speriat foarte tare” # SpyNews
O fostă ispită de la Insula Iubirii trăiește un adevărat coșmar! Tânăra abia dacă mai are liniște în propria locuință, după ce, zile la rând, cineva a încercat să intre peste ea în casă. Declarații exclusive despre momentele de groază prin care trece.
22:20
Cătălin Botezatu și iubita s-au despărțit oficial! Nicolle Fota se mută definitiv din România, după separare # SpyNews
Cătălin Botezatu și iubita s-au separat oficial. Nicolle Fota se mută definitiv din România, după separarea de designer. Mai mult, am aflat și care este starea de sănătate a manechinului, după ce în vara acestui an s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.
22:20
Reacția lui Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după ce artistul s-a căsătorit cu Andreea! Ce le-a transmis # SpyNews
Prima reacție a lui Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după ce artistul s-a căsătorit cu actuala parteneră, Andreea, în Maldive. Ce i-a transmis fosta parteneră influencerului. Declarații exclusive.
22:20
Alina Puşcău, traseu complicat la mall! De intrat, a intrat... de ieşit... mai complicat! Asia Express, pistol cu apă! # SpyNews
Alina Pușcău se află în continuare în România, după ce a locuit mulți ani în America. Concurenta de la Asia Express și-a petrecut timpul alături de o prietenă și au dat o fugă la mall. Bruneta a avut ceva probleme atunci când a vrut să iasă dintr-un supermarket, însă un domn binevoitor a rezolvat imediat situația.
22:20
Andrei Păunescu, acuzat că l-a înșelat pe singurul aliat în dosarul moștenirii de patru milioane de euro! Declarație exclusivă # SpyNews
Andrei Păunescu declanșează un scandal de proporții: artistul este acuzat că, după ce s-a văzut cu sacii-n car în dosarul moștenirii de aproape patru milioane de euro, a rupt contractul semnat cu avocatul său în urmă cu zece ani, ca să nu-i mai plătească onorariul.
22:20
Situație scandaloasă în dosarul furtului de identitate! Terapeut celebru, în pragul disperării # SpyNews
În timp ce pe la televizor și pe site-urile de socializare oferă sfaturi prețioase, explicând cum să nu devenim victimele escrocilor, în viața reală, polițiștii îi lasă pe niște infractori să comită infracțiuni pe bandă rulantă, deși știu și cine sunt autorii, și cine sunt persoanele folosite drept paravan.
22:00
Raed Arafat, semnal de alarmă în contextul Codului Roșu! Ce a transmis șeful DSU: „Populația să fie pregătită cu apă și alimente ...” # SpyNews
În contextul avertizărilor meteo de Cod Roșu, șeful DSU, Raed Arafat, a lansat un apel important către populație: oamenii ar trebui să fie pregătiți cu rezerve de apă și alimente, în cazul în care vor rămâne izolați o perioadă. Ce a transmis șeful DSU.
22:00
Asia Express, 7 octombrie 2025. Ștefan Floroaica s-a emoționat când a vorbit despre familia lui. Dezvăluirile pe care nu le-a mai făcut până acum # SpyNews
Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au câștigat imunitatea din ediția precedentă, la Asia Express. Concurenții au putut să se cazeze la un hotel de lux din Vietnam și să se relaxeze pentru câteva zile. Ștefan Floroaica a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre familia lui.
21:30
Nu mai fierbe sau găti spanacul la abur! Trucul unui specialist pentru a obține un preparat cu un gust desăvârșit # SpyNews
Dacă obișnuiești să fierbi sau să gătești spanacul la abur, s-ar putea să îi distrugi, fără să-ți dai seama, gustul natural și valoarea nutritivă. Dacă vei ține cont de un truc recomandat de un expert în gastronomie vei obține un preparat cu un gust desăvârșit.
21:30
Asia Express, 7 octombrie 2025. Ce echipe s-au calificat pentru jocul de imunitate. De ce a izbucnit Olga Barcari în lacrimi # SpyNews
Primele trei echipe care au ajuns la Irina Fodor s-au calificat pentru jocul de imunitate, la Asia Express. Olga Barcari a izbucnit în lacrimi, atunci când a aflat că ea și Karmen Minune au ajuns primele.
21:10
Număr de telefon gratuit pus la dispoziție în timpul Codului Roșu. Unde pot suna bucureștenii dacă au nevoie de ajutor # SpyNews
În contextul avertizărilor Cod Roșu de vreme extremă emise de meteorologi, autoritățile din Capitală au pus la dispoziția locuitorilor un număr de telefon gratuit, unde locuitorii pot cere ajutor sau informații utile.
21:00
Asia Express, 7 octombrie 2025. Ce probă au primit concurenții. Echipele luptă pentru ultima imunitate din Vietnam # SpyNews
Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au câștigat penultima imunitate din Vietnam, la Asia Express. În joc a fost pusă și ultima imunitate din această etapă, la care au participat toate echipele, mai puțin cea care a obținut penultima amuletă.
Acum 24 ore
20:30
Dana Badea, fosta ispită de la Insula iubirii, se operează din nou. La ce intervenții apelează, după ce a slăbit # SpyNews
Dana Badea și-a micșorat stomacul în aproape un an. Fosta ispită de la Insula iubirii a slăbit de la 87 de kilograme, dar vrea să arate impecabil și mai ales să ajungă la 60 de kilograme. Astăzi, bruneta a fost supusă unei noi intervenții.
20:30
Donald Trump, atac dur la adresa activistei Greta Thunberg. I-a sugerat să meargă la medic: "E complet nebună" # SpyNews
Președintele SUA, Donald Trump, a ironizat-o pe Greta Thunberg după deportarea ei din Israel, descriind-o ca fiind „scandalagiana” și cu „probleme de gestionare a furiei”.
19:50
Mireasa - Capriciile iubirii. Cum a reacționat Liviu, după ce Emily a declarat că nu vrea o relație cu el. Cei doi au recunoscut în trecut că se plac # SpyNews
Liviu de la Mireasa a format un cuplu pentru puțin timp cu Ștefania. Cei doi s-au despărțit în urmă cu o săptămână, după ce Ștefania a ajuns la concluzia că Liviu o place în continuare pe Emily. Concurenta a spus, însă, că nu vrea o relație cu el.
19:50
Vladimir Putin, președintele Rusiei, este adesea subiect de discuție în spațiul public, însă puțini știu ce înălțime are, de fapt. Detaliul mai puțin știut despre liderul rus.
19:20
Novak Djokovic s-a prăbușit pe teren în timpul unui meci, în Shanghai. Sportivului i-a fost rău și cu o zi înainte | FOTO # SpyNews
Novak Djokovic a trecut prin clipe dificile în timpul unui meci desfășurat la Shanghai, unde s-a prăbușit pe teren. Sportivul nu se simțea bine nici cu o zi înainte, când a acuzat stări de rău în timpul unei alt meci.
19:20
Ce este otrovert, noul tip de personalitate descoperit de specialiști. Cum să îți dai seama că faci parte din această categorie # SpyNews
Termenul de otrovert a mai fost folosit și în trecut și presupune că oamenii care au acest tip de personalitate împrumută trăsături atât de la introvertiți, cât și de la extrovertiți. Cei care au personalitatea otrovert nu țin mereu cont de părerea grupului și nici nu au nevoie de compania cuiva pentru a se simți bine.
19:00
Ce semnificație are numele special ales de Carmen Grebenișan pentru fiul ei. Influencerița a devenit mamă pentru prima dată pe data de 5 octombrie # SpyNews
Carmen Grebenișan a devenit mamă pentru prima dată pe 5 octombrie și a ales un nume deosebit pentru băiețelul ei: Kadri. Prenumele are origini turcești și este un nume rar în România, dar încărcat de simbolism.
18:50
Adriana Bahmuțeanu vrea să se mute definitiv în America, după cununia civilă cu George Restivan. Cu ce s-ar ocupa în SUA: „Aș câștiga foarte mult” # SpyNews
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit civil pe 2 octombrie 2025. Soțul vedetei urmează să plece în America, acolo unde este stabilit. Și Adriana Bahmuțeanu vrea să plece în SUA în viitorul apropiat și știe deja și cu ce s-ar ocupa dacă ar locui acolo.
18:20
Acces Direct. O mamă își strigă disperarea. Georgiana vrea să își crească liniștită băiețelul bolnav. În prezent, copilul are domiciliul la tată # SpyNews
În ediția Acces Direct din data de 7 octombrie, Georgiana și-a spus durerea. Tânăra mamă își dorește să-și poată crește în liniște băiețelul, care are probleme de sănătate. În prezent, copilul locuiește la tată, iar ea luptă pentru a-i putea fi alături zi de zi, nu doar în timpul vizitelor.
18:20
Daciana Sârbu, declarații despre noul ei iubit. De ce nu și-a dorit să se afișeze alături de actualul partener: „Nu am anticipat...” # SpyNews
Daciana Sârbu și-a asumat relația cu noul ei iubit în urmă cu câteva săptămâni. Cei doi au mers împreună la un eveniment, acolo unde a fost prezentă și Irina, fiica biologică ei biologică și a lui Victor Ponta. Fosta soție a premierului a făcut declarații despre actualul ei partener.
18:00
Carmen Grebenișan, primele imagini cu băiețelul ei! Ce nume special a ales influencerița pentru primul ei copil | FOTO # SpyNews
Carmen Grebenișan a devenit mamă pentru prima dată cu câteva ore bune în urmă, însă abia de curând a făcut publice primele imagini cu băiețelul ei. Emoționată și cu un zâmbet larg pe buze, influencerița l-a prezentat pe micuț și a dezvăluit și numele special ales pentru primul ei copil.
17:30
Suferă sau nu Alex Bodi, după despărțirea de Ancuța? Afaceristul și fosta iubită s-au separat de curând # SpyNews
Alex Bodi și Ancuța s-au despărțit după câteva luni de relație. Afaceristul s-a afișat deja cu o altă femeie, la scurt timp după separarea de fosta iubită, semn că nu este afectat de cele întâmplate în relația cu fosta lui parteneră.
17:20
Vremea extremă închide o universitate din București! S-a decis suspendarea cursurilor din cauza condițiilor meteo severe anunțate # SpyNews
O universitate din București a luat decizia de a suspenda cursurile, pe fondul avertizărilor meteo de vreme extremă emise pentru Capitală. Măsura vine ca o precauție pentru protejarea studenților și a personalului.
17:10
Laura Cosoi are patru fetițe și recunoaște că sunt și provocări în rolul de mamă. Vedeta nu le tolerează orice copiilor ei și are o regulă esențială pe care o respectă cu sfințenie de fiecare dată.
16:50
Incident grav în centrul Madridului! O clădire s-a prăbușit. Au fost identificate trei victime, iar pompierii continuă căutările sub dărâmături # SpyNews
Panică în centrul Madridului după ce o clădire s-a prăbușit! Până în acest moment, autoritățile au confirmat că există trei victime, însă pompierii continuă să caute posibili supraviețuitori sub dărâmături. Operațiunile de salvare sunt în plină desfășurare.
16:40
Imagini exclusive. Cum a arătat locul în care Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit! Așa ceva doar în filme mai vezi | FOTO # SpyNews
Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit în Maldive, în urmă cu o zi. Nici măcar partenera cântărețului nu a știut planul lui, iar totul a fost de vis. Ceremonia a avut loc pe plajă și nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării.
16:40
Cât costă o noapte de cazare în locația aleasă de Dorian Popa pentru a se căsători. Prețurile nu sunt deloc mici # SpyNews
Dorian Popa a ales o destinație de vis pentru a face un pas important din viața lui: nunta. Artistul și aleasa inimii lui s-au căsătorit în Maldive, într-un resort de lux, cu peisaje spectaculoase și servicii exclusiviste. Cât costă, de fapt, o noapte de cazare acolo? Prețurile nu sunt deloc unele mici.
16:10
Se închid toate școlile și grădinițele din București, în 8 octombrie, din cauza codului roșu de ploi abundente # SpyNews
Toate școlile și grădinițele din București se vor închide mâine, 8 octombrie 2025, din cauza codului roșu de precipitații abundente, care vizează șase județe din țară, inclusiv Capitala. Alerta este valabilă de astăzi, de la ora 21:00, până mâine, la ora 15:00. Cantitățile de precipitații ar putea să ajungă la peste 140 l/mp.
16:00
Imagini emoționante de la nunta Selenei Gomez făcute publice de abia acum! Ce s-a întâmplat ”în culise” # SpyNews
Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit în data de 27 septembrie 2025 și au avut parte de o nuntă elegantă. La mai bine de o săptămână de la marele eveniment, celebra cântăreață a postat imagini din inimitate! Iată cum au decurs pregătirile.
15:00
Cine i-ar fi făcut rău Ioanei Popescu, înainte să moară! Mesajele care dovedesc că trăia în frică: ”Mă hărțuiesc 30 de bărbați” # SpyNews
Ies la iveală din ce în ce mai multe informații despre problemele din viața Ioanei Popescu, înainte de moarte! Conform unor înregistrări, jurnalista ar fi fost hărțuită de 30 de bărbați, care ar fi așteptat-o la colțul blocului, și ar fi trăit în teroare.
15:00
Rețetă de peşte cu cartofi şi sos tartar. Secretul lui Horia Manea pentru un preparat savuros # SpyNews
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, pâine cu unt, usturoi şi mozzarella, un fel principal, peşte cu cartofi şi sos tartar, şi un desert, biluţe cu scorţişoară şi iaurt grecesc.
14:30
Alertă în Capitală! Se ia în calcul închiderea școlilor! Codul roșu de ploi a fost extins în 6 județe, inclusiv în București # SpyNews
Codul roșu de ploi și inundații a fost extins în șase județe din România, inclusiv în București. Cantitatea de precipitații ar putea ajunge până la 120...140 l/mp, de marți, 7 octombrie, de la ora 21:00, până joi, la ora 15:00. Autoritățile din Capitală nu exclud închiderea școlilor pentru următoarele două zile.
13:40
Părinții copilului mutilat de câini în Mărășești, declarații tulburătoare! Tatăl băiatului își strigă durerea, în ziua în care a fost înmormântat # SpyNews
Lacrimi și durere pentru copilul de 3 ani, mort în Mărășești, județul Vrancea, după ce a fost sfâșiat de câini. Părinții băiețelului au făcut declarații tulburătoare în ziua în care micuțul este condus pe ultimul drum. Tatăl băiatului este cutremurat de durere.
13:10
Nadia Comăneci este o mamă mândră și împlinită! Fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani, a plecat de acasă la facultate. Campioana României a făcut declarații emoționante despre băiatul ei, în exclusivitate la Știrile Antena Stars!
12:30
Diseară, ceaiul le pune capac concurenților în Asia Express. Drumul Eroilor, din nou lider detașat de audiență # SpyNews
Schimbul de echipe de la Asia Express a adus aseară spectacol și surprize. Mult așteptatul mix între concurenți a schimbat complet dinamica cursei, generând tensiune, emoții și momente neașteptate.
12:20
Dorian Popa are o relație de iubire de un an cu Andreea. Povestea lor de iubire a evoluat repede, astfel că recent au devenit soț și soție în Maldive. Soția vloggerului este o tânără de succes, cu o carieră într-un domeniu respectat, iar Dorian Popa este foarte mândru de ea.
12:00
Antena Stars, partener strategic media al Bucharest Fashion Week. Un eveniment care pune în valoare identitatea modei românești # SpyNews
Dialogul european al modei capătă o nouă dimensiune odată cu aderarea Bucureștiului la European Fashion Alliance (EFA), cea mai importantă platformă care reunește 29 de or-ganizații de profil. În același timp, Antena Stars devine partener strategic al evenimentului Bucharest Fashion Week, ce va aduce în prim-plan identitatea creativă a designerilor români. Telespectatorii vor putea urmări intervențiile live susținute de Geanina Ilieș, aparițiile speciale ale unor vedete autohtone și detalii transmise direct din cadrul prezentărilor și evenimentelor care vor anima capitala în perioada următoare.
11:30
A fost stabilită cauza morții lui Felix Baumgartner! Anchetatorii au finalizat ancheta tragediei din data de 17 iulie 2025, din stațiunea Porto Sant’Elpidio, când partenerul Mihaelei Rădulescu și-a pierdut viața. La vremea aceea s-a speculat că parașutistul ar fi făcut infarct, dar ipoteza a fost contrazisă de anchetatori.
11:20
Serialul original Iubire cu parfum de lavandă aduce noi personaje care vor aprinde pasiunea și vor rescrie destine. Victoria Răileanu și Liviu Bora se alătură producției de la Antena 1 # SpyNews
Intrigi. Iubiri pasionale. Situații neașteptate. Dorințe ascunse. Povești care țin publicul în suspans. Personaje care transmit emoții puternice. Doi noi actori se alătură serialului original Iubire cu parfum de lavandă, semnat Ruxandra Ion și produs de către Dream Film Production, în cel de-al treilea sezon al proiectului care schimbă destine pentru totdeauna, difuzat în fiecare vineri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.
