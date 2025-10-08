Tragedie la Madrid. Doi morți și doi dispăruți, după ce un hotel s-a prăbușit în capitala Spaniei
Newsweek.ro, 8 octombrie 2025 09:20
Dramă în centrul Madridului. Două persoane au fost găsite decedate, iar alte două sunt în continuare...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
09:50
VIDEO Nomad, noua generație de drone Lockheed Martin cu tehnologie Matrix și zbor autonom # Newsweek.ro
Compania americană Lockheed Martin Sikorsky a prezentat oficial noua familie de drone Nomad™, o gene...
Acum 30 minute
09:30
VIDEO Cum arată primul film de la Hollywood regizat de Inteligența Artificială? Actorii, digitali # Newsweek.ro
Un regizor respectat la Hollywood a anunțat că va prezenta „primul film de la Hollywood regizat de ...
Acum o oră
09:20
Tragedie la Madrid. Doi morți și doi dispăruți, după ce un hotel s-a prăbușit în capitala Spaniei # Newsweek.ro
Dramă în centrul Madridului. Două persoane au fost găsite decedate, iar alte două sunt în continuare...
09:10
Astăzi, 8 octombrie, școlile din mai multe județe aflate sub cod roșu de ploi sunt închise. În aceas...
Acum 2 ore
08:50
Furtuni și ploi torențiale în București și alte 16 județe. Mașini avariate și copaci doborâți # Newsweek.ro
Meteorologii au emis avertizări cod roșu, portocaliu și galben de ploi și vijelii pentru jumătate di...
08:30
Mașinile electrice mai ieftin de reparat decât cele termice? Ce spun calculele mecanicilor # Newsweek.ro
Mulți spun, inclusiv producătorii, că mașinile electrice sunt mai ieftin de întreținut, având mai pu...
08:30
Francezii i cer demisia lui Macron din cauza crizei politice cu care se confruntă țara # Newsweek.ro
Preşedintele Emmanuel Macron s-a aflat, marţi, sub presiune, chiar şi din partea aliaţilor săi, pent...
08:10
Justiţia italiană a dezvăluit cauzele morţii tragice a lui Felix Baumgartner. Ce s-a întâmplat în ti...
08:10
4.900.000 pensionari primesc o pensie decentă de 2.612 lei în medie. Există și pensionari privilegia...
Acum 4 ore
07:50
Amendă de 500.000 lei de la Garda de Mediu pentru Rafinăria Năvodari după scurgerea de amoniac # Newsweek.ro
O instalaţie din Rafinăria Năvodari a fost închisă temporar de către comisarii Gărzii de Mediu, ca u...
07:40
Prima urină de dimineață îți arată cât de stresat ești. Ce spun cercetătorii despre culoare? # Newsweek.ro
Prima urină de dimineață îți arată cât de stresat ești. Ce spun cercetătorii despre culoare și hidra...
07:40
Ucraina va primi rachete Tomahawk cu rază medie de acțiune, dar inteligente. Caută singure țintele # Newsweek.ro
Conform informațiilor oficiale extrem de limitate de la Pentagon, racheta de căutare Tomahawk Block ...
07:30
Cum încalcă conducerea FRGR propriul cod etic: Mergeți doamnelor cu odraslele unde vedeți cu ochii # Newsweek.ro
Conducerea Federației Române de Gimnastică și-a încălcat propriul cod etic atunci când au folosit cu...
07:20
Horoscop 9 octombrie. Luna în Taur aduce o zi agitată Fecioarelor. Leii, discuții tensionate # Newsweek.ro
Horoscop 9 octombrie. Luna în Taur aduce o zi agitată Fecioarelor. Leii au parte de discuții tension...
07:10
Schimbări majore în acordarea biletelor de tratament la pensie. Când se dau în octombrie? # Newsweek.ro
Pensionarii care vor să obțină bilete de tratament la pensie trebuie să știe că au apărut noi modifi...
Acum 12 ore
22:10
Codul roşu din Bucureşti suspendă cursurile de la patru universităţi. Care sunt acestea? # Newsweek.ro
Codul roşu din Bucureşti, sub care ne aflăm în acest moment suspendă cursurile de la patru universit...
21:40
Consultantul fiscal Alexandra Smedoiu susţine că creşterea TVA este posibilă şi că am putea reveni l...
21:30
Mașina electrică Dacia Hipster, ar putea ajunge pe piață doar dacă UE relaxează normele de siguranță # Newsweek.ro
Mașina electrică Dacia Hipster, ar putea ajunge pe piață doar dacă UE relaxează normele de siguranță...
21:10
METEO Specialiștii contrazic „Codul Roșu” de ploi . Nu sunt pericole, ci doar o neplăcere de toamnă # Newsweek.ro
Este cod roșu de ploi abundente, vânt și vreme rea.Școlile sunt închise mâine. Specialiștii contraz...
21:00
Coaliţia ratează încă odată să facă reforma Administraţiei. Unde nu se înţeleg politicienii? # Newsweek.ro
Coaliţia de guvernare ratează încă odată să facă reforma Administraţiei. Unde nu se înţeleg de aceas...
Acum 24 ore
20:20
Trump ia în calcul operațiuni terestre în Venezuela. Ordonă încetarea demersurilor diplomatice # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, ia în calcul operațiuni terestre în Venezuela. Şeful statului nord-a...
20:10
Redă strălucirea tacâmurilor de argint cu folie de aluminiu, bicarbonat și sare. Un truc simplu # Newsweek.ro
Redă strălucirea tacâmurilor de argint cu folie de aluminiu, bicarbonat și sare. Un truc simplu. Tac...
20:00
Medic captiv la ruşi. Dinții i-au fost scoși cu un clește, iar degetele și coastele i-au fost rupte # Newsweek.ro
Captiv la ruşi, dinții i-au fost scoși cu un clește lui Ihor Kiryanenko, iar degetele și coastele i-...
19:50
De ce ai mâinile și picioarele mereu reci? Ce probleme de sănătate poate ascunde acest simptom # Newsweek.ro
Senzația permanentă de frig în mâini și picioare poate părea banală, dar adesea ascunde probleme de ...
19:30
Un bărbat a împuşcat un judecător, în timpul şedinţei de judecată. Unde s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Un bărbat a împuşcat un judecător, când acesta prezida şedinţa de judecată. Unde s-a întâmplat asta?...
19:20
Nu se pot mări pensiile până în anul 2032. Totul ne costă 40.000.000.000 €. Cine pierde? # Newsweek.ro
Nu se pot mări pensiile până în anul 2032 sau chiar dincolo de acesta. Tot ce trebuie făcut ne costă...
19:10
Cum să faci hrana uscată a câinelui mai gustoasă și atractivă să o mănânce cu poftă în fiecare zi # Newsweek.ro
Cum să faci hrana uscată a câinelui mai gustoasă și atractivă să o mănânce cu poftă în fiecare zi. D...
18:50
EXCLUSIV Lazikin Fate, comunitatea kurdă din România: Actualul președinte al Siriei va fi înlăturat # Newsweek.ro
Regimul interimar din Siria, condus de Ahmed al-Sharaa, fostul lider al organizației teroriste Jabha...
18:20
Mihaela Vlasceanu, fost rector SNSPA, personalitate marcantă a socilologiei româneşti, s-a stins # Newsweek.ro
Mihaela Vlasceanu, fost rector SNSPA, a încetat din viață. Comunitatea academică își exprimă regretu...
18:10
Mihaela Vlasceanu, fost rector SNSPA, personalitate marcantā a socilologiei româneşti a încetat din # Newsweek.ro
Mihaela Vlasceanu, fost rector SNSPA, a încetat din viață. Comunitatea academică își exprimă regretu...
17:50
Ajutor la pensie de 300€ pentru plata facturilor în țara cu 600.000 români. Acasă se dau 50 de lei # Newsweek.ro
Pensionarii din MareaBritanie, unde trăiesc 600.000 de români primesc un ajutor la pensie de 100 - 3...
17:50
Emil Gânj este pe lista celor mai căutați criminali din Europa. Ce recompensă este oferită? # Newsweek.ro
Emil Gânj, individul deosebit de periculos din județul Mureș care și-a ucis fosta iubită, apoi i-a i...
17:30
Spitalul pentru Copii din Iași a rămas fără director din nou. Managerul nu a stat nici o săptămână # Newsweek.ro
Noul manager interimar al Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Radu Constantin Luca,...
17:10
Călin Georgescu a aruncat porumbei albi în fața secției de poliție. Primul s-a prăbușit imediat # Newsweek.ro
Călin Georgescu a făcut un gest controversat și a aruncat porumbei albi în fața secției de poliție d...
17:10
OMS avertizează: Țigările electronice promovează dependența de nicotină și pun în pericol progresul ...
17:00
Călin Georgescu a făcut un gest controversat și a aruncat porumbei albi în fața secției de poliție # Newsweek.ro
Călin Georgescu a făcut un gest controversat și a aruncat porumbei albi în fața secției de poliție d...
16:50
Oficial japonez arestat la Paris după ce a fost surprins uitându-se pe laptop în timpul zborului # Newsweek.ro
Oficial japonez arestat la Paris după ce a fost surprins uitându-se pe laptop în timpul zborului. Ac...
16:20
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi la Palatul Victoria cu Ambasadorul Spaniei în România # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi la Palatul Victoria cu Ambasadorul Spaniei în România. În...
16:10
O primăriță din Germania a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacată cu un cuțit # Newsweek.ro
O primăriță din Germania a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacată cu un cuțit. Femeia...
16:10
Mihai Daraban: Expertiza operatorilor din Constanța, recunoscută de partenerii kazahi și chinezi # Newsweek.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a avut o întâlnire oficială c...
15:50
Merkel, „pusă la zid” de Polonia și baltici: A alimentat războiul și a slăbit Europa în fața Rusiei # Newsweek.ro
Fostul cancelar german Angela Merkel a stârnit un val de reacții negative în Polonia și țările balti...
15:50
O judecătoare de la Tribunalul București este cercetată disciplinar pentru că nu a motivat sute de h...
15:40
FOTO Un TIR din România, pericol public pe drumurile din Germania. Remorca, fără frâne, fier pe fier # Newsweek.ro
Mecanicii de la un service din Germania au chemat poliția când au descoperit că un TIR din România d...
15:20
Școlile din București ar putea fi închise din cauza ciclonului Barbara. Cod Roșu de ploi în Capitală # Newsweek.ro
Capitala și alte cinci județe intră, de marți seara, 7 octombrie 2025, sub Cod Roșu de ploi torenția...
15:10
Romanian Fashion Week își extinde scena la București, după 25 de ani de la prima ediție # Newsweek.ro
Romanian Fashion Week își extinde scena la București, după 25 de ani de la prima ediție. Irina Schro...
14:50
FOTO Noi semne pentru șoferi, în apropierea școlilor din București. Ce riscă dacă nu le respectă? # Newsweek.ro
În apropierea școlilor din București, au început să fie montate noi semne pentru șoferi, menite să c...
14:40
Rusia revine la atacurile cavaleriei. Putin pune câte doi militari pe un cal și îi trimite la luptă # Newsweek.ro
În regiunea Donbas, forțele rusești testează îmbunătățirea mobilității pe front cu ajutorul cailor ș...
14:40
Cum s-a evaporat creșterea pensiilor de la Marea Recalculare în 12 luni? Budăi, atac dur la Bolojan # Newsweek.ro
Newsweek vă arată că în doar 12 luni creșterea pensiilor de la marea recalculare s-a evaporat, a dis...
14:20
Cod roșu de ploi în București. Apa Nova mobilizează echipe extinse. Ce măsuri au fost luate # Newsweek.ro
Apa Nova mobilizează echipe extinse în teren, ca urmare a avertizării de vreme severă emisă pentru M...
14:00
Premiul Nobel pentru Fizică 2025 a fost câștigat de trei americani. Ce au descoperit cercetătoriihtt # Newsweek.ro
Academia Regală Suedeză de Ştiinţe de la Stockholm a decis să acorde Premiul Nobel pentru Fizică pe ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.