Connor McGregor, suspendat 18 luni pentru că a ratat trei teste antidoping
Primasport.ro, 8 octombrie 2025 09:20
Connor McGregor, suspendat 18 luni pentru că a ratat trei teste antidoping
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
09:30
Florin Tănase a intrat în ultimul an de contract cu FCSB, iar Gigi Becali a luat decizia finală: „Un milion de euro” # Primasport.ro
Florin Tănase a intrat în ultimul an de contract cu FCSB, iar Gigi Becali a luat decizia finală: „Un milion de euro”
Acum o oră
09:20
Connor McGregor, suspendat 18 luni pentru că a ratat trei teste antidoping
Acum 12 ore
23:40
Justiţia italiană a dezvăluit cauzele morţii tragice a lui Felix Baumgartner
23:40
LeBron James a făcut anunţul aşteptat de toţi fanii baschetului! Marea decizie luată de starul din NBA # Primasport.ro
LeBron James a făcut anunţul aşteptat de toţi fanii baschetului! Marea decizie luată de starul din NBA
23:30
Darius Olaru, „tăvălit” de fostul finanţator din România: „Doamne, iartă-mă! Zici că e la popice. Mă apucă mila când îl văd" # Primasport.ro
Darius Olaru, „tăvălit” de fostul finanţator din România: „Doamne, iartă-mă! Zici că e la popice. Mă apucă mila când îl văd"
23:20
Refuză Italia să joace meciul cu Israel? Gennarro Gattuso a făcut anunţul: „Este sfâşietor” # Primasport.ro
Refuză Italia să joace meciul cu Israel? Gennarro Gattuso a făcut anunţul: „Este sfâşietor”
23:10
Victor Angelescu, discurs exploziv în direct! Preşedintele Rapidului a venit cu replica pentru Andrei Nicolescu: „ Nu mi se pare normal ce s-a întâmplat ieri. Să vii să încerci să faci pe deşteptul” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Victor Angelescu, discurs exploziv în direct! Preşedintele Rapidului a venit cu replica pentru Andrei Nicolescu: „ Nu mi se pare normal ce s-a întâmplat ieri. Să vii să încerci să faci pe deşteptul” | VIDEO EXCLUSIV
22:40
Conducerea Rapidului, prima reacţie oficială după ce Alex Dobre şi suporterii au înjurat-o la unison pe Dinamo: „Nu mi se pare normal” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Conducerea Rapidului, prima reacţie oficială după ce Alex Dobre şi suporterii au înjurat-o la unison pe Dinamo: „Nu mi se pare normal” | VIDEO EXCLUSIV
22:30
VIDEO | Baschet masculin: U BT Cluj, prima victorie din BKT EuroCup, în deplasare cu Neptunas Klaipeda # Primasport.ro
VIDEO | Baschet masculin: U BT Cluj, prima victorie din BKT EuroCup, în deplasare cu Neptunas Klaipeda
22:00
Baschet masculin: U BT Cluj, prima victorie din BKT EuroCup, în deplasare cu Neptunas Klaipeda # Primasport.ro
Baschet masculin: U BT Cluj, prima victorie din BKT EuroCup, în deplasare cu Neptunas Klaipeda
22:00
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, 3-0! Elevii lui Eusebiu Tudor câştigă fără emoţii şi urcă pe locul 4 # Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, 3-0! Elevii lui Eusebiu Tudor câştigă fără emoţii şi urcă pe locul 4
21:40
După faptă, şi răsplată! Vestea primită de Dennis Man după ce marcat primul gol în tricoul lui PSV # Primasport.ro
După faptă, şi răsplată! Vestea primită de Dennis Man după ce marcat primul gol în tricoul lui PSV
21:40
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, 3-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Zukanovic marchează iar soarta meciului pare decisă # Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, 3-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Zukanovic marchează iar soarta meciului pare decisă
21:00
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, 2-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele şi-au majorat avantajul chiar înainte de pauză # Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, 2-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele şi-au majorat avantajul chiar înainte de pauză
Acum 24 ore
20:30
Afectat de căldură şi umiditate, Novak Djokovic s-a prăbuşit în timpul meciului din optimi de la Masters 1000 de la Shanghai # Primasport.ro
Afectat de căldură şi umiditate, Novak Djokovic s-a prăbuşit în timpul meciului din optimi de la Masters 1000 de la Shanghai
20:30
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au deschis scorul din penalty # Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au deschis scorul din penalty
20:20
Incredibil! Salariul astronomic pe care l-a cerut Hakim Ziyech pentru a semna cu CFR Cluj # Primasport.ro
Incredibil! Salariul astronomic pe care l-a cerut Hakim Ziyech pentru a semna cu CFR Cluj
20:10
Formula 1: Reclamanta care a iniţiat cazul de hărţuire ce a dus la demisia lui Christian Horner de la Red Bull şi-ar fi retras acuzaţiile în schimbul unei sume mari de bani # Primasport.ro
Formula 1: Reclamanta care a iniţiat cazul de hărţuire ce a dus la demisia lui Christian Horner de la Red Bull şi-ar fi retras acuzaţiile în schimbul unei sume mari de bani
20:10
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida # Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
20:00
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:50
Şoc în lumea fotbalului! Starul şi-a anunţat retragerea din activitate: „A venit momentul să închei un capitol cu adevărat special din viaţa mea” # Primasport.ro
Şoc în lumea fotbalului! Starul şi-a anunţat retragerea din activitate: „A venit momentul să închei un capitol cu adevărat special din viaţa mea”
19:30
MM Stoica răsuflă uşurat! Ce a transmis FRF cu două zile înainte de România – Moldova # Primasport.ro
MM Stoica răsuflă uşurat! Ce a transmis FRF cu două zile înainte de România – Moldova
19:30
Şoc în lumea fotbalului! Starul şi-a anunţat retragerea dina activitate: „A venit momentul să închei un capitol cu adevărat special din viaţa mea” # Primasport.ro
Şoc în lumea fotbalului! Starul şi-a anunţat retragerea dina activitate: „A venit momentul să închei un capitol cu adevărat special din viaţa mea”
19:20
Bomba anului! Radu Drăguşin, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter! Când s-ar putea materializa transferul fundaşului român la finalista Champions League # Primasport.ro
Bomba anului! Radu Drăguşin, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter! Când s-ar putea materializa transferul fundaşului român la finalista Champions League
18:50
Care este starea lui Asamoah, fostul jucător din Superligă: "I-a fost afectată coloana" # Primasport.ro
Care este starea lui Asamoah, fostul jucător din Superligă: "I-a fost afectată coloana"
18:40
Ioan Varga a făcut marele anunţ despre transferul lui Hakim Ziyech la CFR Cluj! Informaţia momentului în fotbalul românesc # Primasport.ro
Ioan Varga a făcut marele anunţ despre transferul lui Hakim Ziyech la CFR Cluj! Informaţia momentului în fotbalul românesc
18:20
CFR Cluj, anunţ cutremurător: „Se află la ATI. Are nevoie urgentă de sânge”
18:00
Dan Petrescu a fost ofertat! Decizia luată de fostul antrenor de la CFR Cluj
17:50
Dinamo va juca un meci amical cu o echipă din Macedonia de Nord
17:40
Tensiuni la cote maxime în vestiarul unui club cu pretenţii din SuperLiga! Antrenorul a intrat în conflict cu una dintre vedetele echipei # Primasport.ro
Tensiuni la cote maxime în vestiarul unui club cu pretenţii din SuperLiga! Antrenorul a intrat în conflict cu una dintre vedetele echipei
17:10
Gică Hagi, revenire fabuloasă în campionatul în care a scris istorie! „Regele” ar putea fi antrenorul unui internaţional român: „I-au adăugat numele pe listă” # Primasport.ro
Gică Hagi, revenire fabuloasă în campionatul în care a scris istorie! „Regele” ar putea fi antrenorul unui internaţional român: „I-au adăugat numele pe listă”
16:50
Spaniolii au făcut marele anunţ despre Lamine Yamal! Ce se întâmplă cu starul Barcelonei # Primasport.ro
Spaniolii au făcut marele anunţ despre Lamine Yamal! Ce se întâmplă cu starul Barcelonei
16:40
Harry Kane, decizie finală în privinţa viitorului său! Atacantul englez mai are contract cu Bayern până în 2027 # Primasport.ro
Harry Kane, decizie finală în privinţa viitorului său! Atacantul englez mai are contract cu Bayern până în 2027
16:10
Editorial Vlad Măcicăşan | Palma lui Leo. Motivele care îl fac un antrenor “underrated # Primasport.ro
Editorial Vlad Măcicăşan | Palma lui Leo. Motivele care îl fac un antrenor “underrated
15:40
Primele cuvinte ale lui Lisav Eissat ca internaţional român: „Mereu am simţit că partea românească din familia mea îmi va aduce ceva special” # Primasport.ro
Primele cuvinte ale lui Lisav Eissat ca internaţional român: „Mereu am simţit că partea românească din familia mea îmi va aduce ceva special”
15:00
Gazzetta Dello Sport, laude la adresa lui Cristi Chivu: „Este un alt jucător, renăscut, şi datorită muncii lui” # Primasport.ro
Gazzetta Dello Sport, laude la adresa lui Cristi Chivu: „Este un alt jucător, renăscut, şi datorită muncii lui”
13:10
Universitatea Craiova a confirmat cel mai dur scenariu în cazul accidentării lui Mihnea Rădulescu! Cât va lipsi de pe gazon extrema oltenilor # Primasport.ro
Universitatea Craiova a confirmat cel mai dur scenariu în cazul accidentării lui Mihnea Rădulescu! Cât va lipsi de pe gazon extrema oltenilor
13:00
Viciul necunoscut până acum cu care s-a confruntat Florinel Coman! Gigi Becali: „I-am luat un preot, l-am dus şi i-am zis: Spovedeşte-te, spune păcatele tale de la 7 ani, toate păcatele tale” # Primasport.ro
Viciul necunoscut până acum cu care s-a confruntat Florinel Coman! Gigi Becali: „I-am luat un preot, l-am dus şi i-am zis: Spovedeşte-te, spune păcatele tale de la 7 ani, toate păcatele tale”
12:30
Daniel Pancu a lăudat-o pe FC Botoşani, dar consideră o altă echipă drept surpriza acestui sezon: „Este o revelaţie puţin mai mare” # Primasport.ro
Daniel Pancu a lăudat-o pe FC Botoşani, dar consideră o altă echipă drept surpriza acestui sezon: „Este o revelaţie puţin mai mare”
12:10
Gino Iorgulescu s-a sesizat după ce a văzut starea gazonului din meciul Unirea Slobozia – Dinamo: „Oamenii mei de la Ligă vor merge la Clinceni” # Primasport.ro
Gino Iorgulescu s-a sesizat după ce a văzut starea gazonului din meciul Unirea Slobozia – Dinamo: „Oamenii mei de la Ligă vor merge la Clinceni”
11:40
LeBron James va dezvălui o „decizie” importantă. Vânzările de bilete la Los Angeles Lakers au explodat # Primasport.ro
LeBron James va dezvălui o „decizie” importantă. Vânzările de bilete la Los Angeles Lakers au explodat
11:30
Cum se califică România direct la CM 2026 şi miza locului 2 în grupă
11:10
EXCLUSIV | Propunerea făcută de Dinamo celor de la Rapid înainte de derby! Andrei Nicolescu: „Încercăm să facem un spectacol” # Primasport.ro
EXCLUSIV | Propunerea făcută de Dinamo celor de la Rapid înainte de derby! Andrei Nicolescu: „Încercăm să facem un spectacol”
10:50
Edi Iordănescu, pe picior de plecare? Fostul selecţioner al României e pe cale să plece de la Legia şi poate reveni pe banca naţionalei : „Zilele următoare sunt cruciale” # Primasport.ro
Edi Iordănescu, pe picior de plecare? Fostul selecţioner al României e pe cale să plece de la Legia şi poate reveni pe banca naţionalei : „Zilele următoare sunt cruciale”
10:40
„Înainte ne întrebam când se accidentează, acum e deja puternic şi se lipeşte la gol”. Jucătorul care a avut o schimbare radicală după ce a ajuns în Giuleşti # Primasport.ro
„Înainte ne întrebam când se accidentează, acum e deja puternic şi se lipeşte la gol”. Jucătorul care a avut o schimbare radicală după ce a ajuns în Giuleşti
10:00
Gigi Becali nu cedează FCSB! Suma uriaşă pe care patronul campioanei României ar refuza-o: „Eu tind la altceva, mult mai mult” # Primasport.ro
Gigi Becali nu cedează FCSB! Suma uriaşă pe care patronul campioanei României ar refuza-o: „Eu tind la altceva, mult mai mult”
Ieri
09:00
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele sunt favorite # Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele sunt favorite
6 octombrie 2025
23:40
VIDEO | ”Nu se dă niciun premiu. Trebuie să rămânem umili”. Reacţia lui Leo Grozavu după ce a ajuns lider în Superliga # Primasport.ro
VIDEO | ”Nu se dă niciun premiu. Trebuie să rămânem umili”. Reacţia lui Leo Grozavu după ce a ajuns lider în Superliga
23:30
Vizată de critici, echipa de ciclism Israel Premier Tech îşi va schimba numele
23:20
EXCLUSIV | Basarab Panduru, impresionat de ce a reuşit FC Botoşani. ”E meritul lui, ani mulţi în spate, experienţă multă” # Primasport.ro
EXCLUSIV | Basarab Panduru, impresionat de ce a reuşit FC Botoşani. ”E meritul lui, ani mulţi în spate, experienţă multă”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.