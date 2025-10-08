CCR dezbate reforma pensiilor magistraților, după amânare. Judecătorii vor analiza și alte măsuri adoptate de Guvern
Digi24.ro, 8 octombrie 2025 09:20
Restrângerea privilegiilor magistraților se află, din nou, pe masa judecătorilor CCR. Curtea a amânat decizia pentru data de 8 octombrie, iar surse spun că astăzi ar putea fi din nou o amânare. Și tăierea indemnizațiilor din companiile de stat sau taxa Temu se vor discuta azi.
• • •
Rusia a intrat in „faza 0” a pregătirilor pentru un posibil război cu NATO, conform ISW: „Un nou model de activitate” # Digi24.ro
Rusia își intensifică propaganda și operațiunile psihologice împotriva statelor occidentale, pe măsură ce a intrat în „Faza 0” a pregătirilor pentru un potențial război cu NATO, a anunțat un important grup de reflecție american specializat în securitate, relatează TVP World.
Români, moldoveni, ucraineni şi ruşi, organizați într-o bandă, furau maşini de lux din Europa şi le vindeau în Dubai # Digi24.ro
Poliţiile din Italia, Spania și Belgia au destructurat o reţea criminală din Europa de Est acuzată de furt de maşini de lux şi traficarea acestora către Dubai pentru revânzare, au anunţat autorităţile italiene şi agenţiile de cooperare poliţienească şi judiciară din UE, relatează Reuters, scrie News.ro.
Vladimir Putin se laudă că armata sa a cucerit circa 5.000 de kilometri pătrați de teritoriu din Ucraina, în 2025 # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat, marţi, că forţele ruse au capturat aproape 5.000 de km pătraţi de teritoriu ucrainean în acest an, susţinând că Moscova şi-a păstrat „iniţiativa strategică completă” pe câmpul de luptă. Câştigurile reprezintă aproximativ 1% din suprafaţa terestră a Ucrainei, aducând controlul total al Rusiei la aproape 20%, transmite France 24.
PSD propune în București o taxă pentru șoferii care vin din afara orașului. Care ar putea fi costurile # Digi24.ro
Un proiect al consilierilor PSD din București propune ca șoferii din afara Capitalei să plătească taxe. Inițiatorii spun că așa se vor reduce traficul și poluarea în Capitală.
Copiii din „palatul de lemn”. Noi dezvăluiri despre fiii „ascunși” ai lui Vladimir Putin, la aniversarea de 73 de ani a liderului rus # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin și-a sărbătorit ziua de naștere, marți, la biserică, alături de liderii forțelor armate rusești. Putin, care a împlinit 73 de ani, s-a lăudat pentru decizia de a ataca Ucraina. În același timp, jurnaliștii ruși au susținut că au descoperit pozele și numele presupușilor fii ai liderului de la Kremlin și ai fostei gimnaste Alina Kabaeva.
Livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina este un fel de răzbunare. „Donald Trump este iritat că Vladimir Putin l-a mințit” # Digi24.ro
Fostul ambasador al SUA la Kiev, Kurt Volker, afirmă într-un interviu recent că nerăbdarea lui Trump față de minciunile lui Putin ar fi putut duce la posibile livrări de rachete Tomahawk.
Șefa BCE, Christine Lagarde, avertisment despre moneda euro: „Un spectator nevinovat”, care este afectat de şocuri generate în SUA # Digi24.ro
Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a reluat marţi apelul pentru consolidarea rolului internaţional al monedei euro, argumentând că zona euro este adesea „un spectator nevinovat” afectat de şocuri generate în SUA şi pe alte pieţe majore, relatează Reuters.
Convoiul președintelui Ecuadorului, atacat cu pietre de sute de oameni: „Sunt acte criminale” # Digi24.ro
Mașina președintelui Ecuadorului, Daniel Noboa, a fost atacată marți cu pietre, într-un incident pe care un ministru de rang înalt l-a calificat drept o tentativă de asasinat. Mai mult, pe vehicul au fost găsite „urme de gloanțe”, însă nu a fost confirmată existența unor focuri de armă.
Blocaj major în instituțiile de cultură. Unele teatre și-au redus repertoriul la 50%. Ce spune Minsterul Culturii # Digi24.ro
Instituțiile publice de cultură din România se confruntă cu un blocaj major. Ordonanța care interzice încheierea de noi contracte face aproape imposibil organizare a spectacolelor. La Teatrul German de Stat din Timișoara, de exemplu, programul din luna noiembrie va fi redus la jumătate, iar repetițiile pentru noile premiere au fost suspendate, informează Digi24.
„Dorm cu masca de gaze pe față”: locuitorii din Portland, prinși între protestatarii care „vin odată cu noaptea” și forțele de ordine # Digi24.ro
Sunetul unui protest din fața ferestrei o trezește pe Brennah Hammar în miez de noapte. Gaze lacrimogene se strecoară în complexul ei de apartamente, Gray's Landing, situat vizavi de o clădire a Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) în cartierul South Waterfront din Portland.
Meta anunţă un update pentru algoritmul folosit în secţiunea video a platformei Facebook, care, printre altele, va oferi mai mult control şi conţinut mai proaspăt. După actualizare, utilizatorii vor putea folosi funcţia „Not Interested” (Nu mă interesează, n.r.) în cazul clipurilor video care nu le plac, pentru a transmite algoritmului să nu le mai afişeze acel gen de filmări.
Noi negocieri astăzi, pe baza planului Trump, pentru pace în Gaza. Ce șanse sunt ca Hamas să accepte un acord. Anunțul militanților # Digi24.ro
Hamas a anunţat, marţi, că este gata să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Gaza, pe baza planului preşedintelui Donald Trump, dar că are în continuare cerințe și condiții de care să se țină cont. Prim-ministrul Qatarului şi mediatorii americani de rang înalt se alătură, marți, în Egipt negocierilor indirecte dintre gruparea militantă palestiniană şi Israel, transmite Reuters.
Israelul a interceptat o nouă flotilă cu ajutor umanitar pentru Gaza: „O altă încercare inutilă” # Digi24.ro
Flotila Libertății din Gaza a anunțat miercuri, 8 octombrie, că navele sale au fost atacate de armata israeliană, mai multe ambarcațiuni fiind interceptate în timp ce se îndreptau spre enclava palestiniană, relatează Al Jazeera și Reuters.
Plângere împotriva Giorgiei Meloni și a doi miniștri italieni, pentru complicitate la genocid în Gaza, depusă la CPI # Digi24.ro
Șefa Guvernului italian Giorgia Meloni a anunţat marţi seara că o plângere cu privire la „complicitate la genocid” împotriva sa şi a doi miniştri de-ai săi a fost depusă la Curtea Penală Internațională (CPI), din cauza susţinerii Israelului de către Roma, relatează AFP.
Când începe Postul Crăciunului 2025: Zile cu dezlegare la pește, potrivit calendarului ortodox # Digi24.ro
Postul Crăciunului, cunoscut și sub denumirea de Postul Nașterii Domnului, reprezintă una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din calendarul bisericesc. În anul 2025, acesta va începe sâmbătă, 15 noiembrie, și se va încheia în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie.
Când Franța suferă, Europa suferă: criza politică de la Paris și ramificațiile sale asupra Uniunii Europene # Digi24.ro
Europa se confrunta deja cu un cocktail toxic format din războiul lui Vladimir Putin în Ucraina, atacul lui Donald Trump asupra comerțului global și ascensiunea populiștilor de extremă dreapta în întreaga regiune. Acum, guvernul francez s-a prăbușit din nou – de data aceasta după mai puțin de o zi de la preluarea mandatului – speriind piețele cu perspectiva unor noi alegeri care ar putea aduce extrema dreaptă mai aproape de putere ca niciodată, scrie Politico într-o analiză a consecințelor crizei politice din Franța asupra Europei.
Trupele rusești nu mai au acces la banii lor. Comandanții se tem de dezertări în masă și le confiscă toate cardurile bancare # Digi24.ro
Un agent ATESH infiltrat în brigada rusă a declarat că, recent, comandantul companiei a colectat toate cardurile bancare ale personalului în timp ce unitatea se pregătea să se deplaseze în regiunea Donețk.
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi centrala termică pentru un somn odihnitor # Digi24.ro
Odată cu instalarea sezonului rece și scăderea accentuată a temperaturilor exterioare, tot mai multe persoane aleg să pornească centrala termică pentru a asigura un nivel optim de confort în locuință. Care sunt intervalele de temperatură recomandate pentru menținerea unui climat interior adecvat în perioada de toamnă.
A început pelerinajul Sfintei Parascheva 2025. Moaștele Sfânului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, vor fi aduse la Iași # Digi24.ro
Pelerinajul închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iași a debutat astăzi, 8 octombrie, începând cu ora 6:00, prin citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Sfintele moaște au fost așezate pentru închinare în baldachinul amenajat pe platoul situat în fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.
Criza militară SUA-China ce se poate declanșa în orice moment. De ce mizează Beijingul pe ambiguitate în relația cu armata americană # Digi24.ro
Cu toate că strategii militari americani își concentrează atenția mai ales asupra unor posibile acțiuni militare intenționate din partea Chinei în Pacificul de Vest, în special în zona Taiwanului, incidentele în care avioanele și navele chineze au fost aproape să intre în coliziune cu cele americane îi îngrijorează tot mai mult pe analiștii din Statele Unite. Un simplu accident sau o eroare de comunicare între cele două armate ar putea declanșa un conflict pe care niciuna dintre părți nu și-l dorește și, totuși, China consideră că ambiguitatea, chiar și în situații de criză, este cea mai bună strategie de descurajare în relația cu SUA, se arată într-o analiză Foreign Affairs.
„Planul B” al Israelului dacă discuțiile cu Hamas eșuează: asasinări pe bandă rulantă și deportări. Dezvăluiri dintr-un document secret # Digi24.ro
Armata israeliană a elaborat un plan de rezervă pentru a forța civilii din Gaza să se mute în cinci fâșii de pământ controlate, a-i încuraja să părăsească teritoriul cu zboruri de deportare și a intensifica tentativele de asasinare a liderilor Hamas, dacă discuțiile de pace cu gruparea eșuează, potrivit The Times.
Povestea orfanului abandonat în maternitate, a cărui viață a fost salvată de un băiat de 15 ani, mort după ce a căzut de pe trotinetă # Digi24.ro
Părinții unui adolescent mort care a căzut de pe o trotinetă electrică au decis că tragedia lor poate totuși duce la salvarea unor vieți. Un rinichi prelevat de la băiatul mort i-a fost transplantat unui tânăr orfan de 19 ani, din Iași. Abandonat în maternitate imediat după ce s-a născut, acesta a crescut într-un centru de plasament. Suferea de o afecțiune renală gravă și făcea dializă de la vârsta de 8 ani. Acum, poate trăi ca un tânăr obișnuit, fără ședințele chinuitoare de dializă.
Cum îi decimează ucrainenii pe ruși cu drone civile modificate. Creștere spectaculoasă a eficienței loviturilor din aer # Digi24.ro
Armata ucraineană a înregistrat în septembrie o creştere cu 11% a obiectivelor ruse lovite de dronele sale pe linia frontului, comparativ cu luna august, ceea ce dus la creşterea cu 23% a numărului victimelor în rândul trupelor rusești, comparativ cu luna precedentă. Datele au fost făcute publice de şeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski.
Episcopul peruvian cu 17 amante: clericul i-a înaintat demisia papei Leon. Cine l-a dat de gol privind viața amoroasă # Digi24.ro
Un episcop peruvian acuzat că ar avea 17 amante secrete a fost demascat după ce unele dintre femei au aflat una de existența celeilalte și au ajuns aproape la bătaie. Ciro Quispe López, în vârtsă de 51 de ani, episcopul de Juli din Peru, și-a înaintat demisia Papei Leo după ce o anchetă a Vaticanului a intervievat trei dintre presupusele amante ale clericului, precum și pe menajera sa, care a furnizat detalii despre ceea ce a văzut în dormitorul acestuia, scrie The Times.
Ciclonul Barbara trece peste România. Efectele ploilor de cod roșu: intervenții ales ISU în București și în țară # Digi24.ro
ISU Bucureşti-Ilfov a intervenit pentru gestionarea a 38 de situaţii de urgenţă generate de vreme, de marţi până miercuri dimineaţă. În Sectorul 4, un copac a căzut peste o maşină în care erau două persoane, dar acestea au refuzat transportul la spital. Cinci județe din sud-estul țării sunt sub cod roșu de ploi. În orașul Mangalia, apa a ajuns aseară în unele zone la jumătate de metru, așa că autoritățile au scos utilajele pe străzi, ca să evite inundarea blocurilor și caselor. Și în Constanța sunt străzi inundate, iar mai multe case au fost afectate de nivelul crescut al apei.
Familia unui bărbat vegan care a murit în timpul unui zbor a dat în judecată compania aeriană pentru că i-a servit un meniu cu carne # Digi24.ro
Un cardiolog vegan din California care zbura de la Los Angeles la Sri Lanka a murit după ce s-a înecat cu o bucată de mâncare dintr-un meniu cu carne pe care l-a primit cu toate că ceruse un meniu vegetarian, potrivit familiei persoanei decedate, care a dat în judecată compania aeriană.
TikTok, Instagram și Snapchat ar putea fi interzise copiilor sub 15 ani în Danemarca. „Am eliberat un monstru”, spune premierul # Digi24.ro
Guvernul danez intenționează să introducă o interdicție privind accesul copiilor sub 15 ani la platforme precum TikTok, Instagram și Snapchat, a anunțat premierul Mette Frederiksen. Ea a avertizat, în fața Parlamentului reunit la Copenhaga, că „am eliberat un monstru”, referindu-se la efectele nocive ale rețelelor sociale asupra minorilor.
Un pasaj subteran secret din Colosseumul de la Roma, rămas mult timp ascuns, se va deschide pentru vizitatori luna aceasta # Digi24.ro
Un pasaj subteran secret, rămas mult timp ascuns în Colosseumul din Roma, se va deschide pentru vizitatorii acestui amfiteatru antic la sfârşitul lunii octombrie, au anunţat marţi reprezentanţii Parcului Arheologic Colosseum.
Instalaţie de la Rafinăria Năvodari, închisă de Garda de Mediu din cauza unei scurgeri de amoniac. Ce amendă riscă rafinăria # Digi24.ro
O instalaţie din Rafinăria Năvodari a fost închisă temporar de către comisarii Gărzii de Mediu, ca urmare a unei scurgeri de amoniac detectate în sistemul de răcire. Rafinăria riscă o amendă care poate ajunge până la 500.000 de lei.
Inundații pe litoralul bulgar: stațiunea Lozeneț și regiunea Țarevo, grav afectate de ploile abundente. Cod roșu în opt orașe # Digi24.ro
VIDEO Primele efecte ale ciclonului Barbara: Străzi inundate în Mangalia, apa a ajuns la jumătate de metru # Digi24.ro
Sud-estul țării a intrat în această seară sub cod roșu, iar primele efecte ale ploilor abundente se fac simțite. În orașul Mangalia, apa a ajuns în unele zone la jumătate de metru, așa că autoritățile au scos utilajele pe străzi, ca să evite inundarea blocurilor și caselor.
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a face reformă”. Ce propune vicepremierul UDMR # Digi24.ro
Tanczos Barna a declarat că este de acord cu reforma administrativă, însă nu cu desfiinţarea primăriilor, pentru că acestea au dezvoltat o identitate locală. Vicepremierul UDMR consideră că poate fi făcută o altfel de organizare a activităţii primăriilor, o eventuală comasare a serviciilor specifice, cum ar fi urbanism, contabilitate, fond funciar.
Justiţia italiană a dezvăluit cauza morţii tragice a lui Felix Baumgartner, decedat pe 17 iulie la Porto Sant'Elpidio, în Italia, într-un accident de parapantă motorizată.
Un nor de gaz a acoperit două oraşe din Germania. Intervenție de amploare a serviciilor de urgenţă # Digi24.ro
O intervenţie de amploare a serviciilor de urgenţă germane a fost declanșată în oraşul Mainaschaff, după ce un nor de gaz s-a răspândit deasupra localităţii în urma unui incident petrecut într-o unitate industrială, au anunţat marţi seară autorităţile germane.
Cum s-au pregătit autoritățile pentru ciclonul Barbara. Raed Arafat: Au fost aduse forțe suplimentare din alte județe în cele afectate # Digi24.ro
În județele aflate sub cod roșu de ploi au fost mobilizate forțe suplimentare, excepție făcând Capitala, a declarat șeful DSU, Raed Arafat, pentru Digi24. În plus, pot fi mobilizate forțe și pe parcurs, dacă situația se înrăutățește în anumite zone.
Tanczos Barna, despre avertizările meteo: „Ceea ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice” # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, marți seară, că toate instituțiile statului sunt pregătite pentru a face față fenomenelor extreme anunțate de meteorologi. El a afirmat că avertizările de cod roșu reprezintă un exemplu clasic al schimbărilor climatice, întrucât zonele afectate sunt, de regulă, cunoscute pentru secetă.
Radu Miruţă: Sper să treacă alegerile din PSD mai repede. E cumva prea mult să duci logica de luptă internă politică la masa guvernului # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat marţi, despre atacurile din coaliţie, că speră să treacă mai repede alegerile din PSD, pentru pentru a nu mai afecta activitatea guvernului. El le-a transmis social-democraţilor să se responsabilizeze şi să îşi rezolve problemele în curtea PSD.
Meteorolog: Zonele afectate de codul roșu ar putea înregistra cea mai ploioasă lună octombrie din istorie. Record și pentru București # Digi24.ro
Este cod roșu de ploi abundente în sud-estul României, din cauza ciclonului Barbara. Sunt vizate cinci județe și Capitala. Codul expiră mâine la ora 15:00, dacă situația nu se schimbă. Ar putea cădea chiar și de 140 litri pe metru pătrat, de trei ori mai mult decât media lunară pentru octombrie. Gabriela Băncilă, meteorolog previzionist, a spus la Digi24 că ne-am putea confrunta cu cea mai ploioasă lună octombrie de când se fac măsurători meteo, în zonele aflate sub cod roșu.
Fifor, după ce Bolojan le-a cerut aleșilor PNL să nu voteze unele proiecte PSD: „Este premierul orgoliului” # Digi24.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor îl numeste pe Ilie Bolojan „premierul orgoliului”, după ce șeful Executivului le-a cerut senatorilor PNL să nu voteze inițiativele social-democraților care vin să modifice în Parlament măsurile Guvernului.
Fiica lui Robin Williams, revoltată: „Nu-mi mai trimiteți videoclipuri AI cu tata. Nu e ceea ce și-ar fi dorit el” # Digi24.ro
Zelda Williams, fiica regretatului actor și comedian american Robin Williams, i-a rugat pe oameni să nu îi mai trimită videoclipuri realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apare tatăl ei, care a murit în 2014, scrie BBC.
Cum răspunde Rusia la îngheţarea activelor sale din Occident. „Despre ce reparaţii vorbeşte Ursula von der Leyen?” # Digi24.ro
Kremlinul a confirmat marţi că răspunde sancţiunilor şi îngheţării activelor Rusiei în Occident prin confiscări şi naţionalizări ale companiilor şi activelor cetăţenilor străini de pe teritoriul rus.
Polițiștii bavarezi ar putea doborî dronele neidentificate. Proiectul de lege a fost aprobat de guvernul landului german # Digi24.ro
Guvernul landului german Bavaria a aprobat marți un proiect de lege care le permite polițiștilor să tragă asupra dronelor neidentificate, după ce operațiunile aeroportului din München au fost perturbate de mai multe apariții misterioase.
Imagini dramatice în Argeş: Un bătrân şi o fetiţă au fost salvați de pe plafonul unei maşini scufundate într-un canal # Digi24.ro
Un autoturism a căzut în râul Argeş, marţi, în comuna Băiculeşti. Șoferul şi o pasageră minoră au fost recuperaţi de pompieri de pe plafonul maşinii. În imaginea surprinsă de salvatori, se poate vedea cum cele două persoane, care au reușit să se evacueze singure și să se urce pe plafonul mașinii, așteaptă sosirea echipajelor de salvare.
Exerciţiu de mobilizare pentru rezerviști în Bucureşti şi în judeţul Ilfov. Precizările Ministerului Apărării # Digi24.ro
Ministerul Apărării anunţă că, în perioada 12-20 octombrie, va avea loc un exerciţiu de mobilizare în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov. Acesta are ca scop verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare. Astfel de exerciţii au loc periodic şi nu au legătură cu situaţia de securitate din regiune, precizează ministerul.
Donald Tusk nu vrea să-l predea Germaniei pe ucraineanul suspectat pentru detonarea gazoductului Nord Stream # Digi24.ro
Premierul polonez Donald Tusk a apreciat marţi că „nu este în interesul” ţării sale ca ucraineanul reţinut pentru sabotajul asupra gazoductelor Nord Stream din Marea Baltică să fie extrădat către Germania. Tusk consideră că nu atacarea acestor gazoducte prin care Rusia exporta gaz în Germania este problema, ci faptul că ele au fost construite.
Turcan îi critică pe liberali pentru că nu-l apără pe Bolojan de atacurile PSD: „O tăcere ca cea din alte momente-cheie din trecut” # Digi24.ro
Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor venite dinspre PSD, „de parcă ar fi duşmanul lor politic de moarte”, a transmis marți deputata PNL Raluca Turcan, iar, „dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare”.
Primarul interimar al Capitalei: Transportul în comun va fi redus în funcție de inundații. Bucureștenii să evite deplasarea prin pasaje # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat la Digi24 că este în lucru un plan , în funcție de nivelul de inundații, pentru reducerea transportului în comun, context în care închiderea școlilor în București este o măsură care ajută la evitarea blocajului și incidentelor pe tot parcursul codului roșu de vreme rea.
Lasconi critică Guvernul: Peste 3 ani vom avea o majoritate de izolaționiști în Parlament. De acolo până la o dictatură e doar un pas # Digi24.ro
Elena Lasconi a declarat, marți la Digi24, că poate înțelege măsura reducerii cheltuielilor cu 10%, nu și cea prin care Guvernul vrea să de-a afară angajați din primării. Edilul din Câmpulung Muscel se întreabă de ce nu este gândită o reformă reală în administrația locală, cum ar fi o comasare a comunelor cu 5.000 de locuitori. Ea a atras atenția că măsurile Executivului Bolojan nu vor face decât să ajute izolaționiștii, iar „peste 3 ani o să avem majoritate de izolaționiști în Parlament și de acolo până la o dictatură mai este doar un mic pas, extrem de mic”.
