CCR dezbate reforma pensiilor magistraților, după amânare. Judecătorii vor analiza și alte măsuri adoptate de Guvern

Elena Lasconi a declarat, marți la Digi24, că poate înțelege măsura reducerii cheltuielilor cu 10%, nu și cea prin care Guvernul vrea să de-a afară angajați din primării. Edilul din Câmpulung Muscel se întreabă de ce nu este gândită o reformă reală în administrația locală, cum ar fi o comasare a comunelor cu 5.000 de locuitori. Ea a atras atenția că măsurile Executivului Bolojan nu vor face decât să ajute izolaționiștii, iar „peste 3 ani o să avem majoritate de izolaționiști în Parlament și de acolo până la o dictatură mai este doar un mic pas, extrem de mic”.