Copac căzut pe carosabil în Focșani! Pompierii acționează pentru îndepărtarea acestuia de pe stradă

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 4 octombrie, la ora 15:54, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost sesizați prin apel la SNUAU 112, cu privire la faptul că pe raza orașului Mărășești, într-un canal, a fost găsit trupul neînsuflețit al unui copil în vârstă de aproximativ 3 ani. Din primele verificări au rezultat indicii că moartea copilului ar […]