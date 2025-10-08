O fată a murit în timp ce încerca, la metrou, un nou trend viral pe TikTok. Avea doar 12 ani

16:10

Toate școlile și grădinițele din București se vor închide mâine, 8 octombrie 2025, din cauza codului roșu de precipitații abundente, care vizează șase județe din țară, inclusiv Capitala. Alerta este valabilă de astăzi, de la ora 21:00, până mâine, la ora 15:00. Cantitățile de precipitații ar putea să ajungă la peste 140 l/mp.