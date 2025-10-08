AnimaWings lansează două zboruri din București

01:00

Reorganizarea ANAF, aflată în prezent în pregătire de către noua conducere, va viza o redimensionare pe considerente de eficiență, urmând ca unele structuri din teritoriu, unde activitatea economică este restrânsă, să piardă posturi, iar persoanele care le ocupă să primească opțiunea de a trece la cele care colectează venituri mari la buget, dar au în prezent și deficite extrem de ridicate de inspectori, potrivit informațiilor Profit.ro.