AnimaWings lansează două zboruri din București
Profit.ro, 8 octombrie 2025 10:50
Compania aeriană românească AnimaWings anunță inaugurarea primelor curse regulate București-Istanbul și București-Tel Aviv, cu 5, respectiv 3 frecvențe pe săptămână.
Acum 5 minute
11:20
Societatea Romcarbon, unul din cei mai mari jucători din piața de recilare, înstrăinează un activ din Iași.
Acum 15 minute
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Flavours, jucător pe segmentul de catering și restaurante clădirilor de birouri și instituțiilor de învățământ, anunță deschiderea celei mai noi locații din rețeaua sa, în „Genesis College” București.
11:10
Societatea Turism Felix, unde acționar majoritar este Transilvania Investments, a semnat accorduri de franciză cu gigantul hotelier Accor.
Acum o oră
10:50
Acum 2 ore
10:20
Din cauza condițiilor meteorologice, ninsori abundente, viscol și un strat de zăpadă care depășește 30 de cm, DN7C (Transfăgărășan) se închide temporar.
10:10
Christine Lagarde a reluat apelul pentru consolidarea rolului internațional al monedei euro.
09:50
Adoptarea recentă a două acte normative reprezentative, cu rol de model de urmat, în materie de inteligență artificială (IA) – legea-cadru italiană de receptare, amenajare și dezvoltare a contextului intern aferent Regulamentului (UE) nr. 2024/1689 și, respectiv, bill SB-53 californian, vizând transparența în privința IA de frontieră – și accelerarea progresului tehnologic pertinent readuc în atenție problema majoră a necesității unei reglementări adecvate, stimulante și constructive a utilizării acestei tehnologii de vârf, revoluționare.
09:40
Meta anunță un update pentru algoritmul folosit în secțiunea video a platformei, care, printre altele, va oferi mai mult control și conținut mai proaspăt.
09:30
Cât de goale au fost buzunarele statului în vară - Guvernul a împrumutat în câteva săptămâni 2 miliarde de euro prin plasamente private, un instrument mai discret, ajutat de Bank of America, ING, UniCredit și Deutsche Bank # Profit.ro
Guvernul a împrumutat anul acesta prin plasamente private circa 4,2 miliarde de euro, din care 3,8 miliarde de euro de la finanțatori externi și 2 miliarde de lei de pe piața internă, administrate de banca de stat CEC Bank, potrivit datelor analizate de Profit.ro.
Acum 4 ore
09:20
În Italia, un grup de familii a intentat un proces împotriva Facebook, Instagram și TikTok, platforme pe care le acuză că nu au reușit să implementeze restricțiile privind vârsta și că utilizează funcții care creează dependență și afectează sănătate mintală a copiilor, informează Reuters.
09:10
Vinul zilei: un Pecorino evaluat la 90 puncte James Suckling, un vin-dans între prospețimea citrică și eleganța florală, inspirat din terroir-ul autentic al regiunii Marche # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Aurato Falerio Pecorino 2023, este un vin alb distins și expresiv de la crama Il Conte Villa Prandone, realizat exclusiv din soiul Pecorino.
09:00
Banca Mondială a revizuit în creștere prognoza privind creșterea economică a Chinei pentru 2025, anticipând un avans de 4,8% al PIB-ului, față de estimarea anterioară de 4%, publicată în aprilie, transmite CNBC.
09:00
Macron, aflat sub presiune, e îndemnat să demisioneze pentru a pune capăt crizei politice # Profit.ro
Emmanuel Macron, președinte din 2017, se confruntă cu cea mai gravă criză politică internă din timpul mandatului său
08:50
Ca urmare a unei scurgeri de amoniac detectate în sistemul de răcire, o instalație din rafinăria Năvodari a fost închisă temporar de către comisarii Gărzii de Mediu.
08:40
Organizația Mondială a Comerțului a revizuit în creștere estimările privind expansiunea comerțului global pentru anul 2025, însă a avertizat că perspectivele pentru 2026 s-au deteriorat considerabil, transmite CNBC.
08:30
Cod roșu de ploi în București - Sistemul de canalizare, tranzitat de un debit maxim comparabil cu debitul Prutului # Profit.ro
Compania Apa Nova a anunță că, în decurs de 20 de ore, începând de marți dimineață, ca urmare a precipitațiilor abundente, în București, s-a cumulat peste 96 % din cantitatea medie de precipitații aferentă lunii octombrie.
08:00
Compania Națională de Căi Ferate CFR vrea să preia prin absorbție Telecomunicații CFR, operatorul rețelei de telecomunicații feroviare, cu afaceri de aproape 70 milioane de lei în 2024.
08:00
DHL International România a inaugurat sediul operațional din VGP Park București Nord, în urma unei investiții de peste 5 milioane de euro.
07:50
Prim-ministrul Mette Frederiksen a anunțat că Danemarca intenționează să interzică utilizarea rețelelor de socializare de către copiii sub 15 ani, informează AFP.
07:50
Conducătorii de trotinete și biciclete electrice ar urma să fie obligați să obțină un permis de conducere, similar cu cel aferent conducătorilor de mopede, în cazul în care nu dețin un permis de conducere pentru alte categorii de autovehicule, conform unui proiect inițiat acum și analizat de Profit.ro.
07:40
Cod roșu de ploi în București și 5 județe. În București, un copac a căzut peste o mașină în care erau două persoane # Profit.ro
Pompierii au intervenit în 42 de localități din 16 județe și în București, în urma ploilor abundente și a furtunilor, dar nu s-au înregistrat probleme deosebite
07:40
Cum arată bilanțurile IFN-urilor, singurele entități care se pot finanța în condiții economice pe piața de obligațiuni de la BVB. Una din societăți atrage în acționariat un investitor instituțional de la New York # Profit.ro
OMRO IFN și MK Kredit IFN au obținut la jumătatea anului profituri în marje care să justifice dobânzile cu 2 cifre ale titlurilor obligatare emise. Într-un răstimp în care statul se împrumută prin programul Fidelis cu dobânzi de peste 7%, companii din alte sectoare găsesc inaccesibilă piața de obligațiuni corporative unde investitorii solicită randamente de peste 10%.
07:30
FOTO Nissan dezvăluie numele și primele imagini cu propria versiune a lui Duster, pe care îl compară cu Patrol # Profit.ro
Nissan a anunțat cum se va numi viitorul SUV pe care îl va produce în parteneriat cu Renault, în uzina pe care francezii au preluat-o integral, situată în Chennai, India, și a dezvăluit primele imagini.
07:30
Curtea Constituțională, așteptată să decidă azi asupra legilor din pachetul 2 de măsuri destinate reducerii deficitului # Profit.ro
Curtea Constituțională a României reia azi analiza proiectelor de lege pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, în pachetul doi de măsuri pentru reducerea deficitului, după ce la ședința din 24 septembrie, a amânat o decizie în privința a patru dintre proiectele Guvernului, atacate de partidele din Opoziție și a proiectului din același pachet, privind reforma pensiilor magistraților, contestat de Înalta Curte de Casație și Justiție.
07:30
Conducerea Transilvania Investments are mână liberă de la acționari pentru un amplu demers de rearanjare a portofoliului, care include vânzări de participații, ținta fiind aprecierea activului net în următorii 3 ani, dar și reducerea discount-ului cu care acțiunile societății se tranzacționează față de valoarea unitară a activului net.
Acum 6 ore
07:20
Producătorii de țiței și gaze din România pot fi obligați să depună ca garanții în bancă sume egale cu valorile lucrărilor minime de explorare asumate prin acorduri petroliere # Profit.ro
Producătorii de țiței și gaze naturale din România ar putea fi obligați să constituie în contul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG, fosta ANRM) garanții constând în valoarea lucrărilor minime de explorare asumate prin acorduri petroliere, potrivit unui proiect analizat de Profit.ro.
07:10
VIDEO Cea mai nouă bancă de investiții și dezvoltare din România - Cum funcționează. Profit.ro Live TV – Raluca Nicolescu, director general adjunct BID: Costul de finanțare va fi mai mic # Profit.ro
Raluca Nicolescu, director general adjunct și CFO al BID, explică la Profit Live cum funcționează cea mai nouă bancă de investiții și dezvoltare din România, lansată în 2023, și cum aceasta va sprijini IMM-urile, infrastructura locală și regională, absorbția fondurilor europene și tranziția către sustenabilitate.
07:00
Schimbări la cazierul fiscal, în prag de adoptare: Mai multe abateri vor fi șterse la reactivarea contribuabilului # Profit.ro
Modificarea cazierului fiscal pentru a elimina mai rapid referiri la anumite situații care au dus la inactivarea fiscală a contribuabilului a primit raport favorabil din partea comisiei de buget a deputaților, urmând a primi votul final al Parlamentului, după ce și Guvernul Bolojan și-a dat OK-ul pentru măsură.
Acum 12 ore
01:10
Acțiunile Oracle s-au prăbușit după un raport conform căruia marja de profit a producătorului de software în afacerea de cloud computing este mai mică decât au estimat mulți analiști de pe Wall Street.
01:00
Reorganizarea ANAF, aflată în prezent în pregătire de către noua conducere, va viza o redimensionare pe considerente de eficiență, urmând ca unele structuri din teritoriu, unde activitatea economică este restrânsă, să piardă posturi, iar persoanele care le ocupă să primească opțiunea de a trece la cele care colectează venituri mari la buget, dar au în prezent și deficite extrem de ridicate de inspectori, potrivit informațiilor Profit.ro.
00:50
EXCLUSIV SURPRIZĂ Contakt, prezent în aproape toate mall-urile din țară, vine la bursă. Plan de achiziții strategice și atacare a piețelor din alte țări FOTO # Profit.ro
Până la sfârșitul acestui an, Contakt Express Logistik ar urma să deruleze ofertă publică pentru 10% din acțiunile sale.
00:50
EXCLUSIV Mihai Bordeanu, șeful Dacia România, despre Hipster și noile modele: Așteptați-vă la prețuri Dacia, deschidem comenzile! INTERVIU # Profit.ro
Dacia a făcut o veritabilă demonstrație de forță, la Paris, în cadrul evenimentului „Dacia Product Day”, un mic salon auto propriu, în care a expus nu mai puțin de șapte mașini, toate complet noi. Șeful Dacia explică acum pentru Profit.ro și când vor putea fi comandate noile modele.
00:50
FOTO Nou jucător - Platformă britanică de licitații industriale intră în România, cu partener pionier în domeniu pe piața locală # Profit.ro
Compania britanică Apex Auctions, operatorul platformei digitale omonime de licitații pentru active industriale, s-a extins în România, relevă datele analizate de Profit.ro.
7 octombrie 2025
22:50
Compania Cronos, controlată integral de Nineta Camelia Luican, a inițiat o licitație pentru construirea unei unități turistice de patru stele în localitatea Ceptura, din județul Prahova.
Acum 24 ore
22:20
BMW Group a anunțat o modificare în scădere a perspectivelor financiare pentru finalul acestui an, pe fondul vânzărilor „sub așteptări” din China.
22:00
Rezultatele de vânzări ale Mercedes-Benz pentru trimestrul al treilea din acest an arată un declin atât pe cele trei luni, cât și de la începutul anului. Singura veste bună vine de la electrice și de la modelele Top-End.
21:40
LinkedIn, platforma de social media axată pe mediul de afaceri, deținută de Microsoft, a dat în judecată compania de software ProAPIs.
21:30
GRAFICE "Goana după aur!" Aurul sparge pragul de 4.000 dolari/uncie, pe fondul incertitudinilor din SUA. Analiștii cred că ar putea crește în continuare # Profit.ro
Prețul aurului a ajuns la un nivel record de 4.000 de dolari pe uncie, dublându-și valoarea în mai puțin de doi ani. Incertitudinile globale au făcut din aur un activ căutat de investitori, iar ING estimează că prețul ar putea crește în continuare.
21:20
EXCLUSIV Romaero - succes chiar la final de mandat al directorului demisionar. Relansează producția internațională după obținerea autorizației EASA # Profit.ro
Romaero, una dintre cele mai importante companii din industria aeronautică românească, având ca acționar majoritar Ministerul Economiei, a obținut autorizarea Part 21G, certificare emisă de Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației (EASA), care confirmă capacitatea companiei de a produce și livra componente aeronautice conform celor mai înalte standarde europene, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
21:10
MÂINE BNR, așteptată să se uite la creșterea economică și să țină dobânzile, în pofida inflației ridicate # Profit.ro
Banca Națională a României este așteptată de cei mai mulți analiști să țină dobânzile la nivelurile curente în ședința de miercuri, 8 octombrie. Șocul inflaționist recent ar reclama rate mai ridicate, însă economiștii cred că BNR va aștepta ca acesta să treacă și de anul viitor va veni cu reduceri de dobânzi, pe măsură ce cifrele de inflație vor fi ameliorate de un efect de bază și în condițiile scăderii consumului.
20:50
Gigantul american Google a anunțat un nou program prin care va fi recompensată cu bani descoperirea găurilor de securitate din produsele de inteligență artificială ale companiei.
20:30
După o secvență de câteva luni în care s-au închis operațiuni de buy-back, Lion Capital inițiază propriul demers pentru lansarea unor oferte.
20:10
Indicele BET de la BVB este într-o relativă neclintire pentru a 3-a sesiune consecutiv într-o piață dominată clar de acțiunea-fanion a pieței locale.
19:50
România și Ucraina - pas spre producția comună de drone. Acord cu cel mai mare producător de armament al Ucrainei # Profit.ro
Ukroboronprom, cel mai mare producător de armament al Ucrainei, a semnat un memorandum de colaborare cu Romarm pentru producția comună de soluții tehnice și drone.
19:30
Producția modelului Kia Soul ajunge la final în luna octombrie, după 16 ani și peste 1.5 milioane de exemplare comercializate pe continentul nord-american.
19:10
Lanțul francez de magazine Carrefour dispare din mai multe țări arabe.
19:00
11.566.958 kilograme de alimente și 1.416.168 litri de băuturi au fost ridicate de pe piață, în cadrul unei operațiuni globale coordonată de Europol, OLAF, DG SANTE și 31 de țări.
18:50
Impact Developer & Contractor răscumpără anticipat obligațiuni la purtător scadente în anul 2027 # Profit.ro
Societate care a utilizat în mai multe rânduri runde de finanțare pe piața obligatară, Impact se repliază și rambursează înainte de maturitate una din emisiunile sale.
18:50
Constructorul român Umbrărescu este prezentat lucrând în zona protejată a Lacului Cernica, la lotul 4 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, în plină furtună.
