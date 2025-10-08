Permis de conducere obligatoriu, pregătit pentru trotinete şi biciclete electrice

Primanews.ro, 8 octombrie 2025 10:50

Permis de conducere obligatoriu, pregătit pentru trotinete şi biciclete electrice

Acum 15 minute
11:10
Oana Ţoiu se va întâlni în SUA cu Marco Rubio. Prima întâlnire a unui înalt oficial român cu secretarul de stat american
11:10
Zeci de copaci căzuţi şi autoturisme avariate în urma fenomenelor meteo
Acum 30 minute
11:00
Popularii se opun noului buget al UE: Subminează Politica Agricolă Comună şi Politica de Coeziune
Acum o oră
10:50
Permis de conducere obligatoriu, pregătit pentru trotinete şi biciclete electrice
10:30
CCR, aşteptată să decidă azi asupra legilor din pachetul 2 de măsuri destinate reducerii deficitului
Acum 12 ore
23:00
Reforma administraţiei publice, blocată din nou: liderii coaliţiei nu au ajuns la un acord
Acum 24 ore
20:40
Restricţii dure pentru tineri pe internet: Danemarca interzice reţelele sociale sub 15 ani, România impune acord parental până la 16
20:40
Raluca Turcan critică tăcerea PNL în faţa atacurilor PSD la adresa premierului Ilie Bolojan: „Aproape nimeni nu-l apără”
20:00
Cod roşu de ploi în Capitală: Primăria Bucureşti face apel la populaţie să evite deplasările miercuri, mai ales în zonele inundabile
19:50
Aurul sparge recordurile: a depăşit pragul istoric de 4.000 de dolari uncia
19:40
Panică în centrul Madridului: o clădire s-a prăbuşit, zeci de muncitori ar fi prinşi sub ruine
19:30
Schimbare fulger la conducerea Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi: Managerul interimar a demisionat după doar o săptămână
16:20
SURSE. CCR va amâna din nou decizia în cazul pensiilor magistraţilor, pentru care Guvernul Bolojan şi-a asumat răspunderea
16:10
CALCULE. Cum se califică România direct la CM 2026 şi miza locului 2 în grupă
16:10
NEWS ALERT. Şcolile şi grădiniţele din Bucureşti vor fi închise miercuri, din cauza vremii
16:00
PNL anunţă că nu susţine măsura PSD de eliminare a CASS de la mame sau veterani de război
16:00
Şcolile şi grădiniţele din Bucureşti vor fi închise miercuri, din cauza vremii
15:50
Primele cuvinte ale lui Lisav Eissat ca internaţional român: „Mereu am simţit că partea românească din familia mea îmi va aduce ceva special”
15:00
Sabău continuă la Universitatea Cluj. Conducerea i-a reconfirmat încrederea
14:50
Sindicalişti din educaţie pichetează sediul Ministerului de Finanţe
14:40
Macron, tot mai izolat: fostul său aliat Edouard Philippe susţine alegeri prezidenţiale anticipate
14:40
Rafila: „Credeţi că sunt mulţi amatori să fie directori la DSP?” / Salariul e maximum 7.000 de lei, iar medicii câştigă dublu
14:40
Rafila: În 2050, infecţiile cu bacterii rezistente la antibiotice vor deveni principala cauză de deces la nivel mondial
14:40
Studiu: Expunerea timpurie la plastic creşte riscul de obezitate, infertilitate şi astm. „Plasticul joacă un rol în apariţia precoce a bolilor cronice”
14:30
Un laureat al premiului Nobel pentru Medicină, de negăsit: face drumeţii „departe de civilizaţie” şi nu ştie că a câştigat
14:30
Banca Mondială revizuieşte în scădere previziunile privind evoluţia economiei României până în 2027
14:30
Nobelul pentru Fizică 2025, acordat americanilor John Clarke, Michel H. Devoret şi John M. Martinis pentru descoperiri care deschid drumul tehnologiilor cuantice
14:20
Socialiştii din R. Moldova nu recunosc rezultatele alegerilor şi anunţă proteste dacă scrutinul va fi validat
14:20
Angela Merkel, în centrul criticilor Poloniei şi ţărilor baltice după ce a sugerat că ele ar fi împiedicat dialogul cu Rusia înaintea invaziei din Ucraina
14:20
Israel marchează doi ani de la atacul Hamas din 7 octombrie, soldat cu peste 1.200 de morţi
13:50
Trump cere clarificări de la Ucraina privind folosirea rachetelor Tomahawk înainte de a aproba livrarea
13:30
Franţa se află în mijlocul unei furtuni politice fără precedent. Ce opţiuni are Macron şi cum afectează România
13:00
Cum se califică România direct la CM 2026 şi miza locului 2 în grupă
12:30
Restaurantele din România îşi iau chelneri-roboţi. Costă mai puţin decât salariaţii, nu beau şi nu fumează la locul de muncă
12:20
Codul roşu de ploi torenţiale şi abundente, extins. Care sunt judeţele vizate
12:20
Cursurile, suspendate miercuri în toate şcolile din judeţele Constanţa, Ialomiţa şi Călăraşi, în contextul Codului roşu de ploi abundente
12:10
Cursurile cu prezenţă fizică din Bucureşti ar putea fi suspendate în contextul atenţionărilor meteo
11:50
Shutdown-ul continuă în SUA. Senatul a eşuat pentru a cincea oară să adopte măsurile de cheltuieli pentru redeschiderea guvernului
11:30
Cristian Diaconescu va fi trimis ambasador în Turcia. Ce posturi ţintesc Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş
Ieri
10:00
Marc Marquez nu va concura în Grand Prix-urile Australiei şi Malaysiei după accidentarea suferită duminică în Indonezia
09:00
Sabău continuă la Universitatea Cluj. Conducerea i-a reconfirmat încrederea după discuţiile de azi
08:00
Cancelarul german Friedrich Merz îl acuză pe Vladimir Putin că duce un „război hibrid” împotriva Germaniei
07:00
Sorin Oprescu, plasat sub control judiciar în Grecia. Justiţia elenă analizează din nou cererea de extrădare a fostului primar al Capitalei
6 octombrie 2025
23:40
VIDEO. Ioan Turc (PNL): Susţinem reforma propusă de Ilie Bolojan. Între 9.000 şi 13.000 de posturi din administraţie ar urma să fie reduse
23:30
VIDEO. Primarul Buzăului: Trei sferturi dintre primării nu vor face disponibilizări. „Reforma administrativă este necesară”. Nu trebuie să plesnim de mândrie că nu vom da niciun om afară şi ce deştepţi suntem
23:10
Emmanuel Macron îi acordă două zile lui Sébastien Lecornu să refacă un Guvern
23:10
Rafila la Medika TV, despre tragedia de la Iaşi: Ministrul a fost la ATI şi nu a văzut chiuveta. Înseamnă că nu e acolo/ Mi s-a părut tardivă reacţia spitalului
23:00
Medvedev: Europenii ar trebui să simtă direct pericolul războiului. Declaraţii controversate în contextul apariţiei dronelor neidentificate în Europa
22:20
Emmanuel Macron îi acordă două zile Sébastien Lecornu să refacă un Guvern
22:20
Legea majoratului digital a fost adoptată de Senat. Copiii sub 16 ani vor putea accesa platforme online şi crea conturi doar cu acordul expres al părinţilor
