„Apocalipsa taxelor” în Rusia. Putin rămâne fără bani pentru război. Se taie banii de la Sănătate

Newsweek.ro, 8 octombrie 2025 10:50

Putin anunță cea mai dură reformă fiscală din ultimii ani, menită să acopere deficitul bugetar provo...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
11:20
Când se termină ploile și vijelia în România? Ce temperaturi vor fi săptămâna viitoare? Newsweek.ro
După un început de săptămână ploios și rece, vremea se va ameliora treptat în marile orașe ale țării...
Acum 15 minute
11:10
Hunter Biden, afaceri dubioase cu Puiu Popoviciu legate de o firmă chineză de lângă Ambasada SUA Newsweek.ro
Un amplu material de investigație publicat de The New York Times dezvăluie implicarea lui Hunter Bid...
Acum 30 minute
11:00
Cod Roșu în Constanța. Mașină luată de viitură și dusă pe un câmp inundat. Șoferul salvat de ISU Newsweek.ro
O mașină a fost luată de viitură și dusă pe un câmp inundat. Șoferul a așteptat pe capotă să fie sal...
Acum o oră
10:50
10:40
CCR decide ce se întâmplă cu pensiile speciale. Tăierea propusă de Bolojan ar putea fi amânată Newsweek.ro
CCR a reluat analiza proiectelor propuse de Ilie Bolojan în pachetul 2. Printre acestea se află și r...
10:30
BNR, așteptată să ia o decizie importantă privind ratele românilor. Ședință pentru dobânda cheie Newsweek.ro
Banca Națională se reunește miercuri, 8 octombrie, pentru a decide nivelul dobânzii de politică mone...
10:30
Cu ce se laudă noile versiuni „ieftine” Tesla Model Y și Model 3? Opțiuni și autonomie, reduse Newsweek.ro
În încercarea de a se menține în vârful pieței de mașini electrice, Tesla a lansat două versiuni ent...
Acum 2 ore
10:10
Salariul directorilor din primăria Craiova au crescut cu 1.000 lei pe an. Organigrama, cu 40 oameni Newsweek.ro
PremierUl Ilie Bolojan și primarul Craiovei Olguța Vasilescu se află în dispută pe reforma administr...
10:10
A început pelerinajul de la Iași. Credincioșii au așteptat în ploaie moaștele Sfintei Parascheva Newsweek.ro
A început pelerinalul de la Iași. Credincioșii se pot închina la moaștele Sfintei Parascheva până pe...
10:00
„Cadouri otrăvite” pe YouTube și Google. Noua escrocherie prin care hackerii îți fura banii din cont Newsweek.ro
Experții în securitate cibernetică avertizează asupra unei noi escrocherii de amploare care vizează ...
09:50
VIDEO Nomad, noua generație de drone Lockheed Martin cu tehnologie Matrix și zbor autonom Newsweek.ro
Compania americană Lockheed Martin Sikorsky a prezentat oficial noua familie de drone Nomad™, o gene...
09:30
VIDEO Cum arată primul film de la Hollywood regizat de Inteligența Artificială? Actorii, digitali Newsweek.ro
Un regizor respectat la Hollywood a anunțat că va prezenta „primul film de la Hollywood regizat de ...
Acum 4 ore
09:20
Tragedie la Madrid. Doi morți și doi dispăruți, după ce un hotel s-a prăbușit în capitala Spaniei Newsweek.ro
Dramă în centrul Madridului. Două persoane au fost găsite decedate, iar alte două sunt în continuare...
09:10
Cum pot părinții să își ia liber de la muncă, dacă elevii nu merg la școală Newsweek.ro
Astăzi, 8 octombrie, școlile din mai multe județe aflate sub cod roșu de ploi sunt închise. În aceas...
08:50
Furtuni și ploi torențiale în București și alte 16 județe. Mașini avariate și copaci doborâți Newsweek.ro
Meteorologii au emis avertizări cod roșu, portocaliu și galben de ploi și vijelii pentru jumătate di...
08:30
Mașinile electrice mai ieftin de reparat decât cele termice? Ce spun calculele mecanicilor Newsweek.ro
Mulți spun, inclusiv producătorii, că mașinile electrice sunt mai ieftin de întreținut, având mai pu...
08:30
Francezii i cer demisia lui Macron din cauza crizei politice cu care se confruntă țara Newsweek.ro
Preşedintele Emmanuel Macron s-a aflat, marţi, sub presiune, chiar şi din partea aliaţilor săi, pent...
08:10
Justiţia italiană a dezvăluit cauzele morţii tragice a lui Felix Baumgartner Newsweek.ro
Justiţia italiană a dezvăluit cauzele morţii tragice a lui Felix Baumgartner. Ce s-a întâmplat în ti...
08:10
Pierdere record la pensie de 180.000 lei. Care sunt pensionarii păgubiți? Newsweek.ro
4.900.000 pensionari primesc o pensie decentă de 2.612 lei în medie. Există și pensionari privilegia...
07:50
Amendă de 500.000 lei de la Garda de Mediu pentru Rafinăria Năvodari după scurgerea de amoniac Newsweek.ro
O instalaţie din Rafinăria Năvodari a fost închisă temporar de către comisarii Gărzii de Mediu, ca u...
07:40
Prima urină de dimineață îți arată cât de stresat ești. Ce spun cercetătorii despre culoare? Newsweek.ro
Prima urină de dimineață îți arată cât de stresat ești. Ce spun cercetătorii despre culoare și hidra...
07:40
Ucraina va primi rachete Tomahawk cu rază medie de acțiune, dar inteligente. Caută singure țintele Newsweek.ro
Conform informațiilor oficiale extrem de limitate de la Pentagon, racheta de căutare Tomahawk Block ...
07:30
Cum încalcă conducerea FRGR propriul cod etic: Mergeți doamnelor cu odraslele unde vedeți cu ochii Newsweek.ro
Conducerea Federației Române de Gimnastică și-a încălcat propriul cod etic atunci când au folosit cu...
Acum 6 ore
07:20
Horoscop 9 octombrie. Luna în Taur aduce o zi agitată Fecioarelor. Leii, discuții tensionate Newsweek.ro
Horoscop 9 octombrie. Luna în Taur aduce o zi agitată Fecioarelor. Leii au parte de discuții tension...
07:10
Schimbări majore în acordarea biletelor de tratament la pensie. Când se dau în octombrie? Newsweek.ro
Pensionarii care vor să obțină bilete de tratament la pensie trebuie să știe că au apărut noi modifi...
Acum 24 ore
22:10
Codul roşu din Bucureşti suspendă cursurile de la patru universităţi. Care sunt acestea? Newsweek.ro
Codul roşu din Bucureşti, sub care ne aflăm în acest moment suspendă cursurile de la patru universit...
21:40
Consultant fiscal: Creşterea TVA este posibilă. Am putea reveni la 24% Newsweek.ro
Consultantul fiscal Alexandra Smedoiu susţine că creşterea TVA este posibilă şi că am putea reveni l...
21:30
Mașina electrică Dacia Hipster, ar putea ajunge pe piață doar dacă UE relaxează normele de siguranță Newsweek.ro
Mașina electrică Dacia Hipster, ar putea ajunge pe piață doar dacă UE relaxează normele de siguranță...
21:10
METEO Specialiștii contrazic „Codul Roșu” de ploi . Nu sunt pericole, ci doar o neplăcere de toamnă Newsweek.ro
Este cod roșu de ploi abundente, vânt și vreme rea.Școlile sunt închise mâine. Specialiștii contraz...
21:00
Coaliţia ratează încă odată să facă reforma Administraţiei. Unde nu se înţeleg politicienii? Newsweek.ro
Coaliţia de guvernare ratează încă odată să facă reforma Administraţiei. Unde nu se înţeleg de aceas...
20:20
Trump ia în calcul operațiuni terestre în Venezuela. Ordonă încetarea demersurilor diplomatice Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, ia în calcul operațiuni terestre în Venezuela. Şeful statului nord-a...
20:10
Redă strălucirea tacâmurilor de argint cu folie de aluminiu, bicarbonat și sare. Un truc simplu Newsweek.ro
Redă strălucirea tacâmurilor de argint cu folie de aluminiu, bicarbonat și sare. Un truc simplu. Tac...
20:00
Medic captiv la ruşi. Dinții i-au fost scoși cu un clește, iar degetele și coastele i-au fost rupte Newsweek.ro
Captiv la ruşi, dinții i-au fost scoși cu un clește lui Ihor Kiryanenko, iar degetele și coastele i-...
19:50
De ce ai mâinile și picioarele mereu reci? Ce probleme de sănătate poate ascunde acest simptom Newsweek.ro
Senzația permanentă de frig în mâini și picioare poate părea banală, dar adesea ascunde probleme de ...
19:30
Un bărbat a împuşcat un judecător, în timpul şedinţei de judecată. Unde s-a întâmplat? Newsweek.ro
Un bărbat a împuşcat un judecător, când acesta prezida şedinţa de judecată. Unde s-a întâmplat asta?...
19:20
Nu se pot mări pensiile până în anul 2032. Totul ne costă 40.000.000.000 €. Cine pierde? Newsweek.ro
Nu se pot mări pensiile până în anul 2032 sau chiar dincolo de acesta. Tot ce trebuie făcut ne costă...
19:10
Cum să faci hrana uscată a câinelui mai gustoasă și atractivă să o mănânce cu poftă în fiecare zi Newsweek.ro
Cum să faci hrana uscată a câinelui mai gustoasă și atractivă să o mănânce cu poftă în fiecare zi. D...
18:50
EXCLUSIV Lazikin Fate, comunitatea kurdă din România: Actualul președinte al Siriei va fi înlăturat Newsweek.ro
Regimul interimar din Siria, condus de Ahmed al-Sharaa, fostul lider al organizației teroriste Jabha...
18:20
Mihaela Vlasceanu, fost rector SNSPA, personalitate marcantă a socilologiei româneşti, s-a stins Newsweek.ro
Mihaela Vlasceanu, fost rector SNSPA, a încetat din viață. Comunitatea academică își exprimă regretu...
18:10
Mihaela Vlasceanu, fost rector SNSPA, personalitate marcantā a socilologiei româneşti a încetat din Newsweek.ro
Mihaela Vlasceanu, fost rector SNSPA, a încetat din viață. Comunitatea academică își exprimă regretu...
17:50
Ajutor la pensie de 300€ pentru plata facturilor în țara cu 600.000 români. Acasă se dau 50 de lei Newsweek.ro
Pensionarii din MareaBritanie, unde trăiesc 600.000 de români primesc un ajutor la pensie de 100 - 3...
17:50
Emil Gânj este pe lista celor mai căutați criminali din Europa. Ce recompensă este oferită? Newsweek.ro
Emil Gânj, individul deosebit de periculos din județul Mureș care și-a ucis fosta iubită, apoi i-a i...
17:30
Spitalul pentru Copii din Iași a rămas fără director din nou. Managerul nu a stat nici o săptămână Newsweek.ro
Noul manager interimar al Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Radu Constantin Luca,...
17:10
Călin Georgescu a aruncat porumbei albi în fața secției de poliție. Primul s-a prăbușit imediat Newsweek.ro
Călin Georgescu a făcut un gest controversat și a aruncat porumbei albi în fața secției de poliție d...
17:10
Copiii devin dependenți de nicotină de la o vârstă din ce în ce mai fragedă Newsweek.ro
OMS avertizează: Țigările electronice promovează dependența de nicotină și pun în pericol progresul ...
17:00
Călin Georgescu a făcut un gest controversat și a aruncat porumbei albi în fața secției de poliție Newsweek.ro
Călin Georgescu a făcut un gest controversat și a aruncat porumbei albi în fața secției de poliție d...
16:50
Oficial japonez arestat la Paris după ce a fost surprins uitându-se pe laptop în timpul zborului Newsweek.ro
Oficial japonez arestat la Paris după ce a fost surprins uitându-se pe laptop în timpul zborului. Ac...
16:20
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi la Palatul Victoria cu Ambasadorul Spaniei în România Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi la Palatul Victoria cu Ambasadorul Spaniei în România. În...
16:10
O primăriță din Germania a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacată cu un cuțit Newsweek.ro
O primăriță din Germania a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacată cu un cuțit. Femeia...
16:10
Mihai Daraban: Expertiza operatorilor din Constanța, recunoscută de partenerii kazahi și chinezi Newsweek.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a avut o întâlnire oficială c...
