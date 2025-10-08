„Apocalipsa taxelor” în Rusia. Putin rămâne fără bani pentru război. Se taie banii de la Sănătate
Newsweek.ro, 8 octombrie 2025 10:50
Putin anunță cea mai dură reformă fiscală din ultimii ani, menită să acopere deficitul bugetar provo...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
11:20
Când se termină ploile și vijelia în România? Ce temperaturi vor fi săptămâna viitoare? # Newsweek.ro
După un început de săptămână ploios și rece, vremea se va ameliora treptat în marile orașe ale țării...
Acum 15 minute
11:10
Hunter Biden, afaceri dubioase cu Puiu Popoviciu legate de o firmă chineză de lângă Ambasada SUA # Newsweek.ro
Un amplu material de investigație publicat de The New York Times dezvăluie implicarea lui Hunter Bid...
Acum 30 minute
11:00
Cod Roșu în Constanța. Mașină luată de viitură și dusă pe un câmp inundat. Șoferul salvat de ISU # Newsweek.ro
O mașină a fost luată de viitură și dusă pe un câmp inundat. Șoferul a așteptat pe capotă să fie sal...
Acum o oră
10:50
„Apocalipsa taxelor” în Rusia. Putin rămâne fără bani pentru război. Se taie banii de la Sănătate # Newsweek.ro
Putin anunță cea mai dură reformă fiscală din ultimii ani, menită să acopere deficitul bugetar provo...
10:40
CCR decide ce se întâmplă cu pensiile speciale. Tăierea propusă de Bolojan ar putea fi amânată # Newsweek.ro
CCR a reluat analiza proiectelor propuse de Ilie Bolojan în pachetul 2. Printre acestea se află și r...
10:30
BNR, așteptată să ia o decizie importantă privind ratele românilor. Ședință pentru dobânda cheie # Newsweek.ro
Banca Națională se reunește miercuri, 8 octombrie, pentru a decide nivelul dobânzii de politică mone...
10:30
Cu ce se laudă noile versiuni „ieftine” Tesla Model Y și Model 3? Opțiuni și autonomie, reduse # Newsweek.ro
În încercarea de a se menține în vârful pieței de mașini electrice, Tesla a lansat două versiuni ent...
Acum 2 ore
10:10
Salariul directorilor din primăria Craiova au crescut cu 1.000 lei pe an. Organigrama, cu 40 oameni # Newsweek.ro
PremierUl Ilie Bolojan și primarul Craiovei Olguța Vasilescu se află în dispută pe reforma administr...
10:10
A început pelerinajul de la Iași. Credincioșii au așteptat în ploaie moaștele Sfintei Parascheva # Newsweek.ro
A început pelerinalul de la Iași. Credincioșii se pot închina la moaștele Sfintei Parascheva până pe...
10:00
„Cadouri otrăvite” pe YouTube și Google. Noua escrocherie prin care hackerii îți fura banii din cont # Newsweek.ro
Experții în securitate cibernetică avertizează asupra unei noi escrocherii de amploare care vizează ...
09:50
VIDEO Nomad, noua generație de drone Lockheed Martin cu tehnologie Matrix și zbor autonom # Newsweek.ro
Compania americană Lockheed Martin Sikorsky a prezentat oficial noua familie de drone Nomad™, o gene...
09:30
VIDEO Cum arată primul film de la Hollywood regizat de Inteligența Artificială? Actorii, digitali # Newsweek.ro
Un regizor respectat la Hollywood a anunțat că va prezenta „primul film de la Hollywood regizat de ...
Acum 4 ore
09:20
Tragedie la Madrid. Doi morți și doi dispăruți, după ce un hotel s-a prăbușit în capitala Spaniei # Newsweek.ro
Dramă în centrul Madridului. Două persoane au fost găsite decedate, iar alte două sunt în continuare...
09:10
Astăzi, 8 octombrie, școlile din mai multe județe aflate sub cod roșu de ploi sunt închise. În aceas...
08:50
Furtuni și ploi torențiale în București și alte 16 județe. Mașini avariate și copaci doborâți # Newsweek.ro
Meteorologii au emis avertizări cod roșu, portocaliu și galben de ploi și vijelii pentru jumătate di...
08:30
Mașinile electrice mai ieftin de reparat decât cele termice? Ce spun calculele mecanicilor # Newsweek.ro
Mulți spun, inclusiv producătorii, că mașinile electrice sunt mai ieftin de întreținut, având mai pu...
08:30
Francezii i cer demisia lui Macron din cauza crizei politice cu care se confruntă țara # Newsweek.ro
Preşedintele Emmanuel Macron s-a aflat, marţi, sub presiune, chiar şi din partea aliaţilor săi, pent...
08:10
Justiţia italiană a dezvăluit cauzele morţii tragice a lui Felix Baumgartner. Ce s-a întâmplat în ti...
08:10
4.900.000 pensionari primesc o pensie decentă de 2.612 lei în medie. Există și pensionari privilegia...
07:50
Amendă de 500.000 lei de la Garda de Mediu pentru Rafinăria Năvodari după scurgerea de amoniac # Newsweek.ro
O instalaţie din Rafinăria Năvodari a fost închisă temporar de către comisarii Gărzii de Mediu, ca u...
07:40
Prima urină de dimineață îți arată cât de stresat ești. Ce spun cercetătorii despre culoare? # Newsweek.ro
Prima urină de dimineață îți arată cât de stresat ești. Ce spun cercetătorii despre culoare și hidra...
07:40
Ucraina va primi rachete Tomahawk cu rază medie de acțiune, dar inteligente. Caută singure țintele # Newsweek.ro
Conform informațiilor oficiale extrem de limitate de la Pentagon, racheta de căutare Tomahawk Block ...
07:30
Cum încalcă conducerea FRGR propriul cod etic: Mergeți doamnelor cu odraslele unde vedeți cu ochii # Newsweek.ro
Conducerea Federației Române de Gimnastică și-a încălcat propriul cod etic atunci când au folosit cu...
Acum 6 ore
07:20
Horoscop 9 octombrie. Luna în Taur aduce o zi agitată Fecioarelor. Leii, discuții tensionate # Newsweek.ro
Horoscop 9 octombrie. Luna în Taur aduce o zi agitată Fecioarelor. Leii au parte de discuții tension...
07:10
Schimbări majore în acordarea biletelor de tratament la pensie. Când se dau în octombrie? # Newsweek.ro
Pensionarii care vor să obțină bilete de tratament la pensie trebuie să știe că au apărut noi modifi...
Acum 24 ore
22:10
Codul roşu din Bucureşti suspendă cursurile de la patru universităţi. Care sunt acestea? # Newsweek.ro
Codul roşu din Bucureşti, sub care ne aflăm în acest moment suspendă cursurile de la patru universit...
21:40
Consultantul fiscal Alexandra Smedoiu susţine că creşterea TVA este posibilă şi că am putea reveni l...
21:30
Mașina electrică Dacia Hipster, ar putea ajunge pe piață doar dacă UE relaxează normele de siguranță # Newsweek.ro
Mașina electrică Dacia Hipster, ar putea ajunge pe piață doar dacă UE relaxează normele de siguranță...
21:10
METEO Specialiștii contrazic „Codul Roșu” de ploi . Nu sunt pericole, ci doar o neplăcere de toamnă # Newsweek.ro
Este cod roșu de ploi abundente, vânt și vreme rea.Școlile sunt închise mâine. Specialiștii contraz...
21:00
Coaliţia ratează încă odată să facă reforma Administraţiei. Unde nu se înţeleg politicienii? # Newsweek.ro
Coaliţia de guvernare ratează încă odată să facă reforma Administraţiei. Unde nu se înţeleg de aceas...
20:20
Trump ia în calcul operațiuni terestre în Venezuela. Ordonă încetarea demersurilor diplomatice # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, ia în calcul operațiuni terestre în Venezuela. Şeful statului nord-a...
20:10
Redă strălucirea tacâmurilor de argint cu folie de aluminiu, bicarbonat și sare. Un truc simplu # Newsweek.ro
Redă strălucirea tacâmurilor de argint cu folie de aluminiu, bicarbonat și sare. Un truc simplu. Tac...
20:00
Medic captiv la ruşi. Dinții i-au fost scoși cu un clește, iar degetele și coastele i-au fost rupte # Newsweek.ro
Captiv la ruşi, dinții i-au fost scoși cu un clește lui Ihor Kiryanenko, iar degetele și coastele i-...
19:50
De ce ai mâinile și picioarele mereu reci? Ce probleme de sănătate poate ascunde acest simptom # Newsweek.ro
Senzația permanentă de frig în mâini și picioare poate părea banală, dar adesea ascunde probleme de ...
19:30
Un bărbat a împuşcat un judecător, în timpul şedinţei de judecată. Unde s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Un bărbat a împuşcat un judecător, când acesta prezida şedinţa de judecată. Unde s-a întâmplat asta?...
19:20
Nu se pot mări pensiile până în anul 2032. Totul ne costă 40.000.000.000 €. Cine pierde? # Newsweek.ro
Nu se pot mări pensiile până în anul 2032 sau chiar dincolo de acesta. Tot ce trebuie făcut ne costă...
19:10
Cum să faci hrana uscată a câinelui mai gustoasă și atractivă să o mănânce cu poftă în fiecare zi # Newsweek.ro
Cum să faci hrana uscată a câinelui mai gustoasă și atractivă să o mănânce cu poftă în fiecare zi. D...
18:50
EXCLUSIV Lazikin Fate, comunitatea kurdă din România: Actualul președinte al Siriei va fi înlăturat # Newsweek.ro
Regimul interimar din Siria, condus de Ahmed al-Sharaa, fostul lider al organizației teroriste Jabha...
18:20
Mihaela Vlasceanu, fost rector SNSPA, personalitate marcantă a socilologiei româneşti, s-a stins # Newsweek.ro
Mihaela Vlasceanu, fost rector SNSPA, a încetat din viață. Comunitatea academică își exprimă regretu...
18:10
Mihaela Vlasceanu, fost rector SNSPA, personalitate marcantā a socilologiei româneşti a încetat din # Newsweek.ro
Mihaela Vlasceanu, fost rector SNSPA, a încetat din viață. Comunitatea academică își exprimă regretu...
17:50
Ajutor la pensie de 300€ pentru plata facturilor în țara cu 600.000 români. Acasă se dau 50 de lei # Newsweek.ro
Pensionarii din MareaBritanie, unde trăiesc 600.000 de români primesc un ajutor la pensie de 100 - 3...
17:50
Emil Gânj este pe lista celor mai căutați criminali din Europa. Ce recompensă este oferită? # Newsweek.ro
Emil Gânj, individul deosebit de periculos din județul Mureș care și-a ucis fosta iubită, apoi i-a i...
17:30
Spitalul pentru Copii din Iași a rămas fără director din nou. Managerul nu a stat nici o săptămână # Newsweek.ro
Noul manager interimar al Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Radu Constantin Luca,...
17:10
Călin Georgescu a aruncat porumbei albi în fața secției de poliție. Primul s-a prăbușit imediat # Newsweek.ro
Călin Georgescu a făcut un gest controversat și a aruncat porumbei albi în fața secției de poliție d...
17:10
OMS avertizează: Țigările electronice promovează dependența de nicotină și pun în pericol progresul ...
17:00
Călin Georgescu a făcut un gest controversat și a aruncat porumbei albi în fața secției de poliție # Newsweek.ro
Călin Georgescu a făcut un gest controversat și a aruncat porumbei albi în fața secției de poliție d...
16:50
Oficial japonez arestat la Paris după ce a fost surprins uitându-se pe laptop în timpul zborului # Newsweek.ro
Oficial japonez arestat la Paris după ce a fost surprins uitându-se pe laptop în timpul zborului. Ac...
16:20
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi la Palatul Victoria cu Ambasadorul Spaniei în România # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi la Palatul Victoria cu Ambasadorul Spaniei în România. În...
16:10
O primăriță din Germania a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacată cu un cuțit # Newsweek.ro
O primăriță din Germania a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacată cu un cuțit. Femeia...
16:10
Mihai Daraban: Expertiza operatorilor din Constanța, recunoscută de partenerii kazahi și chinezi # Newsweek.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a avut o întâlnire oficială c...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.