COD ROȘU de ploi. Zeci de intervenții ale pompierilor, în București și Ilfov: copaci căzuți, mașini avariate/Curți și locuințe inundate în Giurgiu – FOTO/VIDEO
National.ro, 8 octombrie 2025 10:50
Pompierii au intervenit în zeci de cazuri, ca urmare a problemelor cauzate de vremea rea și de ploile căzute în ultimele ore în Capitală și județele Ilfov și Giurgiu, aflate sub avertizare Cod roșu de ploi torențiale și abundente. Zeci de copaci au căzut în București, 30 de autoturisme fiind afectate de manifestările de vreme
COD ROȘU de ploi. Zeci de intervenții ale pompierilor, în București și Ilfov: copaci căzuți, mașini avariate/Curți și locuințe inundate în Giurgiu – FOTO/VIDEO
Pompierii au intervenit în zeci de cazuri, ca urmare a problemelor cauzate de vremea rea și de ploile căzute în ultimele ore în Capitală și județele Ilfov și Giurgiu, aflate sub avertizare Cod roșu de ploi torențiale și abundente. Zeci de copaci au căzut în București, 30 de autoturisme fiind afectate de manifestările de vreme
Cod roşu de ploi în Constanţa. Mașini luate de viitură – persoane blocate pe capote, salvate de pompieri – VIDEO
O maşină a fost luată de viitură în județul Constanţa, iar o persoană a aşteptat pe capotă să fie salvată. În drum spre locul intervenţiei, pompierii au mai salvat două persoane care erau blocate pe plafonul unui autoturism. Ploile torențiale din județul Constanța au provocat o viitură între localitățile Țepeș Vodă și Nicolae Bălcescu, iar
VIDEO. Ciclonul Barbara – pagube în 42 de localități din 16 județe și în București. Efectele CODULUI ROȘU de vreme rea
Pompierii au intervenit în ultimele ore în 42 de localităţi din 16 judeţe şi în Bucureşti, în urma problemelor cauzate de ploile abundente şi de vânt. În Caraş-Severin, roci căzute de pe versant au lovit o maşină, iar în Bucureşti un vehicul aflat în deplasare a fost lovit de un copac. Nu s-au înregistrat victime.
BERBEC Veți fi cu adevărat inspirat să găsiți modalități de a vă simplifica viața când vine vorba de bani. Faceți din implementarea acestor planuri o prioritate. Scapa de lucrurile din trecut care iti stau in cale astazi si poti merge mai departe in viata ta amoroasa. TAUR Astăzi veți avea timp să vă concentrați asupra
Aurul a atins un nou record, apropiindu-se de 4.000 de dolari pe uncie, pe fondul blocajului guvernamental din SUA și al crizei politice din Franța, care au adus și mai multă incertitudine pe piețele financiare. Prețul metalului prețios a urcat marți la 3.977,44 dolari pe uncie, după ce luni a înregistrat o creștere de 1,9%.Suspendarea
Se spune că istoria se repetă – prima dată ca tragedie, a doua oară ca farsă. În cazul lui Nicușor Dan, pare că trăim un „sequel" prost al unei piese în care actorii principali au rămas aceiași, doar decorul s-a schimbat. Palatul Cotroceni a devenit noua Primărie, iar echipa „de încredere" a primarului reconvertit în
De la anunțul împrumutului de 13 miliarde de euro pentru înarmare, pe care îl va face România, Guvernul Bolojan s-a asigurat că îngroapă definitiv industria de apărare, ca să poată importa masiv armament. Deși ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul anului, bugetele societăților din industria de apărare nu au fost aprobate, ceea ce înseamnă
Uniunea Europeană va trebui să importe până la 160 de încărcături suplimentare de gaz natural lichefiat în această iarnă, din cauza stocurilor reduse și a scăderii fluxurilor din conductele din Rusia și Algeria, ceea ce va adânci dependența sa de SUA. Importurile de GNL vor crește la 820 de tankere în 2025, de la 660
La primul episod de toamnă, sistemul energetic a început să gâfâie. Începând cu 5 octombrie, ora 16.30, România importă masiv energie, pe toate intervalele orare, ajungându-se la peste 2.000 de MWh, fără să fi intrat încă, oficial, în sezonul rece. Conducerea Dispecerului Energetic Național, care știe cel mai bine cât de gravă este situația, a
Lamine Yamal, copilul-minune al Barcelonei, a ajuns la doar 18 ani să dispute 130 de meciuri și 9.772 de minute la profesioniști, aproape dublu față de Xavi, Iniesta sau Fabregas la aceeași vârstă. Raportul publicat de FIFPRO, sindicatul internațional al jucătorilor, trage un semnal de alarmă: fotbalul modern își epuizează vedetele înainte ca acestea să
Firma de consultanță Bain estimează că vânzările de articole de lux personale vor scădea cu până la 5% în acest an. Dar persoanele înstărite continuă să cheltuiască sume mari pe călătorii de lux. Cheltuielile globale pentru ospitalitate de lux vor depăși 390 de miliarde de dolari în 2028, față de mai puțin de 240 de
Legia Varșovia traversează o perioadă dificilă, iar presiunea crește în jurul lui Edi Iordănescu. Echipa antrenorului român a pierdut cu 1-3 pe terenul lui Gornik Zabrze și a coborât pe locul al șaptelea în campionatul Poloniei, cu doar 15 puncte. Rezultatele slabe din ultimele etape — un singur succes în cinci meciuri — au stârnit
Prăbușirea guvernului lui Sebastien Lecornu a aruncat Franța într-o nouă criză politică, lăsându-l pe președintele Emmanuel Macron cu puține opțiuni viabile. În absența unei majorități parlamentare, Macron pierde din ce în ce mai mulți aliați și are la dispoziție un număr din ce în ce mai redus de candidați capabili să unească părțile aflate în
Marți, Vladimir Putin a împlinit 73 de ani, dar a planificat să lucreze ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, conducând o ședință „operațională" a Consiliului Național de Securitate și primind „mai multe apeluri internaționale", potrivit agenției TASS, expertă în arta de a întreține mitul liderului inoxidabil, mereu în acțiune. Un mit pe care
Când eram mici mama sau bunica ne amenințau că vine lupul sau bau-bau dacă nu mâncam tot sau nu dormim după masă. În ultima vreme, mă simt din nou copil când bunelul Bolo vorbește de Bau Bau Deficit, amestecându-l pe Făt-frumos cu Zmeul Zmeilor. Bunela Ursunela a terminat lupii și virușii și acum ne amenință
Autoritățile din București au decis ca miercuri, 8 octombrie, să fie suspendate cursurile cu prezență fizică în școlile din Capitală, din cauza Codului roșu de vreme rea. Știre în curs de actualizare!
Pachetul 1 al Guvernului Bolojan, care a majorat taxe și accize și a tăiat salarii, măsuri suprapuse peste explozia prețurilor la energie, a determinat un comportament previzibil în piață. Consumul s-a prăbușit efectiv în luna august, preconizându-se o scădere și mai drastică în următoarele luni. Consecințele sunt o inevitabilă intrare în recesiune economică și o
Cu o singură semnătură, Donald Trump a răsturnat rolul Americii privind securitatea în Orientul Mijlociu. Washingtonul s-a angajat oficial să apere un partener regional – în afara Turciei, aliat NATO. Acest partener nu este Arabia Saudită sau Egiptul, ci mica națiune arabă din Golf, Qatar. Pe 9 septembrie, Israelul a lansat un atac împotriva oficialilor
Liderul senatorilor liberali: PNL nu va susține proiectele PSD privind eliminarea plății CASS pentru mame, clerici, veterani/„Nu sunt bani"
Vin precizări de ultimă oră cu privire la două proiecte ce vor intra în dezbaterea plenului Senatului, după ce se vor fi încheiat discuțiile din comisiile de specialitate. Liderul senatorilor Partidului Național Liberal, Daniel Fenechiu, a anunțat marți, 7 octombrie, că PNL nu va susține proiectele PSD privind eliminarea plății CASS (contribuției de asigurări sociale
Agenția Tasnim, legată de Gărzile Revoluționare, a publicat pe 3 septembrie 2025 un raport cu măsuri pentru contracararea „războiului hibrid" — definit ca utilizarea mijloacelor informaționale, electronice, culturale, sociale și militare de către actori ostili pentru a destabiliza Iranul. Tasnim recomandă trei direcții principale: (1) descentralizarea structurilor guvernamentale pentru reacții mai rapide și reziliență; (2)
Șef de secție din Spitalul de Urgență Roman, reţinut după ce ar fi condus băut și sub influenţa drogurilor
Un șofer intrat în vizorul oamenilor legii după ce a condus o mașină deși, înainte de a urca la volan, ar fi consumat alcool și substanțe interzise a fost reținut pentru 24 de ore. Un bărbat în vârstă de 44 de ani, din municipiul Roman, a fost reţinut de poliţişti după ce rezultatele de laborator
1. Habar n-am dacă Ana Birchall s-a oferit să fie spioană, unii spun că ar face destule pentru o funcție (nu intru în amănunte, fiindcă nu o avantajează), dar știu că era la fel de bună ca ministru al Justiției cum a fost Clotilde la Sectorul 1 și cum e Țoiu la Externe. Problema nu
Update. Autoritățile decid DACĂ închid școlile din București, din cauza CODULUI ROȘU de ploi/Cursuri suspendate, miercuri, în trei județe
Autoritățile urmează să decidă dacă se impune o măsură de suspendare a cursurilor în Capitală, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți dimineață, o avertizare de cod roșu de ploi torențiale abundente. Deja s-a anunțat că în școlile din Constanța și Ialomița nu se vor face, miercuri, cursuri, în contextul avertizărilor meteo.
Sfârșit crunt pentru o româncă, în Italia. Femeia, ucisă de partenerul ei/„A țipat după ajutor"
O româncă în vârstă de 64 de ani a sfârșit în condiții cumplite
Momentul în care un elicopter medical s-a prăbuşit pe o autostradă din Statele Unite a fost surprins în imagini. Trei persoane care se aflau la bord au fost grav rănite după căderea aparatului de zbor. Potrivit pompierilor, trei persoane se află în stare critică după ce un elicopter medical s-a prăbuşit luni seara pe o […] The post Imagini șocante! Un elicopter medical s-a prăbușit pe o autostradă, în SUA – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Capitala și județul Ilfov intră, de marți seară, sub Cod portocaliu de ploi. Recomandările ISU pentru populație: „Pentru siguranța dumneavoastră” # National.ro
În contextul în care meteorologii au emis avertizări de ploi abundente, inclusiv pentru București și județul Ilfov, autoritățile au făcut publice o serie de recomandări pentru populație. Capitala și județul Ilfov intră de marți, 7 octombrie, de la ora 21.00, timp de peste 24 de ore, sub avertizare Cod portocaliu de ploi, fiind prognozate cantități […] The post Capitala și județul Ilfov intră, de marți seară, sub Cod portocaliu de ploi. Recomandările ISU pentru populație: „Pentru siguranța dumneavoastră” first appeared on Ziarul National.
Cod roșu de ploi în Constanța. Primarul îndeamnă locuitorii să-și facă provizii și să stea în casă: „Nu vreau să panichez pe nimeni” # National.ro
Având în vedere avertizarea meteorologilor și anume faptul că a fost emis un Cod roșu de ploi pentru Constanța și alte două județe, autoritățile constănțene se pregătesc pentru perioada în care sunt anunțate precipitații abundente. Localnicii din Constanța sunt sfătuiți de către edilul orașului să evite deplasările care nu sunt strict necesare și stea în […] The post Cod roșu de ploi în Constanța. Primarul îndeamnă locuitorii să-și facă provizii și să stea în casă: „Nu vreau să panichez pe nimeni” first appeared on Ziarul National.
BERBEC Este posibil să resimțiți o stare de confuzie dată de ultimele evenimente. Nu este exclus ca relațiile cu cei din jur să se tensioneze din cauza unor neînțelegeri. Amânați deciziile importante, care pot avea implicații serioase în activitatea profesională. TAUR S-ar putea să deveniți irascibil din cauză că nu reușiți să terminați la […] The post Horoscop 7 octombrie 2025 – Amânați deciziile importante first appeared on Ziarul National.
Studenții critică lista noilor consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan: „Educația lipsește cu desăvârșire” # National.ro
Asociațiile studențești reacționează dur după ce președintele Nicușor Dan a anunțat lista noilor consilieri prezidențiali, acuzând lipsa unui portofoliu dedicat educației și cercetării. Într-un context în care sistemul de învățământ românesc se confruntă cu abandon școlar ridicat și subfinanțare, tinerii consideră această omisiune o dovadă clară de dezinteres față de viitorul educației din România. Consilierii […] The post Studenții critică lista noilor consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan: „Educația lipsește cu desăvârșire” first appeared on Ziarul National.
În ciuda amenințărilor la adresa economiei SUA – de la tarife ridicate la prăbușirea imigrației, erodarea instituțiilor, creșterea datoriei și inflația persistentă – investitorii sunt din ce în ce mai încrezători că inteligența artificială este o forță atât de mare încât le poate contracara. Sute de miliarde de dolari pe care companiile le injectează în […] The post Inteligența artificială va salva America first appeared on Ziarul National.
Taxă nouă pentru mașinile neînmatriculate în București: șoferii din alte județe ar putea plăti până la 50 de euro pe an # National.ro
O nouă taxă pentru mașinile neînmatriculate în București sau Ilfov ar putea fi introdusă în perioada următoare, potrivit consilierului general Cristian Popescu (PSD). Măsura vizează șoferii care tranzitează Capitala, pe cei care vin ocazional pentru diverse activități, dar și locuitorii din București care și-au înmatriculat autoturismele în alte județe pentru a evita costuri mai mari […] The post Taxă nouă pentru mașinile neînmatriculate în București: șoferii din alte județe ar putea plăti până la 50 de euro pe an first appeared on Ziarul National.
Principalii actori ai războiului dintre Israel și Hamas poartă negocieri de pace în Egipt (stațiunea Sharm el-Sheik de la Marea Roșie). Agenda imediată include prima fază a discuțiilor privind mecanismele de eliberare a ostaticilor israelieni. Israelienii, locuitorii din Gaza și Donald Trump speră că un acord în acest sens va deschide calea către negocierile din […] The post Un moment decisiv pentru Israel, Hamas și Donald Trump first appeared on Ziarul National.
Congresul Partidului Social Democrat se anunță, oficial, o demonstrație de forță și unitate. Neoficial, vom asista la o bătălie între pigmei care se luptă pe colțul de pâine de la cantină. „Marea bătălie pe firimituri”, așa s-ar numi filmul dacă adunarea social-democraților ar fi o producție artistică. Din păcate, nu e nici film, nici artă. […] The post Marea bătălie pe firimituri din PSD first appeared on Ziarul National.
Curtea Supremă, lovitură cruntă pentru Nicușor Dan. Autorizațiile de construcție emise de primarii de sector rămân valabile # National.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că Nicușor Dan, ca primar general, nu avea dreptul legal de a contesta în instanță autorizațiile de construcție emise de primarii de sector, atribuție care revine exclusiv prefectului Capitalei. Hotărârea de luni, 6 octombrie, clarifică o dispută juridică de lungă durată între Primăria Generală și cea a […] The post Curtea Supremă, lovitură cruntă pentru Nicușor Dan. Autorizațiile de construcție emise de primarii de sector rămân valabile first appeared on Ziarul National.
O schimbare care a trecut, în mod deliberat, neobservată de media va produce o adevărată revoltă socială. Aflat într-o criză fără precedent de personal militar, MApN a impus legiferarea utilizării în misiuni, pe perioade determinate, fără a se preciza durata acestora, a civililor care au efectuat serviciul militar obligatoriu, până în 2007, adică toți bărbații […] The post Civilii care au făcut armata, săltați de MApN pentru participarea la misiuni militare first appeared on Ziarul National.
După ce activiștii de mediu au reușit să le bage în cap oamenilor din Gura Teghii, din județul Buzău, cel puțin celor care nu știu realitatea, că finalizarea hidrocentralei din zonă le va seca râul, a descins și ministrul userist al Mediului, Diana Buzoianu, să găsească pretext pentru oprirea lucrărilor. Mai mult, aceasta a profitat […] The post Manipulare periculoasă la Ministerul Mediului. Blocaj la hidrocentrale first appeared on Ziarul National.
Radu Drăgușin (22 de ani), fundașul lui Tottenham, a povestit despre cea mai grea perioadă a carierei sale, după ce a suferit o ruptură de ligament încrucișat la genunchiul drept, în februarie, în Europa League. Transferat de la Genoa pentru 25 de milioane de euro, internaționalul român a fost nevoit să ia totul de la […] The post Drăgușin: „Am învățat cum să merg din nou!” first appeared on Ziarul National.
Europa ar trebui să fie locul cel mai propice din lume pentru dezvoltarea afacerilor, cu o piață unică de peste 450 de milioane de consumatori. Dar obstacolele autoimpuse acționează ca niște tarife vamale pentru companiile europene. Antreprenorilor li se refuză beneficiile depline ale dimensiunii Europei. Pe măsură ce cadrul comercial internațional bazat pe norme se […] The post Cel mai mare atu al Europei este Europa însăși first appeared on Ziarul National.
Cristi Chivu impresionează în Italia! Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au asistat la un antrenament al antrenorului lui Inter și au rămas surprinși de atmosfera, intensitatea și filosofia impuse de român. „Muncă, calm și zâmbete, chiar și atunci când echipa națională te cheamă: secretele unui Inter croit după chipul lui Chivu”, au titrat italienii. […] The post Chivu, o legendă, un antrenor, o stare de spirit! first appeared on Ziarul National.
Un nou ciclon lovește România. Școlile din Constanța se închid miercuri, când va fi COD ROȘU de ploi/Capitala se va afla sub COD PORTOCALIU # National.ro
Meteorologii au dat alerta, iar autoritățile locale iau primele măsuri, dat fiind faptul că sunt anunțate precipitații abundente, sub formă de ploaie, în cursul zilei de miercuri. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni o avertizare Cod Roșu de ploi abundente, valabilă în județele Constanța, Călărași și Ialomița, începând din seara zilei de 7 […] The post Un nou ciclon lovește România. Școlile din Constanța se închid miercuri, când va fi COD ROȘU de ploi/Capitala se va afla sub COD PORTOCALIU first appeared on Ziarul National.
În scenariul pesimist elaborat de Dispecerul Energetic Național, cu o iarnă mai geroasă, adică, la vârful de seară, sistemului energetic îi vor lipsi 4.300 MWh. Și asta în care capacitatea totală de import este de doar 4.200 MWh, valoare care nu a fost atinsă până acum și este foarte puțin probabil să fie atinsă, având […] The post Scenariu apocaliptic al Dispecerului Energetic Național. Lipsesc 4.300 MW din sistem first appeared on Ziarul National.
Înalti oficiali ai Uniunii Europene au transmis un mesaj sever Ucrainei, afirmând că mai are multe de făcut pentru a-și asigura aderarea. Ucraina are nevoie de sprijinul tuturor celor 27 de țări ale UE pentru a deveni membru, dar Budapesta îi blochează trecerea la următoarea etapă a negocierilor de aderare, invocând preocupări precum drepturile lingvistice […] The post Calea Ucrainei către UE va fi dificilă, cu sau fără obstacolul Ungaria first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Grindeanu, despre organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei: „Noi am enunțat câteva condiții”/Despre ce e vorba # National.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, într-o conferință de presă la finalul ședinței Biroului Permanent Național (BPN), că partidul nu și-a schimbat poziția în privința alegerilor pentru Primăria Capitalei – în ciuda presiunilor venite din partea USR pentru ca acestea să fie organizate cât mai curând, în luna noiembrie. Grindeanu a lăsat […] The post VIDEO. Grindeanu, despre organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei: „Noi am enunțat câteva condiții”/Despre ce e vorba first appeared on Ziarul National.
Ucrainenii par reticenți să ia în serios afirmația lui Volodimir Zelenski, de luna trecută, potrivit căreia „este gata să nu candideze pentru un al doilea mandat, deoarece nu este obiectivul său”. Zelenski a vorbit despre intenția sa de a demisiona când președintele american Donald Trump și consilierii săi repetau argumentul Kremlinului, acuzându-l că este un […] The post Zelenski umblă cu cioara vopsită first appeared on Ziarul National.
În rândurile ce urmează nu va fi vorba despre vreo punere în scenă a cunoscutei operete a lui Franz Lehar, în care bogata și frumoasa văduvă Hanna Glavari își plimbă nurii prin fața multor bărbați, zăpăcindu-i, ci de tânăra și nefericita Erika Kirk, soție a activistului american Charlie Kirk, răpus mișelește, împușcat de un individ […] The post Văduva veselă first appeared on Ziarul National.
Exporturile de textile din China către Uniunea Europeană au crescut brusc, deoarece producătorii afectați de tarifele ridicate impuse de SUA redirecționează mărfurile către piața europeană. Importurile UE de îmbrăcăminte și textile chinezești au crescut cu 20% în valoare și volum în prima jumătate a acestui an, comparativ cu 2024, potrivit datelor Euratex. Majoritatea creșterii valorice […] The post Impactul tarifelor SUA: haine ieftine din China, bune pentru UE first appeared on Ziarul National.
