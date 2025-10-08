COD ROȘU de ploi. Zeci de intervenții ale pompierilor, în București și Ilfov: copaci căzuți, mașini avariate/Curți și locuințe inundate în Giurgiu – FOTO/VIDEO

16:40

Înalti oficiali ai Uniunii Europene au transmis un mesaj sever Ucrainei, afirmând că mai are multe de făcut pentru a-și asigura aderarea. Ucraina are nevoie de sprijinul tuturor celor 27 de țări ale UE pentru a deveni membru, dar Budapesta îi blochează trecerea la următoarea etapă a negocierilor de aderare, invocând preocupări precum drepturile lingvistice […] The post Calea Ucrainei către UE va fi dificilă, cu sau fără obstacolul Ungaria first appeared on Ziarul National.