Comunicat de presă lansare proiect prin PNRR, SC INA PLASTIC SRL
Bihoreanul, 8 octombrie 2025 10:50
Comunicat de presă de început de proiect: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată Digitalizarea IMM-urilor - grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”, SC INA PLASTIC SRL.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum o oră
10:50
Comunicat de presă de început de proiect: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată Digitalizarea IMM-urilor - grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”, SC INA PLASTIC SRL.
10:30
Oradea a făcut pași importanți pentru a deveni un oraș „pet friendly”. Prima ediție a One Big Jump, un concept unic în România, a reunit peste 10.000 de participanți și 1.000 de câini, în trei zile de poveste. Fără sprijin financiar public, Primăria asigurând doar locația, în timp ce finanțarea a asigurat-o compania Kangoo Jumps România, evenimentul a arătat că pasiunea și viziunea pot mobiliza o comunitate și pot schimba modul în care oamenii se raportează la animale.
Acum 2 ore
10:00
Comunicat de presă de început de proiect: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată Digitalizarea IMM-urilor - grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”, SC AXTROM SRL.
09:50
Musical, operă și un pianist la debut, în concertul Oradea FestiFall. Intrarea este gratuită # Bihoreanul
Piese cunoscute și variate, de Puccini sau Gershwin, vor fi putea fi audiate în cadrul concertului FestiFall, de joi. Pe scena Filarmonicii vor urca artiștii Orchestrei Filarmonicii de Stat Oradea, dirijați de maestrul Vladimir Lungu, iar solistul serii Cezar Platon își va face debutul în calitate de pianist. Intrarea la eveniment este gratuită.
Acum 4 ore
09:00
Iluminatul Sorban: Primarul din Lugașu de Jos se laudă că iluminatul public „nu trece prin contor” # Bihoreanul
O știre publicată în ultimul weekend din septembrie pe site-ul BIHOREANULUI, despre patronul unui local de manele din Măgești săltat de polițiștii din Beiuș imediat după un show dat de Adrian Minune, iar asta fiindcă a furat curent, le-a aprins beculețul localnicilor dintr-o altă comună din zonă, Lugașu de Jos.
08:50
CSM CSU Raiffeisen Oradea susţine miercuri seara primul joc oficial de pe teren propriu, cu CSM BBA Petrolul Ploiești # Bihoreanul
Iubitorii baschetului din Oradea îşi pot vedea de trei ori la lucru favoriţii în următoarele opt zile. Aceasta pentru că CSM CSU Raiffeisen Oradea are programate următoarele trei partide pe teren propriu, în perioada 8 – 15 octombrie. Prima dintre aceste trei partide este programată miercuri seara, de la ora 20:30, în compania celor de la CSM BBA Petrolul Ploiești. Jocul, care contează pentru etapa a 3-a a Ligii Naţionale, va fi televizat, însă clubul orădean îşi aşteaptă suporterii la sală, alături de echipă.
08:00
Poliție părăsită: Un șef de post din Bihor a distrus o autospecială a Poliției și a abandonat-o pe marginea drumului (FOTO) # Bihoreanul
Un şef de post a folosit autospeciala Poliţiei pentru propria fermă până când a distrus-o complet. După ce BIHOREANUL a găsit epava cu roţile rupte abandonată într-un capăt de sat, vandalizată şi fără numerele de înmatriculare, poliţistul-afacerist a încercat să-și aburească șefii zicând că mașina... abia ce s-a stricat.
Acum 24 ore
20:10
Magie, mentalism și umor. Gala Magiei Europene se ține la Oradea. Printre invitați, Fritz with a Z și orădenii Eduard & Bianca # Bihoreanul
Oradea va fi magică. Și nu este vorba de sărbătoarea Crăciunului, ci de magie propriu-zisă. În 11 octombrie, în Palatul Baroc, în sala FIX, vor veni magicieni cunoscuți din Europa și din țară, printre care și orădenii Eduard & Bianca. Aceștia vor uimi publicul cu numere de mentalism, magie și umor, vor concura în cadrul unei competiții și vor participa la seminarii.
19:20
Oradea devine mai verde: 20 de autobuze electrice vor porni miercuri pe rutele din oraș # Bihoreanul
Transportul în comun din Oradea va deveni mai nepoluant, silențios și confortabil. Primele 20 de autobuze electrice vor ieși în trafic pe rutele din municipiu începând de miercuri dimineață. Află rutele pe care vor circula noile garnituri!
18:50
Accident grav pe DN1 în Borș: Una dintre mașini s-a oprit într-un stâlp. Un bărbat a fost dus la spital (FOTO) # Bihoreanul
Două mașini s-au izbit marți după amiaza pe DN1 în localitatea Borș, iar una dintre ele a ricoșat în afara carosabilului, oprindu-se într-un stâlp. O persoană a fost rănită și a fost transportată la spital.
18:30
Pregătiri de asfaltare pe drumul de legătură între centura metropolitană și cea a Sânmartinului. Deschiderea, la începutul anului viitor (FOTO) # Bihoreanul
Lucrările pentru construirea drumului de legătură între Inelul Rutier Metropolitan al Oradiei și centura Sânmartin au ajuns la un stadiu de execuție de 55%, iar în luna ianuarie a anului următor va fi deschis circulației. Noul drum va deservi inclusiv viitorul acvaparc al comunei Sânmartin.
17:50
Ministerul Educației împarte bani tuturor școlilor din țară, prin inspectoratele școlare, pentru organizarea de activități menite să prevină violența și infracțiunile în unitățile de învățământ. Pentru școlile din Bihor, bugetul alocat este de 453.000 lei.
17:40
Termoficare Oradea: se întrerupe furnizarea apei calde și încălzirii pentru 6 puncte termice din Oradea # Bihoreanul
Pentru remedierea unei avarii, apărute la rețeaua termică de transport, din strada Traian Lalescu, începând de mâine, 08 octombrie 2025, ora 07.00, se va întrerupe furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum și a încălzirii, pentru toți consumatorii alimentați din punctele termice PT 105, PT 110, PT 111, PT 112, PT 116 și PT 131.
17:30
Astazi, in mediul online, nu este suficient sa existi. Ca sa te remarci, ai nevoie de o strategie bine pusa la punct si de o atentie sporita pentru fiecare detaliu, care sa iti defineasca brandul. Daca vrei sa construiesti o afacere online care sa atraga cat mai multi oameni, sa inspire incredere si sa reziste in timp, ai nevoie de mai mult decat un produs sau un serviciu. In continuare, vei descoperi cateva trucuri esentiale pentru a crea un brand online puternic, care sa nu treaca neobservat.
16:40
„Băieții sensibili” vin în Oradea. Comedia se joacă în octombrie la Casa de Cultură a Sindicatelor # Bihoreanul
Crizele vârstei mijlocii și încercările bărbaților de a înțelege femeile au fost mereu teme serioase, dar la Casa de Cultură a Sindicatelor, orădenii vor putea să se distreze de ele. Comedia „Băieți sensibili” se joacă în data de 14 octombrie, iar actorii vor încerca să arate că, uneori, și băieții au sentimente și că viața poate fi savuros de imprevizibilă.
15:50
După mai bine de zece ani, Oradea va fi din nou gazda unui campionat naţional de box. De această dată este vorba despre competiţia naţională rezervată juniorilor (15-16 ani), care nu se va desfăşura însă într-o sală polivalentă, ci la sala de sport a Colegiului Tehnic „Traian Vuia”. Întrecerile vor avea loc în perioada 12 – 18 octombrie şi vor reuni aproximativ 200 de tineri pugilişti din întreaga ţară. Oradea are reprezentanţii ei, care speră la medalii, unii chiar la cele de aur.
15:00
În premieră la Oradea: Marș pentru siguranța femeilor, organizat de noul grup feminist Artemiss # Bihoreanul
Oradea va găzdui, în premieră, un marș pentru siguranța femeilor, eveniment care va avea loc duminică, 19 octombrie, de la ora 15, sub titlul „Împreună pentru Siguranța Femeilor”. Acțiunea este organizată de noul grup de inițiativă Artemiss, fondat de actrițele Anda Tămășanu și Eleo(Nora) Tiu, lector universitar, care își propun intrarea orașului în Rețeaua VIF – Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor.
14:10
Tu votezi, Primăria face! Care au fost cele mai votate proiecte din bugetarea participativă # Bihoreanul
Etapa de vot online din cadrul programului de bugetare participativă din Oradea s-a încheiat, iar preferințele orădenilor s-au cristalizat. Proiectele preferate, dintre cele 30 înscrise, vizează diferite îmbunătățiri în infrastructura rutieră, amenajări de zone verzi, dar și marcarea unor repere istorice din oraș. În această săptămână, începe etapa votului la urnă...
13:40
Doi șoferi reținuți de polițiștii bihoreni. Unul a refuzat testarea cu etilotestul, altul avea peste 1 la mie alcool pur în aerul expirat # Bihoreanul
Doi bărbați din Bihor, ambii în vârstă de 46 de ani, au petrecut 24 ore în Arestul Poliţiei şi s-au ales cu dosare penale pentru încălcarea Codului rutier. Unul dintre ei conducea beat în Delani, iar celălalt, oprit în Călacea, a refuzat testarea cu aparatul etilotest și recoltarea probelor biologice.
13:10
A început noul sezon gripal: mii de infecții virale și peste 100 de internări în Bihor în prima săptămână # Bihoreanul
Noul sezon gripal, 2025-2026, a debutat la finele lunii septembrie, iar Direcția de Sănătate Publică Bihor a început să colecteze informațiile relevante privind atât îmbolnăvirile, cât și vaccinările. În prima săptămână a sezonului, autoritățile sanitare au înregistrat deja peste 100 de spitalizări ale persoanelor cu infecții acute ale căilor respiratorii superioare și pneumonii, precum și primele cazuri de gripă, diagnosticate clinic.
12:40
Comisia tehnică pe probleme de circulație a aprobat marți, 7 octombrie, mai multe restricții de circulație în zona centrală a Oradiei pentru a face loc desfășurării FestiFall 2025. Măsurile, unele instituite încă de miercuri, vor viza piețele Unirii și Ferdinand, strada Independenței și Podul Sfântul Ladislau.
12:30
Opt medalii, dintre care patru de aur pentru sportivii de la CS White Lion la Cupa României de Taekwondo WT (FOTO) # Bihoreanul
Sportivii clubului CS White Lion Oradea au obţinut rezultate deosebite la întrecerile Cupa României la Taekwondo WT, de la Miercurea Ciuc, care a reunit aproximativ 800 de concurenţi. Orădenii au izbutit să-şi adjudece opt medalii, dintre care patru au fost de aur, una de argint și trei de bronz.
11:50
Rata șomajului în Bihor a urcat la 2,09% în septembrie. Cei mai mulți șomeri au peste 40 de ani # Bihoreanul
Rata șomajului înregistrat în județul Bihor a fost, la finalul lunii septembrie 2025, de 2,09%, potrivit datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bihor. Indicatorul este ușor mai mare decât în luna august, când s-a situat la 2,03%.
Ieri
11:20
Rezultate excelente pentru micii luptători de la LPS Bihorul la Finala Campionatul Național U11 și Concursul Național U7, U8, U9 de la Târgu Mureș # Bihoreanul
Micii luptători de la LPS Bihorul Oradea s-au întors cu rezultate deosebite de la Târgu Mureş, unde au avut loc întrecerile Finalei Campionatul Național U11 și ale Concursului Național U7, U8 şi U9. Elevii antrenorului Nelu Sandu Pop au reuşit să urce de patru ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului şi să-şi adjudece patru titluri de campioni naţionali. De asemenea, la U11, LPS Bihorul s-a situat pe primul loc în ierarhia cluburilor.
10:50
Adevărul este că această parcare nu a întârziat 5 luni, ci 10 ani. Dacă e să ne luăm după oportunitate, e clar că era prima parcare cu care trebuia să începem. Nu cred că există orădean care să nu fi blestemat lipsa locurilor de parcare de lângă spital.
10:00
Curtea de Apel Oradea oprește eliberarea unui criminal în serie. Sütő Ferenc, care a ucis patru oameni, rămâne după gratii pe viaţă # Bihoreanul
Sütő Ferenc, unul dintre cei mai feroce criminali în serie din România, căruia Tribunalul Bihor îi comutase luna trecută pedeapsa pe viață într-una de 25 de ani de închisoare - pe care îi executase deja - nu iese din pușcărie. Curtea de Apel Oradea a desfiinţat hotărârea Tribunalului şi a decis să-i menţină pedeapsa detențiunii pe viață. Decizia, pronunțată luni, este definitivă.
09:10
Tupeu de Cioflan: Fosta judecătoare se ține de „țigănii” cu vecinii din centrul Oradiei (FOTO) # Bihoreanul
După ce Bihorel a arătat săptămâna trecută cum soții Adina și Aurel Cioflan, ea fostă judecătoare, el ofițer în Poliție, au scăpat lejer de un dosar penal pentru că au făcut lucrări neautorizate la o casă din centrul istoric al Oradiei, cele două VIP-uri s-au ales cu noi reclamații.
08:00
Bolojane, te-au fentat! Schema prin care primarii din Bihor ocolesc restructurările pe care premierul se străduiește să le impună # Bihoreanul
BIHOREANUL dezvăluie schema prin care primarii din Bihor simulează restructurările pe care premierul Ilie Bolojan vrea să le impună. Mai multe primării din Bihor și-au redus organigramele doar pe hârtie, mutând angajați pe statele de plată ale Asociației Comunelor din România şi plătindu-le salarii pentru „servicii administrative”, prestate de organizația devenită o adevărată afacere, cu peste 90 de angajați și venituri care depășesc anual 7 milioane de lei.
6 octombrie 2025
19:20
O medalie de bronz pentru pugiliştii de la CS Crişul Oradea, la Naţionalele de box pentru cadeţi, de la Năvodari # Bihoreanul
Sportivii de la CS Crişul Oradea s-au întors cu o medalie de bronz de la întrecerile Campionatului Naţional de box pentru cadeţi, care a avut loc la Năvodari, în perioada 29 septembrie - 4 octombrie. Eugen Popa a ocupat poziţia a III-a şi a intrat în posesia bronzului, după ce a ajuns în semifinalele categoriei +90 kg.
18:40
Sport şi distracţie: 80 de elevi de la o şcoală din Bihor au marcat Ziua Europeană a Sportului Şcolar prin jocuri şi întreceri (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Peste 80 de elevi ai Şcolii Gimnaziale nr. 1 Chijic, inclusiv din structurile arondate, au participat la activităţi sportive şi recreative organizate cu prilejul Zilei Europene a Sportului Şcolar.
17:50
La fel ca în toate orașele țării, nici în Oradea nu trece săptămână fără accidente provocate de trotinetiști, cu victime ajunse inclusiv la UPU. Mâini și picioare rupte, fețe julite, nasuri zdrobite, toate pentru că trotinetiștii nu respectă regulile. Se bagă peste tot, cu viteză, inclusiv pe trotuare, iar în încercarea de a slaloma printre ceilalți „participanți la trafic”, nu o dată pun la pământ pietoni, freacă mașini, taie fața bicicliștilor. Apoi dispar, chiar și atunci când fac victime și pagube, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.
17:20
Orădean de 76 de ani, dispărut de peste o lună. Poliția cere ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi # Bihoreanul
Un orădean plecat de acasă din luna august a fost dat dispărut de familie, luni, iar poliţiştii cer ajutorul orădenilor pentru găsirea lui. Bărbatul se numeşte Bagosi Ladislau şi a plecat de acasă în cursul lunii august.
16:50
Două incendii de natură electrică au izbucnit, în noaptea de duminică spre luni, în Bihor, în localitățile Hidișelu de Sus și Nucet. Doar intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor la locuințele din apropiere.
16:00
Administrația Națională de Meteorologie a publicat luni estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor pentru perioada 6 - 19 octombrie, iar pentru regiunea Crișana, implicit pentru Bihor deci, meteorologii anunță o vreme schimbătoare, cu temperaturi în ușoară creștere la început, urmate de o nouă răcire.
15:30
Curtea de Apel Oradea: Autorul dublei crime din Adoni, care a violat și scalpat una dintre victime, rămâne condamnat pe viaţă # Bihoreanul
Lingurar Sandor, bărbatul judecat pentru una dintre cele mai odioase crime comise în județul Bihor în ultimii ani rămâne condamnat la închisoare pe viață. Curtea de Apel Oradea i-a respins, luni, ca nefondat, apelul declarat împotriva sentinţei pronunţate de Tribunalul Bihor, iar decizia instanţei de apel este definitivă.
15:10
S-a deschis urna: În piramida din Primărie, orădenii pot alege proiectele preferate din bugetarea participativă # Bihoreanul
Etapa votului fizic din această ediție a bugetării participative a început luni, la Primăria Oradea. În sala ghișeelor sau piramida din clădirea administrativă a municipalității, oricine poate completa buletinele de vot anume concepute.
14:30
O mașină s-a ales cu avarii serioase, în cursul zilei de luni, după ce a fost cuprinsă de flăcări în timp ce se afla într-o parcare din Cartierul Șoimul, orașul Aleșd.
14:10
Vizați de restructurări, sindicaliștii de la Guvern nu se lasă: îi cer demisia lui Mihai Jurca, acuzat de abuz # Bihoreanul
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului cere demisia sau demiterea șefului Cancelariei premierului Ilie Bolojan, orădeanul Mihai Jurca, după ce acesta a demarat reformarea structurii. Funcționarii îl ironizează pe Jurca, susținând că „luptă eroic” cu „șoferii și ospătarii” de la Guvern, reiterând acuzele că acesta i-ar „pedepsi” în loc să „dialogheze” cu ei, dar și că ar fi mințit cu privire la locuința de serviciu primită aferent funcției pe care o exercită.
14:00
TERMOFICARE ORADEA S.A. angajează un sudor în cadrul Secției Reparații - Atelier Construcții Montaj, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
13:30
Șofer reținut în Bihor: prins beat la volan, a refuzat testul de sânge pentru alcoolemie # Bihoreanul
Un bărbat de 53 de ani din comuna Bratca a fost reținut de polițiști, după ce a fost surprins conducând sub influența alcoolului și a refuzat prelevarea probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Incidentul s-a petrecut pe drumul județean 764, în localitatea Roșia.
13:00
Președintele Nicușor Dan și-a ales consilierii. Printre ei, Ludovic Orban și Eugen Tomac # Bihoreanul
Președintele României, Nicușor Dan, și-a completat lista de consilieri, făcând noi numiri pentru echipa sa, după ce în primele 4 luni de mandat a avut un singur sfetnic. Pe lista consilierilor se numără Marius Lazurca, fost ambasador al României la Mexic și care, în trecut, era vehiculat ca posibil șef la SIE, fostul premier Ludovic Orban și europarlamentarul Eugen Tomac.
12:30
Salbă de medalii pentru copiii Școlii „Ștefan Rusu” din Oradea la Festivalul Micului Luptător (FOTO) # Bihoreanul
Tinerii luptători de la Școala de Lupte „Ștefan Rusu” din Oradea au obţinut rezultate foarte frumoase la întrecerile Festivalului Micului Luptător care au avut loc în weekend la Târgu Mureş. Orădenii şi-au adjudecat trei medalii de aur, implicit trei titluri de campioni naţionali, precum şi o medalie de bronz. Fraţii Dominic şi Matei Ghiuro și Harris Sabău au cucerit medaliile de aur și au devenit campioni naționali.
11:50
Bombe neexplodate din al Doilea Război Mondial, descoperite lângă o stație de autobuz din Bihor # Bihoreanul
Mai multe bombe rămase din cel de-al Doilea Război Mondial au fost descoperite duminică după-amiază pe un teren din apropierea stației de autobuz din localitatea Roit, comuna Sânnicolau Român.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Căldură sub presiune: Oradea a pornit mai repede noul sezon de încălzire, în care facturile vor fi cu 10% mai mari # Bihoreanul
Obligată de valul de aer polar, Oradea a pornit mai repede noul sezon de încălzire, în care facturile vor fi cu 10% mai mari. Vremea rece forțează societatea Termoficare și să grăbească pornirea unui nou grup energetic, iar pe constructorii pasajului din intersecția Tudor Vladimirescu - Oneștilor să încheie relocarea conductelor de încălzire.
10:10
Mega teasing: Preotul caterisit anunță că va continua să slujească, într-o biserică nouă # Bihoreanul
Hotărât lucru, nu talentul îi lipsește fostului preot Ciprian Mega, care are nu doar imaginație din belșug, ci și talent publicitar. După luni bune de când a fost caterisit printre altele și fiindcă ar sluji „interesele altei Biserici și pe ale altei țări”, Mega continuă să afirme sfidător că nu recunoaște sancțiunea și că va sluji mai departe, într-o nouă biserică pe care urmează s-o ridice într-o „așezare duhovnicească” pe care o va ctitori „la marginea Oradiei”.
09:10
Cel mai mare festival al orașului va anima mai multe zone din centru în acest weekend. Ediția 2025 a Oradea FestiFall programează concerte, proiecții video mapping, show cu drone, artificii, momente cu artiști stradali și multe altele.
08:10
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Unii sunt supărați că SMURD-ul l-a salvat pe Bolovan din accident # Bihoreanul
Ca de obicei, Bihorel comentează în stilul propriu evenimentele săptămânii trecute. Bolovan a premiat SMURD pentru 35 de ani de activitate: „Eu sunt unul dintre cei care au avut noroc cu SMURD, că m-a descarcerat. Dacă nu exista, și azi zăcem între fiare”. „Dar toți se bucură de înființarea acestui serviciu?”. „Unii nu, dar nu pentru că SMURD nu ar fi necesar, ci din pricină că m-au salvat pe mine”.
00:00
Luni, 6 octombrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, împreună cu publicația Oradea Noastră. Dintre subiecte: Premierul Bolojan laudă Bihorul ca model de reformă administrativă, dar totul e doar pe hârtie; Oradea a pornit mai repede noul sezon de încălzire; Un șef de post a distrus o autospecială a Poliției și a abandonat-o; Oradea are o suprafață record de spații verzi; În Oradea se construiește singura școală care pregătește rabini.
5 octombrie 2025
18:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo valabilă de duminică, 5 octombrie, ora 21, până joi, 9 octombrie, ora 10, care vizează ploi însemnate cantitativ, ninsori viscolite la altitudini mari, intensificări ale vântului și vreme rece în aproape toată țara.
17:00
Accident în zona Remeți: O mașină a ajuns în afara carosabilului, o femeie a fost transportată la spital (VIDEO) # Bihoreanul
O femeie de 50 de ani a fost rănită și a fost transportată la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Bihor, după ce mașina pe care o conducea a ieșit de pe carosabil și a ajuns în șanț, în zona Remeți.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.