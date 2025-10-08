Cum au umplut frații Negoiță stațiile de metrou din zona Pallady. PS Anul acesta, bucureștenii au ales transportul subteran în număr mai mare decât anul trecut
B365.ro, 8 octombrie 2025 10:50
Bucureștenii au folosit metroul în primele șase luni ale acestui an mai mult, având o creștere ușoară de 2%, adică 78,8 milioane de validări. Acest lucru se datorează și dezvoltării imobiliare din București, întrucât față […]
Metrorex anunță că e gata să scoată pe traseu trenuri suplimentare, dacă se aglomerează la metrou din cauza ploii (poate să plouă și la metrou)
În urma ploilor abundente din ultimele ore, Metrorex și firmele contractate au mobilizat echipe de intervenție pentru gestionarea infiltrațiilor care au ajuns în subteran, asigurând circulația trenurilor conform graficului și prioritizând siguranța călătorilor. Totodată, aceștia […]
Dl. Negoiță a intrat în perioada de ședințe. Azi așteaptă oameni la dezbaterea pentru parcarea de reședință, pentru mâine pune în convocator colectarea selectivă
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a invitat agenții economici care activează pe raza sectorului la o ședință. Edilul ar vrea să discute cu aceștia despre colectarea selectivă. Ședință pe tema colectării selective joi la sediul […]
Andreea Esca, un pic furioasă dimineață: Institutele de măsurare au luat-o razna. Nu mi-e mie rușine acum de oamenii pe care i-am panicat de moarte, pentru ploicica asta de toamnă?
În dimineața zilei în care în București tot ceea ce intră în categoria „insitutțiile" au anunțat o apocalipsă meteo care transformă Potopul lui Noe în pistol cu apă, în oraș plouă. De pe o stradă […]
Noaptea în care dl. Ciucu ne-a dat o parolă secretă din „Centrul de Permanență", plus un număr de la IT. Un fel de Cod Roșu de Transparență Involuntară la noi, în București
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fost ieri, 8 octombrie, a fost la scentru de intervenții. A informat bucureștenii că oamenii aflați pe teren se vor asigura că nu vor fi astupate canalele din cauza […]
VIDEO | Cum arată „măruntaiele" Bucureștiului – tunelurile în care se adună apa de ploaie. Scafandrii Apa Nova, în principalele canale colectoare
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a trimis azi-noapte scafandrii Apa Nova în colectoarele principale ale Bucureștiului pentru a monitoriza nivelul apei. Edilul a publicat și imagini din interiorul sinistrelor tuneluri, unde acces are doar […]
Apa Nova: În București s-a adunat apă cât într-o lună doar în 20 de ore. Peste 350 de sesizări înregistrate după furtună
Furtuna din Capitală de marți, 7 octombrie, a fost foarte puternică. Apa Nova, a informat că în decurs de 20 de ore în oraș s-a cumulat peste 96 % din cantitatea medie de precipitații aferentă […]
Un copac prăbușit de-a latul drumului și blochează complet Strada Frasinului, lângă fabrica Philip Morris. Nu se poate ieși în Centura Capitalei
Vântul continuă să doboare copaci în București și împrejurimi. În această dimineață, un arbore a căzut pe Strada Frasinului din apropierea Philip Morris Romania S.R.L., blocând-o la intersecția cu Strada Horia Cloșca și Crișan. Astfel […]
Încă un copac căzut peste o mașină în mers pe o stradă din București, un altul prăbușit pe DN1, până în intrarea pe A0 – Autostrada Bucureștiului. Bilanț de vreme extremă
Unul dintre cele mai mare pericole din București atunci când plouă abundent și bate vântul este dat de fragilitateea copacilor, care se prăbușesc și în condiții meteo obișnuite, darămite în timpul unor episoade de vreme […]
Mașină răsturnată dimineață, după ce-a izbit de refugiul de tramvai de la Cimitirul Armenesc, în Pantelimon. Echipe de intervenție la locul accidentului
O mașină s-a răsturnat, în această dimineață, după ce șoferul a pierdut controlul volantul pe o șosea plină de apă și s-a izbit în refugiul de tramvai de la Cimitirul Armenesc, pe Șoseaua Pantelimon. Un […]
Scurt ghid de supraviețuire interioară în timp ce ciclonul Barbara trece peste București, cu tot cu cod roșu
Bine v-am găsit, dragi cititori bucureșteni, în zi de cod roșu în Capitală, în care suntem vizitați de ciclonul Barbara. Dacă n-ați mai auzit de mult timp „stați acasă!", un îndemn cu ecouri din negura […]
Sunt acestea cele mai frumoase cești de cafea din București? Pe Calea Victoriei, la Tart, cappuccino vine însoțit de prăjituri superbe
La Tart Sweet Gallery din București, magia cafelei rivalizează cu cea a tartelor ca niște bijuterii, dar și cu spațiul în sine – o frumusețe de loc din care nu-ți vine să mai pleci. Galerie […]
Un videoclip cu un actor nud pe scenă a fost asociat în mod fals cu Opera Națională din București. Niciun spectacol de aici nu include o astfel de scenă
În spațiul online, a circulat un videoclip fals cu o scenă dintr-un spectacol de la Opera Națională din București. Reprezentanții instituției transmit că este un fake news, în programa acestuia nu este nicio piesă cu […]
ALERTĂ | Accident cu pieton pe Centura București, în zona orașului Otopeni. Trafic oprit pe sensul spre Mogoșoaia, anunță Centrul Infotrafic
Un accident grav, cu pieton, a avut loc în urmă cu scurt timp pe Centura București, în zona orașului Otopeni din Ilfov. Centrul Infotrafic îi anunță pe ceilalți participanți la trafic că nu se circulă […]
Vremea rea mută la interior ședința de modernizare de la Sectorul 1. Consultare publică pentru reabilitarea parcurilor Ion I.C. Brătianu și Bazilescu
Vremea extremă din București mută la interior ședința de modernizare de la Sectorul 1. Consultările publice pentru reabilitarea parcurilor Bazilescu și Brătianu au loc miercuri și joi, 8 și 9 octombrie, în clădirea administrativă din […]
Băluță anunță măsuri speciale de cod roșu în Sectorul 4. „Echipele sunt în dispozitiv, pregătite să intervină în caz de inundații și alte evenimente"
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat ce măsuri sunt luate în contextul codului roșu de vreme severă emis pentru București, valabil din această seară, ora 21:00, până mâine la ora 15:00. Vreme severă în […]
RO-ALERT de vreme extremă, emis acum în București și zona metropolitană. În scurt timp, suntem sub cod roșu de ploi abundente, pot ajunge și la 100 l/mp
În urmă cu câteva minute, bucureștenii au primit un mesaj tip RO-Alert cu privire la vremea extremă din Capitală. Meteorologii au emis un cod roșu de ploi abundente și intensificări ale vântului. Acesta intră în […]
STB, în stare de alertă, gata pentru codul roșu de vreme severă din Capitală. Echipele sunt pregătite să intervină la blocajele din trafic
Societatea de Transport București (STB S.A.)transmite călătorilor că ia măsuri speciale pe fondul codului roşu de ploi. Amintim că meteorologii că este valabil din seara asta până mâine. În zile cu astfel de vreme, orașul […]
S-a inundat șina de tramvai de pe Bd. Camil Ressu, în stația Piața Râmnicu Sărat. STB anunță că sunt blocate liniile 23, 27 și 49
Ploaia deja face probleme în București, și încă nu ne aflăm sub codul roșu de vreme rea: STB îi anunță pe călători că s-a inundat șina de tramvai de pe Bd. Camil Ressu din Sectorul […]
Dl. Negoiță, nemulțumit de cum merg lucrurile la Taxe și Impozite Sector 3: „Consider că situația nu este cum ar trebui să fie"
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a criticat public activitatea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale S3 (DITL), printr-o postare pe Facebook, semnalând probleme serioae în relația cu cetățenii și cerând măsuri urgente de eficientizare. […]
Romanian Fashion Week, prima dată la București, miercuri și joi. Creațiile mai multor tineri designeri și cunoscuți creatori de modă sunt prezentate la ediția din această toamnă
Romanian Fashion Week (RFW) are loc, pentru prima dată în istoria sa de 25 de ani, la București. Miercuri și joi, noua ediție a evenimentului va fi găzduită de Studiourile TVR și se va putea […]
Data alegerilor la PMB rămâne un mister, dar certurile continuă. Drulă aruncă acuzații către PSD, iar Zamfir îl face cetățean disperat. "E unica lui șansă să candideze"
Pentru alegerile pentru Primăria Capitalei nu a fost stabilită o dată clară. Bucureștenii asteaptă să ia Coaliția o decizie. Ludovic Orban, Daniel Zamfir și Cătălin Drulă au făcut noi precizări cu privire la acest subiect. […]
Drum de legătură între Autostrada A1 București – Pitești și DN7 Titu, care va avea patru benzi. 18 firme vor să-l construiască
Consiliul Județean Dâmbovița a primit 18 oferte pentru realizarea unui drum de legătură între Autostrada A1 București – Pitești și DN7 Titu. Contractul prevede lucrări pentru o șosea nod
Bucureștiul riscă să se inunde în timp record, în urma codului roșu. Apa Nova le recomandă șoferilor să nu parcheze lângă canalizări/guri de scurgere # B365.ro
ANM a emis un cod roșu de ploi pentru București, astfel că orașul riscă să se indunde în timp record, iar Apa Nova, furnizorul de servicii de apă și de canalizare, anunță că a mobilizat […] Articolul Bucureștiul riscă să se inunde în timp record, în urma codului roșu. Apa Nova le recomandă șoferilor să nu parcheze lângă canalizări/guri de scurgere apare prima dată în B365.
Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 2, convocat de Hopincă: „Am cerut o atenție sporită pe toate șantierele din sector” # B365.ro
Rareș Hopincă anunță că a convocat azi, 7 octombrie, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 2. Edilul a vrut să pregătească toate măsurile ce sunt necesare pentru a preveni problemele în urma codurilor […] Articolul Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 2, convocat de Hopincă: „Am cerut o atenție sporită pe toate șantierele din sector” apare prima dată în B365.
Metrorex, după ce a plouat în stația de metrou Eroilor 1: Circulația trenurilor nu este afectată de vremea extremă # B365.ro
Metrorex anunță că a solicitat mai multă mobilizare a echipelor de intervenții când este cod roșu de ploi. Cererea este pentru ca circulația rețelei de metrou să se desfășoare în condiții optime. Cu puțin timp […] Articolul Metrorex, după ce a plouat în stația de metrou Eroilor 1: Circulația trenurilor nu este afectată de vremea extremă apare prima dată în B365.
Misterul de la gunoi, în Sectorul 2: Gunoaiele zac abandonate pe străzi, iar pubelele oamenilor dispar fără urmă. Bucureșteancă: La două săptămâni s-a repetat furtul # B365.ro
Dintr-un sector în altul al Capitalei zac gunoaie pe stradă. Unele sunt lăsate de bucurelșteni chiar llângă pubelele pentru colectare selectivă sau chiar lângă coșurile de gunoi simple. Situația este una extrem de delicată. O […] Articolul Misterul de la gunoi, în Sectorul 2: Gunoaiele zac abandonate pe străzi, iar pubelele oamenilor dispar fără urmă. Bucureșteancă: La două săptămâni s-a repetat furtul apare prima dată în B365.
Cine e Barbara, ciclonul care mătură sudul țării și ne aduce cod roșu de ploi și vijelii în București și zona metropolitană # B365.ro
Un ciclon de origine mediteraneană, botezat „Barbara”, aduce în sud-estul României ploi torențiale și rafale de vânt puternic de până la 70 km/h. Autoritățile au emis cod roșu pentru ploile abundente și avertismente severe în […] Articolul Cine e Barbara, ciclonul care mătură sudul țării și ne aduce cod roșu de ploi și vijelii în București și zona metropolitană apare prima dată în B365.
Număr unic de urgență, anunțat de PMB pentru episodul de vremea extremă. „Suntem în stare de alertă, după emiterea codului roșu de ploi abundente” # B365.ro
Primăria Municipiului București (PMB) anunță că, în contextul codului roșu de vreme extremă anunțat de meteorologi în Capitală, bucureștenii care se confruntă cu probleme din cauza fenomenelor meteo pot suna gratuit la numărul de telefon […] Articolul Număr unic de urgență, anunțat de PMB pentru episodul de vremea extremă. „Suntem în stare de alertă, după emiterea codului roșu de ploi abundente” apare prima dată în B365.
VIDEO | Cascadă „naturală” la stația de metrou Eroilor: Curge apa din tavan și codul roșu încă nu a intrat în vigoare # B365.ro
Plouă fără încetare în București, ne aflăm sub un cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, iar orașul a început să se inunde. Un bucureștean care se afla pe peron la stația […] Articolul VIDEO | Cascadă „naturală” la stația de metrou Eroilor: Curge apa din tavan și codul roșu încă nu a intrat în vigoare apare prima dată în B365.
FOTO | Aproape 200 de noi locuri de parcare în Grozăvești. cele mai multe sunt de reședină, pe care PS6 le va aloca în curând. Unde sunt cele „la liber, cu plată” # B365.ro
Primăria Sectorului 6 anunță că au fost făcute 140 de noi locuri de parcare de reședință în Grozăvești. Acestea au fost amenajate la finalul lucrărilor de regenerare urbană din zonă. Bucureștenii de aici trebuie să […] Articolul FOTO | Aproape 200 de noi locuri de parcare în Grozăvești. cele mai multe sunt de reședină, pe care PS6 le va aloca în curând. Unde sunt cele „la liber, cu plată” apare prima dată în B365.
Agentul Thermique din caloriferele noastre, un AI hit, cu Nicușor Dan textier inspirațional. Mai țineți minte vorbele „Căldura ajunge, dar nu ajunge?” # B365.ro
O piesă creată cu ajutorul inteligenței artificiale (AI) a făcut înconjurul internetului. Versurile sunt extrase dintr-o declarație făcută de Nicușor Dan în anul 2023 pe vremea când era primarul general al Capitalei. Hit cu AI […] Articolul Agentul Thermique din caloriferele noastre, un AI hit, cu Nicușor Dan textier inspirațional. Mai țineți minte vorbele „Căldura ajunge, dar nu ajunge?” apare prima dată în B365.
Material susținut de ING Bank Cu „Liber să tot fii”, ING îi invită să creadă în ei și să depășească barierele care stau în calea planurilor ING Bank lansează platforma de brand „Liber să tot […] Articolul 95% dintre români ascultă de „gura lumii” | Studiu ING Bank apare prima dată în B365.
A picat X-ul, fostul Twitter. Platforma deținută de Elon Musk nu funcționează în București și nici în țară # B365.ro
Utilizatorii trebuie să știe că a picat rețeaua socială X, fosta Twitter: nu funcționează în București, dar nici în țară. Probleme sunt și în alte țări. O mulțime de internauți au raportat că rețeaua nu […] Articolul A picat X-ul, fostul Twitter. Platforma deținută de Elon Musk nu funcționează în București și nici în țară apare prima dată în B365.
ESENȚIAL | Scenariu: școli închise în București mâine, din cauza vremii extreme. Diseară intră în vigoare un Cod Roșu de ploi foarte abundente, plus vânt violent # B365.ro
În contextul emiterii de către meteorologi a codului roșu de ploi torențiale în mai multe județe din țară, în Constanța, Ialomița și Călărași școlile vor fi închise miercuri. ANM a extins acest cod roșu și […] Articolul ESENȚIAL | Scenariu: școli închise în București mâine, din cauza vremii extreme. Diseară intră în vigoare un Cod Roșu de ploi foarte abundente, plus vânt violent apare prima dată în B365.
Dl. Negoiță, încântat, convoacă ședință pentru parcarea de reședință în ziua cu cod roșu de vreme extremă în București, la ora la care oamenii abia dacă ies la de job # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, organizeazăa mâine promisa ședință pentru parcarea de reședință, dezbaterie care vine după valul de nemulțumiri provocat de noul regulament din aceste parcări. Aseară, a venit cu propunerea de zi și […] Articolul Dl. Negoiță, încântat, convoacă ședință pentru parcarea de reședință în ziua cu cod roșu de vreme extremă în București, la ora la care oamenii abia dacă ies la de job apare prima dată în B365.
„Oprește motorul!”, un indicator rutier nou în București. Primăria Sectorului 2 vrea să-l amplaseze în apropierea școlilor # B365.ro
Primăria Sectorului 2 a lansat un proiect de hotărâre care vizează reducerea poluării aerului în apropierea unităților de învățământ din sector și nu numai. Acest lucru ar însemna montarea unor indicatoare cu semnificația „Pentru sănătatea […] Articolul „Oprește motorul!”, un indicator rutier nou în București. Primăria Sectorului 2 vrea să-l amplaseze în apropierea școlilor apare prima dată în B365.
Un singur tren Alstom Coradia mai circulă pe ruta București-Constanța. CFR Călători le-a scos pe celelalte două de pe traseu „din motive tehnice” # B365.ro
O singură ramă Coradia Alstom mai circulă de luni, 6 octombrie, pe ruta București Nord – Constanța și retur, după ce compania CFR Călători le-a retras pe celelalte două „din motive de ordin tehnic”. Două […] Articolul Un singur tren Alstom Coradia mai circulă pe ruta București-Constanța. CFR Călători le-a scos pe celelalte două de pe traseu „din motive tehnice” apare prima dată în B365.
VIDEO | Haos pe Iuliu Maniu, după ce s-au rupt cabluri STB la interscția cu Moinești. Trafic restricționat, pompieri și poliție la fața locului # B365.ro
Este avarie în rețeaua de electricitate de pe Bulevardul Iuliu Maniu, după ce mai multe fire au căzut la pământ. Până la remedierea situației s-au luat mai multe măsuri pentru siguranța bucureștenilor. Traficul pe Strada […] Articolul VIDEO | Haos pe Iuliu Maniu, după ce s-au rupt cabluri STB la interscția cu Moinești. Trafic restricționat, pompieri și poliție la fața locului apare prima dată în B365.
ALERTĂ METEO | Codul portocaliu de vreme extremă tocmai a devenit roșu și în București. ANM anunță ploi torențiale până mâine după-amiază # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins codul roșu de ploi torențiale și abundente, care intră în vigoare și în București și Ilfov diseară, de la ora 21:00. Un cod roșu de ploi torențiale în […] Articolul ALERTĂ METEO | Codul portocaliu de vreme extremă tocmai a devenit roșu și în București. ANM anunță ploi torențiale până mâine după-amiază apare prima dată în B365.
VIDEO | Curând, pe autostradă de la București la Buzău. Lotul 2 A7, segmentul Ploiești-Buzău, va fi deschis anul acesta, CNAIR ar putea convoca în câteva zile comisia de recepție # B365.ro
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ar putea convoca în perioada 13 – 17 octombrie comisia de recepţie pentru deschiderea circulaţiei pe lotul 2 din Autostrada A7 Ploieşti – Buzău, sectorul Mizil-Pietroasele, de 28,35 […] Articolul VIDEO | Curând, pe autostradă de la București la Buzău. Lotul 2 A7, segmentul Ploiești-Buzău, va fi deschis anul acesta, CNAIR ar putea convoca în câteva zile comisia de recepție apare prima dată în B365.
BREAKING | Plata cu cardul a călătoriei cu metrou, în pericol de sistare. O a doua licitație pentru acest serviciu a fost contestată și anulată, iar sistemul actual scârțâie # B365.ro
Plata cu cardul a călătoriei cu metroul, un serviciu extraordinar de util în transportul public subteran din București, est în pericol să dispară. Motivul: încă o licitație lansată de Metrorex pentru acest serviciu a fost […] Articolul BREAKING | Plata cu cardul a călătoriei cu metrou, în pericol de sistare. O a doua licitație pentru acest serviciu a fost contestată și anulată, iar sistemul actual scârțâie apare prima dată în B365.
Apel ISU pentru bucureșteni, în ziua cu triplă avertizare meteo din cauza ciclonului mediteranean: Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să respectați aceste recomandări! # B365.ro
E ziua „Triplu Cod” în București, unde intră în vigoare, în cascadă, mai multe avertizări meteo de vreme extremă. Ziua “Triplu Cod” în București. Alerte meteo în cascadă în Capitală, unde meteorologii anunță ploi tot […] Articolul Apel ISU pentru bucureșteni, în ziua cu triplă avertizare meteo din cauza ciclonului mediteranean: Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să respectați aceste recomandări! apare prima dată în B365.
Gaura neagră din Piața Drumul Taberei. O groapă misterioasă a înghițit tarabe improvizate și-o terasă cu hamsii. Ciucu intervine pe fir: „Piața a fost furată, o luăm înapoi” # B365.ro
Misterul unei „găuri negre” din Piața Drumul Taberei a stârnit curiozitatea unui bucureștean. El explică faptul că tot ce se construiește aici dispare la un moment dat. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, îi răspunde curiozității: […] Articolul Gaura neagră din Piața Drumul Taberei. O groapă misterioasă a înghițit tarabe improvizate și-o terasă cu hamsii. Ciucu intervine pe fir: „Piața a fost furată, o luăm înapoi” apare prima dată în B365.
Câțiva bercenari, primii bucureșteni care semnalează ceva căldură în calorifere. La nivel de oraș, termo-situația este încă foarte amestecată # B365.ro
Vremea din București s-a răcit considerabil în ultimul timp. Am dat în două secunde jacheta de blugi pe geaca de iarnă și am luat din dulap șosete groase și pufoase. Trecerea a fost foarte bruscă. […] Articolul Câțiva bercenari, primii bucureșteni care semnalează ceva căldură în calorifere. La nivel de oraș, termo-situația este încă foarte amestecată apare prima dată în B365.
VIDEO | OZN-ul de pe Valea Prahovei: 8 oferte pentru giratoriul suspendat de pe DN1, de la Predeal. Construcția ar transforma spectaculos drumul de la București la munte # B365.ro
În vară, pe 9 iulie, Compania de Drumuri (CNAIR) anunța că a lansat licitația pentru construirea unui giratoriu suspendat pe Valea Prahovei, un fel de OZN printre munți, la Predeal, la intersecția dintre DN1 spre Brașov […] Articolul VIDEO | OZN-ul de pe Valea Prahovei: 8 oferte pentru giratoriul suspendat de pe DN1, de la Predeal. Construcția ar transforma spectaculos drumul de la București la munte apare prima dată în B365.
Ziua “Triplu Cod” în București. Alerte meteo în cascadă în Capitală, unde meteorologii anunță ploi tot mai abundente și o mega vijelie. Orele critice # B365.ro
Al doilea episod de vreme extremă din București este prognozat să înceapă azi în București, unde sunt în vigoare trei avertizări meteo: două coduri galbene și unul portocaliu de ploi abundente și vânt foarte puternic. […] Articolul Ziua “Triplu Cod” în București. Alerte meteo în cascadă în Capitală, unde meteorologii anunță ploi tot mai abundente și o mega vijelie. Orele critice apare prima dată în B365.
Acum, că s-a împărțit lumea între rinoceri și nerinoceri, iar eu nu îmi dau seama eu cu cine votez (ho, nu săriți, că ce spun e de fapt că eu cred că oricum am fi […] Articolul 6 alternative la București, toate fără shaorma de la Dristor, din păcate apare prima dată în B365.
FOTO | București – de la cozile disperate la pâine din anii ‘80 la cele hipsterești la înghețată artizanală de-acum. “Trecut-au anii”, din nou pe gardul Palatului Suțu # B365.ro
Până în ziua de 15 octombrie, pe gardul Palatului Suțu din București poate fi văzută expoziția de fotografie documentară “Trecut-au anii 2025”, spre aducere aminte pentru cei care au supraviețuit Epocii de Aur și pentru […] Articolul FOTO | București – de la cozile disperate la pâine din anii ‘80 la cele hipsterești la înghețată artizanală de-acum. “Trecut-au anii”, din nou pe gardul Palatului Suțu apare prima dată în B365.
Situație dezastruoasă la cel mai mare depou de locomotive din țară – București Călători. Mai bine de 90% dintre trenuri nu sunt reparate și oricând pot avea loc accidente grave # B365.ro
Locomotivele din Depoul București Călători al CFR sunt într-o stare dezastruoasă. Mai bine de 90% dintre ele au reparațiile expirate, în condițiile în care multe reparații trebuie efectuate periodic. Singurele care nu au probleme sunt […] Articolul Situație dezastruoasă la cel mai mare depou de locomotive din țară – București Călători. Mai bine de 90% dintre trenuri nu sunt reparate și oricând pot avea loc accidente grave apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.