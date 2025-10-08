CIA declasifică raportul privind legăturile lui Joe Biden cu Ucraina: oficialii de la Kiev acuzau „dublul standard” al Washingtonului

07:30

Am ajuns la mijlocul săptămânii, iar GÂNDUL.RO te ajută în această dimineață cu un banc bun, care merge citit la o cafea – Mesajele gravate pe interiorul verighetelor. Când ne-am căsătorit, am stabilit împreună cu soția să ne gravăm pe interiorul verighetelor câte un mesaj simbolic, unul celuilalt. Trebuia să fie o surpriză și niciunul dintre […]