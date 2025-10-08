Oficial ENISA: Cyber Resilience Act va asigura securitatea reală a produselor din Uniunea Europeană
Financial Intelligence, 8 octombrie 2025 10:50
Cyber Resilience Act va asigura principiile de bază ale securităţii cibernetice în Uniunea Europeană (UE), ce vor ajuta […]
Constructorii auto europeni critică reducerea cotelor la importurile de oţel # Financial Intelligence
Un nou plan al Uniunii Europene vizând reducerea drastică a cotelor la importurile de oţel merge prea departe […]
Ministrul român de Externe – la Washington; se întâlneşte cu secretarul de stat american Marco Rubio # Financial Intelligence
Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, se află miercuri la Washington, unde are programată o întrevedere cu […]
"Ar fi o insultă pentru SUA să nu primesc" Nobelul pentru Pace, a declarat recent Donald Trump. Născută […]
George Niculescu: Declarațiile alarmante despre iminența blackout-ului nu fac decât să sperie oamenii; ”Iminența” blackout-ului nu poate fi tratată decât în glumă # Financial Intelligence
Declarațiile alarmante despre iminența blackout-ului în energie nu fac decât să sperie oamenii, a scris în această dimineaţă […]
Directoratul Național de Securitate Cibernetică și AWS discută despre consolidarea colaborării privind reziliența europeană # Financial Intelligence
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Amazon Web Services (AWS) au organizat la București o reuniune între Dan Cîmpean, Directorul DNSC, […]
Acţionarii IOR, convocaţi să aprobe majorarea capitalului social al societății cu 22.420.754 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru și pentru realizarea de investiții # Financial Intelligence
Acţionarii IOR sunt convocaţi să aprobe majorarea capitalului social al societății cu 22.420.754 lei, pentru asigurarea capitalului de […]
IMPACT Developer & Contractor SA a efectuat rambursarea anticipată integrală a obligațiunilor la purtător seria IMP27, emise la data de 2 octombrie 2023 # Financial Intelligence
IMPACT Developer & Contractor SA a efectuat pe 6 octombrie rambursarea anticipată integrală a obligațiunilor la purtător seria […]
ANUNȚ privind Oferta Publica de Cumpărare a acțiunilor emise de LION CAPITAL S.A. # Financial Intelligence
la prețul de 3,25 RON/acțiune aprobata prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiara („ASF") nr. 964 din 07.10.2025 Emitent: […]
Consumul de energie electrică din SUA va atinge niveluri record în 2025 și 2026, potrivit EIA # Financial Intelligence
EIA prognozează o creștere a cererii de energie electrică datorită AI, criptomonedelor și electrificării Cota gazelor naturale în […]
xAI, compania lui Musk, se apropie de o strângere de capital de 20 de miliarde de dolari, legată de cipurile Nvidia # Financial Intelligence
Startup-ul de inteligență artificială xAI al lui Elon Musk strânge mai multe fonduri decât se planificase inițial, inclusiv […]
Gaza: Giorgia Meloni vizată de plângere la CPI pentru complicitate la genocid # Financial Intelligence
Şefa guvernului italian Giorgia Meloni a anunţat marţi seară că o plângere pentru "complicitate la genocid" împotriva sa […]
Putin afirmă că Rusia a capturat aproape 5.000 de km pătrați în Ucraina în acest an # Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că forțele ruse au capturat aproape 5.000 de km pătrați (1.930 […]
OMV vrea să ajungă la o reţea de 5.000 de staţii de încărcare a automobilelor electrice în Europa Centrală # Financial Intelligence
Grupul energetic austriac OMV intenţionează să îşi multiplice de patru ori numărul de staţii de încărcare a vehiculelor […]
Ray Dalio spune că situația actuală este similară cu cea din începutul anilor 1970 și că investitorii ar trebui să dețină mai mult aur decât de obicei # Financial Intelligence
Ray Dalio, fondatorul unuia dintre cele mai mari fonduri speculative din lume, consideră că investitorii ar trebui să […]
Mesaj RO-ALERT pentru București și județul Ilfov – cod roșu de ploi abundente # Financial Intelligence
Autoritățile au transmis, marți seară, un mesaj RO-ALERT de avertizare meteo pentru locuitorii din Capitală și județul Ilfov. […]
Ministrul Economiei: În industria naţională de apărare, sunt zone în care halele, în care ar trebui să existe linii de producţie, sunt copaci, au crescut copaci prin beton # Financial Intelligence
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, declară că în industria naţională de apărare, sunt zone în care halele, în care […]
Emmanuel Macron, singur pe cheiul Senei, în faţa unui viitor nesigur (analiză Reuters) # Financial Intelligence
La câteva ore după ce ultimul său premier a fost constrâns să demisioneze, incapabil să formeze un guvern […]
Preţul aurului a depăşit marţi pragul istoric de 4.000 de dolari uncia, pe fondul dolarului slab şi al tensiunilor geopolitice # Financial Intelligence
Cotaţiile aurului au atins marţi, pentru prima dată în istorie, nivelul de 4.000 de dolari pe uncie, pe […]
Virgil Popescu: Pentru România, creşterea economică depinde de investiţii şi de reducerea birocraţiei. De aceea am votat pentru adoptarea Raportului care modifică regulamentele privind serviciile financiare şi sprijinirea investiţiilor # Financial Intelligence
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că pentru România, creşterea economică depinde de investiţii şi de reducerea birocraţiei şi […]
Nica: Noul regulament european privind protecţia industriei oţelului va reduce semnificativ importurile din afara UE # Financial Intelligence
Europarlamentarul Dan Nica, liderul Delegaţiei PSD în Parlamentul European, susţine că noul regulament european privind protecţia industriei oţelului […]
Danemarca intenţionează să interzică utilizarea reţelelor de socializare de către copiii sub 15 ani, a anunţat marţi prim-ministrul […]
Brigada Rutieră București a susținut un curs de educație și siguranță rutieră pentru livratorii de mâncare și bunuri […]
Ofertele de la UniCredit sunt special concepute pentru Salonul Auto București, fiind active doar în perioada 7 – […]
BCE avertizează că reţelele sociale pot accelera prăbuşirea unei bănci în situaţii de criză # Financial Intelligence
Banca Centrală Europeană (BCE) avertizează că reţelele sociale, precum X sau Instagram, pot accelera prăbuşirea unei bănci într-un […]
Stelian Bujduveanu: Şcolile Municipiului Bucureşti vor fi închise pe perioada Codului Roşu, miercuri / În funcţie de cum evoluează lucrurile în această seară, vom lua decizii şi pe aparatul administrativ, administraţie publică # Financial Intelligence
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat marţi că şcolile din Municipiului Bucureşti vor fi închise pe […]
Mai multe taxe, mai multă piață neagră. Ucraina, în plin război, dar cu o lecție de luciditate: nu interzici ceea ce oamenii își doresc # Financial Intelligence
Deși se află în plin război, Ucraina face un pas pragmatic și echilibrat: relaxează fiscalitatea și clarifică reglementările […]
Chimcomplex demarează proiectul de „Instalare centrală fotovoltaică la Chimcomplex Borzești, Onești” # Financial Intelligence
Comunicat de presă CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI anunță demararea implementării proiectului „INSTALARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ LA CHIMCOMPLEX S.A BORZEȘTI – […]
Pavel Popescu, ANCOM: Sunt un mare susţinător al dereglementării, pentru a lăsa oamenii deştepţi din industrie să-şi facă treaba # Financial Intelligence
Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Pavel Popescu, a declarat, marţi, la Conferinţa de […]
Alexandra Smedoiu, CFA: Nu ar fi exclus să mai vedem o creștere la TVA; E destul de clar că deficitul bugetar va rămâne destul de crescut și că vor urma și alte majorări de taxe # Financial Intelligence
Codirlașu: Riscul de downgrade rămâne Deficitul bugetar va rămâne destul de crescut, ceea ce înseamnă că, cel mai […]
CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A. # Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A. (denumită în continuare „Electrica" sau „ELSA" sau "Societatea", cu sediul […]
BT Pensii a atras 55.000 de participanți noi, în acest an, fiind pe primul loc în clasamentul aderărilor din industrie # Financial Intelligence
55.000 de participanți noi a atras BT Pensii în acest an, fiind pe primul loc în clasamentul aderărilor […]
Salt Bank face investițiile mai accesibile: poți începe cu doar 1 euro, direct din aplicația Salt # Financial Intelligence
De acum, investițiile nu mai sunt doar pentru Wall Street – sunt pentru toată lumea. Cu Salt Investments, […]
Bitdefender: Reclamele înșelătoare de pe Facebook se mută și pe YouTube și Google. Hackerii vizează date și criptomonede # Financial Intelligence
Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender avertizează în legătură cu o campanie sofisticată de înșelătorie, apărută inițial […]
Cristina Prună: Prețul unui kWh de energie nu se va reduce dacă îi ordonăm acestuia să scadă, nici dacă îl scriem cu pixul în lege # Financial Intelligence
Prețul unui kWh de energie nu se va reduce dacă îi ordonăm acestuia să scadă, nici dacă îl […]
Parapet și Kreutzpointner Energy au finalizat instalarea unei centrale fotovoltaice de 40 Mwp în Germania și lucrează la construcția altor două parcuri cu o capacitate totală de 72 Mwp # Financial Intelligence
Parapet, companie specializată în servicii EPC pentru proiecte de energie regenerabilă, împreună cu Kreutzpointner Energy, furnizor de servicii […]
Ministerul Finanțelor va solicita CCF puncte de vedere pe marginea proiectelor fiscale, iar absolvenții facultăților de drept pot da examen pentru a deveni consultanți fiscali # Financial Intelligence
Camera Consultanților Fiscali (CCF) a primit un rol important în elaborarea și aplicarea corectă a legislației fiscale din […]
Cristian Diaconescu va fi trimis ambasador în Turcia, Odobescu – în Spania, Cioloș – vehiculat pentru un post de ambasador al României la UE; Andrei Muraru ar urma să fie rechemat în ţară # Financial Intelligence
Cristian Diaconescu, în prezent consilier prezidenţial la Departamentul Securităţii Naţionale, va fi trimis ambasador în Turcia, susţin surse […]
Acționarii Electrica – convocați să aprobe obținerea finanțării destinate achizițiilor de societăți, linii de activitate sau active individuale din domeniile de activitate ale Grupului Electrica, în vederea extinderii operațiunilor # Financial Intelligence
Acționarii Electrica sunt convocați în data de 27/28 noiembrie 2025 pentru aprobarea, de principiu, a demarării procedurilor necesare […]
Cîmpean (DNSC): Avem tendinţa de a uita că dispozitivele, instrumentele şi platformele pe care le folosim aduc şi riscuri # Financial Intelligence
Utilizatorii de Internet au tendinţa de a uita că dispozitivele, instrumentele şi platformele pe care le folosesc aduc […]
Maestrul Internațional american, Fabiano Caruana câștigă Finalele GCT 2025 din Sao Paulo. Ediția din 2026 a circuitului fondat de Garry Kasparov revine la București între 12 și 24 mai # Financial Intelligence
Maestrul Internațional (GM) Fabiano Caruana, reprezentând Statele Unite, a cucerit titlul suprem la Finalele Grand Chess Tour (GCT) […]
SGG face selecție pentru posturile de președinte și doi vicepreședinți pentru AMEPIP # Financial Intelligence
Secretariatul General al Guvernului (SGG) anunță selecția pentru ocuparea a unui post de președinte și a două posturi […]
Banca Mondială şi-a revizuit în scădere previziunile privind evoluţia economiei României până în 2027 # Financial Intelligence
Economia românească va înregistra un avans de doar 0,4% în acest an, faţă de un nivel de 1,3% […]
Constantin Toma: Reforma nu a început, iar ce a propus partidul nu este reformă, e doar o chestie de cosmetizare a situaţiei # Financial Intelligence
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat, marţi, că reforma în administraţie propusă de Partidul Social Democrat este […]
Concordia: Rectificarea bugetară – Un pas necesar pentru restabilirea disciplinei fiscal-bugetare. Este suficient? # Financial Intelligence
Rectificarea bugetară este un demers corect și transparent, atât față de investitori, cât și față de toți partenerii […]
Rafinăria Vega – singurul producător de hexan din România și cel mai mare din sud-estul Europei # Financial Intelligence
Hexanul de la Rafinăria Vega este utilizat de toți producătorii de uleiuri din România, dar și exportat în […]
Zucman: Guvernul francez ar fi trebuit să mă asculte în privința impozitului pe avere (Politico) # Financial Intelligence
Popularul economist francez Gabriel Zucman afirmă că premierul francez Sébastien Lecornu a comis o greșeală fatală prin faptul […]
Autor: Dan Pălăngean România a coborât înapoi de pe locul 21 pe 24 din cele 27 de state […]
Investitorul legendar Peter Lynch spune că nu are dețineri în domeniul inteligenței artificiale: „Nu puteam pronunța Nvidia până acum aproximativ 8 luni” # Financial Intelligence
Investitorul legendar Peter Lynch spune că nu înțelege suficient tehnologia pentru a avea o opinie informată despre optimismul […]
CNAIR a încheiat cu Salrom contractul pentru necesarul de sare în iarna 2025-2026 # Financial Intelligence
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) are un stoc de sare de 106.000 de tone, iar […]
