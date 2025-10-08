Cum a devenit Cristiano Ronaldo primul fotbalist miliardar. În ce preferă să investească CR7

07:10

Cu toate că strategii militari americani își concentrează atenția mai ales asupra unor posibile acțiuni militare intenționate din partea Chinei în Pacificul de Vest, în special în zona Taiwanului, incidentele în care avioanele și navele chineze au fost aproape să intre în coliziune cu cele americane îi îngrijorează tot mai mult pe analiștii din Statele Unite. Un simplu accident sau o eroare de comunicare între cele două armate ar putea declanșa un conflict pe care niciuna dintre părți nu și-l dorește și, totuși, China consideră că ambiguitatea, chiar și în situații de criză, este cea mai bună strategie de descurajare în relația cu SUA, se arată într-o analiză Foreign Affairs.