Gigi Becali a decis ce se întâmplă cu Denis Alibec, după ce l-a criticat dur pe atacant: “La greu să-l vedem”
Antena Sport, 8 octombrie 2025 10:50
Gigi Becali a vorbit despre situația lui Denis Alibec, după ce duminică l-a criticat dur la finalul meciului câștigat contra Universității Craiova. Deși l-a "făcut praf" pe atacantul său, patronul de la FCSB nu vrea să îl transforme pe jucătorul de 34 de ani într-unul care să fie constant pe banca de rezerve. Latifundiarul din […]
Acum 30 minute
11:10
A început noul sezon din NHL! Sidney Crosby şi Nathan MacKinnon au scris istorie încă din prima zi # Antena Sport
Noul sezon din NHL a început cu trei meciuri disputate miercuri dimineaţă. Campioana Florida Panthers a fost prima care a intrat în acţiune, în meciul de pe teren propriu, cu Chicago Blackhawks. Fără Aleksander Barkov, out până la finalul sezonului, şi Matthew Tkachuk, indisponibil până în decembrie, echipa lui Paul Maurice s-a impus cu 3-2 […]
Acum o oră
10:50
10:30
Cod roșu de fotbal la Mogoșoaia! “Tricolorii”, antrenament în ploaie înainte de meciurile cu Moldova și Austria # Antena Sport
România este afectată în zona de sud-est a țării de un cod roșu de ploaie, însă vremea nu i-a oprit pe jucătorii naționalei din a-și desfășura marți seara antrenamentul. Elevii lui Mircea Lucescu au început pregătirea la Mogoșoaia în vederea partidelor din această lună, cu Moldova, respectiv Austria. Pe pagina oficială a echipei naționale au […]
10:30
Sorin Cârţu, “săgeţi” către FCSB şi Dinamo: “Noi nu avem influenţa lor. Jucătorii noştri sunt cam urmăriţi” # Antena Sport
Sorin Cârţu, preşedintele Universităţii Craiova, este de părere că arbitrii i-au luat la ochi pe jucătorii echipei sale. În ultimele trei meciuri, oltenii au avut câte un jucător eliminat. Nicuşor Bancu a primit roşu în meciul cu Dinamo, Screciu în deplasarea din Conference League cu Rakow, în timp ce Alex Cicâldău a fost eliminat în […]
Acum 2 ore
09:40
Italienii l-au “taxat” pe Nicolae Stanciu după ce a jucat 5 meciuri la Genoa: “În urmă” # Antena Sport
Nicolae Stanciu nu este momentan văzut drept un jucător providențial la Genoa, în ciuda debutului său de vis de la echipă. După startul de sezon al "grifonilor", jurnaliștii unui site specializat pe echipa din Serie A au tras câteva concluzii și l-au inclus și pe mijlocașul român în analiza lor. Fotbalistul venit de la Damac […]
09:40
Fostul jucător al Generaţiei de Aur vrea să devină selecţioner: “Asta e condiţia numărul 1” # Antena Sport
Dorinel Munteanu, fostul mare jucător din Generaţia de Aur, vrea să devină selecţioner într-o bună zi. Rămas fără angajament după experienţa neplăcută de la Sepsi Sf. Gheorghe, echipă la care a stat câteva etape la finalul sezonului trecut, Munteanu a dezvăluit că îşi doreşte să devină selecţioner. Ca jucător, Dorinel Munteanu deţine recordul de selecţii […]
Acum 4 ore
09:00
Conor McGregor a primit o suspendare de 18 luni! Ce se întâmplă cu lupta în gala UFC de la Casa Albă # Antena Sport
Conor McGregor, starul irlandez al artelor marţiale mixte (MMA), care nu a mai luptat din 2021, a fost suspendat pentru o perioadă de 18 luni după ce a ratat trei teste antidoping în 2024, a anunţat agenţia antidoping a Ultimate Fighting Championship (UFC), informează AFP. McGregor, în vârstă de 37 de ani, a acceptat sancţiunea, […]
09:00
Cristiano Ronaldo, discurs despre retragerea din fotbal: “Familia îmi spune că e momentul să mă opresc” # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a vorbit despre eventuala sa retragere din fotbal în cadrul galei Portugal Football Globes. După ce a primit trofeul intitulat "Globe prestigio", fotbalistul de 40 de ani a discutat cu jurnaliștii atât despre distincția acordată, cât și despre momentul în care își va lua "adio" de la fotbal. "CR7" a dezvăluit că familia […]
08:30
Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a analizat echipele din Liga 1, după primele 12 etape disputate din acest început de sezon plin de surprize. Înaintea pauzei internaţionale cu numărul 2 a sezonului, FC Botoşani este lider în Liga 1, la egalitate cu Rapid, în timp ce Universitatea Craiova este pe locul 3. FCSB a avut parte de un […]
08:20
Clubul care a pus pe masă 10 milioane de euro pentru Louis Munteanu. CFR Cluj a rupt tăcerea # Antena Sport
Louis Munteanu a fost implicat într-o "telenovelă" în cea mai recentă perioadă de mercato, ținând cont de toate zvonurile care s-au învărtit în jurul unui posibil transfer al său. Recent, Cristi Balaj, președintele de la CFR Cluj, a vrut să facă lumină în privința situației respective și a numit echipa care i-a oferit lui Neluțu […]
Acum 12 ore
00:30
The post Jurnal Antena Sport | La 36 de ani, “Miss Baschet” vrea titlul cu Rapid appeared first on Antena Sport.
00:20
Jurnal Antena Sport | Chiar dacă nu joacă, Drăguşin e trup şi suflet pentru naţională la meciul cu Austria # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Chiar dacă nu joacă, Drăguşin e trup şi suflet pentru naţională la meciul cu Austria appeared first on Antena Sport.
00:10
“Te dai şmecher” Victor Angelescu i-a răspuns dur lui Andrei Nicolescu! S-a reaprins conflictul dintre cei doi # Antena Sport
Victor Angelescu (41 de ani) i-a răspuns dur preşedintelui executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani). Angelescu a negat că Rapid ar fi primit vreo adresă din partea clubului Dinamo pentru o reciprocitate în urmă cu 4-5 zile, aşa cum a susţinut Nicolescu. Angelescu a susţinut că adresa din partea "câinilor" a venit […]
7 octombrie 2025
23:40
Alex Pop, dezvăluiri despre interacțiunea pe care a avut-o cu Gică Hagi: „Tăceam, ascultam și dădeam din cap” # Antena Sport
Din 2016 și până în 2023, Alexandru Pop a fost legitimat în cadrul academiei de fotbal a lui Gheorghe Hagi, făcând apoi pasul către prima echipă a Farului. În toți acești ani, fotbalistul ajuns acum la Dinamo a avut ocazia să învețe de la cel mai bun jucător român. Acesta a povestit câteva dintre interacțiunile […]
23:30
Reacţia lui Victor Angelescu după ce căpitanul Rapidului, Alex Dobre, a înjurat-o pe Dinamo # Antena Sport
Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), care e şi acţionar minoritar al clubului, a reacţionat după ce căpitanul giuleştenilor, Alex Dobre (27 de ani), a înjurat-o pe Dinamo. Dobre a scandat trivialităţi la adresa "câinilor", alături de fanii Rapidului, după victoria giuleştenilor, acasă, cu Farul, cu 3-1. Angelescu, după ce Dobre a […]
22:40
Jurnal Antena Sport | Cea mai mare surpriză din naţionala lui Lucescu este Lisav Eissat # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Cea mai mare surpriză din naţionala lui Lucescu este Lisav Eissat appeared first on Antena Sport.
22:30
Selecţionerul României, George Buricea, şi-a aflat pedeapsa după incidentul şocant cu propriul jucător # Antena Sport
Selecţionerul naţionalei României de handbal, George Buricea (46 de ani), care este şi antrenorul Politehnicii Timişoara, a fost suspendat 6 meciuri şi amendat cu 5.000 de lei după incidentul şocant în care a fost implicat cu jucătorul său de la echipa bănăţeană, Zoran Nikolic. Atât Buricea, cât şi Nikolic au negat că jucătorul ar fi […]
22:30
Situație ireală pentru fotbalistul cu peste 200 meciuri în Liga 1: „Nu ne mai bazăm pe el” # Antena Sport
Sepsi Sfântu Gheorghe a fost protagonista uneia dintre cele mai mari surprize în ediția precedentă a Ligii 1, când a retrogradat direct în liga a doua, după acel meci de coșmar cu Unirea Slobozia. Roland Niczuly a greșit decisiv în jocul disputat la acea vreme la Clinceni, iar de atunci, portarul dorit la un moment […]
Acum 24 ore
22:10
Jurnal Antena Sport | Gică Hagi e gata să revină pe bancă. S-ar putea duela cu fiul lui, Ianis # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Gică Hagi e gata să revină pe bancă. S-ar putea duela cu fiul lui, Ianis appeared first on Antena Sport.
21:50
Marius Avram l-a desființat pe Istvan Kovacs, după deciziile din FCSB – Craiova: „Dacă aș fi la CCA, l-aș chema” # Antena Sport
Istvan Kovacs s-a aflat la centrul partidei dintre FCSB și Universitatea Craiova, încheiată cu scorul de 1-0 în favoarea campioanei României. Arbitrul care a condus finala UEFA Champions League a luat mai multe decizii greșite în disputa de pe Arena Națională, fiind criticat pentru asta. Marius Avram a analizat per total prestația centralului din Carei […]
21:50
Fostul patron din prima ligă a râs de FCSB: “Barcelona de la Lehliu”. Ce a remarcat la echipa lui Becali # Antena Sport
Fostul patron al lui FC Vaslui, Adrian Porumboiu (75 de ani), a râs de FCSB. Campioana ultimelor două sezoane din Liga 1 a avut un start foarte slab de sezon în acest campionat, dar după două victorii la rând, cu Oţelul şi Universitatea Craiova, s-a apropiat la 5 puncte de play-off. În acest moment, FCSB […]
21:40
Care sunt mâncărurile preferate ale jucătorilor echipei naţionale de fotbal a României # Antena Sport
Pastele şi fripturile la grătar sunt preferatele fotbaliştilor lui Lucescu. Alimentaţia este pe primul loc pentru ei. Dacă nu este corectă, energia din teren dispare. Şi în cantonamente, dar şi acasă fotbaliştii lui Lucescu au grijă la tot ce pun pe farfurie. Iar mâncărurile lor preferate sunt: Daniel Bîrligea: Pastele Mihai Popescu: Prefer, de multe […]
21:20
Moment special pentru jucătorul lui Arsenal! Reacția acestuia când a aflat că va deveni tătic # Antena Sport
Arsenal este lider în Premier League după primele șapte etape, iar starea de spirit din jurul echipei este una liniștită. „Tunarii" au maximum de puncte și după primele două runde din grupa principală de UEFA Champions League. Pentru unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Mikel Arteta, viața intră într-o nouă etapă, după ce […]
20:20
Mult aşteptata „decizie" anunţată de LeBron James a venit. Înainte chiar şi de LeBron James, marca Hennessy, specializată în coniac, a luat iniţiativa pe reţelele sociale şi a anunţat semnarea unui contract cu mare jucător de baschet. „Decizia a fost luată, să toastăm pentru al 23-lea an", a scris compania, preluând acelaşi videoclip pe care […]
20:00
Surpriză mare în turul doi la Wuhan! Mirra Andreeva, eliminată după un meci de peste trei ore # Antena Sport
După ce Sorana Cîrstea a profitat de abandonul Jelenei Ostapenko, o altă surpriză uriașă a avut loc în turul al doilea al turneului WTA de la Wuhan. Mirra Andreeva, una dintre marile favorite la câștigarea competiției, a fost eliminată. Rusoaica în vârstă de 18 ani a cedat în mod surprinzător în fața unei jucătoarea din […]
19:50
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie # Antena Sport
Italienii pregătesc deja lista de transferuri pentru Cristi Chivu. Iar un nume vehiculat acum în presă este chiar al lui Radu Drăgușin (23 de ani). Presa din Italia scrie că fundașul central român Radu Drăgușin ar urma să ajungă la Inter Milano, în iarnă. "Cu Chivu pe bancă, tranzacția s-ar putea concretiza în ianuarie", anunţă […]
19:30
Florin Prunea a dezvăluit ce i-au putut face propriii angajaţi unui celebru milionar român ajuns falit! # Antena Sport
Florin Prunea (57 de ani) a dezvăluit ce i-a întâmplat lui Cornel Penescu (58 de ani) în celebrul dosar "Mită pentru arbitri". Florin Prunea a susţinut că angajaţii l-au păcălit pe Cornel Penescu şi şi-au însuşit sumele care trebuiau să ajungă la arbitri. (IMAGINI CU CORNEL PENESCU ŞI FAMILIA LUI ÎN GALERIA FOTO) Florin […]
19:20
Dezastru pentru un club de tradiţie din România. Interzis la transferuri pentru 2.000 de euro! # Antena Sport
Situaţie critică pentru UTA. UTA i-a achitat lui Tsouka în jur de 40.000 de euro, în două tranșe, în speranța că va rămâne fără interdicția de a legitima fotbaliști. Stupoare însă pentru oficialii formaţiei arădene când astăzi FIFA a notificat clubul că încă are interdicţie la transferuri. De ce s-a ajuns în această situaţie? Clubul […]
19:00
O nouă legendă a Barcelonei și-a anunțat retragerea din fotbalul profesionist. Este vorba despre Jordi Alba, jucător legitimat în prezent la Inter Miami, acolo unde este coechipier cu Lionel Messi, Luis Suarez și Sergio Busquets. Ajuns la vârsta de 36 de ani, fundașul stânga a precizat că va pune punct acestui capitol la finalul sezonului, […]
18:50
CFR Cluj a încercat să dea o nouă lovitură de proporții pe piața transferurilor, după ce i-a adus în Gruia pe Kurt Zouma, Marcus Coco și Islam Slimani. Neluțu Varga a încercat să-l aducă sub comanda lui Andrea Mandorlini pe Hakim Ziyech. Fotbalistul marocan este liber de contract după despărțirea de Al-Duhail și s-a aflat […]
18:50
Gino Iorgulescu ştie cine trebuie să antreneze naţionala României: “Mai bun nu cred că avem” # Antena Sport
Pleacă sau nu Mircea Lucescu de la cârma echipei naţionale a României? Soarta selecţionerului depinde de barajul de calificare la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. Gino Iorgulescu, președintele LPF, îi dă credit în viitor tot lui Mircea Lucescu, şi crede că el este cea mai bună soluţie penztru prima reprezentativă. „Urmează două meciuri […]
18:30
Răducioiu pune presiune pe tricolorii lui Lucescu înainte de Austria: “România este obligată să câştige” # Antena Sport
Echipa națională a României se pregătește pentru meciul amical contra Moldovei (9 octombrie) și a partidei oficiale cu Austria (12 octombrie) din preliminariile Cupei Mondiale 2026. Florin Răducioiu a vorbit în exclusivitate pentru Antena 1 despre veritabilul test pe care tricolorii îl vor avea cu Austria. Fostul component al României speră ca formaţia lui Mircea […]
18:30
Victimă a căldurii şi umidităţii din Shanghai, Novak Djokovic s-a prăbuşit pe teren în timpul meciului din optimile de finală împotriva
18:20
Dan Petrescu este în continuare fără angajament după despărțirea de CFR Cluj, tehnicianul având mai multe probleme de sănătate cu care s-a confruntat în ultimele luni. La adresa antrenorului român a sosit o nouă ofertă, de această dată din fotbalul polonez. Clubul KS Wieczysta Cracovia, care evoluează în liga secundă, este în căutarea unui înlocuitor […] The post Dan Petrescu a primit o nouă ofertă! Care a fost răspunsul tehnicianului român appeared first on Antena Sport.
18:10
Decizia anunţată de FRF înaintea meciului cu Moldova, după ce autorităţile au instituit cod roşu! # Antena Sport
În condiţiile în care miercuri va fi cod roşu de vreme rea în Capitală, Federaţia Română de Fotbal (FRF) a decis să mute antrenamentul oficial al Moldovei. Moldova trebuia să se antreneze pe stadionul Arena Naţională, dar FRF a decis ca antrenamentul Moldovei să fie mutat pe stadionul Steaua. Federalii doresc să protejeze Arena Naţională, […] The post Decizia anunţată de FRF înaintea meciului cu Moldova, după ce autorităţile au instituit cod roşu! appeared first on Antena Sport.
17:30
CFR Cluj, apel disperat după ce un junior a suferit un accident rutier grav! “În lupta sa pentru viață” # Antena Sport
CFR Cluj s-a alăturat apelului umanitar pentru un junior care a suferit un accident rutier grav şi se află într-o situaţie critică la spital. Eduard Balogh, un copil de doar 12 ani care activa în academia clubului Viitorul Cluj, a fost victima unui accident. El a activat în trecut şi la academia lui CFR Cluj. […] The post CFR Cluj, apel disperat după ce un junior a suferit un accident rutier grav! “În lupta sa pentru viață” appeared first on Antena Sport.
17:20
Mihnea Rădulescu ajunge pe mâinile lui Paolo Mariani! Cine este medicul care a tratat fotbaliști legendari # Antena Sport
Mihnea Rădulescu a suferit o accidentare gravă duminică în meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova, încheiat cu scorul de 1-0 în favoarea roș-albaștrilor. Fotbalistul a rezistat pe teren doar 14 minute, după care a fost înlocuit cu David Matei. Sosit de la Petrolul în schimbul sumei de 400.000 de euro, acesta a părăsit terenul în […] The post Mihnea Rădulescu ajunge pe mâinile lui Paolo Mariani! Cine este medicul care a tratat fotbaliști legendari appeared first on Antena Sport.
17:10
S-a încheiat cazul de hărţuire în care a fost implicat Christian Horner! Ce s-a întâmplat cu el şi reclamantă # Antena Sport
Reclamanta care a iniţiat cazul de hărţuire ce a dus la demisia lui Christian Horner de la conducerea Red Bull şi-ar fi retras acuzaţiile în schimbul unei sume foarte mari de bani, relatează lefigaro.fr. Pagina scandalului de hărţuire care l-a implicat pe Christian Horner la începutul anului 2024 a fost definitiv închisă în urmă cu […] The post S-a încheiat cazul de hărţuire în care a fost implicat Christian Horner! Ce s-a întâmplat cu el şi reclamantă appeared first on Antena Sport.
17:10
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 7 octombrie de pe as.ro. 1. Gică Hagi, aproape de revenire Presa din Turcia anunță că Gică Hagi e aproape să semneze în Turcia cu Eyupspor, echipa lui Denis Drăguș. “Regele” a fost propus ca principal la clubul din “țara semilunii”. Hagi a mai […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 octombrie appeared first on Antena Sport.
16:50
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! # Antena Sport
Din informațiile obținute de As.ro, acoperișul Arenei Naționale nu este tras, astfel că gazonul riscă să fie afectat de ploile care lovesc România şi implicit Bucureştiul. Suprafața de joc cu siguranţă nu se va prezenta în condiții decente la ora partidei cu Moldova. Iar imaginile pe care le avem de la Arenei Națională sunt grăitoare. […] The post Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! appeared first on Antena Sport.
16:50
Contractul lui Bernardo Silva cu Manchester City expiră la finalul acestui sezon, iar Pep Guardiola a început deja căutările pentru aducerea unui înlocuitor pe măsură. Antrenorul spaniol a pus ochii pe un fotbalist din Bundesliga, evaluat la 100 de milioane de euro. Misiunea însă nu va fi deloc una ușoară pentru formația de pe Etihad […] The post Pep Guardiola a ales! Cine este înlocuitorul perfect pentru Bernardo Silva appeared first on Antena Sport.
16:40
16:20
Adus ca o vedetă, ținut mai mult pe bancă! Motivul pentru care Alessandro Murgia nu joacă la U Cluj # Antena Sport
Anunțat ca o adevărată lovitură în această vară, Alessandro Murgia nu are parte de minutele pe care și le-ar fi dorit în acest sezon la Universitatea Cluj. Fotbalistul cu 71 de apariții în Serie A a evoluat doar 36 de minute în ultimele cinci partide. Rezultatele echipei nu au fost deloc cele așteptate de suporteri, […] The post Adus ca o vedetă, ținut mai mult pe bancă! Motivul pentru care Alessandro Murgia nu joacă la U Cluj appeared first on Antena Sport.
16:10
Carlos Alcaraz, protagonist într-un turneu inedit. Liderul mondial va înfrunta jucători amatori # Antena Sport
Carlos Alcaraz, liderul ATP, va participa la un turneu demonstrativ la Melbourne, înainte de Australian Open 2026, primul turneu de Mare Şlem al anului, în care 22 de jucători profesionişti se vor confrunta cu zece amatori pentru un premiu final de 563.000 de euro, scrie EFE. Acest eveniment, supranumit “Million Dollar One Point Slam”, se […] The post Carlos Alcaraz, protagonist într-un turneu inedit. Liderul mondial va înfrunta jucători amatori appeared first on Antena Sport.
16:00
Valeriu Iftime, după ce a dus Botoşani pe primul loc în Liga 1: “N-am aer. Am făcut poză cu clasamentul” # Antena Sport
Valeriu Iftime trăieşte momente istorice la Botoşani, după ce echipa din Moldova a ajuns pe primul loc din Liga 1, după 12 etape disputate, în care nu a înregistrat decât un eşec. Moldovenii au acumulat 25 de puncte, la fel ca Rapid, dar au un golaveraj superior. Valeriu Iftime aşteaptă deja meciurile următoare din campionat, […] The post Valeriu Iftime, după ce a dus Botoşani pe primul loc în Liga 1: “N-am aer. Am făcut poză cu clasamentul” appeared first on Antena Sport.
16:00
Denis Drăguş a transmis un mesaj emoţionant pentru fanii României, dar şi pentru colegii lui de la naţională. Era pe val la naţională, în urma celor două goluri ale României din meciul cu Cipru (2-2), dar acum nu a putut onora convocarea la națională pentru duelurile cu Moldova și Austria. Denis Drăguș s-a accidentat la […] The post “Îmi pare rău!” Mesajul lui Denis Drăguș înaintea meciurilor cu Moldova și Austria appeared first on Antena Sport.
15:30
Prezenţa lui Lamine Yamal în meciul împotriva Real Madrid, pe 26 octombrie, a fost pusă sub semnul întrebării după ce accidentarea sa la osul pubian s-a agravat. Însă ultimele veşti sunt încurajatoare pentru Barcelona, deoarece, potrivit cotidianului madrilen Marca, tânărul spaniol va fi în cele din urmă pregătit să joace în El Clasico. Lamine Yamal […] The post Marca a făcut anunţul: ce se întâmplă cu Lamine Yamal înainte de El Clasico appeared first on Antena Sport.
14:50
Presa din Turcia anunţă: Gică Hagi, aproape de o revenire de senzaţie. Clubul cu care se află în negocieri # Antena Sport
Gică Hagi e foarte aproape de o mutare surpriză în Turcia. Turcii de la Ajansspor anunţă că românul este foarte aproape să preia banca tehnică a formaţiei, Eyupspor. “Pentru funcţia de antrenor prinicipal al echipei a fost propusă legenda fotbalului românesc, Ghoeghe Hagi”, anunţă presa din Turcia. La această formaţie activează în moment jucătorul naţionalei […] The post Presa din Turcia anunţă: Gică Hagi, aproape de o revenire de senzaţie. Clubul cu care se află în negocieri appeared first on Antena Sport.
13:50
Rodrygo, neverosimil înainte de El Clasico: “Să uităm sezonul trecut, a fost oribil”. Brazilianul vrea revanșa # Antena Sport
Rodyrgo a acordat pentru presa spaniolă un interviu din orașul Seul, acolo unde Brazilia urmează să dispute două amicale. Fotbalistul lui Real Madrid a vorbit și despre El Clasico, derby-ul care împarte lumea întreagă în două tabere. Sud-americanul a dezvăluit că vrea să uite ce s-a întâmplat sezonul trecut în meciurile cu Barcelona, atunci când […] The post Rodrygo, neverosimil înainte de El Clasico: “Să uităm sezonul trecut, a fost oribil”. Brazilianul vrea revanșa appeared first on Antena Sport.
13:40
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Wuhan, după abandonul Jelenei Ostapenko. Românca, prim set perfect # Antena Sport
Sorana Cîrstea a debutat cu victorie la turneul de la Wuhan, după ce a învins-o pe Jelena Ostapenko. Estonianca nu a putut duce meciul până la capăt, după ce a cerut încă din primul set intervenția preparatorului fizic, iar în actul al doilea a abandonat. Duelul dintre cele două s-a încheiat prematur cu scorul de […] The post Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Wuhan, după abandonul Jelenei Ostapenko. Românca, prim set perfect appeared first on Antena Sport.
