Demisia lui Macron, cerută chiar de aliații săi
Cotidianul de Hunedoara, 8 octombrie 2025 10:50
Președintele Franței are tot mai puține opțiuni pentru ieșirea din criza politică [...] The post Demisia lui Macron, cerută chiar de aliații săi appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
11:10
Sindicaliștii reacționează după dezvăluirile Cotidianul: Ministrul Culturii ar trebui să știe că muzeele nu funcționează după logica pieței de legume: nu se închid când „nu merge marfa” [...] The post Sindicaliștii reacționează dur la dezvăluirile Cotidianul appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Alertă într-o localitate din Dâmbovița după ce o localnică a sunat la 112 şi a anunţat că vecina ei s-a încuiat în casă [...] The post Mamă și fiu (5 ani) morți în casă appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
10:50
10:50
Metrorex este pregătit cu trenuri suplimentare în cazul creșterii fluxului de pasageri. [...] The post Metrorex: au apărut infiltrații și în infrastructura subterană appeared first on Cotidianul RO.
10:40
E furioasă la maxim Andreea Esca mai ales pe prognozele meteorologilor. Prezentatoarea TV este jenată de faptul că a panicat [...] The post Andreea Esca, furioasă: aștept scuze appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
10:20
Cetățenii din 61 de țări se pot trezi că nu mai pot călători în UE fără vize. Deputații europeni au aprobat o reformă a mecanismului de suspendare a vizelor [...] The post UE reintroduce vize pentru mai multe state appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Curtea de Apel Ploiești a consfințit prin decizie definitivă întoarcerea la DNA a ultimului dosar de corupție [...] The post Sebastian Ghiță primește vești bune din România appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Martor:„În această dimineață, încă mai colectam bucăți de carne, membre, părți ale corpului care au fost sfâșiate” [...] The post Măcel. Cel puțin 40 de morți la un festival appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
09:10
Recent numit consilier prezidențial pentru afaceri europene, Valentin Naumescu este de părere că Trump merită [...] The post Naumescu îl gâdilă pe Trump appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Mai multe vedete (actori, cântăreți, influenceri) au intrat în atenția poliției din cauza unor acuzații de consum de droguri. [...] The post Vedete cercetate pentru consum de droguri appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Vremea rea nu se dă dusă. Chiar dacă, la ora 15, avertizarea Cod Roșu de ploi abundente ar trebui ridicată, meteorologii vin cu noi informații [...] The post Atenționări meteo pe bandă rulantă appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Chiar dacă nu a ajuns la potențialul său maxim deasupra României, ciclonul Barbara tot lasă urme. [...] The post Primele efecte ale ciclonului Barbara appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
07:10
Cioara vopsită, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Cioara vopsită, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Cioara vopsită appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Ministrul de Externe român se va întâlni astăzi cu secretarul de Stat american Marco Rubio la Washington, scrie G4 Media. [...] The post Rubio o primește pe Țoiu appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Conflictul din Ucraina a intrat intr-un con de umbra, dar pe fundalul noii scene geopolitice se contureaza din ce in ce mai amenintator pe de o parte Israelul si SUA, si pe de alta, Iranul, Rusia si China. [...] The post America, Israel și Lumea actuală appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:20
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a afirmat, [...] The post Vicepremier. În şedinţa coaliţiei nu s-a ajuns la un consens appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Medicul neurochirurg Ştefan Mindea afirmă [...] The post Sfaturi de la neurochirurg. Obiceiurile care ne afectează coloana appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Nouă funcţionari ANAF au fost relocaţi şi urmează a fi monitorizaţi, [...] The post Funcţionari ANAF relocaţi şi monitorizaţi appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă, marţi seară, [...] The post Cod roşu. Măsuri pe aeroporturile din Bucureşti appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Bucureștiul se transformă de astăzi în capitala pasionaților auto. [...] The post (Fotoreportaj) A început spectacolul auto al Capitalei appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Un exerciţiu de mobilizare are loc în municipiul Bucureşti [...] The post Ministerul Apărării. Exerciţiu de mobilizare în Bucureşti şi Ilfov appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Un bărbat a murit, marţi, în judeţul Cluj, d [...] The post Un bărbat a murit carbonizat în propria locuinţă appeared first on Cotidianul RO.
18:30
În contextul în care meteorologii au extins [...] The post Universitate din Capitală, cursuri suspendate miercuri appeared first on Cotidianul RO.
18:10
ictimă a căldurii şi umidităţii din Shanghai, [...] The post Djokovici s-a prăbuşit pe teren în timpul meciului appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Biserica Palatului Cotroceni și-a sărbătorit, marți [...] The post Slujbă oficiată la Cotroceni. Nicușor Dan i-a felicitat pe toți appeared first on Cotidianul RO.
17:20
S-a vrut avion de luptă, dar și furnizor de locuri de muncă la nivel global, și o schemă de patronaj politic, iar ceea ce a rezultat a fost o problemă de 2.000 de miliarde de dolari [...] The post SUA recunosc că F-35 este un eșec appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Noul manager interimar al Spitalului de Copii ”Sfânta Maria [...] The post Noul manager al Spitalului de Copii din Iaşi şi-a dat demisia appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Ironia lui Medvedev. Trump „se pregăteşte să urmeze calea lui Biden către Nobel” # Cotidianul de Hunedoara
Dorinţa exprimată de preşedintele SUA, Donald Trump [...] The post Ironia lui Medvedev. Trump „se pregăteşte să urmeze calea lui Biden către Nobel” appeared first on Cotidianul RO.
15:00
”Europenii zadarnicesc eforturile lui Trump, par dornici să continue războiul cu Rusia, chiar dacă situația este mai complexă decât povestea „total neprovocată” pe care au fost încurajați să o creadă”, Pippa Malmgren [...] The post Aliații europeni acționează în interesul statului profund din SUA appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Liberalii nu vor vota, în Senat, cele două proiecte PSD privind [...] The post Fenechiu, despre proiectele PSD privind eliminarea CASS appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Ilie Bolojan este acuzat că le-ar fi cerut membrilor [...] The post Premierul, acuzat că ar ordona blocarea PSD appeared first on Cotidianul RO.
14:30
„Ilie Bolojan este subiectul unui șantaj în acest moment. Mă bazez pe tăria lui de om politic să nu cedeze acestui șantaj“ [...] The post „Premierul Ilie Bolojan este șantajat“ appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Compania aeriană și-a cerut scuze pasagerilor pentru perturbări, iar un nou zbor a fost programat mai târziu în cursul zilei [...] The post Haos în avion. Un mort și o gravidă cu probleme appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Avertizare. Parcarea autovehiculelor în apropierea canalizărilor trebuie evitată # Cotidianul de Hunedoara
Măsuri în contextul fenomenelor meteo [...] The post Avertizare. Parcarea autovehiculelor în apropierea canalizărilor trebuie evitată appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Premierul Ungariei acuză guvernul de la Kiev ca împinge țările UE să-i susțină efortul de război [...] The post Orban, către Zelenski: Nicio țară nu a aderat la UE prin șantaj appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Academia Regală Suedeză de Ştiinţe de la Stockholm a decis marţi să acorde Premiul Nobel pentru Fizică pe 2025 cercetătorilor [...] The post S-a dat și Nobelul pentru fizică appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Decizie surpriză a Papei Leon al XIV-lea. Vaticanul a anunțat că Suveranul Pontif va efectua prima sa vizită internațională în [...] The post Decizie surpriză a Papei Leon al XIV-lea appeared first on Cotidianul RO.
13:30
CCR va amâna din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan [...] The post O nouă amânare la CCR appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Subvențiile pentru chirii sunt tăiate și vor merge la programele pentru muncă și învățarea limbii [...] The post Grecia: nu subvenții permanente pentru refugiați, ci integrare prin muncă appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Un judecător a fost împușcat mortal după ce un bărbat a deschis focul în timpul unui proces la Curtea de Apel din [...] The post Judecător împușcat în sala de judecată appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Serioase suspiciuni de aranjament planează asupra unor partide din Italia. Un jucător român activează la (...) [...] The post Seria A/ Echipa unui român implicată în trucarea unui rezultat appeared first on Cotidianul RO.
12:40
”Nu inventez nimic, nu glumesc. Făcea parte din bugetul președintelui Biden” [...] The post Cele mai absurde motive ale blocajului bugetar din SUA appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Anul acesta, pelerinii care vin la Iaşi se vor putea închina şi la un fragment din moaştele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului [...] The post 20 de ore ca să ajungi la raclă appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Proaspăt câștigător al Nobelului pentru Medicină, un american nu a aflat încă vestea fiindcă „se bucură de viaţă [...] The post A câștigat un Nobel, dar habar n-are appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Emmei Răducanu nu i-a priit la Wuhan. Jucătoarea britanică de tenis cu tată român a decis să (...) [...] The post Emmei Răducanu nu i-a priit la Wuhan appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Avertismentul Cod Roșu a determinat autoritățile să închidă mâine școlile în scopul protejării elevilor și personalului didactic. [...] The post Alt județ închide școlile din cauza vremii appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Trump este reacția Americii la înfrângere, el caută să-și adapteze țara la multipolaritate și să mențină controlul asupra Europei [...] The post Emmanuel Todd: SUA au acceptat înfrângerea în fața Chinei appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Călin Georgescu: Chipul lui Iisus Hristos sădit în fiecare om de aici. (...)Dictatura s-a instaurat deja și este nevoie de o nouă republică. [...] The post Călin Georgescu: Ce îți pot face niște păgâni? appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Vremea rea, cu precipitații extrem de abundente, a determinat autoritățile să ia măsuri. După mesajul IGSU, și decizia ISJ Constanța [...] The post Mesaj de la Arafat: Activați Ro-Alert! appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
11:20
Oficialii din țările baltice și Polonia reacționează dur la afirmațiile fostului cancelar german: ”E printre cei mai dăunători politicieni germani din ultimul secol”. [...] The post Merkel: balticii sunt parțial responsabili pentru invazia rusă appeared first on Cotidianul RO.
