Demisia lui Macron, cerută chiar de aliații săi

Cotidianul de Hunedoara, 8 octombrie 2025 10:50

Președintele Franței are tot mai puține opțiuni pentru ieșirea din criza politică [...] The post Demisia lui Macron, cerută chiar de aliații săi appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 30 minute
11:10
Sindicaliștii reacționează dur la dezvăluirile Cotidianul Cotidianul de Hunedoara
Sindicaliștii reacționează după dezvăluirile Cotidianul: Ministrul Culturii ar trebui să știe că muzeele nu funcționează după logica pieței de legume: nu se închid când „nu merge marfa” [...] The post Sindicaliștii reacționează dur la dezvăluirile Cotidianul appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Mamă și fiu (5 ani) morți în casă Cotidianul de Hunedoara
Alertă într-o localitate din Dâmbovița după ce o localnică a sunat la 112 şi a anunţat că vecina ei s-a încuiat în casă [...] The post Mamă și fiu (5 ani) morți în casă appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
10:50
Demisia lui Macron, cerută chiar de aliații săi Cotidianul de Hunedoara
Președintele Franței are tot mai puține opțiuni pentru ieșirea din criza politică [...] The post Demisia lui Macron, cerută chiar de aliații săi appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Metrorex: au apărut infiltrații și în infrastructura subterană Cotidianul de Hunedoara
Metrorex este pregătit cu trenuri suplimentare în cazul creșterii fluxului de pasageri. [...] The post Metrorex: au apărut infiltrații și în infrastructura subterană appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Andreea Esca, furioasă: aștept scuze Cotidianul de Hunedoara
E furioasă la maxim Andreea Esca mai ales pe prognozele meteorologilor. Prezentatoarea TV este jenată de faptul că a panicat [...] The post Andreea Esca, furioasă: aștept scuze appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
10:20
UE reintroduce vize pentru mai multe state Cotidianul de Hunedoara
Cetățenii din 61 de țări se pot trezi că nu mai pot călători în UE fără vize. Deputații europeni au aprobat o reformă a mecanismului de suspendare a vizelor [...] The post UE reintroduce vize pentru mai multe state appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Sebastian Ghiță primește vești bune din România Cotidianul de Hunedoara
Curtea de Apel Ploiești a consfințit prin decizie definitivă întoarcerea la DNA a ultimului dosar de corupție [...] The post Sebastian Ghiță primește vești bune din România appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Măcel. Cel puțin 40 de morți la un festival Cotidianul de Hunedoara
Martor:„În această dimineață, încă mai colectam bucăți de carne, membre, părți ale corpului care au fost sfâșiate” [...] The post Măcel. Cel puțin 40 de morți la un festival appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
09:10
Naumescu îl gâdilă pe Trump Cotidianul de Hunedoara
Recent numit consilier prezidențial pentru afaceri europene, Valentin Naumescu este de părere că Trump merită [...] The post Naumescu îl gâdilă pe Trump appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Vedete cercetate pentru consum de droguri Cotidianul de Hunedoara
Mai multe vedete (actori, cântăreți, influenceri) au intrat în atenția poliției din cauza unor acuzații de consum de droguri. [...] The post Vedete cercetate pentru consum de droguri appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Atenționări meteo pe bandă rulantă Cotidianul de Hunedoara
Vremea rea nu se dă dusă. Chiar dacă, la ora 15, avertizarea Cod Roșu de ploi abundente ar trebui ridicată, meteorologii vin cu noi informații [...] The post Atenționări meteo pe bandă rulantă appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Primele efecte ale ciclonului Barbara Cotidianul de Hunedoara
Chiar dacă nu a ajuns la potențialul său maxim deasupra României, ciclonul Barbara tot lasă urme.  [...] The post Primele efecte ale ciclonului Barbara appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
07:10
Cioara vopsită Cotidianul de Hunedoara
Cioara vopsită, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Cioara vopsită, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Cioara vopsită appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Rubio o primește pe Țoiu Cotidianul de Hunedoara
Ministrul de Externe român se va întâlni astăzi cu secretarul de Stat american Marco Rubio la Washington, scrie G4 Media. [...] The post Rubio o primește pe Țoiu appeared first on Cotidianul RO.
06:00
America, Israel și Lumea actuală Cotidianul de Hunedoara
Conflictul din Ucraina a intrat intr-un con de umbra, dar pe fundalul noii scene geopolitice se contureaza din ce in ce mai amenintator pe de o parte Israelul si SUA, si pe de alta, Iranul, Rusia si China. [...] The post America, Israel și Lumea actuală appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:20
Vicepremier. În şedinţa coaliţiei nu s-a ajuns la un consens Cotidianul de Hunedoara
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a afirmat, [...] The post Vicepremier. În şedinţa coaliţiei nu s-a ajuns la un consens appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Sfaturi de la neurochirurg. Obiceiurile care ne afectează coloana Cotidianul de Hunedoara
Medicul neurochirurg Ştefan Mindea afirmă [...] The post Sfaturi de la neurochirurg. Obiceiurile care ne afectează coloana appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Funcţionari ANAF relocaţi şi monitorizaţi Cotidianul de Hunedoara
Nouă funcţionari ANAF au fost relocaţi şi urmează a fi monitorizaţi, [...] The post Funcţionari ANAF relocaţi şi monitorizaţi appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Cod roşu. Măsuri pe aeroporturile din Bucureşti Cotidianul de Hunedoara
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă, marţi seară, [...] The post Cod roşu. Măsuri pe aeroporturile din Bucureşti appeared first on Cotidianul RO.
21:00
(Fotoreportaj) A început spectacolul auto al Capitalei Cotidianul de Hunedoara
Bucureștiul se transformă de astăzi în capitala pasionaților auto. [...] The post (Fotoreportaj) A început spectacolul auto al Capitalei appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Ministerul Apărării. Exerciţiu de mobilizare în Bucureşti şi Ilfov Cotidianul de Hunedoara
Un exerciţiu de mobilizare are loc în municipiul Bucureşti [...] The post Ministerul Apărării. Exerciţiu de mobilizare în Bucureşti şi Ilfov appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Un bărbat a murit carbonizat în propria locuinţă Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat a murit, marţi, în judeţul Cluj, d [...] The post Un bărbat a murit carbonizat în propria locuinţă appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Universitate din Capitală, cursuri suspendate miercuri Cotidianul de Hunedoara
În contextul în care meteorologii au extins [...] The post Universitate din Capitală, cursuri suspendate miercuri appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Djokovici s-a prăbuşit pe teren în timpul meciului Cotidianul de Hunedoara
ictimă a căldurii şi umidităţii din Shanghai, [...] The post Djokovici s-a prăbuşit pe teren în timpul meciului appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Slujbă oficiată la Cotroceni. Nicușor Dan i-a felicitat pe toți Cotidianul de Hunedoara
Biserica Palatului Cotroceni și-a sărbătorit, marți [...] The post Slujbă oficiată la Cotroceni. Nicușor Dan i-a felicitat pe toți appeared first on Cotidianul RO.
17:20
SUA recunosc că F-35 este un eșec Cotidianul de Hunedoara
S-a vrut avion de luptă, dar și furnizor de locuri de muncă la nivel global, și o schemă de patronaj politic, iar ceea ce a rezultat a fost o problemă de 2.000 de miliarde de dolari [...] The post SUA recunosc că F-35 este un eșec appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Noul manager al Spitalului de Copii din Iaşi şi-a dat demisia Cotidianul de Hunedoara
Noul manager interimar al Spitalului de Copii ”Sfânta Maria [...] The post Noul manager al Spitalului de Copii din Iaşi şi-a dat demisia appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Ironia lui Medvedev. Trump „se pregăteşte să urmeze calea lui Biden către Nobel” Cotidianul de Hunedoara
Dorinţa exprimată de preşedintele SUA, Donald Trump [...] The post Ironia lui Medvedev. Trump „se pregăteşte să urmeze calea lui Biden către Nobel” appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Aliații europeni acționează în interesul statului profund din SUA Cotidianul de Hunedoara
”Europenii zadarnicesc eforturile lui Trump, par dornici să continue războiul cu Rusia, chiar dacă situația este mai complexă decât povestea „total neprovocată” pe care au fost încurajați să o creadă”, Pippa Malmgren [...] The post Aliații europeni acționează în interesul statului profund din SUA appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Fenechiu, despre proiectele PSD privind eliminarea CASS Cotidianul de Hunedoara
Liberalii nu vor vota, în Senat, cele două proiecte PSD privind [...] The post Fenechiu, despre proiectele PSD privind eliminarea CASS appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Premierul, acuzat că ar ordona blocarea PSD Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan este acuzat că le-ar fi cerut membrilor [...] The post Premierul, acuzat că ar ordona blocarea PSD appeared first on Cotidianul RO.
14:30
„Premierul Ilie Bolojan este șantajat“ Cotidianul de Hunedoara
„Ilie Bolojan este subiectul unui șantaj în acest moment. Mă bazez pe tăria lui de om politic să nu cedeze acestui șantaj“ [...] The post „Premierul Ilie Bolojan este șantajat“ appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Haos în avion. Un mort și o gravidă cu probleme Cotidianul de Hunedoara
Compania aeriană și-a cerut scuze pasagerilor pentru perturbări, iar un nou zbor a fost programat mai târziu în cursul zilei [...] The post Haos în avion. Un mort și o gravidă cu probleme appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Avertizare. Parcarea autovehiculelor în apropierea canalizărilor trebuie evitată Cotidianul de Hunedoara
Măsuri în contextul fenomenelor meteo [...] The post Avertizare. Parcarea autovehiculelor în apropierea canalizărilor trebuie evitată appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Orban, către Zelenski: Nicio țară nu a aderat la UE prin șantaj Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ungariei acuză guvernul de la Kiev ca împinge țările UE să-i susțină efortul de război [...] The post Orban, către Zelenski: Nicio țară nu a aderat la UE prin șantaj appeared first on Cotidianul RO.
13:50
S-a dat și Nobelul pentru fizică Cotidianul de Hunedoara
Academia Regală Suedeză de Ştiinţe de la Stockholm a decis marţi să acorde Premiul Nobel pentru Fizică pe 2025 cercetătorilor [...] The post S-a dat și Nobelul pentru fizică appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Decizie surpriză a Papei Leon al XIV-lea Cotidianul de Hunedoara
Decizie surpriză a Papei Leon al XIV-lea. Vaticanul a anunțat că Suveranul Pontif va efectua prima sa vizită internațională în [...] The post Decizie surpriză a Papei Leon al XIV-lea appeared first on Cotidianul RO.
13:30
O nouă amânare la CCR Cotidianul de Hunedoara
CCR va amâna din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan [...] The post O nouă amânare la CCR appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Grecia: nu subvenții permanente pentru refugiați, ci integrare prin muncă Cotidianul de Hunedoara
Subvențiile pentru chirii sunt tăiate și vor merge la programele pentru muncă și învățarea limbii [...] The post Grecia: nu subvenții permanente pentru refugiați, ci integrare prin muncă appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Judecător împușcat în sala de judecată Cotidianul de Hunedoara
Un judecător a fost împușcat mortal după ce un bărbat a deschis focul în timpul unui proces la Curtea de Apel din [...] The post Judecător împușcat în sala de judecată appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Seria A/ Echipa unui român implicată în trucarea unui rezultat  Cotidianul de Hunedoara
Serioase suspiciuni de aranjament planează asupra unor partide din Italia. Un jucător român activează la (...) [...] The post Seria A/ Echipa unui român implicată în trucarea unui rezultat  appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Cele mai absurde motive ale blocajului bugetar din SUA Cotidianul de Hunedoara
”Nu inventez nimic, nu glumesc. Făcea parte din bugetul președintelui Biden” [...] The post Cele mai absurde motive ale blocajului bugetar din SUA appeared first on Cotidianul RO.
12:30
20 de ore ca să ajungi la raclă Cotidianul de Hunedoara
Anul acesta, pelerinii care vin la Iaşi se vor putea închina şi la un fragment din moaştele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului [...] The post 20 de ore ca să ajungi la raclă appeared first on Cotidianul RO.
12:20
A câștigat un Nobel, dar habar n-are Cotidianul de Hunedoara
Proaspăt câștigător al Nobelului pentru Medicină, un american nu a aflat încă vestea fiindcă „se bucură de viaţă [...] The post A câștigat un Nobel, dar habar n-are appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Emmei Răducanu nu i-a priit la Wuhan Cotidianul de Hunedoara
Emmei Răducanu nu i-a priit la Wuhan. Jucătoarea britanică de tenis cu tată român a decis să (...) [...] The post Emmei Răducanu nu i-a priit la Wuhan appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Alt județ închide școlile din cauza vremii Cotidianul de Hunedoara
Avertismentul Cod Roșu a determinat autoritățile să închidă mâine școlile în scopul protejării elevilor și personalului didactic. [...] The post Alt județ închide școlile din cauza vremii appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Emmanuel Todd: SUA au acceptat înfrângerea în fața Chinei Cotidianul de Hunedoara
Trump este reacția Americii la înfrângere, el caută să-și adapteze țara la multipolaritate și să mențină controlul asupra Europei [...] The post Emmanuel Todd: SUA au acceptat înfrângerea în fața Chinei appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Călin Georgescu: Ce îți pot face niște păgâni? Cotidianul de Hunedoara
Călin Georgescu: Chipul lui Iisus Hristos sădit în fiecare om de aici. (...)Dictatura s-a instaurat deja și este nevoie de o nouă republică. [...] The post Călin Georgescu: Ce îți pot face niște păgâni? appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Mesaj de la Arafat: Activați Ro-Alert! Cotidianul de Hunedoara
Vremea rea, cu precipitații extrem de abundente, a determinat autoritățile să ia măsuri. După mesajul IGSU, și decizia ISJ Constanța [...] The post Mesaj de la Arafat: Activați Ro-Alert! appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
11:20
Merkel: balticii sunt parțial responsabili pentru invazia rusă Cotidianul de Hunedoara
Oficialii din țările baltice și Polonia reacționează dur la afirmațiile fostului cancelar german: ”E printre cei mai dăunători politicieni germani din ultimul secol”. [...] The post Merkel: balticii sunt parțial responsabili pentru invazia rusă appeared first on Cotidianul RO.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.