Din PSD se amenință cu moțiunea de cenzură: „S-ar putea să votăm, dacă nu se ține cont de noi”
PSNews.ro, 8 octombrie 2025 10:50
PSD ar putea vota la un moment dat o moțiune de cenzură, dacă celelalte partide din coaliție nu țin cont de părerea Partidului Social Democrat. O spune la RFI deputatul Marius Budăi, fost ministru al Muncii, care susține că opiniile PSD au fost ignorate la discuțiile privind primele două pachete de măsuri fiscale. Ulterior, social-democrații
• • •
Acum o oră
10:50
Din PSD se amenință cu moțiunea de cenzură: „S-ar putea să votăm, dacă nu se ține cont de noi"
PSD ar putea vota la un moment dat o moțiune de cenzură, dacă celelalte partide din coaliție nu țin cont de părerea Partidului Social Democrat. O spune la RFI deputatul Marius Budăi, fost ministru al Muncii, care susține că opiniile PSD au fost ignorate la discuțiile privind primele două pachete de măsuri fiscale. Ulterior, social-democrații
10:40
VIDEO Dragoș Pîslaru, la Puterea Știrilor: „Este prima rectificare bugetară profesionist făcută în ultimii patru ani” # PSNews.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, că rectificarea bugetară anunțată recent de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan este „prima făcută profesionist" în ultimii patru ani. Totodată, Pîslaru a precizat că ministerul său nu a solicitat resurse suplimentare, datorită economiilor substanțiale realizate în ultimele luni. „Ministerul nostru
10:40
Curtea Constituţională a României (CCR) se întrunește, miercuri, la ora 10.00, pentru a judeca mai multe sesizări de neconstituționale printre care și cea referitoare la pensiile magistraţilor. Potrivit surselor Gândul, judecătorii ar amâna luarea unei decizii. Ar fi a doua amânare. Pe 24 septembrie, CCR a amânat decizia pentru data de 8 octombrie. Data estimată
Acum 2 ore
10:10
Ce salarii au consilierii prezidenţiali ai lui Nicuşor Dan. Preşedintele a numit 16 consilieri # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a început procesul de reorganizare a Administrației Prezidențiale, eliberând din funcție mai mulți consilieri și aducând în echipa sa oameni cu care a colaborat în trecut. Decizia vine la cinci luni după preluarea mandatului prezidențial. Schimbările vizează atât consilierii prezidențiali, cât și consilierii de stat, posturi cu rol-cheie în formularea și implementarea
09:50
Ministerul Educației le interzice învățătorilor și profesorilor să discute în fața clasei ori în ședințele cu părinții despre cum s-a descurcat fiecare elev la Evaluarea Națională, care urmează în primăvară. Cadrele didactice n-au voie nici să-i compare pe copii între ei, chiar dacă mulți părinți, spun dascălii, le cer insistent acest lucru. Psihologii cred însă
Acum 4 ore
08:50
Furtuna a făcut ravagii în București, Ilfov și Giurgiu: zeci de intervenții, case inundate și mașini avariate # PSNews.ro
Furtuna violentă care a traversat Capitala și județele Ilfov și Giurgiu în noaptea de marți spre miercuri a lăsat în urmă pagube semnificative. Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a raportat un total de 38 de intervenții în cele două zone, desfășurate în intervalul 7 octombrie, ora 10:00 – 8 octombrie, ora 05:45. Principalele probleme
Acum 6 ore
06:10
Când eram mic și democrația trăia în România, adică până în 2012, votam PNL. Nu pentru că mă sedusese vreun liberal cu talentele lui, ci pentru că am citit mult despre politica anilor 1900-1940 și despre liberalii care au făcut România Mare, liberalii care au făcut modernizarea României, mă rog, niște băieți, nu ca acum.
Acum 24 ore
21:00
Ministrul Educaţiei, Daniel David, în direct la Puterea Știrilor – miercuri, de la ora 16:00 # PSNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, este invitat, miercuri, la emisiunea "Puterea Știrilor", moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News.
20:40
VIDEO Mihnea Predețeanu, analist: Noi ce încercăm să facem este să n-ajungem cu TVA-ul la 24% # PSNews.ro
Analistul politic Mihnea Predețeanu dezvăluie culisele și tensiunile din PSD privind pachetul de reforme, de la reducerile de personal în administrație, la șansele lui Sorin Grindeanu la președinția partidului, subliniind impactul asupra economiei României. Invitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, analistul politic Mihnea Predețeanu spune că pachetul de reformă fiscală și administrativă, deși necesar,
20:30
Plata cu cardul bancar la turnicheții de acces ai metroului din București ar putea fi suspendată, după ce Metrorex a anulat pentru a doua oară licitația privind „serviciile bancare aferente activității comerciale", potrivit Buletin de București. Metrorex a anulat recent procedura pentru achiziția de „servicii bancare aferente activității comerciale", ce includea plata contactless la porțile de
20:30
VIDEO Ministrul Pîslaru, anunț pentru milioane de români – ce se întâmplă cu cardurile sociale și când intră banii # PSNews.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, care este situația programului „Sprijin pentru România", destinat persoanelor aflate în vulnerabilitate, dar și ce măsuri pregătește Guvernul pentru a-l transforma într-un mecanism de sprijin real, nu doar o alocație punctuală. „Programul acesta este un program pentru oamenii aflați în vulnerabilitate.
20:20
Ciclonul Barbara devastează Bulgaria: patru morți și inundații masive pe litoralul Mării Negre # PSNews.ro
Ciclonul Barbara, care ne dă nouă fiori acum, a măturat deja Bulgaria. Patru oameni au murit, după ce staţiunile de la Marea Neagră au fost inundate. Iar codul roşu de furtuni e încă activ. Ministerul de Externe a emis o avertizare de călătorie în ţara vecină, unde pot apărea blocaje în trafic, dar şi anulări
20:10
Cursurile Universității din București trec online miercuri, pe fondul codului roșu de ploi # PSNews.ro
La Universitatea din București, cursurile programate pentru miercuri, 8 octombrie, se vor desfășura online sau se vor recupera ulterior, ca urmare a codului roșu de ploi anunțat pentru perioada următoare, a declarat pentru Edupedu.ro rectorul Universității, Marian Preda. „Administrația va asigura continuitate la birouri prin cei care nu folosesc transportul în comun și se deplasează
20:00
Eliberarea certificatelor de naștere și deces – blocată de o Ordonanță de Urgență recent adoptată # PSNews.ro
O Ordonanță de Urgență recent adoptată (OUG 52/2025), provoacă un blocaj administrativ major la nivelul primăriilor din România, punând sub semnul întrebării eliberarea documentelor esențiale precum certificatele de naștere și deces. Conform primarilor, actul normativ, promovat de Guvern, interzice achiziționarea formularelor de certificate securizate, deoarece acestea ar fi fost încadrate la capitolul „birotică" – cheltuieli
19:50
VIDEO Cazul Sorin Oprescu. Avocatul Toni Neacșu explică ce șanse sunt să fie extrădat în România # PSNews.ro
Avocatul Toni Neacșu analizează, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, șansele de extrădare a lui Sorin Oprescu din Grecia în România, subliniind decizia CJUE și problema nerezolvată a condițiilor din penitenciarele românești care stă la baza respingerii anterioare. Statul român a reluat cererea de extrădare a lui Sorin Oprescu din Grecia, bazându-se pe o hotărâre
19:20
Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, și-a dat demisia la o săptămână după numire # PSNews.ro
Radu Constantin Luca, managerul interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria" din Iași, și-a prezentat demisia la doar o săptămână după ce fusese numit oficial în funcție. Demisia medicului a fost confirmată de președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, deși motivele care au dus la această decizie nu au fost făcute publice. „Am luat act
19:10
Locuitorii din mai multe județe din sud-estul României sunt avertizați cu privire la extinderea Codului roșu de ploi torențiale și abundente. Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat că marți după-amiază va fi emisă o avertizare prin sistemul Ro-Alert pentru zonele vizate. Județele și localitățile sub Cod Roșu până miercuri, la ora 15:00, sunt: Constanța, Călărași,
18:10
După Constanța și Ialomița, și autoritățile din județele Călărași și Giurgiu au decis suspendarea cursurilor, din cauza avertizării Cod roșu de ploi emise de meteorologi. De asemenea, Comitetul pentru Situații de Urgență al Municipiului București a decis suspendarea miercuri a tuturor cursurilor cu prezență fizică, ca urmare a codului roșu de vreme severă emis pentru
16:50
Daniel Fenechiu: Susţinem iniţiativa aprobată de români acum 15 ani, PNL va vota pentru 300 de parlamentari # PSNews.ro
PNL susţine reducerea la 300 a numărului de parlamentari, cu respectarea drepturilor minorităţilor, a anunţat, marţi, liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu. „Partidul Naţional Liberal susţine un Parlament cu 300 de parlamentari în care însă să-şi găsească locul şi reprezentanţii minorităţilor naţionale, ca o bună practică în România. Deci, noi susţinem iniţiativa votată de români la
16:50
„Dosarul cu șină” al digitalizării: Lia Olguța Vasilescu, critici dure la adresa ANAF și Ministerul Finanțelor # PSNews.ro
Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei și președinta Asociației Municipiilor din România (AMR), critică dur ANAF și Ministerul Finanțelor pentru că blochează digitalizarea prin birocrație excesivă. Deși primăriile depun eforturi să devină „smart cities" și să digitalizeze serviciile, statul român rămâne ancorat în practici învechite, acuză primarul Craiovei. „Se vorbeşte despre reabilitarea termică, despre colectarea selectivă,
16:40
Angajații Senatului au fost anunțați că li se taie 10% din salariu. „Vor să taie tot de la proști”, acuză Sindicatul # PSNews.ro
Angajații Senatului au fost anunțați verbal că salariile vor scădea cu încă 10%, după ce Ministerul Finanțelor a cerut reducerea cheltuielilor. Deocamdată, însă, nu se face nicio reducere, deoarece conducerea Senatului a transmis o scrisoare Ministerului Finanțelor în care cere clarificări. „Au fost restructurați, bonusurile le-au fost luate, iar din ianuarie scad din nou salariile,
16:20
Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva începe miercuri la Iași. Autoritățile se așteaptă la cozi de peste 3 km # PSNews.ro
Autorităţile se aşteaptă ca timpul de aşteptare la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi să ajungă şi la 20 de ore, iar rândul să depăşească trei kilometri, scrie News.ro. Pelerinajul de la Iaşi va începe miercuri dimineaţă, când racla cu sfintele moaşte va fi scoasă din incinta catedralei şi
15:50
VETO pe scutirile de CASS: „Nu sunt bani!” – Premierul Ilie Bolojan blochează inițiativele PSD # PSNews.ro
PNL, la cererea premierului Ilie Bolojan, refuză să voteze proiectele PSD de eliminare a CASS pentru câteva categorii sociale, invocând nevoia menținerii unui buget stabil și reducerea deficitului. Partidul Național Liberal (PNL) a decis să nu susțină propunerile legislative ale PSD care vizau eliminarea plății Contribuției la Asigurările Sociale de Sănătate (CASS) pentru mai multe
15:20
Laureatul Nobel pentru medicină nu știe că a câștigat: se află într-o excursie fără semnal # PSNews.ro
Comitetul Nobel nu a reușit să contacteze câștigătorul premiului pentru medicină din acest an, care „se bucură de viață la maxim" într-o excursie de drumeții „departe de civilizație", a declarat un purtător de cuvânt al laboratorului său din San Francisco, Sonoma Biotherapeutics. Fred Ramsdell a împărțit prestigiosul premiu de luni cu Mary Brunkow din Seattle,
15:00
Inspectoratele pentru situații de urgențe din Suceava, Alba, Harghita, Cluj, Mureș, Caraș-Severin și Hunedoara trimit, marți, motopompe, camioane și bărci către Constanța, Călărași, Giurgiu și Ialomița, județe aflate sub cod roșu de ploi. În contextul avertizărilor cod roșu de ploi, IGSU a dispus unităţilor subordonate luarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi gestionarea cu eficiență a
14:30
Adolescentul care a amenințat mii de școli și spitale, audiat astăzi de magistrații Înaltei Curți # PSNews.ro
Adolescentul de 17 ani acuzat că a trimis aproximativ o mie de mailuri de amenințare către mai multe școli și spitale din România ajunge astăzi în fața magistraților Înaltei Curți de Casație și Justiție. Judecătorii vor decide dacă băiatul rămâne în arest preventiv sau dacă măsura va fi înlocuită cu una mai blândă. Acesta va
14:20
Echipa lui Nicușor Dan la Cotroceni: fidelitate, nu surprize. Analiza lui Victor Ciutacu # PSNews.ro
După multă așteptare, Nicuşor Dan și-a prezentat echipa de consilieri prezidențiali. Nici surprize, nici riscuri – doar aceiași oameni care l-au însoțit la Primăria Capitalei, mutați acum la Cotroceni. Victor Ciutacu vine cu o amplă analiză. „Nicuşor Dan și-a anunțat, în sfârșit, echipa de consilieri. A șaptea zi după scripturi, dar nu mai contează. Acum
14:00
Ministerul Educației: Școlile din Constanța și Ialomița se închid miercuri din cauza vremii extreme # PSNews.ro
Potrivit datelor Ministerului Educației, până în acest moment, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
13:30
Toate unitățile de învățământ preuniversitar din județele Constanța, Călărași și Ialomița își vor suspenda activitatea miercuri, 8 octombrie 2025, din cauza avertizărilor meteorologice cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie. Decizia a fost luată de Comitetele Județene pentru Situații de Urgență și confirmată de Ministerul Educației. Sunt discuții și în București, la această oră, legat […] Articolul LISTA celor 690 de școli și grădinițe care vor fi închise miercuri, 8 octombrie apare prima dată în PS News.
13:10
Drone cu senzori speciali, puse la dispoziția Gărzii de Mediu pentru depistarea rapidă a poluării # PSNews.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat marți că a semnat contractul prin care Ministerul Mediului pune la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu zeci de drone pe care să le folosească de urgență în acțiunile de control. Este vorba de drone dotate cu senzori prin care se vor putea măsura poluanții din aer, achiziționate prin fonduri din […] Articolul Drone cu senzori speciali, puse la dispoziția Gărzii de Mediu pentru depistarea rapidă a poluării apare prima dată în PS News.
13:10
Apa Nova mobilizează echipe extinse în teren, ca urmare a avertizării de vreme severă emisă pentru Municipiul București # PSNews.ro
Având în vedere avertizarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 7-8.10.2025 și instituirea Codului Roșu de vreme severă pentru Municipiul București, în urma căruia sunt anunțate ploi abundente, cu cantitati de precipitatii cumulate estimate de peste 100 l/mp și rafale de vânt de 50–70 km/h, compania Apa Nova, furnizorul de servicii de […] Articolul Apa Nova mobilizează echipe extinse în teren, ca urmare a avertizării de vreme severă emisă pentru Municipiul București apare prima dată în PS News.
13:00
Guvernul Bolojan are termen până pe 15 octombrie să convingă Bruxelles-ul că reduce deficitul # PSNews.ro
Între București și Bruxelles continuă în aceste zile negocierile pentru finanțarea viitoare a României de către UE. Guvernul Bolojan este obligat de criza bugetară ca, până pe 15 octombrie, să convingă Bruxelles-ul că România va reduce cheltuielile și deficitul bugetar, așa cum a promis. Guvernul de la București încearcă să convingă Comisia Europeană că se […] Articolul Guvernul Bolojan are termen până pe 15 octombrie să convingă Bruxelles-ul că reduce deficitul apare prima dată în PS News.
12:30
Într-o postare emoționantă pe pagina sa de Facebook, Dan Negru și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu situația bătrânilor din România. Acesta spune că bătrânii din România își serbează ziua, într-o țară în care guvernul Bolojan le taie dreptul la medicamente, la pensii și la viață, iar presa îi panichează numai cu știri despre războaie, crize […] Articolul Dan Negru: România e o țară a bătrânilor, dar nu e pentru bătrâni apare prima dată în PS News.
12:30
Schimbări în conducerea vămilor din Portul Constanța. Noi numiri la Vama Constanța și Vama Agigea # PSNews.ro
Se schimbă șefii în vămile din Portul Constanța: Mihai Sarivan urmează să preia conducerea în Vama Constanța, iar Octavian Lică Parfenie și Christian Gudu se întorc la conducerea Vămii Agigea, conform surselor G4Media și Info Sud-Est. Octavian Lică Parfenie ar urma să fie șeful Vămii Agigea, iar Christian Gudu adjunct. Cei doi au mai condus Vama Agigea, Parfenie în 2011 și Gudu […] Articolul Schimbări în conducerea vămilor din Portul Constanța. Noi numiri la Vama Constanța și Vama Agigea apare prima dată în PS News.
12:20
Parisul, în impas politic: Macron îi cere premierului demisionar Sébastien Lecornu să formeze un nou guvern # PSNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a decis să-i ceară premierului său demisionar Sébastien Lecornu să formeze alt guvern. Acest anunț vine la doar câteva ore după ce i-a acceptat inițial demisia. Palatul Élysée anunță, luni seara, într-un comunicat, că-i încredințează misiunea de a purta „până miercuri seara ultimele negocieri” în vederea unei „platforme de acțiune”, cu […] Articolul Parisul, în impas politic: Macron îi cere premierului demisionar Sébastien Lecornu să formeze un nou guvern apare prima dată în PS News.
12:20
VIDEO Adevăratul motiv pentru care PSD nu iese de la guvernare – „Ultimele sondaje arată dezastros” # PSNews.ro
Analistul politic Mihnea Predețeanu explică la Puterea Știrilor de ce amenințările cu demisia din coaliție sunt simple tactici politice, dezvăluind miza reală din spatele crizei guvernamentale și a duelului dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Discuțiile despre pachetul de reformă au adus în prim-plan amenințarea cu demisia a premierului, în cazul în care […] Articolul VIDEO Adevăratul motiv pentru care PSD nu iese de la guvernare – „Ultimele sondaje arată dezastros” apare prima dată în PS News.
11:50
METEO Cod roșu de ploi torențiale în București și mai multe județe. Avertizare ANM până miercuri după-amiază # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis cod roșu de ploi torențiale și abundente, valabil de marți, 7 septembrie, ora 21:00, până miercuri, 8 septembrie, ora 15:00. „În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp […] Articolul METEO Cod roșu de ploi torențiale în București și mai multe județe. Avertizare ANM până miercuri după-amiază apare prima dată în PS News.
11:40
22 de state americane, în declin economic. Recesiunea, tot mai aproape, avertizează experții # PSNews.ro
Economia SUA este foarte aproape de a intra într-o contracție economică gravă, multe state fiind deja în recesiune, potrivit lui Mark Zandi, economist șef la Moody’s Analytics. Potrivit acestuia, 22 de state americane plus Districtul Columbia se confruntă în prezent cu o slăbiciune economică persistentă și pierderi de locuri de muncă care cel mai probabil […] Articolul 22 de state americane, în declin economic. Recesiunea, tot mai aproape, avertizează experții apare prima dată în PS News.
Ieri
11:20
Cseke Attila: Trecerea prefecturilor la Ministerul Dezvoltării va fi analizată în cadrul reformei administrației # PSNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a declarat luni, 6 octombrie, la Cluj, că trecerea prefecturilor de la Ministerul Afacerilor Interne la ministerul pe care el îl conduce va fi discutată cu ocazia reformelor care vor viza eficientizarea administraţiei publice centrale. „Funcţionalitatea este cea mai importantă şi calitatea în funcţionarea instituţiilor statului. Dacă […] Articolul Cseke Attila: Trecerea prefecturilor la Ministerul Dezvoltării va fi analizată în cadrul reformei administrației apare prima dată în PS News.
11:00
Cheltuielile medii ale unei gospodării din România au crescut, în termeni nominali, cu 16,2% în trimestrul doi al anului comparativ cu perioada similară din 2024, în timp ce veniturile au crescut cu 15,7%, arată datele INS publicate marți. Veniturile totale medii lunare au fost în trimestrul II 2025, în termeni nominali, de 9.502 lei pe […] Articolul INS: Cheltuielile românilor cresc mai repede decât veniturile apare prima dată în PS News.
11:00
SURSE Consilierii demiși de Nicușor Dan, recompensați cu alte funcții – unde pleacă Diaconescu, Odobescu și Cioloș # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat, luni, decretele prin care i-a eliberat din funcție pe consilierii prezidențiali Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu, iar cei doi se pregătesc deja pentru noi posturi în diplomație. Pentru o nouă funcție este vehiculat și Dacian Cioloș. Fostul premier a avut un rol important în negocierile privind actuala formulă de guvernare. Consilierii […] Articolul SURSE Consilierii demiși de Nicușor Dan, recompensați cu alte funcții – unde pleacă Diaconescu, Odobescu și Cioloș apare prima dată în PS News.
10:50
Parlamentul European dezbate luni două moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene. Voturile asupra acestor moțiuni vor avea loc joi, în cadrul unei sesiuni plenare la Strasbourg, transmite PE într-un comunicat de presă. Cele două moțiuni sunt lansate de extremele din Parlamentul European: stânga și dreapta. Pentru a fi adoptată, o moțiune trebuie să întrunească o […] Articolul Comisia Europeană, două moțiuni de cenzură în aceeași săptămână. Cum pot fi adoptate apare prima dată în PS News.
08:40
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) își exprimă dezamăgirea că din lista consilierilor prezidențiali anunțată luni sunt omise educația și cercetarea. ANOSR a anunțat luni că „ia act cu dezamăgire de anunțul privind numirea consilierilor prezidențiali ai Președintelui României, criticând faptul că lista omite evidențierea explicită a educației și cercetării, într-un context în […] Articolul Studenții, nemulțumiți de lista consilierilor prezidențiali: educația, din nou ignorată apare prima dată în PS News.
6 octombrie 2025
21:00
Emisiunea „Puterea Știrilor” se transmite marţi LIVE de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene # PSNews.ro
Marţi, de la ora 16:00, emisiunea „Puterea Știrilor” va fi transmisă live din sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Invitatul ediției este ministrul Dragoș Pîslaru, care va discuta, în exclusivitate, despre proiectele europene aflate în derulare, fondurile disponibile pentru România și prioritățile ministerului pentru perioada următoare. Nu ratați o ediție specială, în care dezbatem cum […] Articolul Emisiunea „Puterea Știrilor” se transmite marţi LIVE de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene apare prima dată în PS News.
20:40
Majorat online la 16 ani: Accesul minorilor pe rețele sociale, condiționat de acordul părinților # PSNews.ro
Senatul a adoptat legea majoratului online, care impune acord parental verificabil pentru accesul minorilor sub 16 ani la servicii online și crearea de conturi. Au fost înregistrate 123 de voturi „pentru” şi şase abţineri. Restricţia nu se aplică platformelor online dedicate învăţării autorizate la nivel naţional de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau la nivel […] Articolul Majorat online la 16 ani: Accesul minorilor pe rețele sociale, condiționat de acordul părinților apare prima dată în PS News.
20:20
Bulgaria devine tot mai atractivă pentru pensionarii turci, care văd în țara vecină oportunități economice și avantaje privind mobilitatea în Europa. Începând din 2024, aceștia pot solicita permise de ședere pe termen lung, iar interesul este în continuă creștere, notează publicația bulgară Novinite. Potrivit unui sondaj realizat de BTA, subiectul este intens discutat în presa […] Articolul Pensionarii turci aleg Bulgaria: costuri mai mici și acces facil spre Europa apare prima dată în PS News.
20:10
Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu au anunțat că îi vor cere premierului Ilie Bolojan să revizuiască o ordonanță de guvern adoptată săptămâna trecută, „cu foarte multe dintre articole citite pe bandă”, care, spun ei, ar bloca administrația locală. Primarul Craiovei a declarat că, din cauza acestui act normativ, nu vor putea fi pregătite drumurile […] Articolul Guvernul, acuzat de PSD că blochează proiectele locale printr-o ordonanță controversată apare prima dată în PS News.
20:10
ICI București și Unifarm – parteneriat pentru transformarea digitală a sănătății din România # PSNews.ro
ICI București și Compania Nationala Unifarm S.A. au semnat un Memorandum de Cooperare, ce marchează începutul unei colaborări menite să consolideze relațiile dintre cele două instituții în domeniul transformării digitale și al inovării, în sprijinul îmbunătățirii interacțiunii dintre pacient și sistemul sanitar din România. Documentul a fost semnat de Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI […] Articolul ICI București și Unifarm – parteneriat pentru transformarea digitală a sănătății din România apare prima dată în PS News.
19:40
Cristian Diaconescu, Luminița Odobescu și alți consilieri de la Cotroceni, eliberați din funcții „la cerere” # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a eliberat din funcție șase consilieri prezidențiali, printre care Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu. Primul era responsabil de chestiunile de apărare și siguranță națională, cea de-a doua responsabilă de politică externă. Decizia vine după ce președintele României și-a numit 16 noi consilieri. Iată lista cu cei șase consilierii prezidențiali care au cerut […] Articolul Cristian Diaconescu, Luminița Odobescu și alți consilieri de la Cotroceni, eliberați din funcții „la cerere” apare prima dată în PS News.
18:00
Ludovic Orban avertizează: Organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei poate duce la ruperea coaliției # PSNews.ro
Fostul premier Ludovic Orban susține că organizarea alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei ar putea deveni un factor de disensiune majoră în coaliția de guvernare. Orban a citat o declarație a lui Sorin Grindeanu (PSD) ca dovadă a tensiunilor: „Domnul Grindeanu spune – nu cumva să vă înțelegeți, PNL și USR, să aveți un candidat […] Articolul Ludovic Orban avertizează: Organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei poate duce la ruperea coaliției apare prima dată în PS News.
