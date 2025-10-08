Cum a ajuns comisarul european pentru agricultură să lucreze la o stână din România: „Trebuia să mulgem oile dimineața, să producem brânza”
Adevarul.ro, 8 octombrie 2025 11:00
Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, efectuează miercuri prima sa vizită oficială în România.
Cristiano Ronaldo are 40 de ani și niciun gând să se retragă.
Patru persoane au murit în Madrid, capitala Spaniei, după ce un imobil, aflat în renovare, s-a prăbușit parțial. Printre victime se aflau muncitori din Mali, Guineea și Ecuador.
Mamă și fiu, găsiți morți în casă. Vecinii au alertat poliția, după ce femeia a amenințat că își dă foc ei și copilului de 5 ani # Adevarul.ro
O femeie de 43 de ani și fiul ei de 5 ani au fost găsiți morți în locuința lor după ce vecinii au sunat la 112, semnalând că femeia amenința că își va da foc împreună cu copilul.
Transfăgărășanul, închis din cauza ninsorilor și viscolului. CNAIR: „Stratul de zăpadă depășește 30 de centimetri” # Adevarul.ro
Transfăgărășanul (DN7C) a fost închis temporar după ce zona a fost lovită de ninsori abundente și viscol puternic.
Lovitură în lumea sporturilor de contact. Luptătorul Conor McGregor a fost suspendat un an și jumătate din UFC # Adevarul.ro
Luptătorul MMA Conor McGregor, 37 de ani, a fost suspendat pentru o perioadă de 18 luni.
Cum a ajuns comisarul european pentru agricultură să lucreze la o stână din România: „Trebuia să mulgem oile dimineața, să producem brânza” # Adevarul.ro
Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, efectuează miercuri prima sa vizită oficială în România.
Șoferii care nu opresc cel puțin 15 minute într-o localitate din Elveția sunt amendați cu 100 de franci # Adevarul.ro
Autoritățile unei comune din Elveția au decis să amendeze șoferii care ies de pe autostradă și petrec mai puțin de 15 minute în localitate. Măsura are scopul de a împiedica ocolirea traficului prin străzile rezidențiale.
Dominique Pelicot, bărbatul care și-a drogat soția și a chemat zeci de bărbați să o violeze, s-a descris drept „diavol” în fața instanței # Adevarul.ro
Dominique Pelicot, bărbatul care și-a agresat sexual și drogat soția, pe Gisele Pelicot, dar a și chemat alți zeci de bărbați să o agreseze, a declarat marți, 7 octombrie, în fața instanței, că este „diavolul”, la nouă luni după ce fusese condamnat la 20 de ani de închisoare.
Interviu. Fostul ambasador al Italiei la București: Italia și România și-au consolidat semnificativ cooperarea în cadrul NATO şi al UE # Adevarul.ro
Parteneriatul strategic dintre Italia şi România înseamnă coordonare concretă pe plan politic, militar și, în curând, și industrial, spune Alfredo M. Durante Mangoni, fostul ambasador al Italiei la București, într-un interviu acordat la încheierea mandatului său în România.
Nutriționistul Mihaela Bilic a clarificat care este modul corect de a consuma ouăle în funcție de nevoile organismului.
Gest șocant. Un bărbat din Olt și-a sugrumat cățelul în vârstă de două luni sub ochii altor persoane, omorându-l # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 51 ani și-a sugrumat animalul, un cățel în vârstă de două luni, omorându-l.
Primăriţa comunei Zorleni din județul Vaslui a fost grav rănită, după ce maşina în care se afla a fost lovită de un şofer care a pierdut controlul volanului.
Momentul în care mașina președintelui Ecuadorului este atacată. „Vehiculul prezenta urme de gloanțe” # Adevarul.ro
Mașina președintelui Ecuadorului, Daniel Noboa, a fost atacată de sute de protestatari în timpul unor manifestații violente.
Valentin Naumescu, convins că „nimeni nu va putea spune că nu există argumente” dacă Trump va primi Nobelul pentru Pace # Adevarul.ro
Viitorul consilier prezidenţial Valentin Naumescu, care va prelua mandatul la 1 noiembrie şi se va ocupa de afaceri europene, a declarat că dacă președintele Donald Trump va primi Premiul Nobel pentru Pace, „nimeni nu va putea spune că nu există argumente în acest sens”.
Cine transmite la TV meciul amical de fotbal România-Republica Moldova. Adversara tricolorilor este ciuca bătăilor în preliminariile pentru Cupa Mondială # Adevarul.ro
Naționala de fotbal a României are meci cu Moldova.
Israelul a interceptat o nouă flotilă cu ajutoare pentru Gaza, în plin scandal privind tratamentul activiștilor # Adevarul.ro
O nouă flotilă cu ajutoare umanitare îndreptată spre Gaza a fost interceptată de armata israeliană, la câteva zile după ce reținerea unor activiști aflați la bordul altor nave cu destinația teritoriului devastat de război a stârnit indignare internațională și proteste masive.
Sora lui Dolly Parton le cere fanilor să se roage pentru artista aflată în dificultate: „Este puternică și iubită. Știu că va fi bine” # Adevarul.ro
Freida Parton, sora celebrei cântărețe de muzică country, i-a îndemnat pe fanii lui Dolly Parton să se roage pentru sănătatea artistei.
Mașinile rulate achiziționate în rate, din ce în ce mai căutate de români în 2025: ce modele se cer? # Adevarul.ro
Piața din 2025 arată că românii sunt fani mașinile rulate, dar nu mașini de orice fel. Aici discutăm despre tipul de caroserie care e aproape omniprezentă: SUV-urile.
NYT: Hunter Biden a încercat să vândă terenul de lângă Ambasada SUA din București. Legăturile cu Gabriel Popoviciu # Adevarul.ro
Jurnaliștii de la publicația New York Times au publicat o investigație în care au arătat că Hunter Biden, fiul fostului președinte al SUA, Joe Biden, a încercat să vândă terenul din jurul clădirii Ambasadei SUA din România unui grup ce includea o companie chineză.
Motivul pentru care Cristiano Ronaldo nu renunță la fotbal. Superstarul a trecut de bariera celor 40 de ani # Adevarul.ro
Fotbalistul Cristiano Ronaldo are 40 de ani, dar se pregătește intens.
Cod roșu de ploi în Constanța: mașină luată de viitură, oameni salvați de pe acoperișuri și zeci de intervenții în oraș # Adevarul.ro
Ploile torenţiale au provocat haos, miercuri dimineaţă, în judeţul Constanţa.
Coadă uriașă la Iași, în prima zi de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva. Credincioșii au stat ore întregi în ploaie și frig # Adevarul.ro
Zeci de mii de oameni s-au adunat la Catedrala Mitropolitană din Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.
Ministrul de Externe Oana Țoiu se întâlnește la Washington cu Marco Rubio, secretarul de stat al SUA # Adevarul.ro
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, se află miercuri la Washington D.C., unde are programate consultări oficiale cu secretarul de stat american, Marco Rubio.
Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost la Biserica Sfânta Mare Muceniță Varvara din Buftea marți, 7 octombrie, imediat după ce a plecat după ce a semnat controlul judiciar. Pe scările bisericii, în fața mulțimii, a executat un salut legionar.
Scurgere de amoniac la rafinăria din Năvodari. Garda de Mediu a cerut oprirea uneia dintre instalații # Adevarul.ro
Comisarii Gărzii de Mediu Constanța au descoperit scurgeri de amoniac și alte nereguli grave la rafinăria din Năvodari, după un control declanșat în urma plângerilor locuitorilor privind mirosul puternic din zonă.
Ce trebuie să știe psihiatrii despre inteligența artificială, sinucidere și lege . Trei cazuri ilustrative # Adevarul.ro
Rapoarte recente din presă și primul proces pentru deces din culpă intentat împotriva OpenAI au adus chatboții de inteligență artificială (IA) în centrul atenției, în special în legătură cu riscul de sinucidere.
Beijingul și Moscova par să fi găsit un scop comun: o Europă divizată și slăbită, prinsă între presiunea militară rusă și influența economică a Chinei.
Forțele ucrainene au atacat cu drone o centrală atomică din Rusia. Cum a reacționat AIEA # Adevarul.ro
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a asigurat marţi că nu există "consecinţe pentru siguranţa nucleară" după ce o dronă a lovit turnul de răcire al unei centrale nucleare ruse.
Efectele neașteptate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor magistraților: „CCR are capacitatea să dea decizii solomonice” # Adevarul.ro
Ce se va întâmpla cu Guvernul și cu PNRR în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor magistraților? Specialiștii consultați de „Adevărul” susțin că cel mai probabil decizia, fie că se dă acum sau la un nou termen, nu va afecta nici PNRR și nici nu va determina demisia premierului.
Cum au devenit șpaga și turnătoria un mod de viață la români. Vremurile în care au prins rădăcini „școala vieții” și „băieții deștepți” # Adevarul.ro
În urmă cu peste trei secole, Imperiul Otoman a schimbat radical structura de putere din Principatele Române, înlocuind boierimea locală cu elite grecești și albaneze. Acest transfer de influență a adus cu sine obiceiuri orientale, care au lăsat urme adânci în cultura politică și socială a românilor
UE vrea să oprească spionii ruși la graniță. Eficiența, pusă sub semnul întrebării: „Dronele și războiului hibrid nu au nevoie de vize” # Adevarul.ro
În contextul înmulțirii tentativelor de sabotaj ale Rusiei în UE, guvernele Uniunii au convenit să restricționeze mișcarea diplomaților ruși în Europa. Măsura nu rezolvă cauzele de fond ale vulnerabilității europene, susțin experții consultați de „Adevărul”.
Un proiect de act normativ depus recent la Senat propune modificarea Legii Concurenței în sensul limitării comercializării produselor sub marcă proprie (private label) în supermarketuri și hipermarketuri, inițiatorii invocând că este nevoie de restabilirea echilibrului pe piața de retail.
Ce e mai periculos: virusul gripal sau reacțiile adverse ale vaccinului? Virozele și pneumoniile încep să umple secțiile spitalelor # Adevarul.ro
Vaccinarea antigripală pentru sezonul 2025-2026 a început la 1 octombrie, medicii prescriptori putând elibera rețete pentru procurarea vaccinului. Trecerea prin boală, atrag atenția specialiștii, ne poate costa cu mult mai mult decât potențialele reacții adverse ale vaccinului.
Recent, președintele american, care își propune să oprească traficanții să aducă drogurile în SUA, a dat de înțeles că administrația americană ar putea lua decizia de a extinde operațiunile la sol, relatează The Sun.
Pelerinajul Sfânta Parascheva 2025 începe azi: reguli, coadă, traseu, așteptare în timp real și Telefonul Pelerinului până pe 15 octombrie # Adevarul.ro
Pelerinajul Sfânta Parascheva 2025 începe azi la Iași. Află regulile de participare, unde este coada, traseul, așteptarea în timp real și cum poți folosi Telefonul Pelerinului până pe 15 octombrie.
„Boala mâinilor murdare” în România: o afecțiune în creștere, adesea asimptomatică la copiii sub 6 ani # Adevarul.ro
Hepatita A, cunoscută drept „boala mâinilor murdare”, este o afecțiune care poate produce infecții în masă, comunitățile închise având cel mai mare risc.
Rusia a modificat semnificativ modul în care lovește teritoriul ucrainean, trecând la o strategie mai sofisticată și mai periculoasă.
Revoluție în transplanturi: primul rinichi universal compatibil cu toate grupele sanguine transplantat la om # Adevarul.ro
Primul rinichi universal transplantat la om schimbă regulile transplanturilor: organul compatibil cu toate grupele sanguine promite o nouă eră în medicina transplanturilor și acces mai larg la organe.
Indispensabilă în orice gospodărie, apa s-a scumpit destul de mult în ultima perioadă, factura putând depăși 200 de lei pe lună în cazul unei familii formate din trei persoane. Specialiștii au emis o serie de sfaturi care pot ajuta populația să economisească, plătind astfel mai puțin.
ChatGPT, primul avocat consultat de români. Inteligența artificială schimbă regulile jocului juridic # Adevarul.ro
Românii devin tot mai încrezători în propriile abilități juridice, iar o parte dintre ei își rezolvă singuri problemele legale, inspirându-se din surse online sau folosind platforme bazate pe inteligență artificială.
O propunere legislativă ce vizează modificarea legislației privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc introduce conceptul de concentrare geografică strategică a acestor activități.
Toți ne naștem cu două seturi fundamentale de nevoi umane. Una ajunge să ne conducă viața # Adevarul.ro
„Calitatea relațiilor noastre determină calitatea vieții noastre.” Așa și-a început discursul Esther Perel, una dintre cele mai apreciate voci ale psihoterapiei contemporane, autoare de bestselleruri traduse în peste 30 de limbi și speaker cu peste 40 de milioane de vizualizări la TEDTalks.
Casa Poporului, palatul gigantic care îi fascina pe străini în 1990: „Demolarea ei ar fi însemnat o extravaganță de neimaginat” # Adevarul.ro
Casa Poporului, cea mai faimoasă clădire a epocii comuniste, a continuat să stârnească uimire și neliniște după căderea regimului Ceaușescu. În anii ’90, palatul uriaș din Capitală era încă nefinalizat, și devenise un loc tulburător pentru occidentalii care descopereau România.
Iranul condamnă „amenințarea imaginară” evocată de Netanyahu privind rachetele cu rază lungă de acțiune # Adevarul.ro
Iranul a reacţionat marţi, 7 octombrie, la declaraţiile premierului israelian Benjamin Netanyahu, calificând drept o „ameninţare imaginară” afirmaţiile potrivit cărora Republica Islamică ar dezvolta rachete capabile să lovească oraşe americane.
8 octombrie: Ziua când scriitoarea Herta Müller a primit Premiul Nobel pentru Literatură # Adevarul.ro
Pe 8 octombrie, Herta Müller , scriitoare germană de limbă germană și română, originară din România a primit Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2009. Tot pe 8 octombrie s-a născut violonistul român Ion Voicu și prozatoarea Monica Pillat.
Dezvăluiri din culisele planului de pace al lui Trump pentru Fâșia Gaza. Evenimentul care a deblocat negocierile între părți # Adevarul.ro
Atacul Israelului asupra liderilor politici ai Hamas la Doha a fost cel care, paradoxal, a deschis oportunitatea unui plan de pace, după mai multe luni de eforturi eșuate din partea SUA și a mediatorilor arabi de a împinge părțile măcar să accepte un armistițiu, relatează Wall Street Journal.
După ce PSD a propus anularea unor măsuri din primul pachet fiscal al Guvernului, doi deputați USR vin cu un proiect care stabilește o dată limită pentru aplicarea majorărilor de taxe. Analiștii economici avertizează că lipsa de predictibilitate afectează încrederea în politicile fiscale.
Horoscop miercuri, 8 octombrie. Intuiția lucrează în favoarea Săgetătorilor, zi plină de pasiune pentru Scorpioni # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de 8 octombrie, 2025.
Ce alternativă propune vicepremierul Tanczos Barna la reforma administrativă a lui Bolojan: „Aceasta este provocarea cea mai mare” # Adevarul.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat că nu este pe deplin de acord cu reforma propusă de premierul Ilie Bolojan privind restructurarea administrației publice locale.
Un tren de „marfă militară” a deraiat în Leningrad, în urma unei explozii. Responsabili ar fi partizani pro-ucraineni # Adevarul.ro
Un tren care transporta „marfă militară” a deraiat în regiunea Leningrad din Rusia în urma unei explozii survenite în dimineața zilei de 7 octombrie, a declarat, pentru Kyiv Independent, o sursă din cadrul Serviciului de informații militare al Ucrainei (HUR).
