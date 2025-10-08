Ministra de Externe se va întâlni la Washington cu secretarul de stat american. Care este scopul vizitei, potrivit Oanei Țoiu | AUDIO
Europa FM, 8 octombrie 2025 12:20
Prima întâlnire între România și noua administrație Trump are loc miercuri, 8 octombrie, la Washington. Ministra de Externe, Oana Țoiu, se va întâlni cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Discuțiile se vor concentra pe cooperarea politică și de securitate dintre cele două țări. Scopul este de a pregăti vizita de anul viitor a președintelui […]
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea, miercuri, de la ora 16:30, a Comandamentului Energetic, având în vedere prognozele meteo anunţate pentru aceste zile, cu răcire semnificativă a vremii şi Cod roşu pentru judeţe din sudul ţării. Ministrul Bogdan Ivan va susţine, de la ora 17:30, declaraţii de presă. Judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov […]
Constanța: Trei oameni au avut nevoie de ajutor, după ce au rămas blocați pe capotele mașinilor suprinse de ape. Unul dintre ei a fost transportat la spital | VIDEO # Europa FM
La Constanța, ciclonul Barbara a început să crească în intensitate în această dimineață. Trei oameni au rămas blocați pe capota mașinilor suprinse de ape. Au fost salvate de pompieri. Una a fost transportată la spital. Ploile abundente au inundat mai multe subsoluri și gospodării, vântul puternic a închis porturile, un drum național a fost acoperit […]
Recunoaște migrena, o boală cu impact major asupra calității vieții: 14% din populație suferă de migrenă care nu este o simplă durere de cap (P) # Europa FM
Pentru a veni în sprijinul persoanelor care suferă de migrenă, cu ocazia Zilei Europene a Migrenei, Organon lansează ”Recunoaște migrena”, o campanie de conștientizare asupra importanței identificării simptomelor migrenei și diagnosticării acestei boli de către medicul neurolog La ora actuală, 14% din populația globului suferă din cauza migrenei. Migrena nu este o simplă durere de […]
CCR a amânat decizia privind legea care prevede creșterea vârstei de pensionare a magistraţilor pentru 20 octombrie | AUDIO # Europa FM
Judecătorii Curții Constituționale au amânat pronunțarea asupra legii care prevede creșterea vârstei de pensionare a magistraților pentru data de 20 octombrie. Tot astăzi, judecătorii sunt așteptați să decide dacă legile din pachetul al doilea de măsuri fiscale sunt sau nu constituționale. Patru din cele cinci legi au fost contestate de opoziție și până acum, a […]
Prahova: Peste 10.000 de consumatori au rămas fără curent electric, pe fondul ploilor abundente | AUDIO # Europa FM
Peste 10.000 de consumatori din mai multe localităţi ale judeţului Prahova nu au curent electric, în această dimineață, din cauza problemelor cauzate de codul portocaliu de ploi abundente. Patru echipe sunt pe teren pentru remedierea problemelor. Zonele afectate de întreruperile furnizării de electricitate sunt Drăgăneşti, Fântânele, Trăisteni, Vărbilău, Aluniş, Bertea şi Ştefeşti, arată datele de […]
Opoziția a depus la Parlament o moțiune simplă prin care cere demisia ministrului Economiei, Radu Miruță. Moțiunea este inițiată de AUR care îl acuză pe ministrul Radu Miruță că ar fi favorizat angajarea reprezentanților USR și a simpatizanților acestui partid în ministerul pe care îl conduce. Senatorul AUR, Petrișor Peiu, la începutul ședinței de plen […]
Cadrele didactice nu mai au voie să discute notele elevilor la Evaluarea Națională în fața clasei sau la ședințele cu părinții | AUDIO # Europa FM
Învățătorii și profesorii nu mai au voie să discute în fața clasei sau în ședințele cu părinții despre notele elevilor la Evaluarea Națională, este o decizie a Ministerului Educației. Unii copii se simțeau de multe ori stânjeniți ori inferiori față de ceilalți colegi, spun asociațiile de părinți. Evaluarea Națională urmează să înceapă pe 22 iunie […]
O mașină a rămas blocată azi-noapte pe Transfăgărășan. Autoritățile le reamintesc șoferilor să își echipeze mașinile pentru condiții de iarnă | VIDEO # Europa FM
Traficul pe Transfagărășan a fost închis din cauza zăpezii și a viscolului. Drumarii au hotărât să restricționeze circulația între Piscu Negru și Bâlea Cascadă până când condițiile meteo se vor îmbunătăți. În zona alpină stratul de zăpadă depășește 30 de centrimetri. În ultimele ore a nins abundent, iat vântul viscolește zăpada. Drept urmare, s-a hotârât […]
Constanța: Ciclonul Barbara, prognozat să se manifeste la intensitate maximă în cursul dimineții, după ce azi-noapte ploaia a inundat curți și a doborât copaci | AUDIO # Europa FM
La Constanța, noaptea de cod roșu anunțată cu ploi torențiale, abundente și vijelie, a fost mai puțin înfricoșătoare decât s-au așteptat locuitorii. Vântul puternic a închis porturile, a doborât câțiva copaci și a inundat câteva curți, însă cantitatea de precipitații a fost sub cota de inundare. Ciclonul Barbara este prognozat să se manifeste la intensitate […]
Primele efecte ale ciclonului care a lovit România. Străzi și curți inundate, copaci și stâlpi prăbușiți peste mașini. Pompierii sunt în alertă | VIDEO # Europa FM
Ciclonul Barbnara a produs peste noapte primele efecte. S-au produs inundații și pagube în 16 județe și București în urma ploilor din ultimele aproape 24 de ore, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). În București, un copac s-a prăbușit pe o mașină care circula pe o stradă din sectorul 4. În județul Caraș-Severin, […]
Caravana Europa FM ajunge în orașul tău pentru a sărbători împreună 25 de ani de când suntem pe aceeași frecvență. Astăzi a oprit în Suceava | AUDIO # Europa FM
În octombrie, Caravana Europa FM ajunge în orașul tău pentru a sărbători împreună 25 de ani de când suntem pe aceeași frecvență. Astăzi, caravana a oprit în Suceava. Corespondentul Europa FM, Alexandru Neagu, a stat de vorbă cu câțiva ascultători. „Îl ascult destul de des”, spune un ascultător Europa FM. „Este postul meu favorit, are […]
Țările baltice și Polonia reacționează după ce Angela Merkel a declarat că sunt parțial vinovate pentru izbucnirea războiului din Ucraina | AUDIO # Europa FM
Reacții din țările baltice și Polonia, după ce fostul cancelar german Angela Merkel a declarat într-un interviu că aceste state ar avea o parte din vina pentru invazia Rusiei în Ucraina. Oficialii polonezi și baltici au criticat afirmațiile fostului cancelar. Ba chiar au lăsat să se înțeleagă că nici Germania nu ar fi acționat așa […]
Meteorologii avertizează asupra riscului de avalanșe la altitudini de peste 2.000 de metri în masivele Făgăraș și Bucegi. La Vârful Omu, stratul de zăpadă a ajuns la 45 de centimetri | AUDIO # Europa FM
La munte, iarna și-a intrat pe deplin în drepturi la altitudini mari. Cel mai gros strat de zăpadă se înregistrează la Vârful Omu, 45 de centimetri, urmat de 23 de centimetri la Vârful Ţarcu și 16 centimetri la Bâlea Lac. Meteorologii avertizează că există risc de avalanșe mici și medii la peste 2.000 de metri […]
Nicușor Dan, la doi ani de la atacurile comise de Hamas împotriva Israelului: „România își reafirmă apelul pentru o încetare imediată a focului și eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor” # Europa FM
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, marți, 7 octombrie, pe platforma X, un mesaj prilejuit de comemorarea a doi ani de la atacurile comise de Hamas asupra Israelului. În intervenția sa, Nicușor Dan a subliniat că România solicită încetarea imediată a focului, eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor și asigurarea livrării fără impedimente a ajutorului umanitar […]
Radu Miruță: Pentru companiile din industria de apărare este atrăgător să producă pentru Armata Română | VIDEO # Europa FM
Toți ochii sunt ațintiți asupra industriei de apărare în contextul actual, însă România face cu greu față cerințelor. Invitat de Tudor Mușat la ediția de marți a emisiunii „Piața Victoriei”, ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că România nu semnează contracte neavantajoase în domeniul industriei de apărare, ba chiar impune condiții: „Vrei să vinzi Armatei […]
Ministra Mediului anunță măsurile luate în județele în care sunt așteptate ploi abundente: „Sunt sute de oameni în momentul de față pe teren, cu utilajele aferente” | AUDIO # Europa FM
Sute de oameni sunt mobilizați pe teren cu utilaje pentru a lua măsuri de prevenire a inundațiilor, spune ministra Mediului. Diana Buzoianu a amintit că printre județele în care există risc de inundații se află și Constanța. „Constanța, de exemplu, are un risc destul de mare de viituri în perioada următoare. Oamenii sunt mobilizați, am […]
România în Direct. Raportul lui Nicușor Dan. Salvarea democrației sau prezumția de nevinovăție? | VIDEO # Europa FM
Raportul lui Nicușor Dan. Salvarea democrației sau prezumția de nevinovăție? Nicușor Dan a prezentat mai multor lideri europeni un raport privind războiul hibrid al Rusiei în România. Președinte a arătat astfel cum România a fost atacată de Rusia și cum acest lucru a dus la anularea alegerilor din noiembrie. Raportul conține pasaje din rechizitoriul dosarului […]
Nobel 2025. Premiul pentru Fizică a fost acordat unui număr de trei cercetători „pentru descoperirea efectului de tunelare cuantică macroscopică și a cuantificării energiei într-un circuit electric” # Europa FM
Premiul Nobel pentru Fizică în anul 2025 a fost acordat cercetătorilor John Clarke, Michel H. Devoret şi John M. Martinis, a anunțat marți, 7 octombrie, Academia Regală Suedeză de Științe din Stockholm. „Premiul Nobel pentru Fizică 2025 a fost acordat lui John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis «pentru descoperirea efectului de tunelare […]
Sindicatele din Educație au pichetat sediul Ministerului Finanțelor, după ce Guvernul a amânat pentru anul viitor plata hotărârilor judecătorești câștigate în instanță de către cadrele didactice | AUDIO # Europa FM
Angajații din Educație au pichetat astăzi Ministerul Finanțelor. Sindicatele au protestat față de decizia Guvernului de a amâna până anul viitor plata drepturilor salariale obținute în instanță de către cadrele didactice. Este vorba despre plăți care au fost eșalonate, iar una dintre tranșe urma să fie plătită odată cu salariul pe luna septembrie. Liderul Federației […]
O studentă la Medicină, originară din Camerun, a fost refuzată de o șoferiță de ride-sharing, din cauza culorii pielii | AUDIO # Europa FM
Bucureștiul, scena unui nou caz de rasism. Unei fete de origine africană, studentă la medicină, i-ar fi fost refuzată cursa pe o platformă de transport alternativ, din motive ce par a fi rasiale. Cea care i-a refuzat cursa, o șoferiță, îi adresează mai multe injurii și, la un moment dat, îi spune: „Ce cauți în […]
Un nou indicator rutier va fi amplasat în apropierea școlilor din Sectorul 2. Proiectul a fost inițiat pentru a preveni poluarea aerului | AUDIO # Europa FM
„Oprește motorul” va scrie pe un nou indicator din sectorul 2 al Capitalei, amplasat în apropierea școlilor. Proiectul, aflat acum în dezbatere publică, a fost inițiat de Primărie pentru a preveni poluarea aerului, mai ales în locurile frecventate de cei mici. „Pentru sănătatea copiilor, oprește motorul când staționezi” este mesajul care va fi afișat pe […]
Toți ochii sunt pe industria de apărare în contextul actual, dar România face față cu greu cerințelor. Cum pot fi revitalizate companiile din domeniu și cu câți bani? Care ar fi principalele domenii din economie în care România ar trebui să investească în mod prioritar? Cât de greu se iau deciziile strategice în coaliție? Invitatul […]
Cristian Tudor Popescu, despre prezentarea de către Nicușor Dan, la Copenhaga, a raportului privind anularea alegerilor: „Nu consider aceasta o ingerință în justiție” / „Cred că a fost un gest folositor României” | VIDEO # Europa FM
Președintele Nicușor Dan a prezentat săptămâna trecută mai multor lideri europeni un raport privind războiul hibrid al Rusiei în România. Președinte a arătat astfel cum România a fost atacată de Rusia și cum acest lucru a dus la anularea alegerilor din noiembrie. Raportul conține pasaje din rechizitoriul dosarului lui Călin Georgescu și Horațiu Potra. Într-un […]
Austria: Două femei și-au cunoscut părinții biologici după 35 de ani. Acestea au fost încurcate de personalul medical la naștere | AUDIO # Europa FM
În Austria, doi copii încurcați de personalul medical după naștere și-au cunoscut adevărații părinți după 35 de ani. Spitalul a confirmat situația, care a ieșit la iveală întâmplător, la decenii distanță, în urma unui test de sânge. Cele două femei, născute în octombrie 1990 la Graz, s-au întâlnit recent și și-au cunoscut părinții biologici, după […]
Ploaia abundentă a provocat infiltrații în mai multe stații de metrou din București. Lider sindical al Metrorex: Urmărim cu atenție zonele în care apa ar putea ajunge la instalațiile electrice | AUDIO # Europa FM
În București, ploaia abundentă i-a pus în alertă pe responsabilii Metrorex. Apa a pătruns în mai multe stații de metrou. Echipe de angajați au fost trimise în teren pentru a se asigura că apa nu ajunge la cablurile electrice, lucru care ar putea provoca defecțiuni și ar bloca circulația. Încă de dimineață au apărut infiltrații […]
Școlile se vor închide miercuri în București și județul Ilfov, din cauza codului roșu de ploi anunțat de ANM # Europa FM
Cursurile din învățământul preuniversitar vor fi suspendate miercuri, 8 octombrie, în municipiul București și județul Ilfov, au declarat surse din cadrul Primăriei Capitalei pentru Europa FM, după ce meteorologii au anunțat că în această seară va intra în vigoare un cod roșu de ploi abundente. Autoritățile din județele Constanța, Giurgiu, Călărași și Ialomița au anunțat […]
Constanța: Primăriile mobilizează voluntari pentru a proteja cursurile de apă și gospodăriile de efectele ciclonului Barbara | AUDIO # Europa FM
Ciclonul Barbara, care va năvăli la noapte și mâine în sud-estul țării, a pus pe jar autoritățile din județul Constanța. Imediat ce meteorologii au anunțat codul roșu, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a dispus, pentru miercuri, închiderea școlilor. Pentru prevenirea inundațiilor, primăriile și-au mobilizat voluntarii pentru protecția cursurilor de apă și a gospodăriilor cu […]
Delegații ale Israelului și grupării Hamas discută pentru a doua zi, în Egipt, planul de pace în Gaza propus de Donald Trump | AUDIO # Europa FM
La exact doi ani de când gruparea Hamas a atacat Israelul și a izbucnit războiul din Fâșia Gaza, negocierile indirecte în Egipt cu privire la termenii unui plan propus de SUA pentru încetarea focului în Gaza continuă astăzi. Se întâmplă în contextul în care Casa Albă a prezentat în urmă cu o săptămână o propunere […]
Vâlcea: Un bărbat a murit, iar fiul acestuia a suferit arsuri în urma unui incendiu la o casă # Europa FM
Un om a murit într-un incendiu izbucnit marți dimineață la o locuință din judetul Vâlcea. Alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale cu apă și spumă. La sosirea echipajelor de pompieri, chemați în ajutor de către un vecin, casa din comuna Slătioara, județul Vâlcea, ardea generalizat. Un […]
Motivele pentru care doi dintre laureații Premiului Nobel pentru Medicină nu au putut fi contactați în momentul anunțării distincției. Mary E. Brunkow „M-am gândit că trebuie să fie un spam, aşa că l-am închis” | AUDIO # Europa FM
Au luat premiul Nobel și nu au putut fi constactați pentru a li se da vestea cea mare. Unul dintre laureaţii pentru Medicină din acest an era plecat într-o drumeție. O cercetătoare care a câștigat și ea Nobelul a crezut că este un apel spam. Cei doi, alături de un coleg din Japonia, au descoperit acele […]
ANM: Cod roșu de ploi torențiale și abundente în București și în cinci județe din sud-estul țării, începând de marți seară # Europa FM
Cinci județe din sud-estul țării intră sub avertizare cod roșu de ploi torențiale și abundente începând de marți seară. Avertizarea meteorologică va rămâne în vigoare până miercuri după-amiază. Alte 14 județe se vor afla până miercuri sub cod portocaliu de ploi importante cantitativ. Cod roșu de ploi abundente și torențiale Va ploua torențial și abundent […]
Comisarii Gărzii de Mediu vor folosi drone cu senzori pentru a identifica și monitoriza mai ușor depozitele ilegale de deșeuri. Imaginile vor putea fi folosite în procesele cu infractorii de mediu # Europa FM
Garda Națională de Mediu va folosi drone cu senzori cu ajutorul cărora va măsura poluanții din aer și va identifica cu precizie zonele unde există potenţiale surse de emisii, a anunțat ministra Mediului, Diana Buzoianu. Acestea au fost deja folosite în județul Sălaj. Astfel de instrumente îi vor ajuta pe comisari să îi identifice mai […]
Școli închise miercuri în județele Constanța, Ialomița și Călărași, în urma codului roșu de ploi anunțat de meteorologi. Ce decizii sunt așteptate în Capitală și județul Ilfov | AUDIO # Europa FM
Codul roșu de ploi abundente s-a extins și în județele Giurgiu, Ilfov și în municipiul București, au anunțat meteorologii ANM. Avertizarea este valabilă începând de marți, ora 21:00, până miercuri la ora 15:00. Se anunță cantități de apă de 80…100 de litri pe metru pătrat, iar în unele zone vor ajunge și la 140 de […]
Volodimir Zelenski acuză nouă state că furnizează Rusiei componente pentru drone și rachet | AUDIO # Europa FM
Nouă state furnizează rușilor componente pentru drone și rachete care lovesc Ucraina, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Printre acestea se află inclusiv state din Occident, cum ar fi Statele Unite, Germania, Japonia, dar și Elveția și Marea Britanie. Avertismentul lui Zelenski vine într-o perioadă în care atacurile Federației Ruse s-au înmulțit. Volodimir Zelenski a scris […]
Medicii de la Spitalul Universitar de Urgență din București au realizat în premieră ablații cu microunde pentru tratarea nodulilor tiroidieni | AUDIO # Europa FM
Premieră medicală în România. Medicii de la Spitalul Universitar de Urgență din București au realizat primele ablații cu microunde pentru noduli tiroidieni. Este pentru prima dată când această procedură este efectuată într-un spital public din România. Două ablații cu microunde pentru noduli tiroidieni au avut loc în cadrul Secției de Endocrinologie de la Spitalul Universitar. […]
Legea majoratului digital, adoptată de Senat: Copiii care nu au împlinit 16 ani au nevoie de acceptul părinților pentru a-și face conturi online | AUDIO # Europa FM
Plenul Senatului a adoptat Legea Majoratului Digital. Legea introduce, pentru prima dată în România, conceptul de maturitate digitală. Astfel, copiii de până la 16 ani au nevoie de acceptul părinților pentru a-și face conturi online și pentru a accesa anumite produse digitale. Legea merge la Camera Deputaților, cameră decizională. Inițiatorii, un grup de parlamentari PNL, […]
Autoritățile din Lituania au făcut mai multe arestări după ce 25 de baloane suspecte au pătruns în spațiul aerian național | AUDIO # Europa FM
Mai multe persoane au fost arestate în Lituania. Se întâmplă după incidentul în care traficul aerian pe aeroportul din Vilnius a fost suspendat temporar din cauza celor 25 de baloane suspecte care au pătruns în spațiul aerian. Autoritățile bănuiesc că baloanele erau folosite de contrabandiști pentru a trece ilegal țigări peste frontiera dintre Belarus și […]
ANAF a descoperit o fraudă de 175 de milioane de lei la firme de ride-sharing: Contracte fictive și sute de mașini fără case de marcat | AUDIO # Europa FM
ANAF a descoperit o fraudă masivă în domeniul transportului alternativ, de tip ride-sharing. Acestea foloseau șoferi fără contracte de muncă, iar multe dintre contractele de comodat pentru mașini erau fictive. Prejudiciul este de 175 de milioane de lei. Prejudiciul de 175 de milioane de lei, adică peste 35 de milioane de euro, a fost adus […]
Număr record de atacuri cibernetice în Polonia: 170.000 doar în acest an. Guvernul consideră că fac parte din „războiul hibrid” inițiat de Rusia | AUDIO # Europa FM
Număr record de atacuri cibernetice în Polonia: 170 de mii doar în acest an. Mai multe decât în 2024, iar guvernul polonez dă vina pe Rusia. Ministrul afacerilor digitale din Polonia a anunțat că este cel mai mare număr de atacuri cibernetice raportat vreodată. Guvernul polonez consideră că atacurile fac parte din „războiul hibrid” inițiat […]
A fost emisă o avertizare de cod roșu de inundații în Dobrogea. Reprezentant Apele Române: Oamenii trebuie să evite deplasarea și activitățile lângă cursurile de apă | AUDIO # Europa FM
A fost emisă o avertizare de cod roșu de inundații în Dobrogea. Este valabilă pe râurile Casimcea și Urlui, de mâine seară, de la ora 21:00 până miercuri la miezul nopții. În zonă sunt așteptate cantități mari de apă, de peste 100 de litri pe metru pătrat, care vor cădea în intervale scurte de timp […]
Școlile și grădinițele din județul Constanța se închid din cauza codului roșu de ploi abundente. Directorul Centrului Meteorologic Regional Dobrogea: „Oricând ne putem aștepta și la 200 de litri” | AUDIO # Europa FM
Autoritățile din județul Constanța sunt în alertă. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a întrunit pentru luarea măsurilor de preîntâmpinare a codului roșu de ploi abundente, anunțat de meteorologi, începând de marți seara până miercuri spre miezul nopții. Prima decizie luată de prefectul de Constanța a fost închiderea școlilor și a grădinițelor din județ, urmând […]
Recorduri istorice la Brașov: Khairi Bejiga (26:54) stabilește cel mai bun timp U20 al anului, iar Maxime Chaumeton devine primul sud-african sub 27 de minute pe șosea, în cursa tRUNsylvania International 10K # Europa FM
Cursa vedetă tRUNsylvania International 10K, parte din Brașov Running Festival, singura competiție de atletism din S-E Europei certificată World Athletics Elite Label, a redevenit, în weekend-ul 4-5 octombrie, platforma recordurilor istorice în atletism, elita Khairi Bejiga (26:54) obținând cel mai bun rezultat mondial al anului la categoria sub 20 de ani (record U20 WL). De […]
Academia Europa FM: Cum pot profesorii, prin orele de educație remedială, să-i ajute pe elevi să crească de la nota 4 la nota 7? | VIDEO # Europa FM
Ministerul Educației a instituit învățământul remedial ca parte obligatorie a activității didactice, atribuind fiecărui cadru didactic din învățământul primar responsabilitatea de a susține, săptămânal, două ore dedicate pregătirii remediale. Ce presupune această formă de educație și ce metode pot aplica profesorii pentru a-i ajuta pe elevi să crească de la nota patru la nota șapte?? […]
7000 de oi, blocate în munți, aproape de Transalpina. Ciobanii au cerut autorităților să deszăpezească drumul | AUDIO # Europa FM
Turme de oi înzăpezite pe munte în zona Transalpina. Din cauza stratului gros de zăpadă, oile nu mai pot înainta. Pentru a coborî în siguranță animalele, ciobanii au solicitat la 112 ca șoseaua de mare înălțime să fie deszăpezită de drumari în sectoarele unde zăpada este foarte mare. Căderile de zăpadă de la începutul lui […]
Nobel 2025. Premiul pentru Medicină, acordat unui număr de trei cercetători „pentru descoperirile referitoare la toleranța imună periferică” # Europa FM
Premiul Nobel pentru Medicină în 2025 a fost acordat cercetătorilor Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguhi „pentru descoperirile referitoare la toleranța imună periferică”. „Descoperirile lor au fost decisive pentru înțelegerea modului în care funcționează sistemul imunitar și a motivului pentru care nu dezvoltăm cu toții boli autoimune grave”, a declarat Olle Kämpe, președintele […]
100 de zile cu Bolojan. Câte va mai rămâne? Cabinetul Bolojan are 100 de zile de activitate. Așteptat ca un guvern reformist, acesta a început prin a mări taxele ca România să nu intre în incapacitate de plată. Primele rezultate au dus la o economie încetinită, dar și la o reducere a consumului. Marea reformă […]
Diana Șoșoacă, întâmpinată de zeci de susținători în fața Parchetului General, înainte de audieri. Lidera SOS România e acuzată de 11 infracțiuni # Europa FM
Eurodeputata Diana Șoșoacă a ajuns la Parchetul General, unde este audiată în dosarul în care este acuzată de 11 infracțiuni. Printre acestea, lipsire de libertate și propagandă legionară: i-a elogiat de mai multe ori pe fondatorul Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, și pe fostul președinte Nicolae Ceaușescu. Ajunsă la Parchet, lidera SOS România a acuzat […]
România poartă ultimele negocieri la Bruxelles pentru amânarea închiderii centralelor pe cărbune, anunță ministrul Energiei | AUDIO # Europa FM
România va afla la sfârșitul acestei săptămâni dacă reprezentanții Comisiei Europene vor fi de acord sau nu ca închiderea centralelor pe cărbune să fie amânată. La un eveniment organizat de profit.ro, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus că, în lipsa acestor centrale, țara noastră s-ar afla într-un deficit masiv de energie, dar este încrezător că […]
Vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut în luna august cu aproape 7,2% față de luna iulie. Analist economic: Avem o creștere economică aproape de zero și o inflație foarte mare | AUDIO # Europa FM
Românii strâng cureaua și asta se vede și în datele de la Institutul Național de Statistică. Vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut în luna august cu aproape 7,2% față de luna iulie. Comparativ cu luna august 2024, vânzările comercianților au scăzut cu 4,0%. Per total, în primele opt luni ale anului, vânzările din retail […]
